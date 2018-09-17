Казус Золотова — следствие "обратной селекции" Кремля?
Выступление Золотова и очередной виток дела Скрипалей вызвали подлинный шторм в российской (и не только) блогосфере. И на самом деле оба этих события связаны между собой. Оба они имеют общую корневую причину — обратную кадровую селекцию, которая происходит последние несколько лет на самом вершине российского политического Олимпа.
Фото: kremlin.ru
О том, что выступление Золотова — очевидная глупость, в российской блогосфере не высказался только ленивый. Действительно, нонсенс — генерал, имеющий в подчинении целую армию, не смог просчитать более чем очевидных последствий своего опрометчивого поступка. Причем даже в процессе своего выступления он провалился не только по сути, но и по форме подачи. Держать себя в руках Золотов смог только первые несколько минут. Но потом эмоции взяли верх над выдержкой. Начала прорываться какая-то полублатная лексика времен 90-х… Сразу вспоминается фраза: Юпитер, ты сердишься, значит, ты неправ.
Сразу возникает вопрос: кто дал отмашку на это более чем спорное выступление? И кто готовил текст? Явно не искушенный Хинштейн, призванный отвечать за репутационный имидж Росгвардии? Тогда кто? Сам, что ли? А почему тогда не обратился к Хинштейну? Может, потому, что тот всячески отговаривал генерала от столь опрометчивого шага, а выступить генералу очень хотелось?
Кроме очевидной недальновидности, выступление еще и очень аморально по сути. Оно выходит в свет спустя три недели после публикации ФБК расследования коррупции в Росгвардии. А почему Золотов молчал до этого? Почему не подал на Навального в суд, как сделал в свое время покойный министр обороны Павел Грачев, подав в суд на "Московский комсомолец" (и выиграл процесс, между прочим)? Мало того, ответ был дан Навальному тогда, когда тот сидел в кутузке. Неужели нельзя было подождать освобождения? Это даже не по-офицерски, а как минимум не по-джентльменски. В-третьих, выступление прозвучало тогда, когда бойцы Золотова довольно жестоко разогнали "навальную школоту". Это что, намек? Мол, в таком ключе будем действовать и дальше?
В итоге несистемный, нелегитимный, медленно, но неизбежно теряющий популярность блогер Навальный снова оказался в центре внимания общественности. Если это не медвежья услуга, тогда что это? Власть в лице генерала Золотова публично и официально признает Навального равным себе и дуэлеспособным? Однако...
Еще один неутешительный итог послания: пообещав превратить Навального в сочную отбивную, перешагнуть через его тело и вытереть об него ноги, генерал Золотов стал мишенью шуток и острот того самого гражданского общества, которое в России почти полностью сосредоточено в интернет-пространстве. Ширится, растет заболевание — флэшмоб #ZolotovChallenge, в рамках которого сочувствующие Навальному граждане вызывают командующего Росгвардией на разнообразные поединки. Начало ему положил бронзовый призер России по плаванию Виктор Солдатов, предложивший генералу «плавательную дуэль» в бассейне. Дальше — больше. Волной информационного цунами пошли предложения подуэльничать в разных видах состязаний: кто дальше плюнет, прыгнет, пустит струю, кто быстрее решит задачи из ЕГЭ... Одним из самых экстравагантных можно считать вызов пенсионерки Петровой: кто дольше протянет на ее пенсию в 11 000 рублей… Ветераны социальных сетей прекрасно знают железное правило: нельзя кормить тролля. Выложив в сеть свое видеообращение, командующий Росгвардией накормил целую армию троллей. И самое главное: он своим обращением подставил не только себя. Он нанес чувствительный удар по репутации власти. Он выставил ее на посмешище. А вот это уже серьезно. В российской политической традиции власть можно не любить (на самом деле ее почти никогда и не любят), ее можно бояться и даже ненавидеть. Но смеяться над ней нельзя.
Такие эксперименты с властью всегда заканчивались плачевно. В 1917 году смеялись над Николаем II. Итог был страшным: государственный строй в России рухнул. Страна захлебнулась кровью. Долгое время смеялись над Брежневым. Итоги этих смешков хлебаем до сих пор.
