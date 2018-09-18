Рассказы об оружии. Танкетка Т-27







Источники:

М. Барятинский. "Танкетка Т-27 и другие".

М. Свирин. "Броня крепка. История советского танка 1919-1937".

Зачем вообще эта странная штука вообще была придумана? Нечто такое среднее между вполне себе сформировавшимся к тому времени танком и бронеавтомобилем, который стоял на вооружении армий уже не один десяток лет. Три, если так.Все просто. Военная мысль не стояла на месте, и опыт Первой Мировой войны показал, что обычная кавалерийская разведка – это, конечно, классика, но… Иногда неплохо, когда разведку можно осуществить в условиях определенной защиты разведчиков.Авиация? Да. Когда она есть под рукой и позволяют погодные условия. Кавалерия? Да. Если нет противодействия. Бронеавтомобиль? Да, теплее, но автомобиль, тем более, отягощенный броней, пройдет далеко не везде.Вот и нарисовался портрет легкого бронированного транспортного средства на гусеничном ходу, вооруженный хотя бы пулеметом и с противопульным бронированием.Короче, танкетка в 20-30 годах прошлого века считалась вполне себе логичным средством проведения разведки.Командование РККА не осталось в стороне от мировых течений, и тоже решило принять на вооружение такую вещицу. Полезную, как считалось в теории.За основу взяли, как было модно в то время, английскую танкетку "Карден-Лойд" Мк VI. В 1929 году государственная комиссия под руководством И. А. Халепского закупила образец танкетки и документацию.Танкетка английская, скажем так, не блистала. Это было очевидно даже с точки зрения неизбалованных советских военных. Поэтому, если пулеметный двухбашенный танк Т-26 был почти полной копией «Виккерса шеститонного», то Т-27 весьма отличалась от английского прообраза.В целом, «Карден-Лойд» была изрядно переработана и в 1931 году как танкетка Т-27 была принята на вооружение РККА.Т-27 имела коробчатый корпус, собранный из катаных броневых листов на заклепках. Фордовский двигатель от «ГАЗ-АА» мощностью 40 л.с. советские инженеры смогли запихнуть между местами механика-водителя и пулеметчика. Благодаря этому удалось резко сократить длину корпуса, что сказалось на маневренности и проходимости.Вообще в конструкции максимально использовались узлы и механизмы серийно выпускавшихся советских автомобилей, что сделало танкетку весьма недорогой в производстве.Выпускали Т-27 недолго, около двух лет. Но учитывая все вышеперечисленное, за эти два года было выпущено 3342 машины. Т-27 использовались в разведывательных подразделениях общевойсковых и танковых соединений, стояли на вооружении воздушно-десантных бригад, где с ними проводились широкомасштабные эксперименты по десантированию парашютным и посадочным способом.Танкетка была вооружена 7,62-мм пулеметом ДТ, боекомплект которого составлял 2520 патронов в 40 дисках.Диски размещались в бортовых коробках корпуса. Для стрельбы использовался простой механический прицел. На танкетках первого года выпуска пулемет устанавливался на специальном лафете, обеспечивавшем вертикальное наведение пулемета и связанным с педалью подъема и специальным сектором, что теоретически давало возможность ведения зенитного огня.Впоследствии от этого отказались и установка пулемета производилась в специальном фланце, обеспечивавшем более удобное наведение пулемета, как по вертикали, так и по горизонтали, а также лучшую защиту стрелка от пуль и осколков.На базе танкетки был создан первый советский огнеметный танк ХТ-27. Огнесмесь выбрасывалась с помощью сжатого воздуха на дальность до 25 метров. В середине тридцатых на базе танкетки была создана легкая самоходная артиллерийская установка, вооруженная 76-мм динамо-реактивной пушкой Курчевского, но в серию не пошла, как, впрочем, все «гениальные» творения Курчевского.Были предприняты попытки установить на Т-27 еще более мощное вооружение, в том числе 37-мм пушку Гочкиса и 76,2-мм пушку, но от них пришлось отказаться, так как шасси не выдерживало увеличившуюся массу машины. Более того, испытания показали, что легкая (меньше 3 тонн) танкетка просто теряла устойчивость при стрельбе из орудия такого калибра.Кроме того, в крошечном корпусе танкетки не хватало места для хранения боеприпасов к пушке. Да что говорить, конструкторы не смогли найти места для размещения радиостанции, и вроде бы разведывательная машина была лишена возможности передачи разведанных данных.Связь могла осуществляться только с другими экипажами посредством флажных сигналов. Но для РККА того времени это было нормально.Ходовые качества Т-27 тоже были не совсем однозначны. С одной стороны, очень простая и надежная конструкция, не требующая особых навыков и умений в обслуживании. С другой стороны, проходимость была ниже среднего. Узкие гусеницы не позволяли легко преодолевать болота, грязь и глубокий снег.