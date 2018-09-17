Странности подсчёта. Кандидат от КПРФ в Приморье: результаты сфальсифицированы
Крупным скандалом завершается этап подсчёта голосов после завершения выборов губернатора в Приморье. Во втором туре выборов сошлись врио губернатора края Андрей Тарасенко, представляющий «Единую Россию» и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. В течение практической всей «счётной сессии» лидировал Ищенко, опережая своего соперника на 4-6% голосов избирателей. Однако на завершающем этапе подсчёта отданных за кандидатов голосов вдруг выяснилось, что Андрей Ищенко выборы проигрывает.
Как на это отреагировал кандидат от КПРФ?
В Инстаграме он пишет:
Ищенко имел достаточно существенный отрыв и после обработки 96,13% бюллетеней: 50,59% против 46,8%.
По словам Ищенко, он объявляет забастовку обманутых избирателей и призывает всех тех жителей Приморского края, которые за него отдали свои голоса, выйти на площадь Борцам за Власть Советов.
В крайизбиркоме заявляют, что это не окончательные итоги выборов. Итоговые результаты будут оглашены в течение трёх суток. На данный момент, если верить данным избиркома Приморья, у Андрея Тарасенко 49,55%, у Андрея Ищенко 48,06%.
Представитель приморского крайкома КПРФ поинтересовались у избиркома, как могло так получиться, что после того, как необработанными оставались лишь 4% бюллетеней, все эти бюллетени оказались с голосами, подданными за кандидата от «Единой России»? В крайизбиркоме заявили, что «на одних территориях лидирует один кандидат, а на других, с большим отрывом, другой; баланс меняется».
Как на это отреагировал кандидат от КПРФ?
В Инстаграме он пишет:
Сегодня поздней ночью, когда было обработано 95,74 % бюллетеней, я лидировал с солидным отрывом 5% (Ищенко – 229 171 голосов, 51,24% и Тарасенко – 206 454 голосов, 46,16%), на утро магия чисел мне пророчит провал с отрывом меньше процента. Друзья, у нас с вами воруют голоса, отстоим нашу победу сейчас!
Ищенко имел достаточно существенный отрыв и после обработки 96,13% бюллетеней: 50,59% против 46,8%.
По словам Ищенко, он объявляет забастовку обманутых избирателей и призывает всех тех жителей Приморского края, которые за него отдали свои голоса, выйти на площадь Борцам за Власть Советов.
В крайизбиркоме заявляют, что это не окончательные итоги выборов. Итоговые результаты будут оглашены в течение трёх суток. На данный момент, если верить данным избиркома Приморья, у Андрея Тарасенко 49,55%, у Андрея Ищенко 48,06%.
Представитель приморского крайкома КПРФ поинтересовались у избиркома, как могло так получиться, что после того, как необработанными оставались лишь 4% бюллетеней, все эти бюллетени оказались с голосами, подданными за кандидата от «Единой России»? В крайизбиркоме заявили, что «на одних территориях лидирует один кандидат, а на других, с большим отрывом, другой; баланс меняется».
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- kprf.ru
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