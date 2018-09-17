Новости

Странности подсчёта. Кандидат от КПРФ в Приморье: результаты сфальсифицированы

111
Крупным скандалом завершается этап подсчёта голосов после завершения выборов губернатора в Приморье. Во втором туре выборов сошлись врио губернатора края Андрей Тарасенко, представляющий «Единую Россию» и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. В течение практической всей «счётной сессии» лидировал Ищенко, опережая своего соперника на 4-6% голосов избирателей. Однако на завершающем этапе подсчёта отданных за кандидатов голосов вдруг выяснилось, что Андрей Ищенко выборы проигрывает.

Странности подсчёта. Кандидат от КПРФ в Приморье: результаты сфальсифицированы


Как на это отреагировал кандидат от КПРФ?


В Инстаграме он пишет:
Сегодня поздней ночью, когда было обработано 95,74 % бюллетеней, я лидировал с солидным отрывом 5% (Ищенко – 229 171 голосов, 51,24% и Тарасенко – 206 454 голосов, 46,16%), на утро магия чисел мне пророчит провал с отрывом меньше процента. Друзья, у нас с вами воруют голоса, отстоим нашу победу сейчас!


Ищенко имел достаточно существенный отрыв и после обработки 96,13% бюллетеней: 50,59% против 46,8%.

По словам Ищенко, он объявляет забастовку обманутых избирателей и призывает всех тех жителей Приморского края, которые за него отдали свои голоса, выйти на площадь Борцам за Власть Советов.

В крайизбиркоме заявляют, что это не окончательные итоги выборов. Итоговые результаты будут оглашены в течение трёх суток. На данный момент, если верить данным избиркома Приморья, у Андрея Тарасенко 49,55%, у Андрея Ищенко 48,06%.

Представитель приморского крайкома КПРФ поинтересовались у избиркома, как могло так получиться, что после того, как необработанными оставались лишь 4% бюллетеней, все эти бюллетени оказались с голосами, подданными за кандидата от «Единой России»? В крайизбиркоме заявили, что «на одних территориях лидирует один кандидат, а на других, с большим отрывом, другой; баланс меняется».
Использованы фотографии:
kprf.ru
Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 28 октября 2014 года
Китаю не хватает вертолетов Ми-17
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

111 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Titsen Офлайн
    Titsen Сегодня, 06:13
    +40
    Красота!

    Теперь члены комиссии будут награждены званием героев России!
    1. Victor_B Офлайн
      Victor_B Сегодня, 06:23
      +9
      Ну не в тюрьму же их?
      1. Rimlianin Офлайн
        Rimlianin Сегодня, 06:39
        +18
        Именно туда. Если фальсифицировали - нужно бить по рукам.
        1. Ингвар 72 Офлайн
          Ингвар 72 Сегодня, 06:44
          +14
          Цитата: Rimlianin
          нужно бить по рукам.

          Кто бить то будет? Сами себе ата-та делпть будут, одной ладошкой по другой? lol
          1. Rimlianin Офлайн
            Rimlianin Сегодня, 06:47
            +27
            Да понимаю я ваш сарказм, это все так. Но не может же продолжаться это все вечно. Уже тошнить всех стало от этой "партии" и ее лидеров.
            1. Ингвар 72 Офлайн
              Ингвар 72 Сегодня, 08:03
              +16
              Цитата: Rimlianin
              Уже тошнить всех стало от этой "партии" и ее лидеров.

              Тут как то выкладывали картинку с символом ЕР. С настоящим, соответствующим их делам.
        2. Victor_B Офлайн
          Victor_B Сегодня, 06:47
          +11
          0
          Именно туда. Если фальсифицировали - нужно бить по рукам.

          Да я целиком за это!
          Но... увы!
          Никого не накажут.
          Вот если бы не пару процентов коммунист вперед вышел, то сразу (или попозже по суду) победу не засчитали.
          Именно эта система в Приморье великолепно отработана на практике.
          И 10-ти процентов не хватило бы. И сорока.
          1. НИКНН Онлайн
            НИКНН Сегодня, 09:25
            +1
            Молодцы Приморцы! Еще в первом туре этот кандидат от ЕР должен был вылететь (ну не хотят они его). Тут протащили в надежде, что голоса выбывшего купят, нет и тут не лезет, ну не хотят ЕР у себя приморцы, всем ясно кто они, а президент с ЕР такой пиар себе в приморье устроили..., теперь будут всеми мерами пихать...
      2. Vard Онлайн
        Vard Сегодня, 08:54
        0
        У нас это уголовно наказуемое преступление... так что теперь им деваться не куда... Если КПРФ победит... они сядут...
    2. Svarog Офлайн
      Svarog Сегодня, 08:06
      +8
      Цитата: Titsen
      Красота!

