Странности подсчёта. Кандидат от КПРФ в Приморье: результаты сфальсифицированы

Сегодня поздней ночью, когда было обработано 95,74 % бюллетеней, я лидировал с солидным отрывом 5% (Ищенко – 229 171 голосов, 51,24% и Тарасенко – 206 454 голосов, 46,16%), на утро магия чисел мне пророчит провал с отрывом меньше процента. Друзья, у нас с вами воруют голоса, отстоим нашу победу сейчас!

Крупным скандалом завершается этап подсчёта голосов после завершения выборов губернатора в Приморье. Во втором туре выборов сошлись врио губернатора края Андрей Тарасенко, представляющий «Единую Россию» и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. В течение практической всей «счётной сессии» лидировал Ищенко, опережая своего соперника на 4-6% голосов избирателей. Однако на завершающем этапе подсчёта отданных за кандидатов голосов вдруг выяснилось, что Андрей Ищенко выборы проигрывает.Как на это отреагировал кандидат от КПРФ?В Инстаграме он пишет:Ищенко имел достаточно существенный отрыв и после обработки 96,13% бюллетеней: 50,59% против 46,8%.По словам Ищенко, он объявляет забастовку обманутых избирателей и призывает всех тех жителей Приморского края, которые за него отдали свои голоса, выйти на площадь Борцам за Власть Советов.В крайизбиркоме заявляют, что это не окончательные итоги выборов. Итоговые результаты будут оглашены в течение трёх суток. На данный момент, если верить данным избиркома Приморья, у Андрея Тарасенко 49,55%, у Андрея Ищенко 48,06%.Представитель приморского крайкома КПРФ поинтересовались у избиркома, как могло так получиться, что после того, как необработанными оставались лишь 4% бюллетеней, все эти бюллетени оказались с голосами, подданными за кандидата от «Единой России»? В крайизбиркоме заявили, что «на одних территориях лидирует один кандидат, а на других, с большим отрывом, другой; баланс меняется».