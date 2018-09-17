САА понесла серьёзные потери от ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре. Недооценка противника?
Тревожные новости поступают с востока Сирии. Бандгруппа ИГИЛ (*запрещена в РФ), которая, как было объявлено ранее, лишилась каналов поставки вооружений, техники, боеприпасов и финансирования, каким-то образом находит ресурсы не только для того, чтобы выдерживать удары САА, но и для перехода в контрнаступление.
По сообщениям ближневосточных источников, игиловцы силами до нескольких сотен боевиков перешли в контрнаступление в провинции Дейр-эз-Зор. Основной удар пришёлся на те районы, которые не так давно были освобождены от игиловской оккупации.
Обращает внимание тот факт, что боевикам ИГИЛ* удалось нанести серию поражений правительственной армии Сирии в районе Бадия-аль-Шам. О точном числе потерь с обеих сторон на данную минуту не сообщается, но говорится, что САА понесла наиболее тяжёлые потери за все последние месяцы. В социальных сетях заявлено, что в результате контрудара со стороны боевиков погибли не менее 26 сирийских военнослужащих, включая офицеров; более 90 человек получили ранения (есть тяжёлые).
Известно, что подразделения САА были вынуждены оставить ранее занятые территории и отступить к населённому пункту Аль-Маядин (правый берег реки Евфрат). Этот город находился в оккупации ИГИЛ* до 2017 года.
Заявлено, что действия боевиков ИГИЛ вынули командование ВВС САР поднимать в воздух боевую авиацию. К операции в районе Бадия-аль-Шам подключились бомбардировщики ВКС РФ. На этом фоне САА пытается перегруппироваться и попытаться вновь отбить потерянные районы.
По сообщениям ближневосточных источников, игиловцы силами до нескольких сотен боевиков перешли в контрнаступление в провинции Дейр-эз-Зор. Основной удар пришёлся на те районы, которые не так давно были освобождены от игиловской оккупации.
Обращает внимание тот факт, что боевикам ИГИЛ* удалось нанести серию поражений правительственной армии Сирии в районе Бадия-аль-Шам. О точном числе потерь с обеих сторон на данную минуту не сообщается, но говорится, что САА понесла наиболее тяжёлые потери за все последние месяцы. В социальных сетях заявлено, что в результате контрудара со стороны боевиков погибли не менее 26 сирийских военнослужащих, включая офицеров; более 90 человек получили ранения (есть тяжёлые).
Известно, что подразделения САА были вынуждены оставить ранее занятые территории и отступить к населённому пункту Аль-Маядин (правый берег реки Евфрат). Этот город находился в оккупации ИГИЛ* до 2017 года.
Заявлено, что действия боевиков ИГИЛ вынули командование ВВС САР поднимать в воздух боевую авиацию. К операции в районе Бадия-аль-Шам подключились бомбардировщики ВКС РФ. На этом фоне САА пытается перегруппироваться и попытаться вновь отбить потерянные районы.
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