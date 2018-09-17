Казачья дивизия готовится к миротворческим операциям
На Кубани, в Абинских казачьих лагерях и на полигоне Раевском под Новороссийском, прошли ежегодные полевые сборы 1-й Таманской казачьей дивизии.
О возникновении и деятельности первого и пока единственного казачьего территориального соединения в Российской Федерации, рассказывает его командир, атаман Таманского отдела Кубанского казачьего общества, депутат Законодательного собрания Краснодарского края, казачий полковник, Герой Кубани Иван Безуглый.
— Иван Васильевич, сочетание «казачья дивизия» звучит пока что несколько непривычно. Как она была создана, по чьей инициативе, и каково ее назначение?
— Дивизия была создана казаками Таманского отдела Кубанского казачьего войска по их собственной инициативе, в контексте задач, стоящих перед войском. Сформирована она была по результатам событий «крымской весны» и начавшегося противостояния в Донбассе, в которых казаки приняли самое живое и непосредственное участие. Взглянув на карту Краснодарского края, мы увидим что он имеет морскую границу с Турцией и Украиной. К этому можно добавить, что казаки Абхазии, которая граничит с Грузией, организационно входят в состав Кубанского казачьего войска.
Созданная нами дивизия, это, по сути дела, соединение территориальной обороны, готовое решать самые разнообразные задачи: оборона края, занятие и удержание позиций, борьба с диверсионно-разведывательными группами, участие в контртеррористических мероприятиях, охрана общественного порядка, противодействие массовым беспорядкам, борьба со стихийными бедствиями и техногенными катастрофами. К этому можно добавить подготовку призывников, а также переподготовку находящихся в запасе.
Формирование дивизии стало ответом таманских казаков на возникающие геополитические вызовы нашей стране и попытки антирусских сил дестабилизировать внутриполитическую ситуацию, и потому происходило в рекордно короткие сроки.
Начавшиеся в январе 2015 года интенсивные организационные мероприятия позволили уже к сентябрю того же года вывести на военно-полевые сборы четыре казачьих полка и отдельный пластунский дивизион (сегодня в дивизии 8 полков, сведенных в две бригады и отдельный батальон).
Конечно, к этому мы пришли не за один день. Еще с первых шагов казачьего возрождения мы четко определили, что фольклор, традиционные промыслы, хозяйство – это все прекрасно и очень важно. Но главная цель казака — это воинское служение, защита государства российского. Да и сама жизнь подталкивала нас к этой мысли.
Вспомним то время: по просторам бывшего СССР полыхали локальные конфликты, страну захлестнул вал беспредела. Мы сами здесь столкнулись с хорошо организованной этнической преступностью, которой нужно было противостоять – защищать своих близких и свою землю, на которую недвусмысленно посягали. Происходило это, напомню, в условиях почти тотальной коррупции и паралича власти. Рассчитывать мы могли только на себя.
И с первых шагов казачьих обществ боевая подготовка стала важнейшей составляющей их жизни. Вначале это были учебные команды, они выросли в сотни, те – в батальоны. Потом на базе районных обществ были созданы полки, которые к 2014 году были сведены в две бригады. Которые, в свою очередь, стали основой для дивизии.
— А с какого момента инициатива «снизу» получила поддержку «сверху»?
— Далеко не сразу. Так, в 90-е, когда патриотическую деятельность некоторые высокопоставленные чиновники были склонны рассматривать как антигосударственную, нас в чем только не обвиняли, чуть ли не в создании незаконных вооруженных формирований.
Однако время все расставило по своим местам, доказав нашу правоту. Ведь именно благодаря нам даже в самые сложные годы удалось сохранить мир и стабильность на Кубани, не допустить серьезным межнациональных и межрелигиозных конфликтов.
Сегодня проведение военно-полевых сборов войсковой атаман Николай Александрович Далуда сделал обязательным для всех отделов войска, а мы имеем поддержку как краевых, так и центральных властей, министерства обороны.
Достаточно сказать, что военно-полевые сборы посещал губернатор Краснодарского края, нам было вручено Боевое Знамя дивизии.
— Вы сказали о готовности соединения решать широкий спектр задач. На чем строится уверенность в этом?
— Большую часть из них нам уже приходилось решать в той или иной форме. Можно вспомнить действия казаков по преодолению последствий наводнения в Крымске в 2012 году, еще раньше — защиту земляков от противоправных действий незаконных мигрантов и пресечение экстремистских выходок с их стороны. Сюда же можно отнести и обеспечение проведения сочинской олимпиады и, конечно, участие в «крымской весне», где казаки охраняли общественный порядок в Симферополе и Севастополе и с оружием в руках защищали Перекоп и Турецкий вал от проникновения на полуостров экстремистов.
