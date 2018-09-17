Репортаж

Казачья дивизия готовится к миротворческим операциям

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На Кубани, в Абинских казачьих лагерях и на полигоне Раевском под Новороссийском, прошли ежегодные полевые сборы 1-й Таманской казачьей дивизии.



О возникновении и деятельности первого и пока единственного казачьего территориального соединения в Российской Федерации, рассказывает его командир, атаман Таманского отдела Кубанского казачьего общества, депутат Законодательного собрания Краснодарского края, казачий полковник, Герой Кубани Иван Безуглый.


— Иван Васильевич, сочетание «казачья дивизия» звучит пока что несколько непривычно. Как она была создана, по чьей инициативе, и каково ее назначение?

— Дивизия была создана казаками Таманского отдела Кубанского казачьего войска по их собственной инициативе, в контексте задач, стоящих перед войском. Сформирована она была по результатам событий «крымской весны» и начавшегося противостояния в Донбассе, в которых казаки приняли самое живое и непосредственное участие. Взглянув на карту Краснодарского края, мы увидим что он имеет морскую границу с Турцией и Украиной. К этому можно добавить, что казаки Абхазии, которая граничит с Грузией, организационно входят в состав Кубанского казачьего войска.

Казачья дивизия готовится к миротворческим операциям


Созданная нами дивизия, это, по сути дела, соединение территориальной обороны, готовое решать самые разнообразные задачи: оборона края, занятие и удержание позиций, борьба с диверсионно-разведывательными группами, участие в контртеррористических мероприятиях, охрана общественного порядка, противодействие массовым беспорядкам, борьба со стихийными бедствиями и техногенными катастрофами. К этому можно добавить подготовку призывников, а также переподготовку находящихся в запасе.

Формирование дивизии стало ответом таманских казаков на возникающие геополитические вызовы нашей стране и попытки антирусских сил дестабилизировать внутриполитическую ситуацию, и потому происходило в рекордно короткие сроки.

Начавшиеся в январе 2015 года интенсивные организационные мероприятия позволили уже к сентябрю того же года вывести на военно-полевые сборы четыре казачьих полка и отдельный пластунский дивизион (сегодня в дивизии 8 полков, сведенных в две бригады и отдельный батальон).



Конечно, к этому мы пришли не за один день. Еще с первых шагов казачьего возрождения мы четко определили, что фольклор, традиционные промыслы, хозяйство – это все прекрасно и очень важно. Но главная цель казака — это воинское служение, защита государства российского. Да и сама жизнь подталкивала нас к этой мысли.

Вспомним то время: по просторам бывшего СССР полыхали локальные конфликты, страну захлестнул вал беспредела. Мы сами здесь столкнулись с хорошо организованной этнической преступностью, которой нужно было противостоять – защищать своих близких и свою землю, на которую недвусмысленно посягали. Происходило это, напомню, в условиях почти тотальной коррупции и паралича власти. Рассчитывать мы могли только на себя.

И с первых шагов казачьих обществ боевая подготовка стала важнейшей составляющей их жизни. Вначале это были учебные команды, они выросли в сотни, те – в батальоны. Потом на базе районных обществ были созданы полки, которые к 2014 году были сведены в две бригады. Которые, в свою очередь, стали основой для дивизии.

— А с какого момента инициатива «снизу» получила поддержку «сверху»?

— Далеко не сразу. Так, в 90-е, когда патриотическую деятельность некоторые высокопоставленные чиновники были склонны рассматривать как антигосударственную, нас в чем только не обвиняли, чуть ли не в создании незаконных вооруженных формирований.

Однако время все расставило по своим местам, доказав нашу правоту. Ведь именно благодаря нам даже в самые сложные годы удалось сохранить мир и стабильность на Кубани, не допустить серьезным межнациональных и межрелигиозных конфликтов.



Сегодня проведение военно-полевых сборов войсковой атаман Николай Александрович Далуда сделал обязательным для всех отделов войска, а мы имеем поддержку как краевых, так и центральных властей, министерства обороны.

Достаточно сказать, что военно-полевые сборы посещал губернатор Краснодарского края, нам было вручено Боевое Знамя дивизии.