      Теперь члены комиссии будут награждены званием героев России!

      Ничего удивительного, ложь,подтасовки - это стиль ЕР..
      1. bessmertniy Онлайн
        bessmertniy Сегодня, 09:24
        0
        Просто на ВЭФе ВВП был очень опечален выборами губернаторов по России, когда в трех регионах прошли коммунисты. Не удивительно, что в Приморье, где выборы вышли на второй тур, для ВВП захотели сделать подарок. wink
  2. Victor_B Офлайн
    Victor_B Сегодня, 06:13
    +14
    Ага!
    Можно подумать впервой!
    Для читателей, которые не знают ничего о политической истории Владивостока.
    Был у нас мэр Черепков. Личность неоднозначная.
    Но!
    Он выигрывал ВСЕ выборы в которых участвовал, но его ВСЕГДА снимали с дистанции за 3 дня до выборов. А как же он тогда выигрывал? Да потому, что у него был совершенно зашкаливающий рейтинг!
    А правильно считать голоса еще со времен Сталина научились.
    А наши "демократы" довели процесс подсчета голосов до совершенства.
    1. avt Онлайн
      avt Сегодня, 07:48
      -3
      Цитата: Victor_B
      Был у нас мэр Черепков. Личность неоднозначная.

      Который в женском платье танцевал ? Ну так пристроил его в Думу кореец- его личный спосор. Сейчас правда его судьбу не знаю.
      Цитата: Victor_B
      Он выигрывал ВСЕ выборы в которых участвовал, но его ВСЕГДА снимали с дистанции за 3 дня до выборов.

      Не забудьте огласить при этом -КТО собственно там после Ноздри стал губером , если запамятовали -Серёжа Шепелявый, а так же кто чиста -конкретна стал рулить у мэрии. bully Касаемо собственно коммунистов-ну так Локтя вспомнить неохота в Новосибирске ? Что ? Тоже ,,забанили"?А как он ,,пенсионную реформу " раньше ,,ЕДР-а"начал с себя любимого , вспомнить неохота тоже? А вообще от зюганата уже надоело слушать про
      Цитата: Victor_B
      А наши "демократы" довели процесс подсчета голосов до совершенства.

      Вы собственно кому в уши дуете? Тем кто забыл про ,,красный пояс" времён ЕБН-а?Про Гену Селезнёва и орловского перца в ,,сенате"-Совете Федераций?Про то как ваш Зю Гано Пинь слил ЕБН-у выигранные выборы со словами -,,Иначе начнётся война ,,севера и юга".А потом , когда собственно угроза личной заднице миновалм -пошёл судиться с ,,нечестными выборами".Абрам Линкольн недоделанный.
      1. Владивосток1969 Офлайн
        Владивосток1969 Сегодня, 08:02
        +4
        Который в женском платье танцевал ? Ну так пристроил его в Думу кореец- его личный спосор. Сейчас правда его судьбу не знаю.

        А Вы видимо тоже рядом танцевали?Черепков появился в эфире,когда рассказал про голод в учебке на Русском острове. И выборы он на самом деле выигрывал ни смотря ни на что.А гнобила его власть по тяжелой.
        1. avt Онлайн
          avt Сегодня, 08:36
          -4
          Цитата: Владивосток1969
          А Вы видимо тоже рядом танцевали?
          bully
          Не плач маленький! Просто напрягитесь и найдёте фото -их выкладывали при очередном заходе его выборную компанию при Ноздратенко , ВАШИ же в Москву подогнали - ваш ,,Ноздрёв" при очередном заезде к Коржакову с икрой и рыбой .
          Цитата: Владивосток1969
          А гнобила его власть по тяжелой.
          fool
          bully Загнобила прям в Москву в Думу ! Где он на Охотном ряду от натуги и помре?bully
        2. FANTOM-72 Онлайн
          FANTOM-72 Сегодня, 09:16
          0
          [quote
          А Вы видимо тоже рядом танцевали?Черепков появился в эфире,когда рассказал про голод в учебке на Русском острове. [/quote]
          Был я в РТШ в то время, о котором плакал Черепков совместно с комитетом нерожавших матерей, но не знал, что там голодают. Там было даже проще, чем на материке. Гребешок, трепанг и Мидию ведрами жрали, до чесотки. А это замполитовское трепло не многим лучше, чем то, что комуняки притащили на эти выборы.
          1. Владивосток1969 Офлайн
            Владивосток1969 Сегодня, 09:21
            +1
            Зимой 1992–1993 годов в частях Тихоокеанского флота России на острове Русский от голода умерли четыре матроса-новобранца. Более 250 моряков радиотехнической школы и других подразделений учебной базы ТОФа попали в госпиталь с диагнозом алиментарная дистрофия. Заканчивался ХХ век.
            https://newsland.com/user/4297700092/content/dvadtsat-let-nazad-na-ostrove-russkom-umirali-matrosy/4367452
            Ну-ка.Поподробнее про гребешок с трепангом.БРЕХЛО
          2. avt Онлайн
            avt Сегодня, 09:25
            -1
            Цитата: FANTOM-72
            замполитовское трепло не многим лучше, чем то, что комуняки притащили на эти выборы.

