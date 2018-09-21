Кровавая Воля Шидловская. Ч. 1. Битва за винокуренный завод

Мы хотим рассказать о сражении у Воли Шидловской – оборонительно-наступательной операции 2-й армии русского Северо-Западного фронта, оперировавшей против 9-й армии германского Восточного фронта в период 18 - 24 января 1915 г.Статья основана на широком круге источников, в т.ч. Журнале военных действий 6-го армейского корпуса с 1 января по 4 марта 1915 г. и материалах германского Рейхсархива.Со 2-й половины декабря 1914 г. после ожесточенных атак германцев, стремившихся прорвать фронт русской армии на позициях вдоль р. Бзуры, на Восточно-Европейском театре военных действий установилась позиционная война со всеми ее особенностями – перестрелками, поисками и огневыми налетами.Январь 1915 г. начался с кровавых позиционных боев на польском ТВД – у Боржимова, Болимова и фольварка (усадьбы) Воля Шидловская.С середины января 1915 г. германцы стали проявлять повышенную активность на боржимовском участке фронта, атакуя русские позиции и подвергаясь ответным контратакам.Командование русских 2-й армии и Северо-Западного фронта увидело в этом очередную попытку противника прорваться к Варшаве. И было приняты меры противодействия прорыву – в составе 2-й армии создана сильная группировка, возглавляемая энергичным генерал-лейтенантом В. И. Гурко, подтянуты фронтовые резервы. Стержень русской обороны у Воли Шидловской - 6-й армейский корпус (в ходе операции был усилен целым рядом других соединений).Натиск противника усиливался. Так, официальная сводка русской Ставки от 17-го января, характеризуя бои под Боржимовым, зафиксировала серию германских атак, отбитых с большими для противника потерями. Русские в ходе контратаки штыками выбили германцев из части их окопов, захватив несколько пулеметовРайон Воли Шидловской имел особое оперативно-тактическое значение – и начиная с 18 января германцы упорно пытались овладеть фольварком. Последний был ключом позиции, а также серьезным укрепленным пунктом. Настойчивые, сопровождаемые большими потерями атаки противника продолжились. Передовые позиции не раз переходили из рук в руки, но ситуация для русских осложнилась 19-го января - когда противник захватил Волю Шидловскую.С этого момента за данный пункт развернулись особенно ожесточенные бои, особенностью которых стало массированное применение тяжелой артиллерии. Так, документ отмечал факт ввода германцами в бой более 14-ти полков, в то время как их многочисленная (в т. ч. тяжелая) артиллерия не прекращала огня ни днем, ни ночью. Для боев у Воли-Шидловской и Боржимова характерны чрезвычайное упорство при необычайной густоте построения боевых порядков германцев, которые для прорыва русского фронта ввели в бой на 10-км участке 7 дивизий при поддержке 100 батарей. А некоторые дивизии разворачивались менее чем на километровом фронте. Германский источник также акцентирует внимание на действиях мощнейшего огневого кулака в виде 100 батарей, поддерживающих пехотуВ. И. Гурко, оценивая обстановку на участке своего 6-го армейского корпуса, вспоминал как после продолжительного и мощного артобстрела и ценой многократных атак на позиции 2-х русских дивизий на менее чем 6-км фронте германцам лишь удалось захватить дом фольварка и винокуренный завод, создав неглубокий прогиб в русской обороне. Русские части отступили не более чем на тысячу шагов. Генерал отмечал, что обороняющиеся поставили себя в очень невыгодное положение, упорствуя в обороне каменного винокуренного завода и др. капитальных сооружений (например, амбаров) фольварка – т. к. бойцы получали ранения не только от снарядных осколков германских тяжелых орудий, но и от массы обломков кирпича и камней, которые от взрывов откалывались из стен. В то же время положение германцев, занявших русские позиции, было иным – тем более что в это время 6-й армейский корпус тяжелой артиллерией не располагал, а легкая артиллерия против каменных зданий была бессильнаГлавнокомандующий армиями Северо-Западного фронта генерал от инфантерии Н. В. Рузский, должным образом не оценив обстановки, убедил себя в том, что атаки у Воли Шидловской - начало нового большого германского наступления на Варшаву. И войска В. И. Гурко получили задачу вернуть фольварк и восстановить прежние позиции.