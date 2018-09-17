Бесполезная гражданская оборона
В этой статье речь пойдет о вопросе, которому уделяется очень мало внимания, — рекомендациям по гражданской обороне на случай ядерного удара и их эффективности. Я начну прямо с главного тезиса: все, что изложено в пособиях и наставлениях по гражданской обороне на случай ядерной войны, — бесполезно и в реальной ситуации ядерного удара не сработает.
Рассмотрение имеющейся литературы по гражданской обороне, в части, касающейся ядерной войны, показывает, что рекомендации находятся на уровне знаменитой и, наверное, многим хорошо известной работы под редакцией В.И. Королева "Это должен знать и уметь каждый".
Этот шедевр известен если не всем и каждому, то, по крайней мере, многим
Эта брошюра была выпущена в 1980-х годах несколькими изданиями и большими тиражами. Такие наставления, краткие и пространные, в целом делились на две части. Первая часть была посвящена разъяснению, что такое оружие массового поражения, как оно действует, то есть в ней излагалась необходимая теория. Вторая часть посвящалась тому, что делать в ситуации, когда оно произошло. Нас сейчас больше всего интересует именно вторая часть, то есть практические рекомендации.
Предмет разбора — практические рекомендации на случай ядерного взрыва. Мне придется это еще раз подчеркнуть, поскольку опытным путем выяснено, что часть читателей читает статью невнимательно, а потом пишет возмущенные комментарии.
Итак, что же знаменитое наставление рекомендует делать? В сущности, рекомендаций две. Первая состоит в том, чтобы укрыться в убежище. В брошюре "Это должен знать и уметь каждый" так и сказано, что основное средство гражданской обороны на случай ядерной войны — коллективные убежища (стр. 9), и дальше идет довольно подробный разбор, какие бывают убежища и как построить наиболее простые из них. Вторая рекомендация состоит в том, что, если вас в убежище не пустили или оно оказалось далековато, то нужно лечь на землю лицом вниз, используя какое-нибудь укрытие вроде ям, канав, пней, то есть всего того, что не будет повалено или вывернуто ударной волной, закрыть глаза. После того, как взрыв произошел, рекомендуется надеть средство защиты (противогаз или маску) и выходить из зоны поражения (стр. 17).
Современные наставления (я взял для примера пособие А.Н. Пальчикова "Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации", изданное в Саратове в 2014 году для магистров и бакалавров технических университетов) предлагают тоже укрыться в убежище и использовать средства защиты — противогаз или маску. В пособии Пальчикова довольно много внимания уделено оповещению и речевым сообщениям, передаваемым по радио, телевизору или средствами звукоусиления, но среди вариантов этих речевых сообщений нет предупреждения о ядерном ударе. Об аварии на АЭС — есть. Если население укроется в убежищах через 10-15 минут после получения оповещения, то...
Вообще, все это досужий вымысел по той простой причине, что у населения просто не будет этих 10-15 минут после оповещения.
Дело в том, что подлетное время межконтинентальной баллистической ракеты составляет от 10 минут для ракеты дальностью 1600 км до 37 минут для ракеты дальностью 12800 км. Данные даны для оптимальной траектории полета. Отклонения и маневры могут несколько увеличить подлетное время, но ненамного. Видимо, 45 минут для самой дальнобойной межконтинентальной баллистической ракеты — это предел подлетного времени.
Общая схема полета межконтинентальной баллистической ракеты и ее боеголовок
Пуск ракеты может быть обнаружен системами спутникового слежения на активном участке по факелу работающих двигателей. Эти данные могут быть получены уже через 2-3 минуты после пуска, но они не дают никаких сведений о траектории полета и, соответственно, о поражаемом районе. Точные данные о траектории ракет и боеголовок получают радары системы предупреждения о ракетной атаке, которые, как нам любезно сообщает РВСН, имеют дальность обнаружения около 6000 км. То есть, грубо, боеголовка будет обнаружена примерно за 18 минут до поражения цели. Траектория будет вычислена в несколько секунд, будет определен район поражения, но дальше вступает в силу тот фактор, что на передачу сообщения о ракетной атаке требуется время. В системе РВСН это время невелико, считанные секунды, но так их система связи на это и рассчитана. Но нам ведь нужно довести предупреждение о ракетной атаке и ядерном взрыве до населения поражаемого района!