            Нынешний зюгановский кандидат , при виде упущенной прибыли , а деньги в регион ВВП решил закачать не кислые и кто распорядитель кредита-тот и бюджетный олигарх bully ,так перевозбудился от невозможности попасть на хлебное место, что аж кушать не может ! bully
            Кандидат на пост губернатора Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко объявил голодовку из-за несогласия с результатами выборов, передает РИА "Новости". По словам самого Ищенко, сейчас готовятся жалобы, связанные с итогами выборов.
            Точно как Череп , которого на руках из кабинета выносили!bully
      2. malyvalv Офлайн
        malyvalv Сегодня, 08:19
        +3
        Вот вообще неважно кто там против кого. Сам факт когда остаётся подсчитать 5% голосов они "внезапно" оказываются отданы за одного кандидата это беспредел.
        По сравнению с которым весь тот криминал который вы перечислили - детские игры.
        Вообще непонятно зачем было устраивать "цирк с конями", то есть эти выборы губеров. Назначили бы как раньше и делу конец. Нет, охота в "демократию" поиграть. Но не получается.
        1. bessmertniy Онлайн
          bessmertniy Сегодня, 09:26
          0
          По идее, надо признать выборы несостоявшимися и установить прямое президентское правление Приморьем. hi
  3. тасха Онлайн
    тасха Сегодня, 06:14
    -11
    Надо ждать окончательного подсчёта голосов... Подобное поведение кандидата настораживает...

    Три, два, один.. Да начнётся... smile
    1. Володин Офлайн
      Володин Сегодня, 06:24
      +32
      Цитата: тасха
      Надо ждать окончательного подсчёта голосов... Подобное поведение кандидата настораживает...

      Видимо, кандидат попросту знаком с математикой, и соображает, что если пять тысяч раз подбросить монетку, вряд ли все 5 тыс. раз выпадет "орёл". У избиркома выпал...
      1. андрей юрьевич Офлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 06:29
        +7
        Цитата: Володин
        Цитата: тасха
        Надо ждать окончательного подсчёта голосов... Подобное поведение кандидата настораживает...

        Видимо, кандидат попросту знаком с математикой, и соображает, что если пять тысяч раз подбросить монетку, вряд ли все 5 тыс. раз выпадет "орёл". У избиркома выпал...

        1. FANTOM-72 Онлайн
          FANTOM-72 Сегодня, 09:22
          0
          Да это мурло тоже припёрлось в Уссурийск агитировать в день тишины и митинги сособирать несанкционированные.
      2. тасха Онлайн
        тасха Сегодня, 07:16
        -9
        что если пять тысяч раз подбросить монетку, вряд ли все 5 тыс. раз выпадет "орёл"

        Выборы - эти не игры в "орёл\решка".. Тем более при таком разрыве... Надо смотреть полный график колебаний, учесть особенности региона, порядок поступления протоколов УИК.. Так что не всё просто, например, могли поступить результаты из другого города, где сильны позиции кандидата от ЕР..
        1. pormezan Офлайн
          pormezan Сегодня, 09:16
          -1
          Не надо фантазировать! До тех пор, пока выборы проводятся анонимно результаты всегда будут подтасованы в пользу действующей власти.
        2. Mestny Офлайн
          Mestny Сегодня, 09:20
          -1
          Борцам с режЫмом эти подробности не нужны.
          У них априори виновата власть.
          К слову сказать, имею непосредственное отношение к выборам в качестве члена комиссии.
          Так вот, пример. на небольшом участке проголосовало 560 чел., из них за представителя ЕР - 312.
          Спрашиваю у борцунов - кто вам доктор? Кого ни спроси, все костерят власть. А как на выборы - голосуют за неё же.
          Считали честно, отвечаю.
          Кто народу мешает голосовать против ЕР, например за КПРФ - не понятно.
          Может быть всё не так, как вы говорите, и народ реально далёк от доедания последних ёжиков без соли?
          Тогда в этом случае ваша вопли про смену власти - пустая болтовня.
        3. сунженец Онлайн
          сунженец Сегодня, 09:23
          0
          Цитата: тасха
          -9
          Выборы - эти не игры в "орёл\решка".. Тем более при таком разрыве... Надо смотреть полный график колебаний, учесть особенности региона, порядок поступления протоколов УИК.. Так что не всё просто, например, могли поступить результаты из другого города, где сильны позиции кандидата от ЕР..

