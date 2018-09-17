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САА понесла серьёзные потери от ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре. Недооценка противника?

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Тревожные новости поступают с востока Сирии. Бандгруппа ИГИЛ (*запрещена в РФ), которая, как было объявлено ранее, лишилась каналов поставки вооружений, техники, боеприпасов и финансирования, каким-то образом находит ресурсы не только для того, чтобы выдерживать удары САА, но и для перехода в контрнаступление.

По сообщениям ближневосточных источников, игиловцы силами до нескольких сотен боевиков перешли в контрнаступление в провинции Дейр-эз-Зор. Основной удар пришёлся на те районы, которые не так давно были освобождены от игиловской оккупации.

САА понесла серьёзные потери от ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре. Недооценка противника?



Обращает внимание тот факт, что боевикам ИГИЛ* удалось нанести серию поражений правительственной армии Сирии в районе Бадия-аль-Шам. О точном числе потерь с обеих сторон на данную минуту не сообщается, но говорится, что САА понесла наиболее тяжёлые потери за все последние месяцы. В социальных сетях заявлено, что в результате контрудара со стороны боевиков погибли не менее 26 сирийских военнослужащих, включая офицеров; более 90 человек получили ранения (есть тяжёлые).

Известно, что подразделения САА были вынуждены оставить ранее занятые территории и отступить к населённому пункту Аль-Маядин (правый берег реки Евфрат). Этот город находился в оккупации ИГИЛ* до 2017 года.

Заявлено, что действия боевиков ИГИЛ вынули командование ВВС САР поднимать в воздух боевую авиацию. К операции в районе Бадия-аль-Шам подключились бомбардировщики ВКС РФ. На этом фоне САА пытается перегруппироваться и попытаться вновь отбить потерянные районы.
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11 комментариев
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  1. rotmistr60 Онлайн
    rotmistr60 Сегодня, 06:59
    0
    В обстановке, сложившейся в Сирии и которая меняется каждый день уже черт ногу сломит. Даже теряешься как прокомментировать данное событие.
    1. Leeds Онлайн
      Leeds Сегодня, 08:04
      +2
      Цитата: rotmistr60
      В обстановке, сложившейся в Сирии и которая меняется каждый день уже черт ногу сломит. Даже теряешься как прокомментировать данное событие.

      Тогда смысл комментировать то, в чем не можешь разобраться?
      Чем кучковаться вокруг Идлиба, можно зачистить ЮВ САР в её новых границах, то есть до Ефрата. А резервисты естественно будут огребать от партизанящих духов.
      1. андрей юрьевич Офлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 08:07
        0
        Цитата: Leeds
        Чем кучковаться вокруг Идлиба, можно зачистить ЮВ САР в её новых границах, то есть до Ефрата. А резервисты естественно будут огребать от партизанящих духов.

        а американцы и турки не против будут?
    2. Маз Офлайн
      Маз Сегодня, 08:28
      0
      А чего там теряться? Смотрите на карту и все становится понятно. Дейр эз зор имеет границу с Иорданией, Ираком и Турцией , там же эт- танф американский и куча дополнительных опорников. Все логично если вспомнить что такое Ирак сегодня. И что такое Иордания.
  2. raw174 Офлайн
    raw174 Сегодня, 07:01
    +1
    Эти бармалеи там годами окапывались, ясно что парадным маршем их не взять! Другой вопрос, где наша разведка? САА самостоятельны в принятии решений, или их наши наставляют?
  3. Jolly oldster sailor Онлайн
    Jolly oldster sailor Сегодня, 07:01
    -2
    Твою ты-победили же вы,воины диванные.Никого же там не осталось.Ну как так-то.
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 08:08
      +4
      Цитата: Jolly oldster sailor
      Твою ты-победили же вы,воины диванные.Никого же там не осталось.Ну как так-то.

      а что воины диванные ? сам Верховный победу объявлял уже...
      1. Стирбьорн Онлайн
        Стирбьорн Сегодня, 09:18
        0
        Цитата: андрей юрьевич
        а что воины диванные ? сам Верховный победу объявлял уже...

        Причем два раза, как минимум! soldier
  4. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 07:07
    +4
    Опять ополченцы? Достали уже драпать. Очень низкая боевая устойчивость у некоторых сирийских частей... Удар не держат, стреляют плохо, командование слабое и малоинициативное...
    Ну не могут они иметь такие части, как "Тигры", по всей территории. С Пальмирой так было, да и не только... Менталитет у них такой, что ли?
    1. Сандор Клиган Онлайн
      Сандор Клиган Сегодня, 09:21
      0
      Цитата: Горный стрелок
      Достали уже драпать. Очень низкая боевая устойчивость у некоторых сирийских частей... Удар не держат, стреляют плохо, командование слабое и малоинициативное...

      откуда такая подробная информация? не уже ли прямиком с передовой?
  5. Olddetractor Офлайн
    Olddetractor Сегодня, 07:51
    0
    Не так давно освобожденные районы другая сторона не называла временно оставленными территориями? Успех необходимо развивать, а газетчикам заткнуть рты.