Но почему это произошло? Рискну предположить, что в российском политическом Олимпе возобладала отрицательная (или обратная) кадровая селекция, о которой многие эксперты предупреждали Путина, зная его характер, еще много лет назад.
Путин, как известно, чекист до кончиков пальцев. И как любой кадровый работник спецслужб, он ненавидит предательство. Другой стороной медали этого качества является преувеличенная оценка личной преданности. Не важно, умен человек или не очень, высокоморален или аморален в принципе, — главное, чтобы не предал. Чтобы был предан по жизни.
И в этом кроется главная ошибка президента. На все ключевые посты в государстве он стремится поставить преданных. Не умных, профессиональных, компетентных (это все, по его мнению, наработается со временем), а именно преданных. Тот факт, что преданный под давлением обстоятельств в большой политике тоже может стать предателем, почему-то вообще не рассматривается. Также, как и то, что глупость, сделанная преданным до мозга костей, может оказаться хуже любого предательства... Что и произошло как в случае с Золотовым, так и с тем генералом ГРУ (вернее, ГУ ГШ) , который выставил на посмешище сладкую парочку Петров — Бошаров, проиграв в итоге интеллектуальный бой со спецами из МИ-6…
Все окружение Путина прекрасно изучило качества своего лидера. Все наперебой клянутся ему в личной преданности. Звездные болваны, прорвавшись к должностям и креслам, оставляют вокруг себя выжженное поле, выжигая каленым железом всяких умников-ботаников и принимая в замы и подчиненные еще более интеллектуально ограниченных, но преданных уже им самим дуболомов. Скамейка запасных становится все меньше. Всяким разным умникам-ботаникам места в ней находятся все реже. "Публичную пургу" на Олимпе несут все чаще — и не только Песков, о чем говорил сам Путин.
Власть скукоживается и интеллектуально саморазрушается. Казус Золотова будет проявляться все чаще. И если сегодня в кадровой политике первых лиц страны не произойдут радикальные перемены, отрицательная селекция Кремля может привести к самым необратимым последствиям — для них самих…
Фото: kremlin.ru
О том, что выступление Золотова — очевидная глупость, в российской блогосфере не высказался только ленивый. Действительно, нонсенс — генерал, имеющий в подчинении целую армию, не смог просчитать более чем очевидных последствий своего опрометчивого поступка. Причем даже в процессе своего выступления он провалился не только по сути, но и по форме подачи. Держать себя в руках Золотов смог только первые несколько минут. Но потом эмоции взяли верх над выдержкой. Начала прорываться какая-то полублатная лексика времен 90-х… Сразу вспоминается фраза: Юпитер, ты сердишься, значит, ты неправ.
Сразу возникает вопрос: кто дал отмашку на это более чем спорное выступление? И кто готовил текст? Явно не искушенный Хинштейн, призванный отвечать за репутационный имидж Росгвардии? Тогда кто? Сам, что ли? А почему тогда не обратился к Хинштейну? Может, потому, что тот всячески отговаривал генерала от столь опрометчивого шага, а выступить генералу очень хотелось?
Кроме очевидной недальновидности, выступление еще и очень аморально по сути. Оно выходит в свет спустя три недели после публикации ФБК расследования коррупции в Росгвардии. А почему Золотов молчал до этого? Почему не подал на Навального в суд, как сделал в свое время покойный министр обороны Павел Грачев, подав в суд на "Московский комсомолец" (и выиграл процесс, между прочим)? Мало того, ответ был дан Навальному тогда, когда тот сидел в кутузке. Неужели нельзя было подождать освобождения? Это даже не по-офицерски, а как минимум не по-джентльменски. В-третьих, выступление прозвучало тогда, когда бойцы Золотова довольно жестоко разогнали "навальную школоту". Это что, намек? Мол, в таком ключе будем действовать и дальше?
