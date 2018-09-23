Военная хитрость в истории

Военная хитрость может парализовать противника, даже обладающего превосходящими силами, ослабить врага или восполнить собственные боевые средства, может заставить противника делать непоправимые ошибки и помочь их использовать для достижения своих целей. Наконец, хитрость необходима для обеспечения внезапности, она может уравновесить силы, помочь выйти из критического положения, а в некоторых случаях является и единственным средством избежать поражения.Военная хитрость широко практиковалась в древности.Так, для кочевых народов типична тактика, заключающаяся в коротких ударах, уклонении от ударов противника, ускользании от него и возвращении с целью разбить прекратившего преследование врага. Такой тактики придерживались скифы, монголы, татары. Эту тактику усвоил и удачно применял Тимур. Однажды Тимур, получив сведения, что противник (Джете) в 5 раз сильнее его, решил отступить. При отходе он узнал, что враг не стал преследовать и остался на месте - для отдыха. Тогда Тимур повернул назад, внезапно напал на ничего не ожидающего противника и разбил его. На этом опыте Тимур построил свою «хитрую тактику», но не применял ее как шаблон. Один из его противников хотел завлечь Тимура в невыгодное положение своим отходом. Если бы Тимур стал преследовать противника, он был бы разбит, так как, оставив возвышенности и спустившись вниз, оказался бы в невыгодных условиях. Поэтому он остался на месте, но принял все меры для отражения нападения вернувшегося противника, перехватил и разбил последнего: «Из боя с войсками Джете я извлек богатый опыт; стало ясно, какой тактики лучше держаться в борьбе с громадными отрядами неприятельских воинов: открытой силой их очень трудно победить, лучше всего сначала отступить, как будто в испуге перед численным перевесом неприятеля, а потом, когда удастся убедить врага в своей мнимой слабости, усыпить его бдительность, неожиданно произвести решительный натиск на неприятеля» (автобиография Тимура. С. 171). Этой тактики Тимур и держался во всех своих больших походах, но, подчеркнем еще раз, не превращал этих приемов в штамп.Действуя в районе Кешь, чтобы ввести противника в заблуждение о численности своих отрядов, Тимур приказал при движении как можно больше пылить. Для этого лошадям привязали к хвостам ветви деревьев – и, действуя быстро, Тимур обманул противника.Использование скота как маски или щита, защищающего от стрел и пуль, известно очень давно. Скот для этой цели применялся еще монгольскими и татарскими войсками.Ганнибал во время действий в Кампании был окружен римским полководцем Фабием Кунктатором. Все попытки пробиться ни к чему не привели. Тогда Ганнибал приказал привязать на рога нескольких тысяч быков горючие материалы и погнать их на римлян. Отвлекая, таким образом, внимание противника, Ганнибал прорвался на другом направлении и вывел карфагенские войска.В степных районах Поволжья в ходе Гражданской войны белогвардейцы также нередко практиковали использование скота в обманных целях (коров, овец, табунов лошадей). Конница, ведя лошадей в поводу, гнала перед собой стадо скота, а подойдя совсем близко с тыла к ничего не подозревающим частям, вскакивала на коней и атаковала. Таким же способом велась разведка.Хитрость применялась и в случаях, когда свои войска были ненадежны.Так, во время боя, когда противник сильно нажимал и бойцы Юлия Цезаря могли обратиться в бегство, полководец приказывал сходить с коней и лишал воинов возможности спасаться бегством. И в силу необходимости войска были вынуждены были драться.Во время сражения у Канн, по словам Плутарха, Ганнибал применил следующую хитрость. Он переменил позиции, повернувшись спиной к сильному, палящему ветру, поднимавшему большую пыль. Таким образом, пыль и горячий ветер били прямо в глаза римлянам.Интересна хитрость Наполеона I при осаде Мантуи в 1796 г. Он переодел в форму австрийского гарнизона одну из французских частей и изобразил преследование этого ложного австрийского отряда французами. В результате ему удалось ворваться в расположение противника вместе с отрядом, изображавшим австрийцев.Так называемый «летучий корпус» Тильмана в 1813 г. действовал в тылу армии Наполеона. В сентябре 1813 г. «летучий корпус» в течение 7 дней произвел 4 внезапных нападения на этапные пункты и на транспорты, вводя противника в заблуждение своим появлением в разных пунктах. При этом он захватил до 5000 пленных, которые сковывали подвижность его отряда. Тильман был вынужден часть пленных обезоружить и отпустить, а часть, отправленная под слабым конвоем, была освобождена конницей французов.При отходе от Труа к Ножану в 1814 г. Наполеон приказал ночью оставить на позиции только кавалерийские пикеты, которые жгли костры до утра - и этим ввели в заблуждение противника. Главные силы Наполеона в это время совершали нужные передвижения, ускользнув от преследования противника.Известна большая засада под Ганау в мае 1813 г., когда прусская конница завлекла в засаду и атаковала французскую дивизию Мэзона. Французы потеряли более 400 человек пленными и 11 орудий.Во время Гражданской войны в США смелые и глубокие рейды практиковала конница Стюарта (со стороны южан), Шеридана и Вильсона (со стороны северян).