Будут ли в России новые масштабные учения. Шойгу рассказал
Масштабные учения войск будут проводиться на территории РФ каждые 5 лет, передает ТАСС сообщение министра обороны Сергея Шойгу.
Министр отметил, что учение «Восток-2018» было запланировано в прошлом году. План был утвержден у Верховного главнокомандующего. Документ содержал основную канву будущих маневров, детали дорабатываются позже. Например, в плане не было таких мероприятий, как внезапные проверки.
Естественно, это учение планировалось заранее, и подобные масштабные маневры будут проводиться дальше каждые 5 лет, добавил он.
По словам Шойгу, вкладывая большие деньги в перевооружение, Минобороны должно создавать промежуточные точки отсчета, чтобы увидеть и понять, куда движутся вооруженные силы и всё ли в них в порядке. Он отметил, что нынешняя программа вооружения рассчитана на 19 лет.
Проводимые в настоящее время маневры «Восток-2018» завершаются 17 сентября. На завершающем этапе проведено ряд тактических учений с участием авиации и боевых кораблей.
Так, в рамках маневров на перехват «самолетов-нарушителей» были подняты дежурные силы в составе экипажей истребителей МиГ-31 и Су-35С для перехвата воздушных целей. Своевременное обнаружение и перехват самолетов условного противника позволил не допустить прорыва системы ПВО Восточного округа. Кроме того, поднятые в воздух бомбардировщики Ту-22М3 выполнили бомбометание и поразили мишени, обозначающие стоянки авиационной техники, самолеты на ВПП, укрытия авиатехники, склады и командные пункты условного противника. В ходе нанесения ударов использовались бомбы массой до 500 кг.
В свою очередь отряд боевых кораблей СФ провел в Охотском море учение по противолодочной обороне. Были отработаны мероприятий по поиску подлодок с помощью бортового гидроакустического вооружения, а также с применением вертолета Ка-27 ПЛ. Боевые расчеты противолодочных кораблей провели тренировки по принуждению подлодки к всплытию и по условному применению всего комплекса противолодочного вооружения.
Напомним в маневрах «Восток-2018» приняли участие более 300 тыс. военнослужащих, более тысячи летательных аппаратов, около 36 тыс. единиц бронетехники, до 80 кораблей и вспомогательных судов.
Министр отметил, что учение «Восток-2018» было запланировано в прошлом году. План был утвержден у Верховного главнокомандующего. Документ содержал основную канву будущих маневров, детали дорабатываются позже. Например, в плане не было таких мероприятий, как внезапные проверки.
Естественно, это учение планировалось заранее, и подобные масштабные маневры будут проводиться дальше каждые 5 лет, добавил он.
По словам Шойгу, вкладывая большие деньги в перевооружение, Минобороны должно создавать промежуточные точки отсчета, чтобы увидеть и понять, куда движутся вооруженные силы и всё ли в них в порядке. Он отметил, что нынешняя программа вооружения рассчитана на 19 лет.
Проводимые в настоящее время маневры «Восток-2018» завершаются 17 сентября. На завершающем этапе проведено ряд тактических учений с участием авиации и боевых кораблей.
Так, в рамках маневров на перехват «самолетов-нарушителей» были подняты дежурные силы в составе экипажей истребителей МиГ-31 и Су-35С для перехвата воздушных целей. Своевременное обнаружение и перехват самолетов условного противника позволил не допустить прорыва системы ПВО Восточного округа. Кроме того, поднятые в воздух бомбардировщики Ту-22М3 выполнили бомбометание и поразили мишени, обозначающие стоянки авиационной техники, самолеты на ВПП, укрытия авиатехники, склады и командные пункты условного противника. В ходе нанесения ударов использовались бомбы массой до 500 кг.
В свою очередь отряд боевых кораблей СФ провел в Охотском море учение по противолодочной обороне. Были отработаны мероприятий по поиску подлодок с помощью бортового гидроакустического вооружения, а также с применением вертолета Ка-27 ПЛ. Боевые расчеты противолодочных кораблей провели тренировки по принуждению подлодки к всплытию и по условному применению всего комплекса противолодочного вооружения.
Напомним в маневрах «Восток-2018» приняли участие более 300 тыс. военнослужащих, более тысячи летательных аппаратов, около 36 тыс. единиц бронетехники, до 80 кораблей и вспомогательных судов.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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