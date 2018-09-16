Мэттис больше не устраивает Трампа?
Дональд Трамп рассматривает возможность сместить Джеймса Мэттиса с поста министра обороны после промежуточных парламентских выборов в ноябре из-за существенных разногласий, пишет газета The New York Times.
Издание отмечает, что взгляды главы Пентагона и президента США расходятся по многим вопросам, в том числе по НАТО, совместным учениям на Корейском полуострове, запрету трансгендерам служить в вооруженных силах и пр.
По словам источника газеты, «Дональд Трамп хотел бы, чтобы «бешеный пес» (Джеймс Мэттис) вел себя как госсекретарь Майк Помпео, политический сторонник главы государства. Кстати, министр ненавидит свое прозвище, полученное еще в морской пехоте.
Ситуация осложнилась после публикации выдержек из книги Боба Вудворда, согласно которым, министр обороны считает интеллект действующего президента не превышающим ученика 6 класса. Правда, Мэттис эту информацию опроверг, тем не менее, Трампа раздражает постоянные уколы со стороны прессы, наподобие того, что Мэттис ведет себя как взрослый человек по сравнению со своим шефом (президентом).
Кроме того, Трамп опасается, что в глубине души Мэттис является демократом.
Но, как отмечают источники, отставной генерал морской пехоты не собирается «прогибаться», и вряд ли откажется от своих принципов ради карьеры.
По словам бывшего представителя министра обороны Джеффа Дэвиса, глава Пентагона «живет согласно принципам, заложенным в его ДНК» – он никогда не лжет и не способен к предательству.
В сенатском комитете по вопросам вооруженных сил полагают, что смещение Мэттиса, прежде всего, создаст неопределенность там, где сейчас стабильность.
По своим профессиональным навыкам он как нельзя лучше подходит на должность министра обороны, заявил представитель комитета Джек Рид.
Издание отмечает, что взгляды главы Пентагона и президента США расходятся по многим вопросам, в том числе по НАТО, совместным учениям на Корейском полуострове, запрету трансгендерам служить в вооруженных силах и пр.
По словам источника газеты, «Дональд Трамп хотел бы, чтобы «бешеный пес» (Джеймс Мэттис) вел себя как госсекретарь Майк Помпео, политический сторонник главы государства. Кстати, министр ненавидит свое прозвище, полученное еще в морской пехоте.
Ситуация осложнилась после публикации выдержек из книги Боба Вудворда, согласно которым, министр обороны считает интеллект действующего президента не превышающим ученика 6 класса. Правда, Мэттис эту информацию опроверг, тем не менее, Трампа раздражает постоянные уколы со стороны прессы, наподобие того, что Мэттис ведет себя как взрослый человек по сравнению со своим шефом (президентом).
Кроме того, Трамп опасается, что в глубине души Мэттис является демократом.
Но, как отмечают источники, отставной генерал морской пехоты не собирается «прогибаться», и вряд ли откажется от своих принципов ради карьеры.
По словам бывшего представителя министра обороны Джеффа Дэвиса, глава Пентагона «живет согласно принципам, заложенным в его ДНК» – он никогда не лжет и не способен к предательству.
В сенатском комитете по вопросам вооруженных сил полагают, что смещение Мэттиса, прежде всего, создаст неопределенность там, где сейчас стабильность.
По своим профессиональным навыкам он как нельзя лучше подходит на должность министра обороны, заявил представитель комитета Джек Рид.
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