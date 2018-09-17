Аналитика

Казус Золотова — следствие "обратной селекции" Кремля?

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Выступление Золотова и очередной виток дела Скрипалей вызвали подлинный шторм в российской (и не только) блогосфере. И на самом деле оба этих события связаны между собой. Оба они имеют общую корневую причину — обратную кадровую селекцию, которая происходит последние несколько лет на самом вершине российского политического Олимпа.


Фото: kremlin.ru

О том, что выступление Золотова — очевидная глупость, в российской блогосфере не высказался только ленивый. Действительно, нонсенс — генерал, имеющий в подчинении целую армию, не смог просчитать более чем очевидных последствий своего опрометчивого поступка. Причем даже в процессе своего выступления он провалился не только по сути, но и по форме подачи. Держать себя в руках Золотов смог только первые несколько минут. Но потом эмоции взяли верх над выдержкой. Начала прорываться какая-то полублатная лексика времен 90-х… Сразу вспоминается фраза: Юпитер, ты сердишься, значит, ты неправ.


Сразу возникает вопрос: кто дал отмашку на это более чем спорное выступление? И кто готовил текст? Явно не искушенный Хинштейн, призванный отвечать за репутационный имидж Росгвардии? Тогда кто? Сам, что ли? А почему тогда не обратился к Хинштейну? Может, потому, что тот всячески отговаривал генерала от столь опрометчивого шага, а выступить генералу очень хотелось?

Кроме очевидной недальновидности, выступление еще и очень аморально по сути. Оно выходит в свет спустя три недели после публикации ФБК расследования коррупции в Росгвардии. А почему Золотов молчал до этого? Почему не подал на Навального в суд, как сделал в свое время покойный министр обороны Павел Грачев, подав в суд на "Московский комсомолец" (и выиграл процесс, между прочим)? Мало того, ответ был дан Навальному тогда, когда тот сидел в кутузке. Неужели нельзя было подождать освобождения? Это даже не по-офицерски, а как минимум не по-джентльменски. В-третьих, выступление прозвучало тогда, когда бойцы Золотова довольно жестоко разогнали "навальную школоту". Это что, намек? Мол, в таком ключе будем действовать и дальше?

В итоге несистемный, нелегитимный, медленно, но неизбежно теряющий популярность блогер Навальный снова оказался в центре внимания общественности. Если это не медвежья услуга, тогда что это? Власть в лице генерала Золотова публично и официально признает Навального равным себе и дуэлеспособным? Однако...

Еще один неутешительный итог послания: пообещав превратить Навального в сочную отбивную, перешагнуть через его тело и вытереть об него ноги, генерал Золотов стал мишенью шуток и острот того самого гражданского общества, которое в России почти полностью сосредоточено в интернет-пространстве. Ширится, растет заболевание — флэшмоб #ZolotovChallenge, в рамках которого сочувствующие Навальному граждане вызывают командующего Росгвардией на разнообразные поединки. Начало ему положил бронзовый призер России по плаванию Виктор Солдатов, предложивший генералу «плавательную дуэль» в бассейне. Дальше — больше. Волной информационного цунами пошли предложения подуэльничать в разных видах состязаний: кто дальше плюнет, прыгнет, пустит струю, кто быстрее решит задачи из ЕГЭ... Одним из самых экстравагантных можно считать вызов пенсионерки Петровой: кто дольше протянет на ее пенсию в 11 000 рублей… Ветераны социальных сетей прекрасно знают железное правило: нельзя кормить тролля. Выложив в сеть свое видеообращение, командующий Росгвардией накормил целую армию троллей. И самое главное: он своим обращением подставил не только себя. Он нанес чувствительный удар по репутации власти. Он выставил ее на посмешище. А вот это уже серьезно. В российской политической традиции власть можно не любить (на самом деле ее почти никогда и не любят), ее можно бояться и даже ненавидеть. Но смеяться над ней нельзя.

Такие эксперименты с властью всегда заканчивались плачевно. В 1917 году смеялись над Николаем II. Итог был страшным: государственный строй в России рухнул. Страна захлебнулась кровью. Долгое время смеялись над Брежневым. Итоги этих смешков хлебаем до сих пор.

Но почему это произошло? Рискну предположить, что в российском политическом Олимпе возобладала отрицательная (или обратная) кадровая селекция, о которой многие эксперты предупреждали Путина, зная его характер, еще много лет назад.