Было также признано, что легкому танку/танкетке просто необходимы вращающаяся башня и способность преодолевать водные преграды вплавь. Так на базе Т-27 и с учетом опыта ее эксплуатации был создан легкий плавающий танк Т-37. Но это уже совершенно другая история, факт в том, что все семейство советских легких плавающих танков было создано основываясь на опыте использования Т-27.А что прикажете делать, если больше ничего не было? Впрочем, Гудериан тоже фактически на пустом месте свои стратегии разрабатывал. И ничего, получилось. То же самое получилось и у наших конструкторов танков.В целом, к 1933 году в танковых войсках РККА было сформировано 65 батальонов по 50 танкеток в каждом. Т-27 даже успела повоевать. Танкетки оказались весьма полезны при подавлении банд басмачей в Средней Азии в 30-е годы.Были испробованы и возможности десантирования танкетки. В 1935 году была опробована воздушная транспортировка танкеток Т-27, подвешенных к тяжелым бомбардировщикам ТБ-3.Устройство, с помощью которого осуществлялась подвеска, разработал изобретатель А. Ф. Кравцев. С помощью этого устройства танкетки Т-27 не только подвешивались под самолетами, но и сбрасывались с малой высоты на землю.К 1941 году Т-27 были признаны устаревшими и удалены с передовой. Есть данные об их использовании в боях в 1941 году, но это были просто попытки использовать все, что имелось под рукой.Если рассматривать вопрос серьезно, то боевые возможности танкетки Т-27 были невелики. Ее броня пробивалась с дистанции порядка 200-300 м бронебойными немецкими винтовочными пулями калибра 7,92-мм, более того, такая пуля вполне могла вывести танкетку из строя.Если же говорить о противотанковых ружьях типа трофейного польского ружья Марошека или собственного PzB 39, не говоря уже о противотанковых пушках, то здесь вообще было без шансов.Противопоставить было нечего, потому Т-27 постепенно выводилась из состава частей.Однако это не значит, что танкетку списали в утиль. Вышеперечисленные качества относительно дешевизны и легкости в обслуживании, сделали Т-27 вполне себе неплохим артиллерийским тягачом.Кроме того, Т-27 вполне можно было использовать для патрулирования, охраны штабов, как бронированный тягач и транспортер. Немцы, которые вообще не гнушались ничем попавшим в их руки использовали попавшие к ним любые трофеи для охраны мостов, аэродромов, для борьбы с партизанами.Не стану произносить фразу «для своего времени». Танкетка Т-27, какой бы она не была по сути, являлась некоей стартовой платформой для появления целого семейства танков. Возможно, не стоило ее выпускать в таких количествах, это явно было излишне, но такова была общая тенденция в то время. Гигантомания…Но повторюсь, работы с маленькой танкеткой позволили натаскать конструкторов до создания вполне себе больших танков. Главное, как говорится, начать.Танкетка Т-27. Тактико-технические характеристикиБоевая масса: 2,7 тРазмеры:Длина: 2600 ммШирина: 1825 ммВысота:1443 ммЭкипаж: 2 человекаВооружение: 1x7,62-мм пулемет ДТБоекомплект: 2500 патроновБронирование (лоб корпуса): 10 ммДвигатель: карбюраторный "Форд-АА", мощность 40 л.с.Максимальная скорость: 40-42 км/часЗапас хода: 110-120 кмКак я уже говорил, база Т-27 стала полигоном для отработок разных по назначению машин.ХТ-27. Химический, то есть, огнеметный танк. Пулемёт оставлен. Добавлен ранцевый огнемёт, посылающий огнесмесь на 25 метров за счет сжатого воздуха. Переоборудовали 12 машин.ТТ-27. Телеуправляемая танкетка. Несла заряд взрывчатки и дистанционно подрывалась в стане врага. Могла так же распылять отравляющие вещества или, наоборот проводить дегазацию местности. Построили 5 экземпляров.КТ-27. Проект САУ с 76-мм полковой пушкой. Пушка устанавливалась на одной танкетке, а боекомплект и расчёт перемещались на другой. Такое разделение создавало угрозу отрыва в бою расчёта и боеприпасов от своего орудия. Было выпущено 3 опытных образца. Машина оказалась перегруженной и не могла двигаться вне дорог. Проект был остановлен.Т-27 (танкетка снабжения) По бортам танкетки были установлены два боковых кармана, предназначенные для транспортировки 40 патронных ящиков (880 кг) и 24 снаряженных пулемётных дисков.МЗ-27. Минный заградитель. Пулемёт не снимался, загружалось 170 минам, уложенными в барабан массой 480 кг. Выпущено не менее 5 МЗ-27.Т-27ПХ. Танкетка «подводного хождения», оснащенная воздухозаборником, с герметизированным корпусом и измененной конструкцией выхлопной трубы. Танкетка преодолевала по дну водные преграды глубиной до 3 метров и могла находиться под водой до 30 минут. Изготовлен 1 опытный образец.АС-Т-27 — аэродромный тягач на базе Т-27, оснащённый автомобильным стартёром КАС-2 для запуска авиационных двигателей. Переоборудовали от 3 до 10 машин.Можно только удивиться тому, сколько работы было проделано с одной танкеткой.