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Лондон: Мы ищем ещё двоих подозреваемых по делу Скрипалей

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Британские спецслужбы через подконтрольные СМИ выдали новые материалы о подозреваемых по делу об отравлении Скрипалей в Солсбери. В материалах говорится о том, что это ещё двое (помимо Александра Петрова и Руслана Боширова).

В заявлении утверждается, что Петров и Боширов после прилёта в Лондон якобы встречались в отеле с «куратором операции и врачом». И вновь стоит обратить внимание на полюбившийся британцам пассаж «с высокой долей вероятности».

Лондон: Мы ищем ещё двоих подозреваемых по делу Скрипалей



Из заявления:
С высокой долей вероятности, они в номере отеля встретились с куратором всей операции, который работал в посольстве. Ещё одним человеком был врач, который, вероятно, консультировал (Петрова и Боширова) с тем, чтобы они не отравились ядом сами.


В газете Sunday Mirror сообщается, что британская полиция и спецслужбы занимаются «установлением данным лиц, посещавших номер Петрова и Боширова». Можно предположить, что теперь Скотланд-Ярд опубликует ещё несколько снимков с камер видеонаблюдения. На снимках будут новые персонажи этой фальши, которую продолжают с завидным упорством разыгрывать английские власти и спецслужбы.

В качестве дополнения: в Лондоне заявили, что жёсткие санкции против России за отравление Скрипалей смогут ввести лишь после выхода из состава Европейского союза (Брекзита). Это даёт повод предположить, что в Евросоюзе уже с меньшим энтузиазмом готовы вторить лондонской позиции по этому делу.

Между тем, в британской прессе появились материалы и о том, что в номер к Петрову и Боширову вызывалась женщина с пониженной социальной ответственностью. Не её ли в Скотланд-Ярде пытаются выставить в качестве врача?
Использованы фотографии:
Скотланд-Ярд
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32 комментария
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  1. maxim947 Офлайн
    maxim947 Сегодня, 16:26
    +8
    Эта байда будет бесконечной.. и их особо не будут волновать факты, логика и пр.
    1. mavrus Офлайн
      mavrus Сегодня, 16:33
      +7
      Куратор, врач, учитель химии, финансовый инспектор, товарищ по партии, проктолог, экскурсовод, кутюрье, священник... Интересно, насколько длиннее будет английский список.
      1. Комментарий был удален.
      2. cniza Онлайн
        cniza Сегодня, 16:53
        +4
        с тем, чтобы они не отравились ядом сами.


        С каждым днем всё веселее и веселее...
        1. poquello Офлайн
          poquello Сегодня, 17:19
          +1
          Цитата: cniza
          с тем, чтобы они не отравились ядом сами.


          С каждым днем всё веселее и веселее...

          нормально, нормально
          "Чувствуете, доктор?"
          1. cniza Онлайн
            cniza Сегодня, 17:23
            +2
            Ну да докторша с ослабленным общественно-моральным чувством. lol
      3. Kuroneko Офлайн
        Kuroneko Сегодня, 17:00
        +2
        Цитата: mavrus
        Интересно, насколько длиннее будет английский список.

        Обычная геометрическая прогрессия по степеням двойки (ещё по легенде о возникновении шахмат известна): на первую клеточку кладём одно зёрнышко, на вторую - 2, потом 4,8,16 и тэ дэ. Вот только к 64-ой клетке даже во всей нашей Вселенной столько миллиардов китайцев не найдётся, каким будет итоговый список подозреваемых. =3
        А Шерлок Холмс, пусть он даже всего лишь и литературный персонаж, во всю глотку ржёт от современных Лестрейдов выродившегося в тупого исполнителя политических заказов Скотланд-Ярда. XXI век начинается, господа!
    2. предки с Дона Офлайн
      предки с Дона Сегодня, 16:38
      0
      Цитата: maxim947
      Эта байда будет бесконечной.. и их особо не будут волновать факты, логика и пр.