Т. к. 3-дивизионный корпус был недостаточно силен для выполнения поставленной задачи, в подчинение комкору-6 постепенно были переданы еще несколько дивизий.Состав 6-го армейского корпуса в период 20 - 24 января 1915 г. (дивизия/состав/начальник или командующий):4-я пехотная/13-й, 14-й, 15-й, 16-й пехотные полки; 4-я артиллерийская бригада/ генерал-лейтенант Милеант Г. Г.;16-я пехотная/61-й, 62-й, 63-й, 64-й пехотные полки; 16-я артиллерийская бригада/ генерал-майор Баудер В. Ф.;55-я пехотная/217-й, 218-й, 219-й, 220-й пехотные полки; 55-я артиллерийская бригада/ генерал-майор Захаров П. М.;14-я Сибирская стрелковая/53-й, 54-й, 55-й, 56-й сибирские стрелковые полки; 14-я Сибирская стрелковая артиллерийская бригада/ генерал-лейтенант Довбор-Мусницкий К. Р.;5-я Сибирская стрелковая/17-й, 18-й, 19-й, 20-й сибирские стрелковые полки; 5-я Сибирская стрелковая артиллерийская бригада/ генерал-лейтенант Лилиенталь Г. Г.;3-я Сибирская стрелковая/9-й, 10-й, 11-й, 12-й сибирские стрелковые полки; 3-я Сибирская стрелковая артиллерийская бригада/ генерал-лейтенант Фольбаум М. А.;13-я Сибирская стрелковая/49-й, 50-й, 51-й, 52-й сибирские стрелковые полки; 13-я Сибирская стрелковая артиллерийская бригада/ генерал-лейтенант Андреев П. А.;25-я пехотная/97-й, 98-й, 99-й, 100-й пехотные полки; 25-я артиллерийская бригада/ генерал-майор Соковнин М. А.;59-я пехотная/233-й, 234-й, 235-й, 236-й пехотные полки; 59-я артиллерийская бригада/ генерал-майор Оглоблев А. С.;Сводная/ костяк – части 30-й пехотной дивизии/ генерал-майор Карепов Н. Н.Итого – 10 дивизий (не считая бригад и более мелких частей – например, бригады 67-й пехотной дивизии (начальник дивизии – генерал-лейтенант В. Е. Пржилуцкий), бригады 17-й пехотной дивизии и т. д.).Соответственно, это давало В. И. Гурко полное право писать о том что под его командованием оказалось аж 11 дивизий. Правда они подчинялись ему постепенно и не все вводились в бой. Так, в ведомости потерь 6-го армейского корпуса с 18-го по 23-е января 1915-го г. поименованы 8 дивизий (3-я, 13-я и 14-я сибирские стрелковые, 4-я, 16-я, 25-я, 55-я и 59-я пехотные).Возглавив мощную группировку (фактически армейскую группу) В. И. Гурко, характеризуя первое усиление своих войск, отмечал что контатаковал развивавших свой успех германцев силами 3-х прибывших дивизий - двух Сибирских стрелковых и одной пехотной. Германский прорыв был ликвидирован, а В. И. Гурко получил 2 новые дивизии и обещание прислать столько же. Для борьбы с каменными сооружениями винокуренного завода и усадьбы были получены 4 152-мм крепостных орудия. Но последние оказались малоэффективныХарактеризуя тяжесть развернувшихся боев, комкор отмечал, что германцы скрытно установили на территории фольварка много новых пулеметов. Усадьба, благодаря окружавшим ее канавам, и так напоминала естественный форт. Ситуация усугубилась тем, что запас снарядов у гуркинских артиллеристов был настолько скуден, что на позиции выводилась лишь малая часть артиллерии, которая прибывала с новыми дивизиями. Снаряды не задействованных батарей передавались орудиям, ведущим огонь. Стрелявшие батареи имели приказ строжайше экономить боеприпасы. 2 русские контратаки были безуспешны – хотя на ряде участков пехотным цепям удалось приблизиться к Воле Шидловской на расстояние до 100 шагов. Окопаться для того чтобы укрыться от огня германских пулеметов, на скованной морозом земле, было почти невозможно. Но фронтовое командование не хотело отказаться от идеи вернуть старые позицииЖурнал военных действий 6-го армейского корпуса фиксировал применительно к бою 20-го января: «… К 5 час. дня немцы вновь возобновили наступление на правый фланг и центр генерала Милианта. Положение на этом участке левого фланга генерала Нечволодова () очень тяжелое, окопы совершенно срыты тяжелыми снарядами. Сильнейший артиллерийский огонь идет и по тылам, и все время со стороны немцев идет сильнейший пулеметный огонь. Генерал Милиант продвинул вперед два батальона 233-го полка. На фронте генерала Соковнина к 1 часу ночи наши наступающие части заняли положение, близкое к штыковому удару. К 5 час. дня немцы, перешедшие в атаку, залегли шагах в 700, но после перехода в наступление Остроленского полка немцы отошли в свои окопы. На фронте 16-й дивизии идет редкая ружейная стрельба. Наша артиллерия этого участка содействует атаке на господский двор Воля Шидловская»21-го января «на фронте генерала Милианта господский двор Воля Шидловская занят