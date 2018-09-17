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Вторая постоянная группа ВМС НАТО переместилась ближе к сирийским берегам

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Натовские военные корабли изменили район патрулирования в Средиземноморье. Ресурсы, позволяющие отслеживать перемещения флотов, показывают, что Вторая постоянная военно-морская группы НАТО продвинулась в восточном направлении в акватории Средиземного моря, подойдя существенно ближе к берегам Сирии.

О каких конкретно кораблях идёт речь?

Это фрегаты военно-морских сил нескольких стран западного военного блока: греческий фрегат «Элли», канадский «Вилль де Квебек» и голландский «Де Рюйтер».


Вторая постоянная группа ВМС НАТО переместилась ближе к сирийским берегам


Для справки: фрегат De Ruyter ВМС Нидерландов относится к классу "Де зевен провинсиен", имеет длину 144,2 м, ширину 18,8 м, глубину осадки - 5,2 м. Экипаж голландского корабля состоит из 204 человек, из которых 32 - морские офицеры. Среди вооружений - противокорабельные ракеты "Гарпун".

Примечательно, что информация о продвижении в направлении Сирии подтверждается в блогах самих натовских моряков. Так, в Твиттере подобного рода сведения публикует командир фрегата ВМС Нидерландов.

Нужно отметить, что помимо упомянутых натовских военных кораблей в Средиземном море курсируют американские ракетные корабли, оснащённые крылатыми ракетами «Томагавк». Среди этих кораблей - эсминцы «Росс» и «Карни». Кроме того, американское командование направило в средиземноморскую акваторию несколько атомных подводных лодок, также вооружённых крылатыми ракетами.

Ранее в Пентагоне заявляли, что готовы начать осуществление ударов по Сирии, если «Асад применит химоружия в Идлибе».
Использованы фотографии:
Твиттер
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6 комментариев
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  1. андрей юрьевич Офлайн
    андрей юрьевич Сегодня, 05:51
    -1
    веселуха...что там Путин говорил: "второго Афгана не будет?" просвета не видно,только всё круче становится.
    1. Грибок Офлайн
      Грибок Сегодня, 06:17
      +4
      Неуместное сравнение с афганом
  2. samarin1969 Офлайн
    samarin1969 Сегодня, 06:31
    +3
    Путин сколько угодно может фотографироваться с Эрдоганом, но НАТО и ту же Турцию это не остановит. Российской Федерации намекают, что её "чёрная работа" выполнена.
    1. Chertt Онлайн
      Chertt Сегодня, 07:47
      +3
      Цитата: samarin1969
      Российской Федерации намекают, что её "чёрная работа" выполнена.

      России постоянно, на что нибудь "намекают". Не вести внешнюю самостоятельную политику, слушаться МВФ, не поддерживать Осетию, Приднестровье, Донбас...никого. В общем -платить и каяться. А мы на хотелки запада (****************смысл: не хотим). Со всем нашим удовольствием wink
  3. rotmistr60 Онлайн
    rotmistr60 Сегодня, 06:32
    +1
    готовы начать осуществление ударов по Сирии, если «Асад применит химоружия в Идлибе»
    Американцам осталось дождаться когда наконец Асад "применит" химоружие исключительно во вред себе. Волна, поднятая Россией о готовящихся провокациях пока сдерживает "белые каски", которые никак не дождутся команды от англосаксов.
  4. igorbrsv Онлайн
    igorbrsv Сегодня, 08:48
    0
    Наш флот еще там?