И вот тут нас подстерегает сюрприз. В информации по системам оповещения о чрезвычайных ситуациях, которую публикует МЧС России и ее региональные подразделения, говорится, что максимальный срок оповещения населения составляет в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 30 минут после приведения ее в состояние повышенной готовности и 20 минут после объявления режима чрезвычайной ситуации. Это время, как можно судить из слов начальника отдела перспективного развития департамента гражданской защиты МЧС России Вадима Гаршина, проходящее от получения министерством информации о чрезвычайной ситуации и до передачи сообщения по каналам коммуникаций (например, через СМС-сообщения сотовых операторов). Это реальная практика нынешней системы оповещения. Кроме того, на включение сирен и передачу речевого сообщения отводится еще пять минут.
Эта система оповещения, неплохо работающая для типовых ЧС, вроде ураганов, пожаров, наводнений, совершенно не годится для ядерной атаки. Если мы примем ядерный взрыв за 0, то последовательность событий будет примерно такова:
— 18 минут — обнаружение боеголовок радарами ПРО;
— 17 минут 30 секунд — определение траекторий и районов поражения;
— 17 минут — оповещение РСЧС (для простоты примем, что передача сообщения от РВСН к РСЧС идет автоматически, но нужно время, чтобы систему активировать и передать сообщение);
— 16 минут 30 секунд — получение информации в РСЧС, начало подготовки оповещения населения (полученную информацию нужно распознать, на что тоже требуется время).
Для простоты примем, что оповещение населения на случай ядерной атаки осуществляется автоматически, без предварительного решения о введении режима ЧС в районе поражения, что требуется нормативными документами.
0 — ядерный взрыв;
+3 минуты 30 секунд — завершение подготовки сообщения в РСЧС и передача его по каналам коммуникаций;
+4 минуты — включение сирен и речевых сообщений;
+9 минут — завершение сигнала сирен и передачи речевых сообщений.
Короче, вы уже поджарились на ядерном солнце. Совершенно очевидно, что РСЧС не сможет передать сигнал оповещения населения в случае ядерной атаки, поскольку она работает слишком медленно и не успевает довести нужную информацию до населения за оставшееся подлетное время боеголовки после ее обнаружения радарами ПРО. Системы коммуникаций в том районе, который нужно оповестить, будут уничтожены еще до того, как РСЧС завершит подготовку сообщения.
Претензий к МЧС России никаких. Имеющаяся система оповещения и не создавалась для столь экстремальных случаев, как ядерная атака. Для всех остальных ЧС она работает достаточно хорошо.
Типовой пример СМС-сообщения от МЧС России. Прекрасно работает для оповещения о надвигающемся урагане или опасности лесных пожаров
Проблему оповещения населения о ядерной атаке можно было бы решить, если бы у РВСН имелась возможность активировать сирены, передачу речевых сообщений и так далее напрямую, сразу после расчета траекторий и определения районов поражения обнаруженных баллистических ракет. Тогда, с учетом времени на передачу сообщения, у населения оставалось бы примерно 12 минут для того, чтобы укрыться.
Следующий момент. Даже если у вас есть время на то, чтобы добежать до убежища, то что вас там ожидает? Правильно — замок на двери. По существующей практике лишь немногие убежища поддерживаются в режиме постоянной готовности к приему людей, и такие убежища как правило, имеют ведомственную принадлежность. Советские убежища, некогда предназначенные для укрытия населения, либо закрыты, либо давно перепрофилированы и проданы, либо же пришли в полную негодность.
