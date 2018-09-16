С высокой долей вероятности, они в номере отеля встретились с куратором всей операции, который работал в посольстве. Ещё одним человеком был врач, который, вероятно, консультировал (Петрова и Боширова) с тем, чтобы они не отравились ядом сами.

Британские спецслужбы через подконтрольные СМИ выдали новые материалы о подозреваемых по делу об отравлении Скрипалей в Солсбери. В материалах говорится о том, что это ещё двое (помимо Александра Петрова и Руслана Боширова).В заявлении утверждается, что Петров и Боширов после прилёта в Лондон якобы встречались в отеле с «куратором операции и врачом». И вновь стоит обратить внимание на полюбившийся британцам пассаж «с высокой долей вероятности».Из заявления:В газете Sunday Mirror сообщается, что британская полиция и спецслужбы занимаются «установлением данным лиц, посещавших номер Петрова и Боширова». Можно предположить, что теперь Скотланд-Ярд опубликует ещё несколько снимков с камер видеонаблюдения. На снимках будут новые персонажи этой фальши, которую продолжают с завидным упорством разыгрывать английские власти и спецслужбы.в Лондоне заявили, что жёсткие санкции против России за отравление Скрипалей смогут ввести лишь после выхода из состава Европейского союза (Брекзита). Это даёт повод предположить, что в Евросоюзе уже с меньшим энтузиазмом готовы вторить лондонской позиции по этому делу.Между тем, в британской прессе появились материалы и о том, что в номер к Петрову и Боширову вызывалась женщина с пониженной социальной ответственностью. Не её ли в Скотланд-Ярде пытаются выставить в качестве врача?