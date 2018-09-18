«Ручные» комплексы ПВО. Часть 1. ПЗРК «Стрела-2»
Переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) – это эффективное оружие, которое есть в арсенале современного пехотинца. ПЗРК представляет собой зенитную ракетную систему, которая предназначена для транспортировки и ведения огня одним человеком. Благодаря сравнительно небольшим размерам, современные ПЗРК мобильны, их можно легко замаскировать. Небольшие габариты, достаточно высокая эффективность и относительная дешевизна сделали их очень популярными. «Ручные» комплексы ПВО произвели настоящую революцию в военном деле, особенно – в вооруженных конфликтах низкой интенсивности. С их появлением для прикрытия танковых и пехотных подразделений от атак с воздуха со стороны вертолетов и штурмовиков стало необязательно разворачивать дорогостоящие и громоздкие батареи и дивизионы ПВО.
Идея оснастить пехотинца эффективным средством борьбы с воздушными целями появилась еще в годы Второй мировой войны, когда авиация стала играть большую роль на поле боя. В самом конце войны немецкие конструкторы попытались использовать концепцию уже созданного в Германии эффективного, простого и сравнительно недорогого противотанкового гранатомета Panzerfaust для борьбы с самолетами противника. Результатом их изысканий стало появление переносной многоствольной установки неуправляемых зенитных ракет Luftfaust-B, которая так и не добралась до стадии массового производства. По сути, речь идет о зенитных гранатометах, которые являлись предшественниками современных ПЗРК.
Начало разработки переносных зенитно-ракетных комплексов в современном понимании этого термина относится к 1950-м годам. Но первые образцы ПЗРК, оснащенные управляемыми ракетами, начали поступать на вооружение только в конце 1960-х годов. Массовое применение данные комплексы получили в ходе боев арабо-израильской «войны на истощение» в 1969 году. Первым комплексом, который был испытан в боевой обстановке, стал советский ПЗРК «Стрела-2». Начиная с 1970-х годов, ПЗРК активно применялись в войнах и военных конфликтах разной степени интенсивности по всему земному шару не только армейскими подразделениями, но и разными партизанскими отрядами и повстанческими формированиями, полюбившими дешевое и эффективное средство борьбы с авиацией противника.
ПЗРК «Стрела-2»
«Стрела-2» (индекс ГРАУ – 9К32, по натовской кодификации SA-7 Grail «Грааль») – советский переносной зенитный ракетный комплекс. Работы над комплексом начались в СССР с 1960 года. На основании Постановления правительства от 10 января 1968 года ПЗРК «Стрела-2» был принят на вооружение и уже 2 сентября того же года началась разработка усовершенствованных моделей комплекса «Стрела-2М», а также «Стрела-3». ПЗРК «Стрела-2М» был принят на вооружение в 1970 году. В середине 1970-х годов комплекс «Стрела-2» с ракетой 9М32 проходил испытания на вертолетах Ми-2 (по 4 ракеты на каждом) в качестве оружия класса «воздух-воздух». Серийное производство комплексов продолжалось до первой половины 1980-х годов. В разное время комплекс успешно эксплуатировался в армиях 60 стран мира.
Головным разработчиком переносного комплекса ПВО «Стрела-2» (9К32), состоявшего из пусковой трубы с источником питания, зенитной управляемой ракеты (ЗУР) 9М32 и пускового устройства было выбрано конструкторское бюро СКБ ГКОТ – единственное из целого ряда запрошенных КБ, которое согласилось взяться за создание переносного комплекса. Главным конструктором СКБ ГКОТ был Б. И. Шавырин, который еще в довоенное время сформировал на предприятии коллектив конструкторов, обеспечивший создание большинства минометов, применявшихся Красной Армией в годы Великой Отечественной войны. В послевоенные годы находящаяся в Коломне организация продолжила работы по созданию различных образцов минометного вооружения, включая уникальную 406-мм самоходную систему «Ока». С середины 1950-х годов СКБ приступило к созданию самоходного противотанкового комплекса с управляемой по проводам противотанковой ракетой «Шмель», работы над проектом были успешно завершены в 1960 году.