      Так Россия сама подогревает эту байду (((, раз сказали что мы не причем, не надо периодически возвращаться к этой теме, тем более брать какие-то интервью у фигурантов, даже если они в чем -то и замешаны. Сказали один раз четко и внятно , что это не мы и все !
      1. Серый брат Онлайн
        Серый брат Сегодня, 16:56
        +6
        Цитата: предки с Дона
        Сказали один раз четко и внятно , что это не мы и все !

        С пиплом такое не работает, пипл хавает только то чем его кормят каждый день. Будем молчать - слой вторичного продукта, над головой, будет расти быстрее.
        Чтобы такого не происходило, нужно черпать оный продукт горстями и швырять его в лицо неприятелю.
  2. Наблюдатель2014 Онлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 16:28
    +4
    Лондон: Мы ищем ещё двоих подозреваемых по делу Скрипалей
    "Михаааан"!!!! Что-то во мне сардце ёкнуло wassat laughing soldier
  3. Сергей Медведев Онлайн
    Сергей Медведев Сегодня, 16:29
    +4
    Насколько я понимаю, инструктаж по правилам обращения с ядом должен был проводиться до его получения, а не после преодоления нескольких таможен. Хотя зачем англичанам здравый смысл?
  4. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 16:29
    +5
    Подозреваю, явление Воланда со свитой в Солсбери...
    Между тем, в британской прессе появились материалы и о том, что в номер к Петрову и Боширову вызывалась женщина с пониженной социальной ответственностью.
    ..Гелла? smile
  5. ser65 Офлайн
    ser65 Сегодня, 16:50
    +2
    кто смотрел старый фильм-"высокий блондин в черном ботинке"? также.... взяли первого попавшегося и ни чего не подозревающего человека. и ведь неумные люди этому верят, даже читатели "около военного обозрения"
    1. svp67 Онлайн
      svp67 Сегодня, 17:00
      -4
      Цитата: ser65
      и ведь неумные люди этому верят, даже читатели "около военного обозрения"

      Судя, что и Вы читатель ВО, то Вы и себя к ним относите?
  6. Оператор Офлайн
    Оператор Сегодня, 16:52
    +5
    В номер к Петрову и Боширову в ночь с 3 на 4 марта приходила девушка по вызову, после чего соседи по гостинице долго не могли уснуть от сексуальных возгласов и запаха марихуаны, который исходил из номера наших соотечественников.

    Это было заявлено сегодня одним из соседей по гостинице в интервью британским СМИ.

    Нормальная ориентация у Петрова и Боширова laughing
  7. svp67 Онлайн
    svp67 Сегодня, 16:56
    +3
    С высокой долей вероятности, они в номере отеля встретились с куратором всей операции, который работал в посольстве. Ещё одним человеком был врач, который, вероятно, консультировал (Петрова и Боширова) с тем, чтобы они не отравились ядом сами.

    Вообще бред какой то. Если даже встать на точку зрения англичан, то КАК ЭТО ЛИКВИДАТОРЫ прибыли совершенно не подготовленные к ликвидации, то есть не умеющие пользоваться спец.средствами?
    И видимо все это происходило тогда когда в номере громко играла музыка, что бы заглушить разговор, курилась марихуана, что бы заглушить запах "Новичка"и были приглашены девушки с низкой социальной ответственностью, а это был "камуфляж" и "легенда" куратора и врача...
    1. LeonidL Онлайн
      LeonidL Сегодня, 17:59
      0
      Не принимайте весь этот британский цирк всерьез - они все равно не отреагируют на аргументы и отсутствие малейшей логики и достоверности. Схавают хайли лайкли.
      1. svp67 Онлайн
        svp67 Сегодня, 18:11
        0
        Цитата: LeonidL
        +1
        Не принимайте весь этот британский цирк всерьез

        Леонид. Простите за фамильярность. Но у Вас в нике "звезды и полосы", а не могли бы Вы вот точно это написать г-ну Трампу или в конгресс США
        1. LeonidL Онлайн
          LeonidL Сегодня, 18:11
          +1
          Уже было. Бесполезно.
          1. svp67 Онлайн
            svp67 Сегодня, 18:13
            0
            И тут видимо можно сказать : "А жаль". Вроде приличные люди, с виду...
  8. Оператор Офлайн
    Оператор Сегодня, 17:00
    +5
    Цитата: svp67
    в номере громко играла музыка

