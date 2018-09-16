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Будут ли в России новые масштабные учения. Шойгу рассказал

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Масштабные учения войск будут проводиться на территории РФ каждые 5 лет, передает ТАСС сообщение министра обороны Сергея Шойгу.

Будут ли в России новые масштабные учения. Шойгу рассказал


Министр отметил, что учение «Восток-2018» было запланировано в прошлом году. План был утвержден у Верховного главнокомандующего. Документ содержал основную канву будущих маневров, детали дорабатываются позже. Например, в плане не было таких мероприятий, как внезапные проверки.


Естественно, это учение планировалось заранее, и подобные масштабные маневры будут проводиться дальше каждые 5 лет, добавил он.

По словам Шойгу, вкладывая большие деньги в перевооружение, Минобороны должно создавать промежуточные точки отсчета, чтобы увидеть и понять, куда движутся вооруженные силы и всё ли в них в порядке. Он отметил, что нынешняя программа вооружения рассчитана на 19 лет.

Проводимые в настоящее время маневры «Восток-2018» завершаются 17 сентября. На завершающем этапе проведено ряд тактических учений с участием авиации и боевых кораблей.

Так, в рамках маневров на перехват «самолетов-нарушителей» были подняты дежурные силы в составе экипажей истребителей МиГ-31 и Су-35С для перехвата воздушных целей. Своевременное обнаружение и перехват самолетов условного противника позволил не допустить прорыва системы ПВО Восточного округа. Кроме того, поднятые в воздух бомбардировщики Ту-22М3 выполнили бомбометание и поразили мишени, обозначающие стоянки авиационной техники, самолеты на ВПП, укрытия авиатехники, склады и командные пункты условного противника. В ходе нанесения ударов использовались бомбы массой до 500 кг.

В свою очередь отряд боевых кораблей СФ провел в Охотском море учение по противолодочной обороне. Были отработаны мероприятий по поиску подлодок с помощью бортового гидроакустического вооружения, а также с применением вертолета Ка-27 ПЛ. Боевые расчеты противолодочных кораблей провели тренировки по принуждению подлодки к всплытию и по условному применению всего комплекса противолодочного вооружения.

Напомним в маневрах «Восток-2018» приняли участие более 300 тыс. военнослужащих, более тысячи летательных аппаратов, около 36 тыс. единиц бронетехники, до 80 кораблей и вспомогательных судов.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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13 комментариев
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  1. svp67 Онлайн
    svp67 Сегодня, 16:09
    0
    Раз в ПЯТЬ лет. Ну видимо это разумный срок, что бы действительно понять куда же ВС РФ движутся. К слову из
    около 36 000 единиц бронетехники
    действительно новых, в данном случае прошедших модернизацию, было не очень много. Все основные образцы были уже устаревшими, даже старичков Т-62 потревожили и вывели в поле... А это говорит, что есть еще куда стремится в развитие.
    1. Стройбат запаса Онлайн
      Стройбат запаса Сегодня, 17:26
      +3
      Сергей, приветствую!
      Проскакивала инфа, что Т-62 с баз хранения вытащили на "утилизацию" через расстрел в ходе учений. В том числе и с ДЗ. Так что всё не так печально laughing
      1. svp67 Онлайн
        svp67 Сегодня, 17:56
        0
        Приветствую hi
        Цитата: Стройбат запаса
        Проскакивала инфа, что Т-62 с баз хранения вытащили на "утилизацию" через расстрел в ходе учений

        Ну если часть из них засветилась на плац-параде в конце учений, то значит не всех "под расстрельную статью подвели"
        1. Стройбат запаса Онлайн
          Стройбат запаса Сегодня, 18:00
          +1
          Согласен))) Тем не менее, данную демонстрацию можно смело записать в испытания новых ПТ средств и проверку защищенности Т-62 (их как-никак в Сирию поставлять начали вроде. Вот и для других "соседей" известие, что Т-62 не "новичок", но вполне крепок и эффективен. При этом куда дешевле конкурентов))) hi
  2. Наблюдатель2014 Онлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 16:14
    0
    Напомним в маневрах «Восток-2018» приняли участие более 300 тыс. военнослужащих, более тысячи летательных аппаратов, около 36 единиц бронетехники, до 80 кораблей и вспомогательных судов.
    Что-то как- то про 36 единиц бронетехники не понятно feel
    1. svp67 Онлайн
      svp67 Сегодня, 16:42
      0
      Цитата: Наблюдатель2014
      Что-то как- то про 36 единиц бронетехники не понятно