Путин, как известно, чекист до кончиков пальцев. И как любой кадровый работник спецслужб, он ненавидит предательство. Другой стороной медали этого качества является преувеличенная оценка личной преданности. Не важно, умен человек или не очень, высокоморален или аморален в принципе, — главное, чтобы не предал. Чтобы был предан по жизни.

И в этом кроется главная ошибка президента. На все ключевые посты в государстве он стремится поставить преданных. Не умных, профессиональных, компетентных (это все, по его мнению, наработается со временем), а именно преданных. Тот факт, что преданный под давлением обстоятельств в большой политике тоже может стать предателем, почему-то вообще не рассматривается. Также, как и то, что глупость, сделанная преданным до мозга костей, может оказаться хуже любого предательства... Что и произошло как в случае с Золотовым, так и с тем генералом ГРУ (вернее, ГУ ГШ) , который выставил на посмешище сладкую парочку Петров — Бошаров, проиграв в итоге интеллектуальный бой со спецами из МИ-6…

Все окружение Путина прекрасно изучило качества своего лидера. Все наперебой клянутся ему в личной преданности. Звездные болваны, прорвавшись к должностям и креслам, оставляют вокруг себя выжженное поле, выжигая каленым железом всяких умников-ботаников и принимая в замы и подчиненные еще более интеллектуально ограниченных, но преданных уже им самим дуболомов. Скамейка запасных становится все меньше. Всяким разным умникам-ботаникам места в ней находятся все реже. "Публичную пургу" на Олимпе несут все чаще — и не только Песков, о чем говорил сам Путин.

Власть скукоживается и интеллектуально саморазрушается. Казус Золотова будет проявляться все чаще. И если сегодня в кадровой политике первых лиц страны не произойдут радикальные перемены, отрицательная селекция Кремля может привести к самым необратимым последствиям — для них самих…
Автор:
Игорь Моисеев
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30 комментариев
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  1. РУСС Офлайн
    РУСС Сегодня, 17:11
    +7
    Автор конечно Америку не открыл, сказав очевидные вещи, но главное ,что и ура-патриоты начинают прозревать.
    1. Dashout Онлайн
      Dashout Сегодня, 17:24
      +1
      Цитата: РУСС
      ура-патриоты начинают прозревать

      Уважаемый! Зачем вы повторяете этот термин? Вы человек вменяемый, а этот термин используют националисты (в т.ч. украинские), чтобы унизить патриотов и поднять предателей...
    2. Logall Онлайн
      Logall Сегодня, 17:25
      +16
      Их носом в каку тыкают, а они (чинуши) в драку лезут

      Да в оборонке вообще много чего интересного в последнее время
      1. Мур Офлайн
        Мур Сегодня, 17:52
        +8
        Всегда надо проверять, что вы постите.
        Маша не генерал-майор российской армии, а всего-навсего лишь простой действительный государственный советник РФ 2-го класса, что соответствует в армии генерал-лейтенанту или вице-адмиралу на флоте.
        Так и представляю себе картину. Сидят в бане бухают вот эти самые, "звездные" и разговор ведут
        №1: я своей домик в Швейцарии прикупил. №2: фигня, я своей сеть гостиниц отжал. №3: вы оба лохи, я свою генералом сделал.
        1. Logall Онлайн
          Logall Сегодня, 18:00
          +3

          Плевать на неё, интереснее то, за какие заслуги становятся советниками министров... За фигуру или лицо?
          1. Мур Офлайн
            Мур Сегодня, 18:12
            +1
            Беда еще в том, что вассалы (как правило, тоже дети обратной селекции) берут пример со своего сюзерена. Вот и наполняется потихоньку армия сердечными привязанностями командосов разного уровня. Казалось бы - ну имей (в хорошем смысле) ты свою ненаглядную где-то вне службы - дело житейское. Нет же - только на военную должность...
            Не самая большая армейская проблема, но всё-таки...
            1. Logall Онлайн
              Logall Сегодня, 18:35
              0
              Цитата: Мур
              Не самая большая армейская проблема, но всё-таки...