частями 233-го и 100-го полков к 10 час. утра, эти части продвигаются далее к винокуренному заводу. В центре расположения генерала Милианта ведут наступление 17-й и 18-й Сибирские стрелковые полки…В 12 час. 15 мин. дня 5 рот 11-го Сибирского стрелкового полка, часть 12-го Сибирского стрелкового полка и 1,5 роты Ивангородского полка заняли господский двор Воля Шидловская, причем эти роты находятся от винокуренного завода в 100 шагах. В час и в два часа дня наблюдатели обнаружили движение колонн противника … с артиллерией, от Болимова к Неборову, а немного позднее такой же колонны от Неборова к Болимову … В центре после упорных столкновений части, поддержанные 54-м Сибирским стрелковым полком, держатся на второй линии окопов …На фронте генерала Милианта на участке генерала Нечволодова с наступлением темноты и по се время противник произвел три атаки, отбитые ружейным и пулеметным огнем. К нему на поддержку был направлен 1 батальон 51-го Сибирского полка… В 9 час. 30 мин. вечера генерал Гурко в целях объединения действий по овладению и восстановлению утраченного частями 6-го армейского корпуса 18 января первоначального положения приказал: Генералу Захарову с частями 55-й дивизии (без 27-го полка), 21-м Сибирским и 236-м полками прочно удерживать свое расположение, выполняя левым флангом своего участка задачу по восстановлению позиции 97-го и 98-го полков. Генералу Довбор-Мусницкому с частями 14-й Сибирской дивизии, 51-м Сибирским, 235-м, 234-м, батальонами 217-го и 9-го Сибирского полков наступать и овладеть бывшими позициями 98-го и 14-го полков к югу от участка генерала Захарова до винокуренного завода, что западнее господского двора Воля Шидловская».Соответственно, 21-го января части В. И. Гурко ворвались в фольварк, но овладеть винокуренным заводом, превращенным в крепость, не смогли.Официальная сводка от 21-го января констатировала, что после особенно упорных рукопашных боев русские войска ворвались в фольварк Воля Шидловская, удерживаемую германцами 2 дня, и овладели ей. Но винокуренный завод, расположенный поблизости, 21-го января еще оставался в руках противника. Сражение продолжилось все с тем же ожесточениемВ. И. Гурко держал руку на пульсе боя, осуществлял необходимые оперативные распоряжения. Так, отдав приказ «немедленно продвинуться вперед», для обеспечения большей эффективности действий 14-й сибирской стрелковой дивизии, он временно подчинил ее командиру генерал-лейтенанту К. Р. Довбор-Мусницкому бригаду 59-й пехотной дивизии (командир - генерал-майор В. З. Захаров)Телеграммой начальника штаба 2-й армии № 10387в распоряжение командира 6-го армейского корпуса были переданы 2 горных орудия для непосредственного сопровождения пехоты. Командир корпуса решил передать эти орудия в распоряжение начальника 4-й пехотной дивизии генерала Г. Г. Милеанта – начальнику наиболее ответственного боевого участка.В вечернем приказе В. И. Гурко, помимо постановки боевых задач своим войскам (важнейшей из них являлось овладение винокуренным заводом и бывшими позициями 98-го и 14-го пехотных полков), особое внимание уделял: а) объединению действий соединений своей группировки (в полной мере можно применить термин армейской – «Атаку … произвести одновременно и совместными силами»), б) разграничению полос наступления, в) обеспечению тесной и бесперебойной связи между начальниками соседних участков, причем не только установлением телефонных линий, но и путем физического взаимодействия (действовать «плечом к плечу, не допуская самых ничтожных прорывов»). Кроме того, Василий Иосифович распорядился, чтобы в течение ночи всем частям, не участвующим в атаке, окопаться как в боевой линии, так и в резервах, а атаку произвести одновременно и совместными силами.Особое внимание генерал уделял тому обстоятельству, чтобы люди были накормлены, а также решены иные организационные вопросы (в частности, о том, какой необходим обоз для нормального обеспечения находящихся на передовой людей, об обеспечении боеприпасами пехотных и артиллерийских частей). Документ содержит следующие строки: «Сегодня ночью люди должны быть накормлены. Кроме того, командир корпуса приказал принять самые энергичные меры по восстановлению организационных соединений».В телеграмме № 333 генерал В. И. Гурко сообщал командующему 2-й армией, что с подошедшими дивизиями не прибыло ни одной саперной роты и нет инструмента, кроме носимого на себе бойцами.