          Это инструкция членам изберкома от ЕР "Какие объяснения давать при проверке результатов выборов"?
  4. 210окв Онлайн
    210окв Сегодня, 06:14
    +8
    Выборы,выборы...Далее про кандидатов умолчу..А о "технологиях" этих вообще..Гадюшник какой то.
  5. андрей юрьевич Офлайн
    андрей юрьевич Сегодня, 06:15
    +10
    кто то удивился? выборы у нас честные,инфа 146%. (может американские хакеры в выборы вмешиваются?)
    1. ДЕДПИХТО Онлайн
      ДЕДПИХТО Сегодня, 07:06
      +2
      Да нее,это местные дети лейтенанта Шмидта считают бюллетени ,,по справедливости,,
    2. konstantin68 Онлайн
      konstantin68 Сегодня, 07:23
      0
      Цитата: андрей юрьевич
      (может американские хакеры в выборы вмешиваются?)

      Ну,во всяком случае,Россия не визжит об этом на весь мир,как любимые Вами США.
      1. ДЕДПИХТО Онлайн
        ДЕДПИХТО Сегодня, 07:33
        +2
        Стесняюсь спросить,как расценивать Ваш пост? Как гордость за ,,наших,, тихушных Паниковских? what
  6. Minus Онлайн
    Minus Сегодня, 06:16
    +12
    Магия чисел))))Матемаматика волшебная наука)))
  7. Fitter65 Офлайн
    Fitter65 Сегодня, 06:16
    +16
    Нормальное явление для ЕР. В Хабаровском крае тоже "повторники" будут, причём на многих участках отключают видеотрансляцию выборов-нет денег. Часть членов УИК будут заменены другими. В общем не мытьём, так катаньем.
    1. Ингвар 72 Офлайн
      Ингвар 72 Сегодня, 06:18
      +2
      А может с "зоны" билютни завезли.
      1. Опер Офлайн
        Опер Сегодня, 06:34
        -27
        Ну, а чего здесь удивляться то?! laughing Все бывает в этой жизни! Вот у меня вечером вчера плюсов было 10, а с утра минусов, аж 20!!! fellow И такое не первый раз! Я же не топаю ногами за ангажированность ВО и попрание свободы слова!!! И на забастовку не иду, хотя в понедельник забастовать хочется, как то по особенному... Давно ведь подмечено большевики под покровом ночи наиброее активны!Да и луна может была полной? Только выправка строже -
        время 6.25 почти доехал до работы. Да и, что это за критерий выборов такой - "может быть не может быть?" Можно еще и по другому - абыдна да!
        1. Опер Офлайн
          Опер Сегодня, 07:38
          -8
          Ну вот! Теперь с минусами все нормально! wink Долго спите, товарищи! Скажите, а во многих регионах коммунисты еще победили и их типа "прокатили"? Или Приморье это у нас один такой Красной армии оплот?!
          1. Ингвар 72 Офлайн
            Ингвар 72 Сегодня, 08:07
            +13
            Цитата: Опер
            Скажите, а во многих регионах коммунисты еще победили и их типа "прокатили"?

            Игореша - вам смотрю все божья роса? wink А то. что на выборы по стране пришли всего 25% населения, это нормально? Народ не верит ни власти, ни в выборы, и правильно делает. А у вас все хорошо, прекрасная маркиза. fool
          2. igorbrsv Офлайн
            igorbrsv Сегодня, 08:30
            +3
            У нас КПРФ победила.
    2. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 07:39
      +2
      Вообще все не так. За шпрота тут целая делегация приезжает ситуацию исправлять. Фургал край уничтожит,он некомптентен вообще ни в чем! Я и так в легком шоке от того что он голоса набирает. Мне вообще не понять как и кто за него голосует.
    3. AndreyS Онлайн
      AndreyS Сегодня, 08:14
      -2
      Цитата: Fitter65
      Нормальное явление для ЕР. В Хабаровском крае тоже "повторники" будут, причём на многих участках отключают видеотрансляцию выборов-нет денег. Часть членов УИК будут заменены другими.

      Откуда информация уважаемый?! Если есть конкретные данные, то Вам не сюда на форум, а прямой путь в прокуратуру с заявлением (статейка то на уголовное дело тянет), а ещё лучше открытое письмо президенту ( с точным указанием участков, тех у которых денег нет, и где комиссии меняют), так замолчать не смогут результаты))))
      Мы в Вас верим! Вперёд!
  8. фрезер Офлайн
    фрезер Сегодня, 06:21
    +19
    И кто то у нас тут ещё верит в институт выборов? Наивные люди. Если власть будет знать, что она может проиграть выборы то - выборы бы давно отменили.
    1. Boris55 Офлайн
      Boris55 Сегодня, 07:38
      -1
      Цитата: фрезер
      И кто то у нас тут ещё верит в институт выборов?