В итоге несистемный, нелегитимный, медленно, но неизбежно теряющий популярность блогер Навальный снова оказался в центре внимания общественности. Если это не медвежья услуга, тогда что это? Власть в лице генерала Золотова публично и официально признает Навального равным себе и дуэлеспособным? Однако...
Еще один неутешительный итог послания: пообещав превратить Навального в сочную отбивную, перешагнуть через его тело и вытереть об него ноги, генерал Золотов стал мишенью шуток и острот того самого гражданского общества, которое в России почти полностью сосредоточено в интернет-пространстве. Ширится, растет заболевание — флэшмоб #ZolotovChallenge, в рамках которого сочувствующие Навальному граждане вызывают командующего Росгвардией на разнообразные поединки. Начало ему положил бронзовый призер России по плаванию Виктор Солдатов, предложивший генералу «плавательную дуэль» в бассейне. Дальше — больше. Волной информационного цунами пошли предложения подуэльничать в разных видах состязаний: кто дальше плюнет, прыгнет, пустит струю, кто быстрее решит задачи из ЕГЭ... Одним из самых экстравагантных можно считать вызов пенсионерки Петровой: кто дольше протянет на ее пенсию в 11 000 рублей… Ветераны социальных сетей прекрасно знают железное правило: нельзя кормить тролля. Выложив в сеть свое видеообращение, командующий Росгвардией накормил целую армию троллей. И самое главное: он своим обращением подставил не только себя. Он нанес чувствительный удар по репутации власти. Он выставил ее на посмешище. А вот это уже серьезно. В российской политической традиции власть можно не любить (на самом деле ее почти никогда и не любят), ее можно бояться и даже ненавидеть. Но смеяться над ней нельзя.
Такие эксперименты с властью всегда заканчивались плачевно. В 1917 году смеялись над Николаем II. Итог был страшным: государственный строй в России рухнул. Страна захлебнулась кровью. Долгое время смеялись над Брежневым. Итоги этих смешков хлебаем до сих пор.
Но почему это произошло? Рискну предположить, что в российском политическом Олимпе возобладала отрицательная (или обратная) кадровая селекция, о которой многие эксперты предупреждали Путина, зная его характер, еще много лет назад.
Путин, как известно, чекист до кончиков пальцев. И как любой кадровый работник спецслужб, он ненавидит предательство. Другой стороной медали этого качества является преувеличенная оценка личной преданности. Не важно, умен человек или не очень, высокоморален или аморален в принципе, — главное, чтобы не предал. Чтобы был предан по жизни.
И в этом кроется главная ошибка президента. На все ключевые посты в государстве он стремится поставить преданных. Не умных, профессиональных, компетентных (это все, по его мнению, наработается со временем), а именно преданных. Тот факт, что преданный под давлением обстоятельств в большой политике тоже может стать предателем, почему-то вообще не рассматривается. Также, как и то, что глупость, сделанная преданным до мозга костей, может оказаться хуже любого предательства... Что и произошло как в случае с Золотовым, так и с тем генералом ГРУ (вернее, ГУ ГШ) , который выставил на посмешище сладкую парочку Петров — Бошаров, проиграв в итоге интеллектуальный бой со спецами из МИ-6…
Все окружение Путина прекрасно изучило качества своего лидера. Все наперебой клянутся ему в личной преданности. Звездные болваны, прорвавшись к должностям и креслам, оставляют вокруг себя выжженное поле, выжигая каленым железом всяких умников-ботаников и принимая в замы и подчиненные еще более интеллектуально ограниченных, но преданных уже им самим дуболомов. Скамейка запасных становится все меньше. Всяким разным умникам-ботаникам места в ней находятся все реже. "Публичную пургу" на Олимпе несут все чаще — и не только Песков, о чем говорил сам Путин.
Власть скукоживается и интеллектуально саморазрушается. Казус Золотова будет проявляться все чаще. И если сегодня в кадровой политике первых лиц страны не произойдут радикальные перемены, отрицательная селекция Кремля может привести к самым необратимым последствиям — для них самих…
- Автор:
- Игорь Моисеев
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