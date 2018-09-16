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В ООН составлен рейтинг стран по уровню человеческого развития

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ООН внесла Россию в группу стран с самым высоким уровнем развития человеческого потенциала. Об этом говорится в докладе всемирной организации под названием «Индексы и индикаторы человеческого развития».



Авторы доклада использовали данные за 2017 год. Учтены такие показатели, как продолжительность школьного обучения, ожидаемая продолжительность жизни, валовый национальный продукт (ВНП) на душу населения.


В рейтинг включено 189 стран. Первые 59 строчек заняли страны с самым высоким уровнем человеческого развития. В пятерку лидеров попали Норвегия, Швейцария, Австралия, Ирландия и Германия. По данным ООН, в Норвегии средняя продолжительность жизни составляет 82,3 года, продолжительность школьного обучения, в среднем, 12,6 лет. Объем ВНП на душу населения – $68012.

Россия заняла 49 место, обойдя на одну позицию Черногорию и уступив Оману. В РФ прогнозируемая средняя продолжительность жизни составила 71,2 года, средняя продолжительность обучения – около 12 лет, ВНП на душу населения – $24233.

Далее в рейтинговой таблице идут страны с высоким уровнем развития (с 60 по 112 строчку, замыкает Молдова), за ними – страны со средним развитием (с 113 по 151), и заключают список государства с низким уровнем человеческого развития.

Аутсайдером является Нигер. Здесь прогнозируемая продолжительность жизни составила 60,4 года, продолжительность обучения – 2 года, ВНП на душу населения – $906.
Использованы фотографии:
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12 комментариев
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  1. prapor55 Офлайн
    prapor55 Сегодня, 17:37
    +2
    Богатейшая страна планеты обогнала Черногорию, я правильно прочитал?
    1. Logall Офлайн
      Logall Сегодня, 17:38
      +1
      В РФ прогнозируемая средняя продолжительность жизни составила 71,2 года
      Прогнозируемая, не нынешняя. Но прогнозам сбыться не удастся, ведь пожилой человек на отдыхе проживёт дольше, чем на работе... Нам отдых только снится.

      Но Росстат нам назовёт другие цифры.
      1. prapor55 Офлайн
        prapor55 Сегодня, 17:41
        0
        Да ещё у нас женщины на пенсии рожают и прорыв скоро намечается, вроде это все лозунги власти, не?
        1. Logall Офлайн
          Logall Сегодня, 17:45
          +1
          Женщины на пенсии рожали и раньше, но это исключения. Как и дедушки отцы, что случается чаще...
          А люди на работе умирают каждый день (не на самой работе, в период времени)! Не от несчастного случая, а от физических недомоганий. И далеко не все они предпенсионного возраста.
          1. prapor55 Офлайн
            prapor55 Сегодня, 17:50
            -1
            Вы знаете я в курсе, сам работаю и не в офисе. У нас машинист до станции доехал, поезд остановил и упал сердце отказало,помощник в шоке был.
            1. Logall Офлайн
              Logall Сегодня, 18:00
              0
              Вот имя о том:
              Моему отцу 59. Два года он не работает, не позволяет здоровье. Он на пенсии по северному стажу. А если бы не было северного стажа, да ещё и до 65 лет работать? Сколько же мы протянем?
              У меня дед умер в 91, пробабка в103... Есть все предпосылки жить долго, но дядьки не стало в 40 (здоровье подвело)! Вот и вся статистика....
      2. Kuroneko Офлайн
        Kuroneko Сегодня, 18:00
        0
        Цитата: Logall
        Но Росстат нам назовёт другие цифры.

        Росстат всегда показывает среднее арифметическое, а надо - медиану (иначе мы все в среднем жрём голубцы, хотя чиновники лопают мясо, а народ - капусту).
        Ну это если кто хоть чуть-чуть в теме насчёт всей этой математической бяки (и всё ещё помнит, что такое медиана).
    2. Setrac Офлайн
      Setrac Сегодня, 17:56
      +3
      Цитата: prapor55
      Богатейшая страна планеты обогнала Черногорию, я правильно прочитал?

      Ничего странного тут нет. В России суровый климат и просто выжить в России намного дороже чем в Черногории. Это означает что русские больше производственных сил тратят на выживание и меньше на прочие богатства.
      1. AUL Офлайн
        AUL Сегодня, 18:01
        -1
        Цитата: Setrac
        В России суровый климат и просто выжить в России намного дороже чем в Черногории.

        А в Норвегии - так там климат просто мед с сахаром! Просто райские кущи! Только поэтому они и заняли первую строку рейтинга.
    3. KOCMOC Офлайн
      KOCMOC Сегодня, 18:03
      +2
      А вы верите забугорным рейтингам laughing А у Черногории или Норвегии есть полторы тысячи ядерных боеголовок, суверенитет и право вето?
  2. Горный стрелок Онлайн
    Горный стрелок Сегодня, 17:41
    +2
    И это после всех санкций и когда экономику порвали в клочья? Да, 2017 не самый лучший год...
  3. Kuroneko Офлайн
    Kuroneko Сегодня, 17:56
    0
    Аутсайдером является Нигер. Здесь прогнозируемая продолжительность жизни составила 60,4 года

    Шоб я столько прожил!
    Аж заранее завидно. Пенсию к этому возрасту всё равно не получу, но зато в этом плане мы сейчас с нигерийцами полностью равны.