      У вас есть предложение как выбрать без выборов? Хотелось бы услышать - как? Площадные выборы типа майдана - не предлагать.
    2. AID.S Офлайн
      AID.S Сегодня, 07:44
      +3
      Цитата: фрезер
      И кто то у нас тут ещё верит в институт выборов?

      Я верю в институт выборов. Правильный институт. А вот возможное нарушение закона вызывает опасения. Впрочем, здесь ситуация простая, надо перепроверить последние данные ( надо-то надо, "да кто-ж ему даст!" laughing ), где процент за -под 100 и , в случае фальсификации, засадить председателей УИКов . Если создать такой прецедент, то остальные сразу станут "честными". Кстати, в какой-нибудь деревне, данные, с поголовным опросом, могут перепроверить десяток блоггеров.
      А найти их коммунистам- не проблема.
    3. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 08:28
      0
      . Если власть будет знать, что она может проиграть выборы то - выборы бы давно отменили.

      А чего ж не отменили до сих пор
  9. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 06:27
    +4
    Почему-то вспомнился мультфильм про теленка, который мог считать до десяти. Сначала все возмущались, что их посчитали, а потом это пригодилось в критической ситуации. "Считать" тоже нужно уметь.
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 06:30
      +8
      Цитата: rotmistr60
      Почему-то вспомнился мультфильм про теленка, который мог считать до десяти.

      там козлёнок был...но вырос видимо...
      1. kapitan92 Офлайн
        kapitan92 Сегодня, 07:44
        +4
        Цитата: андрей юрьевич
        там козлёнок был...но вырос видимо..

        Видимо все стадо выросло. laughing
  10. sabotage Офлайн
    sabotage Сегодня, 06:44
    +3
    Не надо раскачивать лодку, а то будет как у хохлов! Это все происки госдепа и госдолга! Если что-то незаконно, то ЦИК разберется - там поумнее нас с вами сидят.
    1. Rimlianin Офлайн
      Rimlianin Сегодня, 06:50
      +8
      Да, а еще смотрите, какие мы учения провели с китайцами! Пусть нас Америка боится! А еще мы в Сирии почти победили, Северный поток достраиваем и в/на Украине все плохо!!!
      1. konstantin68 Онлайн
        konstantin68 Сегодня, 07:28
        -8
        Цитата: Rimlianin
        Да, а еще смотрите, какие мы учения провели с китайцами! Пусть нас Америка боится! А еще мы в Сирии почти победили, Северный поток достраиваем и в/на Украине все плохо!!!

        А Вам все плохо в России! Не дай боже таких во власть-"выборы" в Приморье покажутся образцом демократии. Ну или выбирать будет не нужно-у кого граната и "активисты"-тот и победил,как у наших соседей,где все хорошо.
        1. Rimlianin Офлайн
          Rimlianin Сегодня, 08:19
          +2
          А вы лично меня знаете, что бы делать такие выводы? Или вы считаете, что показушные мега-маневры и убыточные мега-проекты нужны стране?
          1. SSR Офлайн
            SSR Сегодня, 08:40
            +1
            Цитата: Rimlianin
            А вы лично меня знаете, что бы делать такие выводы? Или вы считаете, что показушные мега-маневры и убыточные мега-проекты нужны стране?

            А что вы считаете убыточным из Мега-проектов и как вы определили их убыточность?
          2. konstantin68 Онлайн
            konstantin68 Сегодня, 09:00
            +1
            Цитата: Rimlianin
            Или вы считаете, что показушные мега-маневры и убыточные мега-проекты нужны стране?

            Первое: почему маневры показушные?
            Второе: да,они нужны. маневры для армии,как тренировка для спортсмена.
            Третье:любые вложения в инфраструктуру выгодны,даже если они не окупятся никогда(пример-Вы делаете ремонт в своей квартире,он окупится?)
            И еще: мега-проекты... Это какие,например?
        2. sabotage Офлайн
          sabotage Сегодня, 08:22
          +5
          Цитата: konstantin68
          А Вам все плохо в России!

          Могу назвать российскую продукцию, которая меня приятно порадовала. Правда хватит пальцев одной руки. Так что да, в России все плохо.
          1. konstantin68 Онлайн
            konstantin68 Сегодня, 09:01
            0
            Цитата: sabotage
            Так что да, в России все плохо.

            Все познается в сравнении. С кем будем сравнивать?
      2. igorbrsv Офлайн
        igorbrsv Сегодня, 08:23
        +1
        А что именно не нужно? Учения, северный поток или еще что? С одной стороны кричат власть под амерами, с другой Крым зачем-то "увели", в Сирии что-то делаем. Это олигархам ротшильды насоветовали? Или все же собственная инициатива?
    2. revnagan Офлайн
      revnagan Сегодня, 08:39
      +1
      Цитата: sabotage
      Не надо раскачивать лодку, а то будет как у хохлов!

