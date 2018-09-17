Нет достойного «Лидера»: Россия рискует остаться без атомного суперэсминца

Если не брать в расчет атомную подлодку пятого поколения «Хаски» и авианосец будущего, самым амбициозным проектом для ВМФ РФ является таинственный атомный эсминец. В народе корабль проекта 23560 давно известен под обозначением «Лидер».Немного о будущем флота в целом. Чтобы понять перспективы данного проекта, нужно посмотреть и на другие приоритеты развития. Еще в январе текущего года Владимир Путин объявил об утверждении государственной программы вооружений на 2018-2027 годы. В Минобороны заявили, что на ее реализацию предусмотрено 20 триллионов рублей, из них 19 триллионов пойдут на закупки, ремонт и разработку вооружений, военной и специальной техники, а один триллион — на строительство соответствующей инфраструктуры. Некоторые эксперты назвали программу «достаточно сбалансированной». Впрочем, она и правда без явных перекосов и уж тем более без перекосов в сторону ВМФ. Тем не менее, флот должен получить новые лодки проектов 885 и 955, новые крупные надводные корабли, вооруженные «Калибрами», а также вертолетоносцы, на которых будут базироваться новейшие Ка-52К «Катран».При этом с «Лидером» всё очень неоднозначно. Планируется, что сначала Северная верфь построит два новых вертолетоносца и лишь затем приступит к постройке атомных эсминцев. Стоит отметить, что начало производства второго вертолетоносца наметили на в 2022 году с поставкой его флоту в 2026-м. Несложно подсчитать, когда флот получит (или правильней сказать, не получит) суперэсминец. Конечно, можно ожидать корректировок по времени, однако вряд ли они будут в сторону ускорения темпов разработки и строительства эсминцев проекта 23560.Строго говоря, кроме жесткой конкуренции за распределение финансовых потоков, проект эсминца «Лидер» может столкнуться с другими, даже более серьезными трудностями. Сразу стоит оговориться, что детально параметры корабля неизвестны на сегодняшний день. Однако то, что мы сейчас знаем, позволяет сделать ряд важных выводов. Напомним, что о завершении эскизного проектирования атомного эсминца стало известно в июле 2017 года. Согласно представленным тогда данным, разработку эскизного проекта перспективного корабля закончили в 2016 году: к началу позапрошлого года эскизный проект был готов на 60 процентов, а к концу 2016 года специалисты завершили его полностью.Предполагается, что водоизмещение корабля составит 14 тысяч тонн (ранее также указывали 17,5 тысячи тонн). В длину он будет достигать 200 метров, а в ширину — 20. Экипаж составит 250–300 человек. Примечательно, что в последнее время эсминец все чаще упоминают именно в качестве корабля с атомной энергетической установкой, хотя еще несколько лет назад, очевидно, активно рассматривали и другие варианты.Но и на данном этапе всё не настолько однозначно, как может показаться на первый взгляд. На то есть свои причины. Ядерная силовая установка имеет очевидные преимущества: это прежде всего неограниченная дальность плавания и высокая крейсерская скорость хода, обусловленная отсутствием необходимости экономить топливо. У всего зачастую есть обратная сторона, это как раз такой случай. Дело в том, что эксплуатировать корабли с ядерными силовыми установками при прочих равных дороже, чем корабли с обычными силовыми установками. Всего один пример. Американские атомные ракетные крейсера типа «Вирджиния» были не просто дорогими, а очень дорогими в обслуживании. Годовые эксплуатационные расходы атомохода оказались на порядок выше расходов на эксплуатацию знаменитой «Тикондероги»: 40 миллионов долларов против 28-ми. Именно поэтому все «Вирджинии» американцы отправили на покой раньше времени, после окончания холодной войны. Кстати, на новом эсминце США, «Замволте», установлены две газотурбинные установки Rolls-Royce Marine Trent-30. Делать атомоходы из «Арли Бёрков» тоже никто не будет, да и вряд ли такая модернизация возможна, в принципе. Ведь ядерная силовая установка, кроме прочего, имеет существенные габариты.Это может показаться парадоксальным, но, несмотря на озвученные достоинства ЯСУ, применить их на практике в случае с «Лидером» почти невозможно. Кругосветные вояжи на новых эсминцах делать никто не собирается: по сути, корабль будет выполнять все те функции, которые худо-бедно выполняют современные корабли этого класса. Резко повысить тактический потенциал военно-морского флота можно, если построить новые авианосцы. Но «массовый» переход на ядерные силовые установки, скорее всего, ни даст ничего, кроме дополнительной головной боли.И следует учесть, что Россия — не Америка. У нее нет интересов во всех точках Земли, задача контролировать Мировой океан не ставилась. Не совсем понятно и то, зачем ядерная силовая установка боевой единице, которая будет работать в плотной связке с другими кораблями, имеющими обычные двигатели (с соответственной зависимостью от их возможностей). Мы уже не говорим о рисках аварий и связанных с ними международных скандалах.Другой важный аспект — вооружения. Но он достаточно размыт и не определен. Пока нет точных характеристик, не имеет, например, смысла детально вдаваться в вопросы противовоздушной обороны «Лидера». Предполагается, что в качестве ударного вооружения корабль получит 64 ячейки УКСК, предназначенные для ракет «Калибр», «Оникс», а также «Циркон». Конечно, гиперзвуковая ракета с дальностью около 400 километров смотрится заманчиво. Однако сейчас «Циркон» только проходит испытания. Чем они завершатся, неизвестно. Как мы знаем, наведение гиперзвуковой ракеты на цель связано с рядом фундаментальных трудностей, которые, судя по всему, не могут в полной мере решить даже США.Выходит, что проект нового корабля сильно зависит от технологий, которых пока не существует. За это, кстати, недавно очень критиковали перспективную американскую подлодку «Колумбия». В то же время создавать настолько сложный и дорогой корабль, не имея «вундерваффе» в лице гиперзвукового «Циркона», смысла, пожалуй, и вовсе нет. Ведь сама по себе ядерная силовая установка не делает корабль «убийцей авианосцев». Для эффективного боевого применение в этом случае ему понадобится воздушное прикрытие и хорошая защита от атак вражеских субмарин. Словом, все то, без чего не может действовать любой другой эсминец.К вышеупомянутым трудностям может добавиться еще одна, которую рассмотрели эксперты Центра анализа стратегий и технологий в докладе «Риски выполнения ГПВ-2027, связанные с нехваткой современных конструкционных материалов». В военном кораблестроении сталь является пока что главным конструкционным материалом (92%). В будущем ее смогут потеснить композиты, но когда именно это произойдет, неизвестно. Из-за санкций ситуация в металлургии, в частности, в производстве спецсталей, ухудшается, а рассчитывать на поставки из-за рубежа зачастую не приходится вовсе. По мнению специалистов аналитического центра, данные трудности представляют собой один из самых недооцененных рисков новой программы вооружений, которые, очевидно, в той или иной степени могут затронуть проект перспективного эсминца «Лидер». Однако при наличии настолько серьезных концептуальных противоречий до производства кораблей дело может вовсе не дойти.Не покидает чувство, что проект атомного эсминца преследует какие-то свои, очень странные цели. Далекие от нужд и чаяний флота РФ. Все это отнюдь не прибавляет шансов на скорое рождение нового гиганта. Россию, к слову, на Западе и так нередко критикуют за использование «линкоров XXI века» в лице атомных крейсеров проекта 1144 «Орлан». Не секрет, что многие эксперты воспринимают их как своего рода «мамонтов», которым уже давно пора на покой. Но это немного другая тема для дискуссии.