      "Очепятка", бывает.
  3. Мистер Кредо Офлайн
    Мистер Кредо Сегодня, 16:24
    0
    Учения конечно хорошо! # Кроме того, поднятые в воздух бомбардировщики Ту-22М3 выполнили бомбометание и поразили мишени, обозначающие стоянки авиационной техники, самолеты на ВПП, укрытия авиатехники, склады и командные пункты условного противника. В ходе нанесения ударов использовались бомбы массой до 500 кг.# Вот только бомбометания проходили наверно без условного противодействия сил ПВО противника? Ну какой нормальный противник даст спокойно бомбить свои аэродромы? Это же ни колонны нефтевозов бомбить!
    1. svp67 Онлайн
      svp67 Сегодня, 16:48
      +3
      Цитата: Мистер Кредо
      Ну какой нормальный противник даст спокойно бомбить свои аэродромы?

      Какой -условный... этот даст и позволит. Вообще складывается полное ощущение, что основной целью были не эти "телодвижения сухопутных войск и авиации", хотя конечно и они очень важны, особенно в плане форсирования большой водной преграды, благо одна такая у нас есть под самым боком в Европе. А главное это было опробывать быструю переброску больших масс войск и опробывать способы отражения внезапного глобального ракетного удара средствами ПВО и РЭБ.
      1. Мистер Кредо Офлайн
        Мистер Кредо Сегодня, 17:36
        0
        А главное это было опробывать быструю переброску больших масс войск и опробывать способы отражения внезапного глобального ракетного удара средствами ПВО и РЭБ. # Про учения по отражению внезапного глобального ракетного удара в статье ничего не написано. # Так, в рамках маневров на перехват «самолетов-нарушителей» были подняты дежурные силы в составе экипажей истребителей МиГ-31 и Су-35С для перехвата воздушных целей. Своевременное обнаружение и перехват самолетов условного противника позволил не допустить прорыва системы ПВО # Учения против самолётов, а не против ракетных атак. Хотя как воюет Израиль, ракеты можно выпускать и из самолётов. Взлетел весь рой, произвели одномоментный залп и лови эту стаю! Тактика США тоже понятна как по Дрездену с Хиросимой, так и по бомбежкам мирного населения на БВ и в ЛДНР. Бомбить будут спальные районы мегаполисов. # А главное это было опробывать быструю переброску больших масс войск # Помимо переброски войск придётся решать и другие вопросы. Это снабжение армии боеприпасами, медикаментами, ГСМ, провизией. Вопрос ремонта поврежденной техники и производство новой. Снабжение населения и его работа на нужды обороны. Не все так просто с учениями. В случае чего, свободную руку рынка придётся прижать.
        1. svp67 Онлайн
          svp67 Сегодня, 18:02
          0
          Цитата: Мистер Кредо
          Учения против самолётов, а не против ракетных атак.

          Минобороны показало, как российские ПВО отразили "массированную атаку" уникальных ракет-невидимок. Об этом пишет "РИА Новости".

          Отмечается, что отражение "ударов" проходило в рамках учений "Восток-2018". Расчеты радиолокационных станций выявили свыше 30 воздушных целей, которые выполняли полет в широком диапазоне высот и скоростей. Данные о них были переданы на командные пункты зенитных ракетных систем и комплексов С-400, С-300, "Бук", "Тор" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С". В результате все цели удалось обнаружить и ликвидировать.

          Напомним, что в ходе маневров на полигоне "Телемба" в Бурятии военные применили особые мишени-имитаторы ракет с технологией "стелс".
  4. Tahtvjd2868 Офлайн
    Tahtvjd2868 Сегодня, 16:48
    0
    Отряд кораблей СФ провел в Охотском море... Вот так вот.. КТОФ уже и собственное море прикрыть не в состоянии.. дольше хуже.. belay
    1. Плотник 2329 Онлайн
      Плотник 2329 Сегодня, 17:47
      +1
      М.б. слово "прикрыть" , и слова "не в состоянии" несут здесь ошибочный смысл?
      М.б. проводить учения на другом театре в целях ознакомления или освоения будет более реальной задачей учений?
      Да и проведение учений с целью прикрытия отдельного обширного региона - весьма сомнительно.
    2. svp67 Онлайн
      svp67 Сегодня, 18:06
      0
      Цитата: Tahtvjd2868
      Отряд кораблей СФ провел в Охотском море... Вот так вот.. КТОФ уже и собственное море прикрыть не в состоянии.. дольше хуже.

      Не все так трагично. Во-первых то что отряд кораблей СФ пройдя СМП прибыл на ДВТВД, уже успех. Во-вторых, а что он прикрыл? Видимо Россию, а не для этого ли их строят?