      А что сейчас "не как у хох.лов"?У нас на выборы того же презика явилось едва ли 30% населения.В ЦентрИзбиркоме "нарисовали" 52%.За ныне действующего презика проголосовало едва ли процентов 40 избирателей(я был в составе комиссии,причём на весьма специфическом участке,и даже там Потрох не набрал половины),но по итогам выборов оно-Президент.А сколько тут было крика...Как чего коснись-"...сами выбрали!".А теперь,когда такая ситуация у самих,начинается крик"Жулики!Мы их не выбирали!Мы за них не голосовали!Они-не легитимны!Царь-не настоящий!".Своё болит сильнее,чем чужое,да?Зато-"не как у хох.лов".
      1. konstantin68 Онлайн
        konstantin68 Сегодня, 09:09
        +1
        Цитата: revnagan
        У нас на выборы того же презика явилось едва ли 30% населения.В ЦентрИзбиркоме "нарисовали" 52%.

        Инфа откуда,от Навального?
        А презик-это кто? Видимо Вы не на те выборы ходили.
  11. Loginoff Офлайн
    Loginoff Сегодня, 06:46
    +4
    Следствие политической пассивности населения.
  12. Adimius38 Офлайн
    Adimius38 Сегодня, 06:47
    +7
    ВОТ такие у нас и выборы ,думаете что вам позволят провести честные выборы?
  13. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 06:48
    +2
    Да что выборы ))) меня умудрились прописать без моего ведома )))) Живу в РК , вид на жительство , а прописан, заодно, в Ростове ))))
  14. Дух Воина Офлайн
    Дух Воина Сегодня, 06:49
    -30
    Достали эти оппозиционеры!!! Всё их не устраивает.
    Вот с таких вот, с позволения сказать "Ищенко" и начинаются Майданы.
    Знаю не понаслышке - Тарасенко в Приморье все поддерживают, крепкий хозяйственник, патриот, семьянин.
    1. Владивосток1969 Офлайн
      Владивосток1969 Сегодня, 07:14
      +13
      А может такого "хозяйственника"себе заберёте? А мы сами разберёмся.
      1. Владивосток1969 Офлайн
        Владивосток1969 Сегодня, 07:17
        +10
        Все кто хочет и может поддержать кандидата в губернаторы по Приморскому краю Ищенко собираются с 18.00 на площади Борцов за Власть Советов перед краевой администрацией
        1. Piramidon Офлайн
          Piramidon Сегодня, 07:54
          -5
          Цитата: Владивосток1969
          Все кто хочет и может поддержать кандидата в губернаторы по Приморскому краю Ищенко собираются с 18.00 на площади Борцов за Власть Советов перед краевой администрацией

          Майданчиком запахло.
          1. pormezan Офлайн
            pormezan Сегодня, 09:08
            0
            Давно пора отмайданить Путина и его дворню/псарню.
        2. Бультерьер Офлайн
          Бультерьер Сегодня, 07:56
          -9
          Вы не перепутали ресурсы? Это на своей страничке в одноклассниках постите.
          1. pormezan Офлайн
            pormezan Сегодня, 09:10
            +1
            А ты ничего не перепутал? Дома у себя указывай, а здесь есть кому за правилами следить.
        3. bessmertniy Онлайн
          bessmertniy Сегодня, 09:31
          0
          Митинг давно идет, и вообще-то его собираются разгонять.
    2. Дирижер Офлайн
      Дирижер Сегодня, 07:35
      +3
      Истинный ариец?
    3. Дирижер Офлайн
      Дирижер Сегодня, 07:36
      +4
      Характер нордический? Не оффшорит?
    4. volodimer Офлайн
      volodimer Сегодня, 08:05
      +13
      Не гони так! Обсирать Тарасенко не буду, но то, что "Тарасенко в Приморье все поддерживают" это полное враньё. В моём окружении, за единичным исключением, все были против и голосовали за Ищенко. Потому этот "финишный рывок" вызывает сильные сомнения. Майданы начинаются не из-за "Ищенко", а из-за таких "побед Тарасенко", когда народ устаёт от вранья. Болотная была следствием подобной политики, каспаровы, немцовы, навальные были только пеной на поверхности, а основной причиной было недовольство народа очередной "безоговорочной победой" ерища на выборах.
  15. nikolas 83 Офлайн
    nikolas 83 Сегодня, 06:58
    +21
    У нас в Хакасии тоже второй тур через неделю.С небольшим отрывом лидирует кандидат от кпрф.Слух прошел что в кабинках для голосования могут быть ручки с исчезающими чернилами.В соцсетях призывают приходить со своими ручками....Лучше свою ручку возьму.
    1. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 08:16
      0
      При электронных урнах еще и сканы сохраняются
  16. RUS96 Офлайн
    RUS96 Сегодня, 07:01
    +11
    Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ объявил голодовку
    1. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 08:14
      +6
      Не голодовку надо устраивать, а бодаться. Раз во власть рвется, значит "рога" имеются. А то с голодухи помереть обещает, вот наказал
  17. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 07:02
    +22
    Почему-то я не удивлен. Если состоится референдум по пенсионной реформе с участием нашего ЦИК, то он наверняка провозгласит согласие с повышением пенсионного возраста. Власть оборзела окончательно.
    1. konstantin68 Онлайн
      konstantin68 Сегодня, 07:30
      -13
      Цитата: Altona
      референдум по пенсионной реформе

