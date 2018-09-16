В ООН составлен рейтинг стран по уровню человеческого развития
ООН внесла Россию в группу стран с самым высоким уровнем развития человеческого потенциала. Об этом говорится в докладе всемирной организации под названием «Индексы и индикаторы человеческого развития».
Авторы доклада использовали данные за 2017 год. Учтены такие показатели, как продолжительность школьного обучения, ожидаемая продолжительность жизни, валовый национальный продукт (ВНП) на душу населения.
В рейтинг включено 189 стран. Первые 59 строчек заняли страны с самым высоким уровнем человеческого развития. В пятерку лидеров попали Норвегия, Швейцария, Австралия, Ирландия и Германия. По данным ООН, в Норвегии средняя продолжительность жизни составляет 82,3 года, продолжительность школьного обучения, в среднем, 12,6 лет. Объем ВНП на душу населения – $68012.
Россия заняла 49 место, обойдя на одну позицию Черногорию и уступив Оману. В РФ прогнозируемая средняя продолжительность жизни составила 71,2 года, средняя продолжительность обучения – около 12 лет, ВНП на душу населения – $24233.
Далее в рейтинговой таблице идут страны с высоким уровнем развития (с 60 по 112 строчку, замыкает Молдова), за ними – страны со средним развитием (с 113 по 151), и заключают список государства с низким уровнем человеческого развития.
Аутсайдером является Нигер. Здесь прогнозируемая продолжительность жизни составила 60,4 года, продолжительность обучения – 2 года, ВНП на душу населения – $906.
Авторы доклада использовали данные за 2017 год. Учтены такие показатели, как продолжительность школьного обучения, ожидаемая продолжительность жизни, валовый национальный продукт (ВНП) на душу населения.
В рейтинг включено 189 стран. Первые 59 строчек заняли страны с самым высоким уровнем человеческого развития. В пятерку лидеров попали Норвегия, Швейцария, Австралия, Ирландия и Германия. По данным ООН, в Норвегии средняя продолжительность жизни составляет 82,3 года, продолжительность школьного обучения, в среднем, 12,6 лет. Объем ВНП на душу населения – $68012.
Россия заняла 49 место, обойдя на одну позицию Черногорию и уступив Оману. В РФ прогнозируемая средняя продолжительность жизни составила 71,2 года, средняя продолжительность обучения – около 12 лет, ВНП на душу населения – $24233.
Далее в рейтинговой таблице идут страны с высоким уровнем развития (с 60 по 112 строчку, замыкает Молдова), за ними – страны со средним развитием (с 113 по 151), и заключают список государства с низким уровнем человеческого развития.
Аутсайдером является Нигер. Здесь прогнозируемая продолжительность жизни составила 60,4 года, продолжительность обучения – 2 года, ВНП на душу населения – $906.
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