Убежища в хорошем состоянии чаще всего находятся при крупных предприятиях. Заместитель начальника ГУ МЧС России по Ярославской области Артем Белоусов давал в октябре 2017 года пресс-конференцию в убежище, расположенном на НПЗ.
Но часто бывает и так. Убежище МЧС в Московской области, затопленное после поломки водопровода. Оно долго простояло затопленным, и его осушили в 2016 году лишь после публикации фотографий
Вообще, рекомендация прятаться в убежищах, которая содержится в наставлениях по гражданской обороне, происходит из 1950-х годов, когда главным носителем ядерного оружия были стратегические бомбардировщики. Например, "стратегу" В-52 с крейсерской скоростью 820 км/час, если его обнаружили над Северным Уралом, потребуется два часа, чтобы долететь до Москвы и сбросить ядерную бомбу. За два часа можно провести полноценное оповещение населения, население соберется, дойдет до убежищ, разместится в них и будет ждать ядерного взрыва. Не факт, что он будет — вражеского "стратега" могут и свалить по дороге.
Если же у вас в распоряжении всего 10 минут, то бежать в убежище бессмысленно, даже если бы оно было открыто и готово принять. Нужно осознать ситуацию и подавить первый приступ страха и паники (далеко не все это могут сделать моментально), взять самые необходимые вещи, документы, выйти на улицу и добраться до убежища. Надо учитывать, что вы будете не одни, и к убежищу устремится густая толпа, которая замедляет движение. Если вы находитесь на верхних этажах жилого дома или делового здания, то потребуется немало времени, чтобы спуститься вниз по лестнице, также забитой людьми. В реальной обстановке добраться до убежища за 10 минут совершенно нереально. Кто не верит, может сам себе устроить такое учение и засечь время, которое потребовалось от некоего произвольного момента (условное оповещение) до момента достижения двери убежища.
Это парадокс гражданской обороны в современных условиях — устремиться в убежище означает резко повысить свои шансы погибнуть, если не от ядерного взрыва, то от давки в толпе таких же спасающихся.
Для условий атомной бомбардировки с самолетов годится и рекомендация лечь и укрыться перед ядерным взрывом. Во-первых, потому что люди, оставшиеся под открытым небом, слышали сирены и сообщения, знают, что скоро будет взрыв. Во-вторых, гул "стратега" хорошо слышен, и слышен далеко. Это дает возможность определить примерное направление взрыва и подыскать укрытие. При хорошей погоде бомбардировщик даже хорошо виден, так же как и падающая бомба. Например, японский капрал Ясуо Кувахара, очевидец взрыва в Хиросиме, перед ним видел и самолет, и сброшенную им бомбу.
Боеголовка почти не видна и почти не слышна. Если это боеголовка самой дальнобойной баллистической ракеты, то она приближается к цели на скорости порядка 7,5 км/сек и под углом 25 градусов к ней, то есть почти горизонтально. Летящая боеголовка будет больше всего напоминать метеорит или метеор — яркая желто-красная черта в небе. Без предупреждения (которое, как мы выяснили выше, будет спустя несколько минут после взрыва), боеголовку очень трудно, почти невозможно отличить от метеорита.
Это метеорит или ядерная боеголовка? На фото падение метеора в районе Домодедово, снятое видеорегистратором в 2017 году. Боеголовка будет выглядеть точно так же
Люди, скорее всего, будут стоять и пялиться на нее, думая, что наблюдают падение метеорита. Только на сей раз исход зрелища будет несколько другой — внезапно и беззвучно вспыхнет ослепительно белый, все поглощающий свет.
Потому рекомендации на случай ядерного удара, которые есть в наставлениях по гражданской обороне, совершенно непригодны к современным условиям и бесполезны. Когда-то они имели смысл, но уже в 1970-е годы эти рекомендации безнадежно устарели и даже стали вредны. Обстоятельства ядерного удара при помощи баллистических ракет таковы, что он будет в любом случае внезапен и не оставит времени для укрытия. Нам нужна совершенно другая методика гражданской обороны на случай ядерной войны.