      Может хватит эту тему качать?
      1. pormezan Офлайн
        pormezan Сегодня, 09:03
        +1
        Мы тебе скажем когда хватит. А пока будем качать и раскачивать!
        1. konstantin68 Онлайн
          konstantin68 Сегодня, 09:27
          +1
          Цитата: pormezan
          чивать!

          Понимаю... "С предметом не знаком,но раскачивать тему буду!" Работа такая или характер?
          И да,я с Вами не знаком,прошу не "тыкать".
      2. сунженец Онлайн
        сунженец Сегодня, 09:30
        0
        Цитата: konstantin68
        Цитата: Altona
        референдум по пенсионной реформе

        Может хватит эту тему качать?

        Предлагаете закрыть тему как малозначительную?
    2. К-612-О Онлайн
      К-612-О Сегодня, 07:32
      -7
      Извините, а по вашему надо дальше тянуть, пока у нас на двух пенсионеров 1 работающий будет? Как все-таки у нас понять не хотят, что советская власть давно кончилась!
      1. konstantin68 Онлайн
        konstantin68 Сегодня, 09:05
        -1
        Проблема пенсии-общемировая. Ничего из ряда вон правительство не сотворило(по пенсионной реформе). Изучите вопрос глобально.
        P.S Я,кстати,пострадаю по пенсионной реформе. К тому времени,как мне выходить-она как раз вступит в действие. Но надо называть вещи своими именами.
        1. К-612-О Онлайн
          К-612-О Сегодня, 09:12
          -2
          Вот именно что общемировая! Нигде даже в бывшем СССР такого возраста нет, ибо работающих мало чтобы платить и поддерживать рост пенсий + как правило, в отличие от нас работающим пенсионерам нигде не платят. И я тоже в эту реформу попал и понимаю, что все ещё может измениться. Надо не о пенсии думать, а зарабатывать и детей растить.
          1. konstantin68 Онлайн
            konstantin68 Сегодня, 09:29
            +1
            Цитата: К-612-О
            Надо не о пенсии думать, а зарабатывать и детей растить.

            Согласен,но социальные гарантии просто обязаны быть.
      2. pormezan Офлайн
        pormezan Сегодня, 09:06
        +2
        Не надо запускать эту пластинку по двадцатому кругу. Всё, что говорил Путин и его пропагандисты в оправдание пенсионной реформы сто раз опровергнуто, каждая цифра - подлог, каждый аргумент - ложь!
        1. К-612-О Онлайн
          К-612-О Сегодня, 09:22
          0
          Ну почитайте экономистов грамотных (не из ВШЭ) можно и не российских. Изучите матчасть, механизмы как и где что работает. А Путин то как раз не все рассказал, проблем с пенсионной системой куда больше. А с цифрами: приведите свои откуда и сколько вы денег возьмёте на протяжении хотя бы лет 20-30, чтобы гарантировано платить и платить хотя бы приближено к прожиточному минимуму. И кем опровергнуто то, особенно с цифрами и аргументами, про предложения своей системы молчу( таких не видать)?
  18. Дырокол Офлайн
    Дырокол Сегодня, 07:06
    +10
    Власть боится даже свою прикормленную оппозицию! Даже визит Путина не помог...
    1. К-612-О Онлайн
      К-612-О Сегодня, 07:29
      -4
      А вот это смешно! Кого она боиться, оппозицию которая половина в маразме,половина двух слов связать не может или которая школоту доит и скачет с ней? Есть такое понятие:"перегибы на местах", ретивые местные чиновнички на уровне управ и муниципалитетов, от которых всегда больше всего вреда, причем всем, и власти и народу!
  19. Sovetskiy Офлайн
    Sovetskiy Сегодня, 07:16
    +11
    Приморьем больше, Приморьем меньше... Посмотрите кто по всей стране победил lol И это несмотря на рост цен на топливо, повышение НДС, пенсионную "реформу", регулярные деноминации, новые налоги и т.п.
    Вывод настораживает: или у нас все страна состоит в ЕР или избиратель - тайный поклонник БДСМ. lol
    1. Piramidon Офлайн
      Piramidon Сегодня, 07:58
      +2
      Цитата: Sovetskiy
      регулярные деноминации