              Конечно не самая, есть ещё и родственники...
              и родственников гораздо больше у чиновников различных мастей, чем баб...
              Но не забываем про Васильеву - чья-то баба и чья-то родственница - два в одном...
          2. kakvastam Онлайн
            kakvastam Сегодня, 18:34
            +1
            Как известно, у женщины есть три пути наверх, два спереди и один сзади...
      2. Дирижер Офлайн
        Дирижер Сегодня, 17:58
        +1
        Будда с ней , а какие она . за генеральство свое , трудовые свершение на ниве госслужбы совершила?
    3. mavrus Офлайн
      mavrus Сегодня, 17:44
      +1
      А то до этого кто-то не знал, что наш генералитет "птица гордая", пока не пнёшь - не полетит. Главное, чтобы "пинальщик" был в порядке, тогда и генералы орлами будут.
  2. NordUral Офлайн
    NordUral Сегодня, 17:17
    +7
    Защищать эту "власть" может только или недалекий человек, или лишенный нравственных принципов. Не надо защищать Путина, он такой же, как и его выдвиженцы. С ним и с ними стране конец.
    1. 210окв Онлайн
      210окв Сегодня, 18:26
      0
      "И если сегодня в кадровой политике первых лиц страны не произойдут радикальные перемены, отрицательная селекция Кремля может привести к самым необратимым последствиям — для них самих…"...Для них самих-все будет великолепно..Для страны-возможная катастрофа.
  3. afrikanez Офлайн
    afrikanez Сегодня, 17:19
    0
    Движет людьми одно, тщеславие и деньги. На счет преданности вообще глупо говорить.
  4. Опер Онлайн
    Опер Сегодня, 17:27
    -7
    Смысл этой статьи знаете в чем? "Мы проиграли"! Генерала Золотова я касаться не буду я достаточно сказал об этом и мнения своего не изменю. Теперь оказывается и МИ6 мы проиграли и сладкая парочка и т.д. А до этого здесь всерьез обсуждали какой то счет между Навальным и Росгвардией... Ну так вот я скажу, что МИ6 по крайней мере сейчас проиграть невозможно т.к.со Скрипалями они обделались до такой степени, что лучше сходить под душ даже после упоминания этого названия! Кто такой Навальный? Ну а действительно это кто?! Мой маленький племянник на днях смотря телевизор про то, как во Франции отпускали "художника-акциониста-поджигателя" задал мне гениальный вопрос - дядя, а он же в России митинги против Путина устраивает, а как это он успел еще и во Франции хулиганить?!?! Я смеялся от души, когда понял о ком он говорит - вот это значит устами младенца глаголит истина! Что там еще написал автор? Гвардейцы Золотова жестко разогнали школьников лоботрясов?! Давайте вместе порадуемся за автора он не знает, что такое жестко! От души желаю ему этого и впредь! Ну и в завершении-мы не проиграли и не выиграли в том о чем говорит Игорь Моисеев! Объясню - проиграть у таких невозможно, а выигрывать надо походя и без всякой болтовни! Гордиться такими победами позорно. Это будни.
    1. Dashout Онлайн
      Dashout Сегодня, 17:46
      -10
      Цитата: Опер
      Что там еще написал автор?

      Игорь, согласен с вами! Я уже тоже говорил, что большая часть текстов - тенденциозная! Это так! На радость кучке националистов, которые хорошо устроились на этом форуме.
      1. Опер Онлайн
        Опер Сегодня, 18:01
        +1
        Есть и националисты, но в большинстве своем либерал-большевики и немножЕчко анархистов! Но есть себе даже здесь настоящие патриоты России да и просто порядочные люди.
        1. onix757 Офлайн
          onix757 Сегодня, 18:20
          -2
          Забавно слышать речи о патриотизме от защитников доморощенной буржуазии.
          1. Опер Онлайн
            Опер Сегодня, 18:24
            +1
            Естественно нам пожалуйста доморощенную!)) Немецких, американских и японских подачек на революцию нам не надо! Равно, как и еврейский банковский капитал!Мы же не ратуем за поражение своей страны!
            1. onix757 Офлайн
              onix757 Сегодня, 18:29
              -1
              Доморощенная она только по источнику обогащения и не более, а всеми остальными принадлежностями, там, на ненавистном западе. Эта власть уже проиграла страну.
              1. Опер Онлайн
                Опер Сегодня, 18:44
                0
                Ну товарищ дорогой, вы мне то зачем такие вещи здесь втираете?! Это вам на митинг. На броневик и вперед! Митинг только согласовать не забудьте и за аренду броневика заплатить.
  5. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 17:28
    +3
    А какие то телодвижения в отношении Золотова со стороны Путина есть? или так , что взять с дурака .
  6. михаил3 Офлайн
    михаил3 Сегодня, 17:29
    +1
    Стрела Аримана никого не щадит. Но сводить происходящее к личным качествам Путина тоже неверно. Автор думает, что президент ставит на высокие посты тех, кто поет ему дифирамбы. Рискну предположить, что автор статьи не учился в спецвузах, и школу КГБ не проходил. Человек, умеющий вербовать агентов, обученный этому по лучшим в мире методикам сам попадется в, мягко говоря, несложную ловушку? Хе-хе...
    Автору следовало бы обратить внимание, что господин Золотов не назначенец с улицы, а генерал. До генерала надо служить много лет, что Золотов и сделал, причем вряд ли звания ему присваивал Путин. Есть кому присваивать их помимо президента. Увы, Путин тут ни при чем. Такова система отбора во всем государстве.
    Советская система была признана советскими же верхами неверной. И они заменили ее другой. Такой, какая им нравится. Которая им подходит. В этой системе растут люди вроде Золотова. Для этих людей немыслимо вообще, чтобы кто то им возражал. У них "уровень". На этом самом уровне они - боги. Любое возражение, идущее не "сверху", является для них полным разрывом шаблона. Ситуация, в которой Золотов не может разорвать возражающего "из простых" в клочья немедленно, является для него полностью форсмажорной.
    И он отреагировал так, как когда то, когда был еще вовсе не генералом, когда еще пытался проникнуть в ряды этих административных богов. То есть проявил себя в наиболее успешном варианте, использовал победный шаблон, вознесший его наверх. Видите, кем надо быть, чтобы стать генералом и большим начальником у нас в стране? Нравится? А вот так...
    Путин поставил его начальником. А мог бы поставить другого. Штука в том, что другой будет таким же. Как выкапанный. Там другие не выживают, среди этих то...
    1. Igoresha Офлайн
      Igoresha Сегодня, 18:21
      0
      , обученный этому по лучшим в мире методикам сам попадется в, мягко говоря, несложную ловушку
      какие там методики какие там вербовки, кгбешников-грушников на запад перебежало немеряно, еще более чем эти КГБ-ГРУ завербовали всякого народу в соц и капстранах
    2. Правда Онлайн
      Правда Сегодня, 18:44
      0
      Цитата: михаил3
      господин Золотов не назначенец с улицы, а генерал. До генерала надо служить много лет, что Золотов и сделал, причем вряд ли звания ему присваивал Путин.

      Ух ты какой чекисты, только посмотрите. У Вас, наверное, разрешение есть людей убивать, с такой-то школой? Ну поведаите нам, людям которые школ КГБ не заканчивали, в каких войсках оно до генерала дослужилось? С нетерпением жду ответа от столь образованного....
  7. Boris55 Офлайн
    Boris55 Сегодня, 17:42
    -7
    Цитата: И.Моисеев
    О том, что выступление Золотова — очевидная глупость,

    Глупость показывают те, кто не понял о чём он сказал. Кому надо,тот услышал, а глухим два раза обедню не служат.

    Стоило Золоторёвы высказаться по поводу того, что он за Путина, как тут же либералы всех мастей накинулись на него - значит, хороший человек и кому надо - тот понял, что он сказал.
  8. Комментарий был удален.
  9. faiver Онлайн
    faiver Сегодня, 17:59
    +1
    в принципе автор во многом прав.. hi
  10. Пивасик Офлайн
    Пивасик Сегодня, 18:00
    -2
    Генерал армии чётко, прямо рассказал, что он умеет готовить отбивные котлеты... и указал из кого. Смешно,глупо..., но не для того из которого котлету будут делать. fool recourse
  11. Rimlianin Офлайн
    Rimlianin Сегодня, 18:02
    0
    Если, придя во власть Президент, губернатор или мэр захочет развить свою территорию и поднять жизненный уровень народа, то в свою команду он наберет профессионалов, не важно, знакомых ему или нет. Если он придет воровать, его команда будет состоять из одноклассников, однокурсников, друзей по бывшей работе, и всех тех, кому лично можно довериться, не убоявшись, что его сдадут кому надо за казнокрадство. Вот и вся логика.
  12. tegezen Офлайн
    tegezen Сегодня, 18:14
    -2
    Накат на Росгвардию идет готовятся. Генерал не златоуст-политик и что с того, у него другая функция. Он русский это его недостаток для автора статьи, им нужен еврейчик, или генерал принеси-подай. Наез на Золотова показатель что он на своем месте.
  13. kakvastam Онлайн
    kakvastam Сегодня, 18:26
    0
    на самом вершине российского политического Олимпа
    На самом, говорите, вершине?
    Вот такие ляпы и подрывают доверие к тексту - уж если автор с клавиатурой справиться не в состоянии, то что уж говорить об анализе материала?