Казаки Таманского отдела принимали участие во всех без исключения вооруженных конфликтах на постсоветском пространстве, а также на Балканах. В составе Российской армии, других силовых структур и добровольческих формированиях. Наши казаки, работая в частных военных компаниях, осуществляли охрану торговых судов от нападений пиратов у берегов Африки, проводили сложные операции по освобождению заложников и захваченных кораблей. А в Сирии воюют с 2013 года. В Донбассе, в качестве добровольцев, с 2014-го. Так что опыт накоплен богатейший.
Мы делаем все, чтобы он ни пропал даром: сохраняем и систематизируем его, передаем молодым казакам. В результате дивизия рассматривается как по-настоящему универсальный инструмент для решения самых разнообразных задач. Не случайно сегодня командование соединения стремится, чтобы казаки, помимо освоения традиционных боевых навыков, не менее успешно могли осуществлять действия гибридного характера, а также в условиях миротворческой операции.
— Насколько я понимаю, казачья дивизия серьезно отличается от соединений Российской армии или Росгвардии?
— Да, ее скорее можно сравнить с казачьими полками второй и третьей очереди Российской империи, которые состояли из казаков, находящихся на льготе или в запасе. Казаки на льготе, а также в приготовительном разряде жили дома, занимались хозяйством, но участвовали в воинских сборах.
Собственно, эта идея и была взята за основу. У нас есть штатное расписание, командиры, специалисты, но нет штатной техники, парков, вооружения. То, что нам необходимо для подготовки, нам предоставляет Российская армия на время занятий. И что немаловажно, никто, ни рядовые казаки, ни командиры, не получают денежного задержания, даже такого, как получают за службу в резерве.
— А какова же мотивация?
— Мотивация простая: патриотизм и желание быть казаками. Война в определенном смысле есть смысл жизни казака. В старых документах я не раз встречал такую формулировку: «Если казаку посчастливилось быть на войне». То есть участие в защите веры и Отечества считалось счастьем. Очень много природных казаков служат в армии, в спецслужбах, в ЧВК. Нет ничего удивительного, что и нынешние казаки выбирают для себя полную опасности жизнь защитника Родины и ее интересов. Но и те, кто в силу возраста или иных причин находятся «на гражданке», работают в народном хозяйстве, в частном секторе, или даже находятся на пенсии, не хотят отдаляться от воинского служения, желают быть «в обойме». Так что это у нас в генах. Люди не то что готовы бесплатно проходить подготовку, участвовать в сборах и учениях, они еще тратят свои деньги и время, отрывают его от семьи.
— Но ведь и сами мероприятия, такие масштабные, как дивизионные сборы, требуют средств. Кто их оплачивает?
— Ну, армейцы денег с нас за израсходованные боеприпасы, за работу инструкторов не берут. Транспорт, питание, оборудование на сборах обеспечивают территориальные обществ, которые выставляют подразделения и части. Им, в свою очередь, помогают органы власти. А также помогают предприниматели, которые, в своем большинстве сами казаки, состоят в казачьих обществах.
Кроме того, у нас у самих есть серьезный учебный потенциал — проблемы с опытными кадрами, способными подготовить молодежь у нас не было и нет. Многие из казаков-таманцев имеют офицерские звания, серьезный боевой опыт и отмечены высокими государственными наградами.
— Как я понимаю, боевая учеба не исчерпывается боевыми сборами?
— Она идет постоянно. Была разработана система боевой подготовки дивизии — за основу взята система боевой подготовки ЦСКА. Почему она? Потому что спортсмены этого клуба, будучи военнослужащими, большую часть времени были заняты спортивными тренировками. Казаки дивизии тоже не могут, как солдаты в казармах, заниматься исключительно боевой подготовкой, они работают в народном хозяйстве, учатся в учебных заведениях, решают домашние вопросы.
Первая рота каждого батальона разведывательная. Эти роты комплектуются наиболее подготовленными казаками, в том числе и с опытом боевых действий.
Разведроту 1-го Таманского полка мы вывели в дивизионное подчинение. Кроме того при штабе дивизии создана комендантская рота. В ее задачи входит в том числе и обеспечение порядка во время дивизионных сборов. Разработаны и утверждены учебные планы для каждого полка — всего их в дивизии шесть (два районных казачьих общества формируют один полк).