— Вы сказали о готовности соединения решать широкий спектр задач. На чем строится уверенность в этом?

— Большую часть из них нам уже приходилось решать в той или иной форме. Можно вспомнить действия казаков по преодолению последствий наводнения в Крымске в 2012 году, еще раньше — защиту земляков от противоправных действий незаконных мигрантов и пресечение экстремистских выходок с их стороны. Сюда же можно отнести и обеспечение проведения сочинской олимпиады и, конечно, участие в «крымской весне», где казаки охраняли общественный порядок в Симферополе и Севастополе и с оружием в руках защищали Перекоп и Турецкий вал от проникновения на полуостров экстремистов.



Казаки Таманского отдела принимали участие во всех без исключения вооруженных конфликтах на постсоветском пространстве, а также на Балканах. В составе Российской армии, других силовых структур и добровольческих формированиях. Наши казаки, работая в частных военных компаниях, осуществляли охрану торговых судов от нападений пиратов у берегов Африки, проводили сложные операции по освобождению заложников и захваченных кораблей. А в Сирии воюют с 2013 года. В Донбассе, в качестве добровольцев, с 2014-го. Так что опыт накоплен богатейший.

Мы делаем все, чтобы он ни пропал даром: сохраняем и систематизируем его, передаем молодым казакам. В результате дивизия рассматривается как по-настоящему универсальный инструмент для решения самых разнообразных задач. Не случайно сегодня командование соединения стремится, чтобы казаки, помимо освоения традиционных боевых навыков, не менее успешно могли осуществлять действия гибридного характера, а также в условиях миротворческой операции.

— Насколько я понимаю, казачья дивизия серьезно отличается от соединений Российской армии или Росгвардии?

— Да, ее скорее можно сравнить с казачьими полками второй и третьей очереди Российской империи, которые состояли из казаков, находящихся на льготе или в запасе. Казаки на льготе, а также в приготовительном разряде жили дома, занимались хозяйством, но участвовали в воинских сборах.

Собственно, эта идея и была взята за основу. У нас есть штатное расписание, командиры, специалисты, но нет штатной техники, парков, вооружения. То, что нам необходимо для подготовки, нам предоставляет Российская армия на время занятий. И что немаловажно, никто, ни рядовые казаки, ни командиры, не получают денежного задержания, даже такого, как получают за службу в резерве.

— А какова же мотивация?

— Мотивация простая: патриотизм и желание быть казаками. Война в определенном смысле есть смысл жизни казака. В старых документах я не раз встречал такую формулировку: «Если казаку посчастливилось быть на войне». То есть участие в защите веры и Отечества считалось счастьем. Очень много природных казаков служат в армии, в спецслужбах, в ЧВК. Нет ничего удивительного, что и нынешние казаки выбирают для себя полную опасности жизнь защитника Родины и ее интересов. Но и те, кто в силу возраста или иных причин находятся «на гражданке», работают в народном хозяйстве, в частном секторе, или даже находятся на пенсии, не хотят отдаляться от воинского служения, желают быть «в обойме». Так что это у нас в генах. Люди не то что готовы бесплатно проходить подготовку, участвовать в сборах и учениях, они еще тратят свои деньги и время, отрывают его от семьи.

— Но ведь и сами мероприятия, такие масштабные, как дивизионные сборы, требуют средств. Кто их оплачивает?

— Ну, армейцы денег с нас за израсходованные боеприпасы, за работу инструкторов не берут. Транспорт, питание, оборудование на сборах обеспечивают территориальные обществ, которые выставляют подразделения и части. Им, в свою очередь, помогают органы власти. А также помогают предприниматели, которые, в своем большинстве сами казаки, состоят в казачьих обществах.



Кроме того, у нас у самих есть серьезный учебный потенциал — проблемы с опытными кадрами, способными подготовить молодежь у нас не было и нет. Многие из казаков-таманцев имеют офицерские звания, серьезный боевой опыт и отмечены высокими государственными наградами.

— Как я понимаю, боевая учеба не исчерпывается боевыми сборами?

— Она идет постоянно. Была разработана система боевой подготовки дивизии — за основу взята система боевой подготовки ЦСКА. Почему она? Потому что спортсмены этого клуба, будучи военнослужащими, большую часть времени были заняты спортивными тренировками. Казаки дивизии тоже не могут, как солдаты в казармах, заниматься исключительно боевой подготовкой, они работают в народном хозяйстве, учатся в учебных заведениях, решают домашние вопросы.



Первая рота каждого батальона разведывательная. Эти роты комплектуются наиболее подготовленными казаками, в том числе и с опытом боевых действий.

Разведроту 1-го Таманского полка мы вывели в дивизионное подчинение. Кроме того при штабе дивизии создана комендантская рота. В ее задачи входит в том числе и обеспечение порядка во время дивизионных сборов. Разработаны и утверждены учебные планы для каждого полка — всего их в дивизии шесть (два районных казачьих общества формируют один полк).

Разведчики и такие специалисты, как связисты, саперы, артиллеристы и другие, занимаются более интенсивно, по системе боевой подготовки воздушно-десантных войск для этих специальностей.

— В дивизии есть и артиллеристы?

— Конечно, нашей задачей является создание именно полноценного соединения, которое только вооружить, и можно отправлять в бой.



В Донбассе, когда наши братья – казаки Всевеликого войска Донского и ополченцы, отбивали у ВСУ артиллерийские системы — гаубицы, САУ, РСЗО и даже минометы, у них очень часто возникала проблемы с наличием специалистов, умеющих обслуживать эту технику и вести из нее огонь. Понятно, что и эти вопросы они решили, и сегодня артиллеристы народных республик значительно превосходят по мастерству противника, но лучше быть изначально подготовленными.

Большое внимание мы стараемся уделять тактической выучке, воспроизводя все возможные ситуации, с которыми могут столкнуться казаки.

На базе 7 десантно-штурмовой дивизии проходят занятия инструкторов с младшим офицерским составом казачьей дивизии, а также специалистами — разведчиками, инженерами, связистами, зенитчиками и артиллеристами.



Собственно, с разведчиками занятия проводятся еженедельно — у нас есть собственные учебные площадки в горно-лесистой местности. Одним из итогов этой учебы стало участие разведчиков-казаков в показательных выступлениях разведки 7-й дивизии, которое было отмечено почетной грамотой. То есть офицеры ВДВ высоко оценили уровень подготовки наших разведчиков.



Известно выражение, что генералы всегда готовятся к прошедшим войнам. В том смысле, что, опираясь на опыт прошедшей войны, создают наставления, методики обучения и так далее.

Но чтобы готовить казаков, особенно нашу молодежь, нужно внимательно отслеживать все происходящее на полях сражений планеты, выявлять все новейшие тенденции, сопоставлять, анализировать и прогнозировать дальнейшее развитие военного дела. И на основе этих прогнозов формировать учебные планы. Слава богу, что в дивизии, в Таманском отделе, немало грамотных офицеров, которые способны вести эту работу и успешно с нею справляются.



Работать с шашкой или джигитовать — это наша национальная традиция, это красиво. Но сегодня этого недостаточно, необходимо, чтобы современный казак мог работать со средствами связи, управлять БПЛА, был хорошо знаком с информационными технологиями, словом, являлся подготовленным специалистом. Который при этом – носитель всех славных традиций наших героических предков.
Автор:
Беседовал Борис Джерелиевский
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14 комментариев
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  1. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 05:15
    +3
    Шуму . много на дела посмотрим , а то в революцию кубанцы себя показали на редкость омерзительно , впрочем как и донцы .
    1. Ольгович Офлайн
      Ольгович Сегодня, 08:56
      0
      Цитата: Дирижер
      Шуму . много на дела посмотрим

      Абхазия, Чечня, Крым, Донбасс и т.д. -это не шум, а реальные дела. Причем организованной силы, а не отдельных добовольцев, а это -прекрасно
      Цитата: Дирижер
      а то в революцию кубанцы себя показали на редкость омерзительно , впрочем как и донцы .

      Нормально себя показали, хотя, конечно, показали бы гораздо лучше, если бы знали ЧТО с ними сотворят очень скоро, в следующие 20 лет.


      Кубанское войско -одно из самых организованных казачьих войск страны. Оно , даже сумело сохранить Знамя войска, врученное ему Императором Николаем

      Замечательна инициатива казаков Кубани, которую должны бы подхватить и Терское казачество и Всевеликое Войско Донское и остальные казачьи войска России.

      Казакам России-уважение и слава!
      .
  2. 30 вис Офлайн
    30 вис Сегодня, 06:34
    +2
    Казаки -особый склад характера .. Общался . Мне они нравятся .Есть у казаков (мужчин и женщин ) что то общее с Севастопольцами . Свобода какая то !
    Гордость личная . Любовь к русскому народу ,понимают что такое быть Русским человеком . Молодцы !
    1. Дирижер Офлайн
      Дирижер Сегодня, 06:39
      0
      Они всякие есть! Есть кто реально нормальные , а есть , много, кто просто чувырлы.
    2. Vard Онлайн
      Vard Сегодня, 09:02
      0
      Казаки ни когда не ассоциировали себя с русским народом... гугл вам в помощь... Да и сейчас похоже их готовят именно для подавления протестов тех же пенсионеров...
  3. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 06:40
    -3
    Новот кубанцы точно мне не понравились, Кубаноиды. Причем я не просто общался а и жил в Краснодаре . Донцы немного лучше ,
    1. AUL Онлайн
      AUL Сегодня, 07:47
      0
      Герой Кубани - что за награда? Самодельная?
      1. Дирижер Офлайн
        Дирижер Сегодня, 09:02
        -1
        Там , особенно на Кубани, самонагражденных много , и все как минимум сотники , урядника раз видел , так у него "За отвагу" с Таджикистана . , другия, мама дорогая , и Дроздовцы и Марковцы и даже Капппелевцы и Семеновцы ( как они туда попали , а уж Семенова и сами белые не жалуют ) Даже Махновцев и Григоревцев видел , коих Деникинцы и Врангелевцы дюже не любят)))) От такие , Кубанцы , многовекторные , как Пу и Му.
  4. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 06:44
    +1
    Быть готовым в любое время встать на защиту Родины - дело хорошее. Не понял одного
    Герой Кубани
    В Краснодарском крае ввели свое звание героя дополнительно к российскому?
    1. мыслитель Офлайн
      мыслитель Сегодня, 07:22
      0
      Медаль «Герой труда Кубани» — высшая награда Краснодарского края, учреждённая Постановлением главы администрации Краснодарского края от 23 июля 2002

  5. Naval Офлайн
    Naval Сегодня, 07:46
    +1
    Сейчас это почти мировой бренд, создавать части территориальной обороны. Прибалты, поляки, шумеры, все создают парамилитарные формирования на случай "Ч". Но они создают на пустом месте, а у нас есть шанс, использовать исторически сложившееся казачье сообщество. Могу пожелать им Бог в помощь!
    И не останавливаться на одной дивизии, у нас были и уссурийские, и забайкальские, и уральские , и терские. Задел есть, возможно государство могло бы и финансово стимулировать казачество, или льготами. Как Российская Империя стимулировала казаков до революции.
  6. Boris55 Офлайн
    Boris55 Сегодня, 07:59
    0
    Хлопотное это дело однако местечковую армию содержать.

    Когда Путин, создав росгвардию, переподчинил все местные военизированные структуры под своё командование, местные буржуи начали искать способы обойти этот факт. Не живётся им спокойно без своей армии - кто ЧВК, кто казаков, кто ещё что, а смысл прежний - защитить своё награбленной от любых посягательств, а в случае заварухи какой в Москве, то и вообще отделиться, объявить о своей независимости и в ножки к забугорному барину кинуться.

    Право на создание и управление всеми вооружёнными формированиями должно принадлежать верховной власти и только ей. Ни какие элементы сепаратизма - недопустимы.
  7. sergo1914 Офлайн
    sergo1914 Сегодня, 08:37
    -1
    Казачья дивизия верхом на дронах ... Может водка вчера была несвежая?
  8. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 09:31
    0
    Что за казаки без казачьей шашки? Повседневно и в процессе боевых действий, конечно не нужны, а к парадной форме будьте любезны традиции соблюдать.