      Давно про это не слышал. Можно поподробнее.
  20. Moskovit Офлайн
    Moskovit Сегодня, 07:23
    +6
    Бухгалтерия в единой россии работает отлично! Но только в 17 году она не сработала. Хотят видно дотянуть до такой ситуации
  21. К-612-О Онлайн
    К-612-О Сегодня, 07:24
    -5
    Замечательно! Только вот коммуняки бы нынешние такими принципиальными в 96-ом бы были! Глядишь и залоговые аукционы бы отменили и т.д. А сейчас возмущаться-это ветры в лужу пускать angry
  22. 3vs Офлайн
    3vs Сегодня, 07:36
    +5
    Видимо, гражданам России пора понять, от них в стране ничего не зависит.
    Рулят другие и выборы - профанация.
    Как из этого выходить, большой вопрос!
    1. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 08:07
      +2
      У нас КПРФ победила. В чем проблемма?
  23. Архонт Офлайн
    Архонт Сегодня, 07:37
    +10
    тут не упомянули, что на трех УИКах Тарасенко набрал 100% голосов.
    вот такая жизнь,
  24. Million Онлайн
    Million Сегодня, 07:51
    +4
    Кто тут поздравлял Путина после выборов?Не стыдно еще?
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 07:53
      -8
      А с чего нам должно быть стыдно?
      1. pormezan Офлайн
        pormezan Сегодня, 09:02
        +1
        Действительно, стыдно бывает порядочным людям.
  25. Olddetractor Офлайн
    Olddetractor Сегодня, 07:54
    +3
    Он выигрывал ВСЕ выборы в которых участвовал

    Помню был и у нас мэр, который выигрывал все выборы. А как он их мог проиграть, когда избирательной комиссией рулил его бывший шофер?
  26. igorbrsv Офлайн
    igorbrsv Сегодня, 08:05
    +2
    А в чем проблемма? Есть бумажные носители, которые можно пересчитать и сверить. Заинтересованные лица, я так понимаю, имеются.
  27. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 08:26
    +2
    Цитата: konstantin68
    Может хватит эту тему качать?

    ------------------------------------
    Почему хватит? Для меня эта тема стала дед-лайном, после которого всё стало ясно. Это была красная линия, которую власть перешла в борьбе с собственным народом и еще хочет, чтобы народ признавал её легитимной. Явка на нынешних выборах была низкой, в Москве, в данном случае. В Москве голосовало что-то порядка 2,5 млн человек, где с 70% победил Собянин, то есть 1,5-1,7млн из 12,5 млн города.
  28. sergo1914 Офлайн
    sergo1914 Сегодня, 08:27
    +2
    Так вот ты какая, нелинейная алгебра...
  29. Rimlianin Офлайн
    Rimlianin Сегодня, 08:27
    +3
    Правящая "элита" просто не осознает всей серьезности момента. Если народ не сможет формировать свою власть на выборах, рано или поздно он сформирует ее на улице. Поэтому всем - и власти, и оппозиции нужно соблюдать правила игры. Что такого, если в пяти-шести регионах губернаторами будут левые?В 90-е полстраны был красный пояс и ничего.
  30. pormezan Офлайн
    pormezan Сегодня, 09:01
    0
    До тех пор, пока выборы анонимные ни какой контроль не возможен в принципе.
  31. pormezan Офлайн
    pormezan Сегодня, 09:13
    0
    Цитата: Дух Воина
    Достали эти оппозиционеры!!! Всё их не устраивает.
    Вот с таких вот, с позволения сказать "Ищенко" и начинаются Майданы.
    Знаю не понаслышке - Тарасенко в Приморье все поддерживают, крепкий хозяйственник, патриот, семьянин.

    А чем беспредел власти лучше майданного беспредела? Для простого человека - ничем, а в случае майдана есть возможность восстановить справедливость.
  32. BAI Онлайн
    BAI Сегодня, 09:13
    +1
    Кто бы сомневался. Избирком наглядно продемонстрировала, как побеждает "Едро". Только кончится все тем, что рано или поздно народ пойдет не на выборы, а на улицы.
    С другой стороны, если Ищенко идет во второй тур, - лучшей рекламы ему не получить.
  33. Larum Онлайн
    Larum Сегодня, 09:14
    +1
    А кто сомневался, что своруют. Это только у ЕДРА все в порядке да у их друзей
  34. aikon1974 Онлайн
    aikon1974 Сегодня, 09:29
    0
    В некоторых селах явка была 100% и за Карасенко было 100% голосов(