Разведчики и такие специалисты, как связисты, саперы, артиллеристы и другие, занимаются более интенсивно, по системе боевой подготовки воздушно-десантных войск для этих специальностей.
— В дивизии есть и артиллеристы?
— Конечно, нашей задачей является создание именно полноценного соединения, которое только вооружить, и можно отправлять в бой.
В Донбассе, когда наши братья – казаки Всевеликого войска Донского и ополченцы, отбивали у ВСУ артиллерийские системы — гаубицы, САУ, РСЗО и даже минометы, у них очень часто возникала проблемы с наличием специалистов, умеющих обслуживать эту технику и вести из нее огонь. Понятно, что и эти вопросы они решили, и сегодня артиллеристы народных республик значительно превосходят по мастерству противника, но лучше быть изначально подготовленными.
Большое внимание мы стараемся уделять тактической выучке, воспроизводя все возможные ситуации, с которыми могут столкнуться казаки.
На базе 7 десантно-штурмовой дивизии проходят занятия инструкторов с младшим офицерским составом казачьей дивизии, а также специалистами — разведчиками, инженерами, связистами, зенитчиками и артиллеристами.
Собственно, с разведчиками занятия проводятся еженедельно — у нас есть собственные учебные площадки в горно-лесистой местности. Одним из итогов этой учебы стало участие разведчиков-казаков в показательных выступлениях разведки 7-й дивизии, которое было отмечено почетной грамотой. То есть офицеры ВДВ высоко оценили уровень подготовки наших разведчиков.
Известно выражение, что генералы всегда готовятся к прошедшим войнам. В том смысле, что, опираясь на опыт прошедшей войны, создают наставления, методики обучения и так далее.
Но чтобы готовить казаков, особенно нашу молодежь, нужно внимательно отслеживать все происходящее на полях сражений планеты, выявлять все новейшие тенденции, сопоставлять, анализировать и прогнозировать дальнейшее развитие военного дела. И на основе этих прогнозов формировать учебные планы. Слава богу, что в дивизии, в Таманском отделе, немало грамотных офицеров, которые способны вести эту работу и успешно с нею справляются.
Работать с шашкой или джигитовать — это наша национальная традиция, это красиво. Но сегодня этого недостаточно, необходимо, чтобы современный казак мог работать со средствами связи, управлять БПЛА, был хорошо знаком с информационными технологиями, словом, являлся подготовленным специалистом. Который при этом – носитель всех славных традиций наших героических предков.
О возникновении и деятельности первого и пока единственного казачьего территориального соединения в Российской Федерации, рассказывает его командир, атаман Таманского отдела Кубанского казачьего общества, депутат Законодательного собрания Краснодарского края, казачий полковник, Герой Кубани Иван Безуглый.
— Иван Васильевич, сочетание «казачья дивизия» звучит пока что несколько непривычно. Как она была создана, по чьей инициативе, и каково ее назначение?
— Дивизия была создана казаками Таманского отдела Кубанского казачьего войска по их собственной инициативе, в контексте задач, стоящих перед войском. Сформирована она была по результатам событий «крымской весны» и начавшегося противостояния в Донбассе, в которых казаки приняли самое живое и непосредственное участие. Взглянув на карту Краснодарского края, мы увидим что он имеет морскую границу с Турцией и Украиной. К этому можно добавить, что казаки Абхазии, которая граничит с Грузией, организационно входят в состав Кубанского казачьего войска.
Созданная нами дивизия, это, по сути дела, соединение территориальной обороны, готовое решать самые разнообразные задачи: оборона края, занятие и удержание позиций, борьба с диверсионно-разведывательными группами, участие в контртеррористических мероприятиях, охрана общественного порядка, противодействие массовым беспорядкам, борьба со стихийными бедствиями и техногенными катастрофами. К этому можно добавить подготовку призывников, а также переподготовку находящихся в запасе.
Формирование дивизии стало ответом таманских казаков на возникающие геополитические вызовы нашей стране и попытки антирусских сил дестабилизировать внутриполитическую ситуацию, и потому происходило в рекордно короткие сроки.
Начавшиеся в январе 2015 года интенсивные организационные мероприятия позволили уже к сентябрю того же года вывести на военно-полевые сборы четыре казачьих полка и отдельный пластунский дивизион (сегодня в дивизии 8 полков, сведенных в две бригады и отдельный батальон).
Конечно, к этому мы пришли не за один день. Еще с первых шагов казачьего возрождения мы четко определили, что фольклор, традиционные промыслы, хозяйство – это все прекрасно и очень важно. Но главная цель казака — это воинское служение, защита государства российского. Да и сама жизнь подталкивала нас к этой мысли.