Рассмотрение имеющейся литературы по гражданской обороне, в части, касающейся ядерной войны, показывает, что рекомендации находятся на уровне знаменитой и, наверное, многим хорошо известной работы под редакцией В.И. Королева "Это должен знать и уметь каждый".
Этот шедевр известен если не всем и каждому, то, по крайней мере, многим
Эта брошюра была выпущена в 1980-х годах несколькими изданиями и большими тиражами. Такие наставления, краткие и пространные, в целом делились на две части. Первая часть была посвящена разъяснению, что такое оружие массового поражения, как оно действует, то есть в ней излагалась необходимая теория. Вторая часть посвящалась тому, что делать в ситуации, когда оно произошло. Нас сейчас больше всего интересует именно вторая часть, то есть практические рекомендации.
Предмет разбора — практические рекомендации на случай ядерного взрыва. Мне придется это еще раз подчеркнуть, поскольку опытным путем выяснено, что часть читателей читает статью невнимательно, а потом пишет возмущенные комментарии.
Итак, что же знаменитое наставление рекомендует делать? В сущности, рекомендаций две. Первая состоит в том, чтобы укрыться в убежище. В брошюре "Это должен знать и уметь каждый" так и сказано, что основное средство гражданской обороны на случай ядерной войны — коллективные убежища (стр. 9), и дальше идет довольно подробный разбор, какие бывают убежища и как построить наиболее простые из них. Вторая рекомендация состоит в том, что, если вас в убежище не пустили или оно оказалось далековато, то нужно лечь на землю лицом вниз, используя какое-нибудь укрытие вроде ям, канав, пней, то есть всего того, что не будет повалено или вывернуто ударной волной, закрыть глаза. После того, как взрыв произошел, рекомендуется надеть средство защиты (противогаз или маску) и выходить из зоны поражения (стр. 17).
Современные наставления (я взял для примера пособие А.Н. Пальчикова "Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации", изданное в Саратове в 2014 году для магистров и бакалавров технических университетов) предлагают тоже укрыться в убежище и использовать средства защиты — противогаз или маску. В пособии Пальчикова довольно много внимания уделено оповещению и речевым сообщениям, передаваемым по радио, телевизору или средствами звукоусиления, но среди вариантов этих речевых сообщений нет предупреждения о ядерном ударе. Об аварии на АЭС — есть. Если население укроется в убежищах через 10-15 минут после получения оповещения, то...
Вообще, все это досужий вымысел по той простой причине, что у населения просто не будет этих 10-15 минут после оповещения.
Дело в том, что подлетное время межконтинентальной баллистической ракеты составляет от 10 минут для ракеты дальностью 1600 км до 37 минут для ракеты дальностью 12800 км. Данные даны для оптимальной траектории полета. Отклонения и маневры могут несколько увеличить подлетное время, но ненамного. Видимо, 45 минут для самой дальнобойной межконтинентальной баллистической ракеты — это предел подлетного времени.
Общая схема полета межконтинентальной баллистической ракеты и ее боеголовок
Пуск ракеты может быть обнаружен системами спутникового слежения на активном участке по факелу работающих двигателей. Эти данные могут быть получены уже через 2-3 минуты после пуска, но они не дают никаких сведений о траектории полета и, соответственно, о поражаемом районе. Точные данные о траектории ракет и боеголовок получают радары системы предупреждения о ракетной атаке, которые, как нам любезно сообщает РВСН, имеют дальность обнаружения около 6000 км. То есть, грубо, боеголовка будет обнаружена примерно за 18 минут до поражения цели. Траектория будет вычислена в несколько секунд, будет определен район поражения, но дальше вступает в силу тот фактор, что на передачу сообщения о ракетной атаке требуется время. В системе РВСН это время невелико, считанные секунды, но так их система связи на это и рассчитана. Но нам ведь нужно довести предупреждение о ракетной атаке и ядерном взрыве до населения поражаемого района!