    С этого момента поподробнее - откуда вы знаете про музыку, сосед в интервью упоминал лишь о специфических стонах? laughing
    1. LeonidL Онлайн
      LeonidL Сегодня, 17:58
      +2
      Наверное для него специфические стоны и есть лучшая музыка для уха!!! Ох уж эти агенты-ликвидаторы!!! ну прямо замаскировались под братков, а раньше их гееями обозвали!
    2. svp67 Онлайн
      svp67 Сегодня, 18:15
      0
      Цитата: Оператор
      С этого момента поподробнее - откуда вы знаете про музыку, сосед в интервью упоминал лишь о специфических стонах?

      Тот же сосед и на счет музычки прошелся....и вообще Вы себе представляете, такое "мероприятие", с девушками и дурью(выпивкой, на выбор), без музыки? Тем более у русских. Лично я - нет.
  9. sabakina Офлайн
    sabakina Сегодня, 17:11
    +3
    В заявлении утверждается, что Петров и Боширов после прилёта в Лондон якобы встречались в отеле с «куратором операции и врачом».
    Ребята, я смутно подозреваю, что они решили взять историю из фильма "Щит и меч". wink
  10. Серый брат Онлайн
    Серый брат Сегодня, 17:15
    +5
    А этих будут искать?

    Ещё и мопед отобрали.
    1. LeonidL Онлайн
      LeonidL Сегодня, 17:56
      +3
      Этих искать не будут - они же угнетаемое меньшинство, им все можно!
  11. Горный стрелок Онлайн
    Горный стрелок Сегодня, 17:19
    +4
    Поститутку, посетившую их в номере - нашли? Или это она и была резидентом?
    А кто тогда врач? Замаскировался под гостиничного кота?
    1. LeonidL Онлайн
      LeonidL Сегодня, 17:55
      +2
      Нет, это был внедренный в семью скрипалей сибирский кот - его не нашли и за все отомстили его сообщникам - хомячку, соседской болонке и еще одной кошке ... уморили голодом и сожгли.
  12. sir_obs Онлайн
    sir_obs Сегодня, 17:20
    +5
    Мы уже смотрели это кино, высокий блондин в черном ботинке, называется. Берешь случайного прохожего и назначаешь его суаерагентом. В кино дальше было гораздо веселее.
  13. LeonidL Онлайн
    LeonidL Сегодня, 17:53
    +1
    Главное вовремя найти задествованного Петровым и Водочкиным врача-венеролога!!!! Иначе последствия будут просто ужасными!!! Каравул!
  14. Slon_on Офлайн
    Slon_on Сегодня, 17:58
    +1

    Я в соседней ветке уже комментировал эту мистерию, повторю:
    "Доказательство!!! Момент отравления дочки Скрипаля!"
  15. Ст.пропорщик Онлайн
    Ст.пропорщик Сегодня, 18:10
    0
    С высокой долей вероятности, и мелкобританский Скотланд-Ярд это знает, при острой необходимости прибрать девочку и ее папу отравляющее вещество, а это след, не применялось бы, и чистильщик был бы один, а не толпой в четыре человека. Попутно возникает вопрос: "Спецслужбы в этом государстве есть?" С большой долей вероятности утверждаю - нет ни полиции, ни специалистов по антитеррору. Остается одна надежда на британских ученых, которые ВЫЧИСЛЯТ ВСЕХ причастных к этой истории. У меня лично складывается впечатление о распространенном среди правящей элиты Англии определенном скудоумии. Какая то очень тупая провокация и это вызывает удивление. Нация деградирует. Печалька.
  16. WIN969 Онлайн
    WIN969 Сегодня, 18:13
    0
    До этого мелкобриты несли чушь, что в России агентов учили обращаться с ядовитыми веществами с 2000-х, а теперь вдруг оказывается, им нужен был врач для консультаций, одно вранье противоречит другому. wassat