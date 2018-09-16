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Мэттис больше не устраивает Трампа?

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Дональд Трамп рассматривает возможность сместить Джеймса Мэттиса с поста министра обороны после промежуточных парламентских выборов в ноябре из-за существенных разногласий, пишет газета The New York Times.



Издание отмечает, что взгляды главы Пентагона и президента США расходятся по многим вопросам, в том числе по НАТО, совместным учениям на Корейском полуострове, запрету трансгендерам служить в вооруженных силах и пр.


По словам источника газеты, «Дональд Трамп хотел бы, чтобы «бешеный пес» (Джеймс Мэттис) вел себя как госсекретарь Майк Помпео, политический сторонник главы государства. Кстати, министр ненавидит свое прозвище, полученное еще в морской пехоте.

Ситуация осложнилась после публикации выдержек из книги Боба Вудворда, согласно которым, министр обороны считает интеллект действующего президента не превышающим ученика 6 класса. Правда, Мэттис эту информацию опроверг, тем не менее, Трампа раздражает постоянные уколы со стороны прессы, наподобие того, что Мэттис ведет себя как взрослый человек по сравнению со своим шефом (президентом).

Кроме того, Трамп опасается, что в глубине души Мэттис является демократом.

Но, как отмечают источники, отставной генерал морской пехоты не собирается «прогибаться», и вряд ли откажется от своих принципов ради карьеры.

По словам бывшего представителя министра обороны Джеффа Дэвиса, глава Пентагона «живет согласно принципам, заложенным в его ДНК» – он никогда не лжет и не способен к предательству.

В сенатском комитете по вопросам вооруженных сил полагают, что смещение Мэттиса, прежде всего, создаст неопределенность там, где сейчас стабильность.

По своим профессиональным навыкам он как нельзя лучше подходит на должность министра обороны, заявил представитель комитета Джек Рид.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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11 комментариев
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  1. Наблюдатель2014 Онлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 19:12
    +3
    Но, как отмечают источники, отставной генерал морской пехоты не собирается «прогибаться», и вряд ли откажется от своих принципов ради карьеры.

    По словам бывшего представителя министра обороны Джеффа Дэвиса, глава Пентагона «живет согласно принципам, заложенным в его ДНК» – он никогда не лжет и не способен к предательству.
    Ну что поделать, правдорубы нынче не в тренде.И вообще Трамп с Кремлём согласовал надеюсь этот вариант? Надеюсь это не отсебятина? bully
    1. Jolly oldster sailor Офлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 19:18
      +2
      А нам-то зачем такой правдоруб?Может,новый более миролюбивый будет,а не "бешеный пёс",как его сами американцы называют?
      1. тол100в Офлайн
        тол100в Сегодня, 19:36
        +1
        Цитата: Jolly oldster sailor
        А нам-то зачем такой правдоруб?Может,новый более миролюбивый будет,а не "бешеный пёс",как его сами американцы называют?

        В связи с последними тенденциями в СМИ, он уже не пес, а котенок! А главными стали "терпилы" от дела Скрипалей. Которые не сном ни духом не нюхали ни новичка, ни старичка, ни эмбриона!
      2. Vita VKO Офлайн
        Vita VKO Сегодня, 19:38
        +4
        Цитата: Jolly oldster sailor
        нам-то зачем такой правдоруб

        Принципиальный военный всяко лучше беспринципного наемника. А если этот военный действительно преданно отстаивает интересы своей страны, а не горстки оружейных баронов, то он сто раз подумает прежде чем ставить Мир на грань катастрофы ради обогащения кучки олигархов.
        1. Jolly oldster sailor Офлайн
          Jolly oldster sailor Сегодня, 19:46
          +1
          А он не лобби оружейных баронов-Нынешний министр обороны Джеймс Мэттис продвинул своих близких друзей и армейских коллег Джона Келли и Герберта Макмастера на должности руководителя президентского аппарата и советника по национальной безопасности соответственно. Каждый из них, будучи членом единой администрации, является лоббистом различных ВПК-организаций. Мэттис имеет тесные связи с корпорацией Lockheed Martin — крупнейшим в мире поставщиком военной техники и главным подрядчиком военно-воздушных сил Соединенных Штатов.? wink
          1. Logall Онлайн
            Logall Сегодня, 20:04
            +2
            Братка, после всего написанного стали понятны опасения Трампа:
            Трамп опасается, что в глубине души Мэттис является демократом.
            Представляешь, что ко всему прочему он ещё и "собака (демократ) переодетая"...
            1. Jolly oldster sailor Офлайн
              Jolly oldster sailor Сегодня, 20:09
              +1
              Не позавидуешь Трампу-кругом враги-обложили его!!! laughing
  2. Sadko88 Офлайн
    Sadko88 Сегодня, 19:53
    +2
    Дело в том, что его назначали в тот момент когда Трампу нужен был человек не настроенный на улучшение отношений с Россией. Конгресс другого бы в тот момент не утвердил. Сейчас в этом необходимость отпала и Мэттис Трампу больше мешает. Как министр обороны он действительно профи. Но он "Старый солдат и не знает слов любви" ©, то есть категорически противоположность Трампа
  3. samarin1969 Онлайн
    samarin1969 Сегодня, 20:31
    +1
    Жаль, на американцев у России нет своего Гюлена.
  4. Теренин Онлайн
    Теренин Сегодня, 20:57
    +1
    Кроме того, Трамп опасается, что в глубине души Мэттис является демократом.
    А тогда как понимать эту его цитату? «Найдите врага, который хочет покончить с этим экспериментом (американской демократией) и убейте каждого из них, пока им так не надоедят убийства, что они оставят нас и наши свободы нетронутыми». Мэттис считает, что лучшее поле боя — вдали от берегов США.
    1. Плотник 2329 Онлайн
      Плотник 2329 Сегодня, 21:12
      0
      Интересно, кто из американских военных так не считает?