И вот тут нас подстерегает сюрприз. В информации по системам оповещения о чрезвычайных ситуациях, которую публикует МЧС России и ее региональные подразделения, говорится, что максимальный срок оповещения населения составляет в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 30 минут после приведения ее в состояние повышенной готовности и 20 минут после объявления режима чрезвычайной ситуации. Это время, как можно судить из слов начальника отдела перспективного развития департамента гражданской защиты МЧС России Вадима Гаршина, проходящее от получения министерством информации о чрезвычайной ситуации и до передачи сообщения по каналам коммуникаций (например, через СМС-сообщения сотовых операторов). Это реальная практика нынешней системы оповещения. Кроме того, на включение сирен и передачу речевого сообщения отводится еще пять минут.
Эта система оповещения, неплохо работающая для типовых ЧС, вроде ураганов, пожаров, наводнений, совершенно не годится для ядерной атаки. Если мы примем ядерный взрыв за 0, то последовательность событий будет примерно такова:
— 18 минут — обнаружение боеголовок радарами ПРО;
— 17 минут 30 секунд — определение траекторий и районов поражения;
— 17 минут — оповещение РСЧС (для простоты примем, что передача сообщения от РВСН к РСЧС идет автоматически, но нужно время, чтобы систему активировать и передать сообщение);
— 16 минут 30 секунд — получение информации в РСЧС, начало подготовки оповещения населения (полученную информацию нужно распознать, на что тоже требуется время).
Для простоты примем, что оповещение населения на случай ядерной атаки осуществляется автоматически, без предварительного решения о введении режима ЧС в районе поражения, что требуется нормативными документами.
0 — ядерный взрыв;
+3 минуты 30 секунд — завершение подготовки сообщения в РСЧС и передача его по каналам коммуникаций;
+4 минуты — включение сирен и речевых сообщений;
+9 минут — завершение сигнала сирен и передачи речевых сообщений.
Короче, вы уже поджарились на ядерном солнце. Совершенно очевидно, что РСЧС не сможет передать сигнал оповещения населения в случае ядерной атаки, поскольку она работает слишком медленно и не успевает довести нужную информацию до населения за оставшееся подлетное время боеголовки после ее обнаружения радарами ПРО. Системы коммуникаций в том районе, который нужно оповестить, будут уничтожены еще до того, как РСЧС завершит подготовку сообщения.
Претензий к МЧС России никаких. Имеющаяся система оповещения и не создавалась для столь экстремальных случаев, как ядерная атака. Для всех остальных ЧС она работает достаточно хорошо.
Типовой пример СМС-сообщения от МЧС России. Прекрасно работает для оповещения о надвигающемся урагане или опасности лесных пожаров
Проблему оповещения населения о ядерной атаке можно было бы решить, если бы у РВСН имелась возможность активировать сирены, передачу речевых сообщений и так далее напрямую, сразу после расчета траекторий и определения районов поражения обнаруженных баллистических ракет. Тогда, с учетом времени на передачу сообщения, у населения оставалось бы примерно 12 минут для того, чтобы укрыться.
Следующий момент. Даже если у вас есть время на то, чтобы добежать до убежища, то что вас там ожидает? Правильно — замок на двери. По существующей практике лишь немногие убежища поддерживаются в режиме постоянной готовности к приему людей, и такие убежища как правило, имеют ведомственную принадлежность. Советские убежища, некогда предназначенные для укрытия населения, либо закрыты, либо давно перепрофилированы и проданы, либо же пришли в полную негодность.
Убежища в хорошем состоянии чаще всего находятся при крупных предприятиях. Заместитель начальника ГУ МЧС России по Ярославской области Артем Белоусов давал в октябре 2017 года пресс-конференцию в убежище, расположенном на НПЗ.
