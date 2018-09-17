Красный реванш в Приморье не состоялся?

Впервые за три года коммунист мог победить на выборах губернатора. Но, кажется, не победит – «чудесный» поворот в электоральных предпочтениях приморцев, случившийся буквально с 06.00 до 07.30 часов утра по владивостокскому времени, вывел на первое место кандидата от «партии власти» Андрея Тарасенко.На момент, когда писалась эта статья, было подсчитано 99,10% голосов избирателей, принявших участие во втором туре приморских выборов. За Андрея Тарасенко, по данным ЦИК, проголосовало 49,55%, а за коммуниста Андрея Ищенко — 48,6%. Полтора часа назад Ищенко побеждал с отрывом более трех процентов, и с учетом того, что всего неподсчитанными оставалось менее четырех процентов бюллетеней, шансы Тарасенко на итоговую победу были чисто теоретическими.Однако, как говорится, «давайте дождемся подведения официальных итогов голосования»: пойдут ли власти на откровенный подлог или благоразумно согласятся с локальным поражением, пока до конца не ясно.Уже появились первые комментарии, в которых голосование приморцев названо чисто протестным. И это, безусловно, так. Но все-таки это не все, что нам нужно знать для более глубокого понимания ситуации.Надо признать, что выбор Андрея Тарасенко изначально был не очень удачным. Да, он моряк, в прошлом – командир атомной подводной лодки, что предполагает некоторую связь с таким морским регионом, как Приморье. И в этом смысле выбор кремлевских политтехнологов был вполне оправдан. Но проблема в том, что кандидат от партии власти был в принципе не очень готов к такой серьезной руководящей должности, и это начало проявляться довольно скоро.То, что Андрей Тарасенко очень далек от надежд и чаяний приморцев, стало понятно ещё в феврале, когда он выступил с инициативой ужесточить контроль за сбором кедрового ореха, соответственно ужесточив и наказания. Все это сопровождалось обычной риторикой про защиту природы, сохранение тайги и спасение биоразнообразия. Но это не помешало чиновникам развернуть параллельную работу по сдаче участков тайги в аренду различным компаниям, и любому адекватному человеку тут же стало ясно: администрация хочет «покормиться» ещё и на кедровом орехе.Наверное, мы не будем углубляться в проблему сбора кедровых орехов в Приморье – там действительно не все гладко и кое-что требует серьезного внимания. Но оставим это специалистам. Нам же нужно понимать, что жители десятков сел и деревень Приморского края ждут кедрового сезона как одной из редких возможностей подзаработать немного живых денег. Причем эта сфера до сих пор была декриминализована – собирая кедровую шишку, человек не чувствовал себя ни браконьером, ни преступником. На промысел шишки выезжали часто всей семьёй (за исключением старых и малых), и в урожайный год эта таёжная страда действительно могла обеспечить людей на месяцы вперед.Покушение на этот промысел сразу сделало Тарасенко чужим в глазах десятков тысяч приморцев. И в последующие месяцы не произошло ничего, что как-то убедило бы жителей приморской глубинки в обратном.Предвыборная кампания кремлевского фаворита была довольно бездарной. Накачивание избирателей через местные СМИ, к которому подключили буквально всех, включая местных «народных артистов», было, в общем, вполне обыденным и ожидаемым. Но сам и.о. губернатора тоже особой изобретательность не отличался – то наврет про 600 миллиардов инвестиций, которые его команда нашла для находкинской агломерации, то расскажет, как будут бороться с угольной пылью в этом портовом городе (обычно вся борьба сводилась к тому, что жителям наиболее страдающих районов и домов меняли стеклопакеты да запретили возить уголь на грузовиках днем, зато ночью, когда это не так в глаза бросается, с угольных складов к причалам самосвалы тянулись безостановочно).Ну а самым вопиющим случаем вранья стало рекламное объявление уже второго тура выборов, где от лица Тарасенко приморским пенсионерам обещали в два раза повысить пенсию. Надо отметить, что в первый же день размещения этого объявления в соцсетях в комментариях к нему разразился настоящий ад – приморцы в выражениях не стеснялись и за словом в карман не лезли. Но в итоге комментарии просто отключили, а наглую ложь так и продолжили распространять.Надеюсь, то, о чем сказано выше, немного прояснит ситуацию с тем, что же из себя представляет кандидат власти. Он сам приложил руку к своему нынешнему непростому положению, и наверное, валить все только на протест приморцев против повышения пенсий все-таки не стоит. Будь у «элит» более подходящий, не такой серый, безликий, неинтересный кандидат, выборы в Приморье вряд ли стали бы таким вопиющим вызовом для власти.Однако силу именно протестной составляющей голосования недооценивать тоже не стоит.Так уж получилось, что именно в период подготовки ко второму туру выборов в Приморье прошел Восточный экономический форум. Андрей Тарасенко хоть и не был главной его звездой, но на мероприятиях форума присутствовал исправно и свою близость к «верхам» демонстрировать не забывал. Поговаривают, что его уже даже поздравляли с победой – настолько он опережал Ищенко после первого тура и настолько пустой формальностью казался тур второй.Но именно эта экономическая трескотня, а точнее, псевдоэкономическое словоблудие и стало, вероятно, той последней каплей, которое переполнило чашу терпения жителей Владивостока и окрестностей. Приморцам пришлось чуть больше других россиян послушать про успехи правительства, про правильную дорогу, по которой мы идем в светлое будущее, про верность подходов к пенсионной реформе и про многое другое, столь же воодушевляющее и вдохновляющее. В итоге кандидат власти, расторопно расшаркивающийся на ВЭФ, набрал такое количество голосов, что легитимность его избрания всегда будет для приморцев под вопросом…То, что голосование приморских избирателей было в очень значительной степени протестным, подтверждается и тем, что Андрей Тарасенко практически не улучшил свои показатели по сравнению с первым туром. То есть уже тогда он выбрал тот максимум голосов, на который могла рассчитывать «партия власти» и её представитель. Во втором туре те, кто сначала голосовал за других кандидатов, шли на выборы с четкой позицией: за кого угодно, только не за Тарасенко!Отдельно нужно отметить и то, что Андрей Ищенко вовсе не является каким-то политическим гигантом местного уровня. Обычный предприниматель, симпатизирующий коммунистам. Этакий «Грудинин по-приморски», только вместо клубники – строительный бизнес. Его не очень-то и знали до этих выборов, он не запомнился какой-то выдающейся избирательной кампанией, риторическими красотами и политтехнологическими находками.Обычный, совершенно обычный кандидат. И это позволяет нам сделать следующий вывод: голосуя за Ищенко, приморцы голосовали за КПРФ. За КПРФ и против «Единой России», если уж совсем точно. Относиться к этому можно как угодно, но если смотреть правде в глаза, то власти есть о чем подумать после этих выборов.