Наступление немцев в 1918 г. было успешно в значительной степени благодаря применению хитрости. Так, немцы проводили подготовку атаки по всему фронту - чтобы нельзя было точно установить районов прорыва. Создавались ложные районы сосредоточения войск. Двигались в ложных направлениях колонны войск и обозов. Радиостанции переносились в пункты, отдаленные от районов главного удара, и в этих ложных районах велись усиленные переговоры, сигнализация усилилась, на второстепенных участках авиация проявляла усиленную деятельность по разведке и бомбометанию. Практиковались ложные передвижения, строились ложные железнодорожные платформы. Днем войска выгружались на одних станциях, а ночью вновь грузились и отвозились в нужные пункты. То же практиковалось и по части автомобильных перевозок.Штабы меняли местоположение и проводили ложную работу на второстепенных участках. Демонстрировались ложные смены войск, «терялись» ложные приказы, схемы, карты. Среди населения распространялись ложные слухи о районах и сроках атаки. Подвоз направлялся на ложные участки главного удара. Организовывались ложные аэродромы, склады, строились ложные дороги, мосты, гати, линии связи.Для обмана противника относительно движения крупных сил там, где их было мало, производилась искусственная растяжка колонн, изменялись дистанции и интервалы между подразделениями. В районах, не занятых войсками, создавалось ложное движение, зажигались костры, а в часы воздушной разведки сосредоточивались люди, лошади, повозки, автомобили из ближайших районов. При появлении самолетов они прятались с намеренным запозданием - чтобы наблюдатель их заметил или сфотографировал.Английский генерал Алленби осенью 1918 г. очень искусно организовал демонстрацию в Палестине. Его план действий заключался в прорыве правого фланга турок около побережья. Для введения противника в заблуждение англичане до последнего момента оставили конницу против левого фланга турок - чтобы не обнаружить свои намерения. Только перед атакой ночью они перебросили к побережью в район прорыва 2 кавкорпуса и 1 пехотную дивизию.Чтобы не попасть в засаду или под губительный огонь с близких дистанций, немцы в разведке практиковали следующий прием. Они подходили к пункту и, чтобы выяснить, занят он или нет, делали вид, что заметили противника, круто поворачивали и отходили за закрытие. Если пункт был действительно занят, то обычно, противник не выдерживал и открывал огонь по отходящим (особенно по быстро уходящей коннице). Один из немецких разъездов во время Первой мировой войны, попав за русские передовые части и не имея возможности выйти к своим днем, решил подождать темноты. Затем командир приказал снять каски, надеть фуражки, взять пики - и германцы спокойно проехали к своим через передовые части русских. В темноте их приняли за казачий разъезд.Партизанские части (1919 - 1920 гг.) в Сибири, на Северном Кавказе, в Дагестане, в районе Кизляра и Ставрополя не раз применяли прием «распыления» после неудачных столкновений с противником. Они рассыпались на мелкие группы, ускользали от противника, а впоследствии вновь собирались в условленном пункте. Подобная же тактика применяется разведчиками, если они неожиданно встречали более сильного противника.Во время Гражданской войны в 1918 - 1920 гг. не раз обе стороны практиковали переодевание в форму противника. Известны случаи снятия белого караула под Проскуровом в 1920 г. при помощи переодетого белым бойца и захвата пленных переодетым красным конным разъездом в 1919 г. в районе Елец, Задонск.Во время действий Червонной казачьей дивизии на Льгов в 1919 г. командир одного из разъездов переоделся белым офицером, подъехал к обозу белых, заговорил с ним, а в это время обоз был захвачен.Аналогичных примеров можно привести большое количество.К приемам «хитрой тактики» относились: внезапное для противника ускользание из-под удара; метод подвижной обороны с отскакиванием от рубежа к рубежу; ложные атаки и контрудары накоротке перед отходом, чтобы ввести противника в заблуждение и не дать ему своевременно обнаружить отход, засады и завлечение в засады.В японской армии особенно часто практиковались ложные мероприятия, различные демонстрации, ложные участки обороны, огневые мешки во входящих углах, фронт прикрытия под углом к переднему краю главной полосы обороны и быстрые перегруппировки для удара во фланги.В использовании ударных групп и резервов японское командование не жалело сил и средств для обмана противника - лишь бы обеспечить успех. Резервы группировались за центром или за флангом, противоположным тому флангу, из-за которого предполагался удар. В нужный момент силы перегруппировывались ночью, в туман или по закрытым участкам на автотранспорте, если это пехота, или походом, если это конница.Японцами перед активными действиями в другом отдаленном районе проводился ряд демонстративных действий, проявлялась усиленная деятельность на второстепенных направлениях. Переброска частей и их сосредоточение производились скрытно, а если обстановка, местность, время суток этого не позволяли, то назначался удаленный сборный район, к которому части подходили с разных направлений мелкими группами.Хитрость во всех войнах позволяла использовать слабые стороны и ошибки сильного противника, изменить, таким образом, соотношение сил и победить, обманув противника и действуя внезапно и быстро.