Но часто бывает и так. Убежище МЧС в Московской области, затопленное после поломки водопровода. Оно долго простояло затопленным, и его осушили в 2016 году лишь после публикации фотографий
Вообще, рекомендация прятаться в убежищах, которая содержится в наставлениях по гражданской обороне, происходит из 1950-х годов, когда главным носителем ядерного оружия были стратегические бомбардировщики. Например, "стратегу" В-52 с крейсерской скоростью 820 км/час, если его обнаружили над Северным Уралом, потребуется два часа, чтобы долететь до Москвы и сбросить ядерную бомбу. За два часа можно провести полноценное оповещение населения, население соберется, дойдет до убежищ, разместится в них и будет ждать ядерного взрыва. Не факт, что он будет — вражеского "стратега" могут и свалить по дороге.
Если же у вас в распоряжении всего 10 минут, то бежать в убежище бессмысленно, даже если бы оно было открыто и готово принять. Нужно осознать ситуацию и подавить первый приступ страха и паники (далеко не все это могут сделать моментально), взять самые необходимые вещи, документы, выйти на улицу и добраться до убежища. Надо учитывать, что вы будете не одни, и к убежищу устремится густая толпа, которая замедляет движение. Если вы находитесь на верхних этажах жилого дома или делового здания, то потребуется немало времени, чтобы спуститься вниз по лестнице, также забитой людьми. В реальной обстановке добраться до убежища за 10 минут совершенно нереально. Кто не верит, может сам себе устроить такое учение и засечь время, которое потребовалось от некоего произвольного момента (условное оповещение) до момента достижения двери убежища.
Это парадокс гражданской обороны в современных условиях — устремиться в убежище означает резко повысить свои шансы погибнуть, если не от ядерного взрыва, то от давки в толпе таких же спасающихся.
Для условий атомной бомбардировки с самолетов годится и рекомендация лечь и укрыться перед ядерным взрывом. Во-первых, потому что люди, оставшиеся под открытым небом, слышали сирены и сообщения, знают, что скоро будет взрыв. Во-вторых, гул "стратега" хорошо слышен, и слышен далеко. Это дает возможность определить примерное направление взрыва и подыскать укрытие. При хорошей погоде бомбардировщик даже хорошо виден, так же как и падающая бомба. Например, японский капрал Ясуо Кувахара, очевидец взрыва в Хиросиме, перед ним видел и самолет, и сброшенную им бомбу.
Боеголовка почти не видна и почти не слышна. Если это боеголовка самой дальнобойной баллистической ракеты, то она приближается к цели на скорости порядка 7,5 км/сек и под углом 25 градусов к ней, то есть почти горизонтально. Летящая боеголовка будет больше всего напоминать метеорит или метеор — яркая желто-красная черта в небе. Без предупреждения (которое, как мы выяснили выше, будет спустя несколько минут после взрыва), боеголовку очень трудно, почти невозможно отличить от метеорита.
Это метеорит или ядерная боеголовка? На фото падение метеора в районе Домодедово, снятое видеорегистратором в 2017 году. Боеголовка будет выглядеть точно так же
Люди, скорее всего, будут стоять и пялиться на нее, думая, что наблюдают падение метеорита. Только на сей раз исход зрелища будет несколько другой — внезапно и беззвучно вспыхнет ослепительно белый, все поглощающий свет.
Потому рекомендации на случай ядерного удара, которые есть в наставлениях по гражданской обороне, совершенно непригодны к современным условиям и бесполезны. Когда-то они имели смысл, но уже в 1970-е годы эти рекомендации безнадежно устарели и даже стали вредны. Обстоятельства ядерного удара при помощи баллистических ракет таковы, что он будет в любом случае внезапен и не оставит времени для укрытия. Нам нужна совершенно другая методика гражданской обороны на случай ядерной войны.
- Автор:
- Дмитрий Верхотуров
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter