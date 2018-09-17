СМИ Германии: Берлин не променяет газ из России на СПГ из США

Германия не собирается импортировать из США сжиженный природный газ (СПГ), поскольку такая сделка не отвечает экономическим интересам страны и не способна обеспечить её энергетическую безопасность. Об этом сегодня пишет еженедельная немецкая газета «Handelsblatt», тем самым отвечая на попытки американского правительства подтолкнуть Германию к покупке СПГ.По мнению издания, существует целый ряд препятствий к такому шагу со стороны немецкого правительства.Во-первых, в Германии нет всей необходимой инфраструктуры, чтобы получать американское топливо. Строительство же терминала СПГ, которое в настоящее время рассматривает Берлин под давлением США, вряд ли реализуется, так как является нерентабельным.Во-вторых, планы Германии по отказу от углеродных источников к 2050 году идут вразрез с американскими планами по «навязыванию» своего СПГ. Немецкому правительству невыгодно вкладывать инвестиции в новую газовую инфраструктуру, когда существует более дешёвая альтернатива - проект «Северный поток-2».В-третьих, Германия не будет делать необдуманные шаги по замене России на США, рискуя тем самым утратить свою энергетическую безопасность. А такое, по мнению автора статьи, вполне возможно, поскольку американские власти со своей политикой «Америка превыше всего» принимают активное участие в торговых войнах.