Вспомним то время: по просторам бывшего СССР полыхали локальные конфликты, страну захлестнул вал беспредела. Мы сами здесь столкнулись с хорошо организованной этнической преступностью, которой нужно было противостоять – защищать своих близких и свою землю, на которую недвусмысленно посягали. Происходило это, напомню, в условиях почти тотальной коррупции и паралича власти. Рассчитывать мы могли только на себя.
И с первых шагов казачьих обществ боевая подготовка стала важнейшей составляющей их жизни. Вначале это были учебные команды, они выросли в сотни, те – в батальоны. Потом на базе районных обществ были созданы полки, которые к 2014 году были сведены в две бригады. Которые, в свою очередь, стали основой для дивизии.
— А с какого момента инициатива «снизу» получила поддержку «сверху»?
— Далеко не сразу. Так, в 90-е, когда патриотическую деятельность некоторые высокопоставленные чиновники были склонны рассматривать как антигосударственную, нас в чем только не обвиняли, чуть ли не в создании незаконных вооруженных формирований.
Однако время все расставило по своим местам, доказав нашу правоту. Ведь именно благодаря нам даже в самые сложные годы удалось сохранить мир и стабильность на Кубани, не допустить серьезным межнациональных и межрелигиозных конфликтов.
Сегодня проведение военно-полевых сборов войсковой атаман Николай Александрович Далуда сделал обязательным для всех отделов войска, а мы имеем поддержку как краевых, так и центральных властей, министерства обороны.
Достаточно сказать, что военно-полевые сборы посещал губернатор Краснодарского края, нам было вручено Боевое Знамя дивизии.
— Вы сказали о готовности соединения решать широкий спектр задач. На чем строится уверенность в этом?
— Большую часть из них нам уже приходилось решать в той или иной форме. Можно вспомнить действия казаков по преодолению последствий наводнения в Крымске в 2012 году, еще раньше — защиту земляков от противоправных действий незаконных мигрантов и пресечение экстремистских выходок с их стороны. Сюда же можно отнести и обеспечение проведения сочинской олимпиады и, конечно, участие в «крымской весне», где казаки охраняли общественный порядок в Симферополе и Севастополе и с оружием в руках защищали Перекоп и Турецкий вал от проникновения на полуостров экстремистов.
Казаки Таманского отдела принимали участие во всех без исключения вооруженных конфликтах на постсоветском пространстве, а также на Балканах. В составе Российской армии, других силовых структур и добровольческих формированиях. Наши казаки, работая в частных военных компаниях, осуществляли охрану торговых судов от нападений пиратов у берегов Африки, проводили сложные операции по освобождению заложников и захваченных кораблей. А в Сирии воюют с 2013 года. В Донбассе, в качестве добровольцев, с 2014-го. Так что опыт накоплен богатейший.
Мы делаем все, чтобы он ни пропал даром: сохраняем и систематизируем его, передаем молодым казакам. В результате дивизия рассматривается как по-настоящему универсальный инструмент для решения самых разнообразных задач. Не случайно сегодня командование соединения стремится, чтобы казаки, помимо освоения традиционных боевых навыков, не менее успешно могли осуществлять действия гибридного характера, а также в условиях миротворческой операции.
— Насколько я понимаю, казачья дивизия серьезно отличается от соединений Российской армии или Росгвардии?
— Да, ее скорее можно сравнить с казачьими полками второй и третьей очереди Российской империи, которые состояли из казаков, находящихся на льготе или в запасе. Казаки на льготе, а также в приготовительном разряде жили дома, занимались хозяйством, но участвовали в воинских сборах.
Собственно, эта идея и была взята за основу. У нас есть штатное расписание, командиры, специалисты, но нет штатной техники, парков, вооружения. То, что нам необходимо для подготовки, нам предоставляет Российская армия на время занятий. И что немаловажно, никто, ни рядовые казаки, ни командиры, не получают денежного задержания, даже такого, как получают за службу в резерве.
— А какова же мотивация?
— Мотивация простая: патриотизм и желание быть казаками. Война в определенном смысле есть смысл жизни казака. В старых документах я не раз встречал такую формулировку: «Если казаку посчастливилось быть на войне». То есть участие в защите веры и Отечества считалось счастьем. Очень много природных казаков служат в армии, в спецслужбах, в ЧВК. Нет ничего удивительного, что и нынешние казаки выбирают для себя полную опасности жизнь защитника Родины и ее интересов. Но и те, кто в силу возраста или иных причин находятся «на гражданке», работают в народном хозяйстве, в частном секторе, или даже находятся на пенсии, не хотят отдаляться от воинского служения, желают быть «в обойме». Так что это у нас в генах. Люди не то что готовы бесплатно проходить подготовку, участвовать в сборах и учениях, они еще тратят свои деньги и время, отрывают его от семьи.
