Вторая постоянная группа ВМС НАТО переместилась ближе к сирийским берегам

Натовские военные корабли изменили район патрулирования в Средиземноморье. Ресурсы, позволяющие отслеживать перемещения флотов, показывают, что Вторая постоянная военно-морская группы НАТО продвинулась в восточном направлении в акватории Средиземного моря, подойдя существенно ближе к берегам Сирии.О каких конкретно кораблях идёт речь?Это фрегаты военно-морских сил нескольких стран западного военного блока: греческий фрегат «Элли», канадский «Вилль де Квебек» и голландский «Де Рюйтер».Для справки: фрегат De Ruyter ВМС Нидерландов относится к классу "Де зевен провинсиен", имеет длину 144,2 м, ширину 18,8 м, глубину осадки - 5,2 м. Экипаж голландского корабля состоит из 204 человек, из которых 32 - морские офицеры. Среди вооружений - противокорабельные ракеты "Гарпун".Примечательно, что информация о продвижении в направлении Сирии подтверждается в блогах самих натовских моряков. Так, в Твиттере подобного рода сведения публикует командир фрегата ВМС Нидерландов.Нужно отметить, что помимо упомянутых натовских военных кораблей в Средиземном море курсируют американские ракетные корабли, оснащённые крылатыми ракетами «Томагавк». Среди этих кораблей - эсминцы «Росс» и «Карни». Кроме того, американское командование направило в средиземноморскую акваторию несколько атомных подводных лодок, также вооружённых крылатыми ракетами.Ранее в Пентагоне заявляли, что готовы начать осуществление ударов по Сирии, если «Асад применит химоружия в Идлибе».