После кончины Шавырина в 1965 году главным конструктором был назначен С. П. Непобедимый, а уже в 1966 году СКБ было переименовано в Конструкторское бюро машиностроения (КБМ). Разработка переносного ЗРК первоначально представлялась специалистам очень проблемной. Проектирование и разработка требований к ПЗРК «Стрела-2» велись неординарно, путем организации глубоких научных исследований в НИИ-3 ГАУ, а также выработки смелых технических идей в промышленной сфере. Конструирование первого советского ПЗРК началось с полноценного «мозгового штурма»: Шавырин и группа специалистов КБ на две недели полностью отрешились от текущих дел и в ходе обмена идеями смогли сформулировать требования и облик будущего комплекса, а также смогли выработать предложения по проекту тактико-технических требований к «Стреле-2».
Позднее поступившие из-за рубежа сведения об американском переносном зенитном ракетном комплексе «Ред Ай» подтвердили большое сходство технических предложений в США и СССР, которые в итоге и легли в основу переносного ЗРК «Стрела-2». Конструкторы двух стран независимо друг от друга признали необходимыми наиболее целесообразные решения в области технической составляющей проектов. Очень важным элементом ЗУР переносного комплекса стала тепловая головка самонаведения (ТГСН) на цель, ее создание было поручено ОКБ-357 Ленинградского совнархоза (в будущем вошло в состав Ленинградского оптико-механического объединения – ЛОМО).
Малогабаритная ЗУР нового комплекса оснащалась легкой боевой частью – 1,17 кг, которая могла нанести значительный урон воздушной цели лишь при прямом попадании. При использовании тепловой ГСН с малой чувствительностью ракета комплекса наводилась на цель «в догон», так что наиболее вероятным случаем становился подход к цели с малыми углами к ее поверхности. При соударении происходил процесс быстрого разрушения ЗУР. В таких условиях для успешного и эффективного поражения воздушной цели во взрывательном устройстве ракеты был впервые использован импульсный высокочувствительный магнитоэлектрический регенератор, в схеме которого использовались реактивные контакты и полупроводниковый усилитель, которые обеспечивали своевременное действие при ударе по прочным преградам.
Боевое применение переносного комплекса «Стрела-2» показало его недостаточную эффективность. Многие поврежденные ракетой комплекса самолеты возвращались затем на свои аэродромы, где снова вводились в строй после проведения непродолжительных ремонтных работ. Это происходило из-за того, что ЗУР попадали в хвостовую часть самолетов, в которой не было или было очень мало жизненно важных для продолжения полета агрегатов и систем, а мощности боевой части ракеты было недостаточно для создания большой зоны разрушений конструкции воздушной цели.
ПЗРК «Стрела-2М»
В соответствии с постановлением Правительства СССР от 2 сентября 1968 года были начаты работы по модернизации ПЗРК «Стрела-2». Новый переносной комплекс получил обозначение «Стрела-2М» (индекс ГРАУ 9К32М). Комплекс был предназначен для поражения низколетящих целей на догонных и встречных курсах в условиях их визуальной видимости. ПЗРК позволял также запускать ракеты по неподвижным и маневрирующим воздушным целям. Основой вид пусков ракет – пуски на догонных курсах по всем видам вертолетов и самолетов, летящих со скоростью до 950 км/ч. Пуски на встречных курсах можно вести лишь по вертолетам и винтомоторным самолетам, летящим со скоростями до 550 км/ч.
Модернизированная версия ПЗРК «Стрела-2М» проходила испытания с октября 1969 по февраль 1970 года на территории Донгузского полигона. После завершения испытаний 16 февраля разработанный в КБМ в Коломне комплекс был официально принят на вооружение. В том же 1970 году на Ковровском заводе имени Дегтярева начался выпуск зенитных управляемых ракет для него, а на Ижевском механическом заводе – пусковых установок. Одной из особенностей комплекса стало улучшение возможности поражения целей, летящих на встречных курсах (скорость поражаемых целей выросла со 100 м/с до 150 м/с).
Состав ПЗРК «Стрела-2М»:
- самонаводящаяся зенитная управляемая ракета 9М32М в пусковой тубе;
- одноразовый источник питания;
- многоразовый пусковой механизм.
При подготовке ЗУР к пуску, прежде всего, включается пусковой источник питания. Запитывается головка самонаведения (ГСН). За пять секунд раскручивается ротор гироскопа в автопилоте, после чего ПЗРК готов к боевому применению. В нужный момент стрелок просто наводит пусковую установку на воздушную цель и нажимает на спусковой крючок. Как только в поле зрения ГСН попадает тепловое излучение воздушной цели, стрелок оповещается об этом с помощью звукового сигнала. Когда ГСН переходит в автоматический режим слежения, стрелок видит световой сигнал. Через 0,8 секунды напряжение подается на блок задержки и электровоспламенитель порохового аккумулятора давления. Еще через 0,6 секунды аккумулятор выходит на рабочий режим, подается напряжение на электровоспламенитель выбрасывающего двигателя. Еще примерно через 1,5 секунды после появления светового сигнала ракета стартует.
Как только головная часть ракеты выходит из пусковой трубы, под действием пружин раскрываются рули. После этого откидываются стабилизаторы, и на удалении в 5-6 метров от стрелка срабатывает маршевый двигатель ЗУР. В начале работы маршевого двигателя ракеты под действием сил инерции происходит включение специального инерционного стопора, который отвечает за подготовку взрывного устройства к взведению. На расстоянии 80-250 метров от стрелка срабатывает вторая ступень предохранителя – полностью выгорают пиротехнические предохранители, завершается подготовка взрывного устройства. В полете оптическая ось ГСН все время направлена на воздушную цель: независимо от положения продольной оси ЗУР головка следит за объектом и корректирует курс ракеты до момента встречи с целью. В случае если ракета промахивается, через 14-17 секунд от момента запуска срабатывает самоликвидатор, ракета уничтожается.
По сравнению с ПЗРК «Стрела-2» у модернизированного комплекса «Стрела-2М» были улучшены следующие тактико-технические характеристики:
- были автоматизированы процессы захвата воздушной цели ГСН и пуска ЗУР по скоростным воздушным целям при стрельбе на догонных курсах, что облегчает стрелку-зенитчику боевую работу, особенно при стрельбе с подвижных объектов;
- была осуществлена селекция подвижной цели на фоне неподвижных естественных помех;
- стало возможным поражением воздушных целей, летящих со скоростью до 260 м/с на догонных курсах (было 220 м/с);
- обеспечена стрельба по воздушным целям на встречных курсах, летящих со скоростью до 150 м/с (было 100 м/с);
- обеспечено исключение ошибки стрелка-зенитчика в определении ближней границы зоны пуска ракеты;
- вросла зона поражения на догонных курсах реактивных самолетов (по дальности и по высоте).
В ходе модернизации повысилась помехоустойчивость тепловой ГСН переносного комплекса «Стрела-2М» при работе на облачном фоне. Благодаря усилиям конструкторов, удалось обеспечить стрельбу при нахождении цели на фоне сплошной (слоистой), легкой (перистой) и кучевой облачности менее трех баллов. В то же время при кучевой подсвеченной солнцем облачности более трех баллов, особенно в весенне-летний период, зона действия ПЗРК существенно ограничивалась. Минимальный угол на солнце, при котором была возможность отслеживания воздушных целей ГСН, составлял 22-43°. Ограничением для использования в солнечный день была и линия горизонта, она ограничивал зону действия комплекса углом места, большим 2°. В остальных условиях горизонт никакого влияния на стрельбу не оказывал. В то же время комплекс не был защищен от ложных тепловых помех (отстреливаемых вертолетами и самолетами тепловых ловушек).
Запускать ракету по воздушной цели можно было с плеча из положения стоя или с колена. ПЗРК позволял осуществлять пуск ЗУР из окопа, а также с различных позиций, занимаемых стрелком на воде, крышах зданий, болотистой местности, с движущихся по ровной местности со скоростью не более 20 км/ч машин или бронетехники, а также с места при короткой остановке. ПЗРК «Стрела-2М» позволял осуществлять пуск зенитной ракеты стрелком, который использовал индивидуальные средства противохимической защиты. В походном положении комплекс переносился стрелком за спиной на специальном плечевом ремне.
Тактико-технические характеристики ПЗРК Стрела-2 (9К32):
Дальность поражаемых целей – 3400 м.
Высота поражения целей – 50-1500 м.
Максимальная скорость ракеты – 430 м/с.
Максимальная скорость поражаемых целей: вдогон – 220 м/с, навстречу – 100 м/с.
Ракета – 9М32
Калибр ракеты – 72 мм.
Длина ракеты – 1443 мм.
Стартовая масса ракеты – 9,15 кг.
Масса боевой части ракеты – 1,17 кг.
Масса комплекса в боевом положении – 14,5 кг.
Время подготовки к пуску ракеты – 10 секунд.
Источники информации:
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/strela_2m/strela_2m.shtml
http://oruzhie.info/vojska-pvo/599-strela-2
http://militaryrussia.ru/blog/topic-422.html
Материалы из открытых источников
Идея оснастить пехотинца эффективным средством борьбы с воздушными целями появилась еще в годы Второй мировой войны, когда авиация стала играть большую роль на поле боя. В самом конце войны немецкие конструкторы попытались использовать концепцию уже созданного в Германии эффективного, простого и сравнительно недорогого противотанкового гранатомета Panzerfaust для борьбы с самолетами противника. Результатом их изысканий стало появление переносной многоствольной установки неуправляемых зенитных ракет Luftfaust-B, которая так и не добралась до стадии массового производства. По сути, речь идет о зенитных гранатометах, которые являлись предшественниками современных ПЗРК.
Начало разработки переносных зенитно-ракетных комплексов в современном понимании этого термина относится к 1950-м годам. Но первые образцы ПЗРК, оснащенные управляемыми ракетами, начали поступать на вооружение только в конце 1960-х годов. Массовое применение данные комплексы получили в ходе боев арабо-израильской «войны на истощение» в 1969 году. Первым комплексом, который был испытан в боевой обстановке, стал советский ПЗРК «Стрела-2». Начиная с 1970-х годов, ПЗРК активно применялись в войнах и военных конфликтах разной степени интенсивности по всему земному шару не только армейскими подразделениями, но и разными партизанскими отрядами и повстанческими формированиями, полюбившими дешевое и эффективное средство борьбы с авиацией противника.
Зенитный гранатомет Luftfaust-B
ПЗРК «Стрела-2»
«Стрела-2» (индекс ГРАУ – 9К32, по натовской кодификации SA-7 Grail «Грааль») – советский переносной зенитный ракетный комплекс. Работы над комплексом начались в СССР с 1960 года. На основании Постановления правительства от 10 января 1968 года ПЗРК «Стрела-2» был принят на вооружение и уже 2 сентября того же года началась разработка усовершенствованных моделей комплекса «Стрела-2М», а также «Стрела-3». ПЗРК «Стрела-2М» был принят на вооружение в 1970 году. В середине 1970-х годов комплекс «Стрела-2» с ракетой 9М32 проходил испытания на вертолетах Ми-2 (по 4 ракеты на каждом) в качестве оружия класса «воздух-воздух». Серийное производство комплексов продолжалось до первой половины 1980-х годов. В разное время комплекс успешно эксплуатировался в армиях 60 стран мира.
Головным разработчиком переносного комплекса ПВО «Стрела-2» (9К32), состоявшего из пусковой трубы с источником питания, зенитной управляемой ракеты (ЗУР) 9М32 и пускового устройства было выбрано конструкторское бюро СКБ ГКОТ – единственное из целого ряда запрошенных КБ, которое согласилось взяться за создание переносного комплекса. Главным конструктором СКБ ГКОТ был Б. И. Шавырин, который еще в довоенное время сформировал на предприятии коллектив конструкторов, обеспечивший создание большинства минометов, применявшихся Красной Армией в годы Великой Отечественной войны. В послевоенные годы находящаяся в Коломне организация продолжила работы по созданию различных образцов минометного вооружения, включая уникальную 406-мм самоходную систему «Ока». С середины 1950-х годов СКБ приступило к созданию самоходного противотанкового комплекса с управляемой по проводам противотанковой ракетой «Шмель», работы над проектом были успешно завершены в 1960 году.
После кончины Шавырина в 1965 году главным конструктором был назначен С. П. Непобедимый, а уже в 1966 году СКБ было переименовано в Конструкторское бюро машиностроения (КБМ). Разработка переносного ЗРК первоначально представлялась специалистам очень проблемной. Проектирование и разработка требований к ПЗРК «Стрела-2» велись неординарно, путем организации глубоких научных исследований в НИИ-3 ГАУ, а также выработки смелых технических идей в промышленной сфере. Конструирование первого советского ПЗРК началось с полноценного «мозгового штурма»: Шавырин и группа специалистов КБ на две недели полностью отрешились от текущих дел и в ходе обмена идеями смогли сформулировать требования и облик будущего комплекса, а также смогли выработать предложения по проекту тактико-технических требований к «Стреле-2».
Югославский солдат с ПЗРК «Стрела-2»
Позднее поступившие из-за рубежа сведения об американском переносном зенитном ракетном комплексе «Ред Ай» подтвердили большое сходство технических предложений в США и СССР, которые в итоге и легли в основу переносного ЗРК «Стрела-2». Конструкторы двух стран независимо друг от друга признали необходимыми наиболее целесообразные решения в области технической составляющей проектов. Очень важным элементом ЗУР переносного комплекса стала тепловая головка самонаведения (ТГСН) на цель, ее создание было поручено ОКБ-357 Ленинградского совнархоза (в будущем вошло в состав Ленинградского оптико-механического объединения – ЛОМО).
Малогабаритная ЗУР нового комплекса оснащалась легкой боевой частью – 1,17 кг, которая могла нанести значительный урон воздушной цели лишь при прямом попадании. При использовании тепловой ГСН с малой чувствительностью ракета комплекса наводилась на цель «в догон», так что наиболее вероятным случаем становился подход к цели с малыми углами к ее поверхности. При соударении происходил процесс быстрого разрушения ЗУР. В таких условиях для успешного и эффективного поражения воздушной цели во взрывательном устройстве ракеты был впервые использован импульсный высокочувствительный магнитоэлектрический регенератор, в схеме которого использовались реактивные контакты и полупроводниковый усилитель, которые обеспечивали своевременное действие при ударе по прочным преградам.
Боевое применение переносного комплекса «Стрела-2» показало его недостаточную эффективность. Многие поврежденные ракетой комплекса самолеты возвращались затем на свои аэродромы, где снова вводились в строй после проведения непродолжительных ремонтных работ. Это происходило из-за того, что ЗУР попадали в хвостовую часть самолетов, в которой не было или было очень мало жизненно важных для продолжения полета агрегатов и систем, а мощности боевой части ракеты было недостаточно для создания большой зоны разрушений конструкции воздушной цели.
ПЗРК «Стрела-2М»
В соответствии с постановлением Правительства СССР от 2 сентября 1968 года были начаты работы по модернизации ПЗРК «Стрела-2». Новый переносной комплекс получил обозначение «Стрела-2М» (индекс ГРАУ 9К32М). Комплекс был предназначен для поражения низколетящих целей на догонных и встречных курсах в условиях их визуальной видимости. ПЗРК позволял также запускать ракеты по неподвижным и маневрирующим воздушным целям. Основой вид пусков ракет – пуски на догонных курсах по всем видам вертолетов и самолетов, летящих со скоростью до 950 км/ч. Пуски на встречных курсах можно вести лишь по вертолетам и винтомоторным самолетам, летящим со скоростями до 550 км/ч.
ПЗРК «Стрела-2М» с ракетой 9М32М
Модернизированная версия ПЗРК «Стрела-2М» проходила испытания с октября 1969 по февраль 1970 года на территории Донгузского полигона. После завершения испытаний 16 февраля разработанный в КБМ в Коломне комплекс был официально принят на вооружение. В том же 1970 году на Ковровском заводе имени Дегтярева начался выпуск зенитных управляемых ракет для него, а на Ижевском механическом заводе – пусковых установок. Одной из особенностей комплекса стало улучшение возможности поражения целей, летящих на встречных курсах (скорость поражаемых целей выросла со 100 м/с до 150 м/с).
Состав ПЗРК «Стрела-2М»:
- самонаводящаяся зенитная управляемая ракета 9М32М в пусковой тубе;
- одноразовый источник питания;
- многоразовый пусковой механизм.
При подготовке ЗУР к пуску, прежде всего, включается пусковой источник питания. Запитывается головка самонаведения (ГСН). За пять секунд раскручивается ротор гироскопа в автопилоте, после чего ПЗРК готов к боевому применению. В нужный момент стрелок просто наводит пусковую установку на воздушную цель и нажимает на спусковой крючок. Как только в поле зрения ГСН попадает тепловое излучение воздушной цели, стрелок оповещается об этом с помощью звукового сигнала. Когда ГСН переходит в автоматический режим слежения, стрелок видит световой сигнал. Через 0,8 секунды напряжение подается на блок задержки и электровоспламенитель порохового аккумулятора давления. Еще через 0,6 секунды аккумулятор выходит на рабочий режим, подается напряжение на электровоспламенитель выбрасывающего двигателя. Еще примерно через 1,5 секунды после появления светового сигнала ракета стартует.
Как только головная часть ракеты выходит из пусковой трубы, под действием пружин раскрываются рули. После этого откидываются стабилизаторы, и на удалении в 5-6 метров от стрелка срабатывает маршевый двигатель ЗУР. В начале работы маршевого двигателя ракеты под действием сил инерции происходит включение специального инерционного стопора, который отвечает за подготовку взрывного устройства к взведению. На расстоянии 80-250 метров от стрелка срабатывает вторая ступень предохранителя – полностью выгорают пиротехнические предохранители, завершается подготовка взрывного устройства. В полете оптическая ось ГСН все время направлена на воздушную цель: независимо от положения продольной оси ЗУР головка следит за объектом и корректирует курс ракеты до момента встречи с целью. В случае если ракета промахивается, через 14-17 секунд от момента запуска срабатывает самоликвидатор, ракета уничтожается.
По сравнению с ПЗРК «Стрела-2» у модернизированного комплекса «Стрела-2М» были улучшены следующие тактико-технические характеристики:
- были автоматизированы процессы захвата воздушной цели ГСН и пуска ЗУР по скоростным воздушным целям при стрельбе на догонных курсах, что облегчает стрелку-зенитчику боевую работу, особенно при стрельбе с подвижных объектов;
- была осуществлена селекция подвижной цели на фоне неподвижных естественных помех;
- стало возможным поражением воздушных целей, летящих со скоростью до 260 м/с на догонных курсах (было 220 м/с);
- обеспечена стрельба по воздушным целям на встречных курсах, летящих со скоростью до 150 м/с (было 100 м/с);
- обеспечено исключение ошибки стрелка-зенитчика в определении ближней границы зоны пуска ракеты;
- вросла зона поражения на догонных курсах реактивных самолетов (по дальности и по высоте).
В ходе модернизации повысилась помехоустойчивость тепловой ГСН переносного комплекса «Стрела-2М» при работе на облачном фоне. Благодаря усилиям конструкторов, удалось обеспечить стрельбу при нахождении цели на фоне сплошной (слоистой), легкой (перистой) и кучевой облачности менее трех баллов. В то же время при кучевой подсвеченной солнцем облачности более трех баллов, особенно в весенне-летний период, зона действия ПЗРК существенно ограничивалась. Минимальный угол на солнце, при котором была возможность отслеживания воздушных целей ГСН, составлял 22-43°. Ограничением для использования в солнечный день была и линия горизонта, она ограничивал зону действия комплекса углом места, большим 2°. В остальных условиях горизонт никакого влияния на стрельбу не оказывал. В то же время комплекс не был защищен от ложных тепловых помех (отстреливаемых вертолетами и самолетами тепловых ловушек).
Повреждения ганшипа Lockheed AC-130 над Южным Вьетнамом 12 мая 1972 года ракетой ПЗРК «Стрела-2»
Запускать ракету по воздушной цели можно было с плеча из положения стоя или с колена. ПЗРК позволял осуществлять пуск ЗУР из окопа, а также с различных позиций, занимаемых стрелком на воде, крышах зданий, болотистой местности, с движущихся по ровной местности со скоростью не более 20 км/ч машин или бронетехники, а также с места при короткой остановке. ПЗРК «Стрела-2М» позволял осуществлять пуск зенитной ракеты стрелком, который использовал индивидуальные средства противохимической защиты. В походном положении комплекс переносился стрелком за спиной на специальном плечевом ремне.
Тактико-технические характеристики ПЗРК Стрела-2 (9К32):
Дальность поражаемых целей – 3400 м.
Высота поражения целей – 50-1500 м.
Максимальная скорость ракеты – 430 м/с.
Максимальная скорость поражаемых целей: вдогон – 220 м/с, навстречу – 100 м/с.
Ракета – 9М32
Калибр ракеты – 72 мм.
Длина ракеты – 1443 мм.
Стартовая масса ракеты – 9,15 кг.
Масса боевой части ракеты – 1,17 кг.
Масса комплекса в боевом положении – 14,5 кг.
Время подготовки к пуску ракеты – 10 секунд.
Источники информации:
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/strela_2m/strela_2m.shtml
http://oruzhie.info/vojska-pvo/599-strela-2
http://militaryrussia.ru/blog/topic-422.html
Материалы из открытых источников
- Автор:
- Юферев Сергей
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