— Но ведь и сами мероприятия, такие масштабные, как дивизионные сборы, требуют средств. Кто их оплачивает?
— Ну, армейцы денег с нас за израсходованные боеприпасы, за работу инструкторов не берут. Транспорт, питание, оборудование на сборах обеспечивают территориальные обществ, которые выставляют подразделения и части. Им, в свою очередь, помогают органы власти. А также помогают предприниматели, которые, в своем большинстве сами казаки, состоят в казачьих обществах.
Кроме того, у нас у самих есть серьезный учебный потенциал — проблемы с опытными кадрами, способными подготовить молодежь у нас не было и нет. Многие из казаков-таманцев имеют офицерские звания, серьезный боевой опыт и отмечены высокими государственными наградами.
— Как я понимаю, боевая учеба не исчерпывается боевыми сборами?
— Она идет постоянно. Была разработана система боевой подготовки дивизии — за основу взята система боевой подготовки ЦСКА. Почему она? Потому что спортсмены этого клуба, будучи военнослужащими, большую часть времени были заняты спортивными тренировками. Казаки дивизии тоже не могут, как солдаты в казармах, заниматься исключительно боевой подготовкой, они работают в народном хозяйстве, учатся в учебных заведениях, решают домашние вопросы.
Первая рота каждого батальона разведывательная. Эти роты комплектуются наиболее подготовленными казаками, в том числе и с опытом боевых действий.
Разведроту 1-го Таманского полка мы вывели в дивизионное подчинение. Кроме того при штабе дивизии создана комендантская рота. В ее задачи входит в том числе и обеспечение порядка во время дивизионных сборов. Разработаны и утверждены учебные планы для каждого полка — всего их в дивизии шесть (два районных казачьих общества формируют один полк).
Разведчики и такие специалисты, как связисты, саперы, артиллеристы и другие, занимаются более интенсивно, по системе боевой подготовки воздушно-десантных войск для этих специальностей.
— В дивизии есть и артиллеристы?
— Конечно, нашей задачей является создание именно полноценного соединения, которое только вооружить, и можно отправлять в бой.
В Донбассе, когда наши братья – казаки Всевеликого войска Донского и ополченцы, отбивали у ВСУ артиллерийские системы — гаубицы, САУ, РСЗО и даже минометы, у них очень часто возникала проблемы с наличием специалистов, умеющих обслуживать эту технику и вести из нее огонь. Понятно, что и эти вопросы они решили, и сегодня артиллеристы народных республик значительно превосходят по мастерству противника, но лучше быть изначально подготовленными.
Большое внимание мы стараемся уделять тактической выучке, воспроизводя все возможные ситуации, с которыми могут столкнуться казаки.
На базе 7 десантно-штурмовой дивизии проходят занятия инструкторов с младшим офицерским составом казачьей дивизии, а также специалистами — разведчиками, инженерами, связистами, зенитчиками и артиллеристами.
Собственно, с разведчиками занятия проводятся еженедельно — у нас есть собственные учебные площадки в горно-лесистой местности. Одним из итогов этой учебы стало участие разведчиков-казаков в показательных выступлениях разведки 7-й дивизии, которое было отмечено почетной грамотой. То есть офицеры ВДВ высоко оценили уровень подготовки наших разведчиков.
Известно выражение, что генералы всегда готовятся к прошедшим войнам. В том смысле, что, опираясь на опыт прошедшей войны, создают наставления, методики обучения и так далее.
Но чтобы готовить казаков, особенно нашу молодежь, нужно внимательно отслеживать все происходящее на полях сражений планеты, выявлять все новейшие тенденции, сопоставлять, анализировать и прогнозировать дальнейшее развитие военного дела. И на основе этих прогнозов формировать учебные планы. Слава богу, что в дивизии, в Таманском отделе, немало грамотных офицеров, которые способны вести эту работу и успешно с нею справляются.
Работать с шашкой или джигитовать — это наша национальная традиция, это красиво. Но сегодня этого недостаточно, необходимо, чтобы современный казак мог работать со средствами связи, управлять БПЛА, был хорошо знаком с информационными технологиями, словом, являлся подготовленным специалистом. Который при этом – носитель всех славных традиций наших героических предков.
- Автор:
- Беседовал Борис Джерелиевский
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter