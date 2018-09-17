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СМИ Германии: Берлин не променяет газ из России на СПГ из США

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Германия не собирается импортировать из США сжиженный природный газ (СПГ), поскольку такая сделка не отвечает экономическим интересам страны и не способна обеспечить её энергетическую безопасность. Об этом сегодня пишет еженедельная немецкая газета «Handelsblatt», тем самым отвечая на попытки американского правительства подтолкнуть Германию к покупке СПГ.

СМИ Германии: Берлин не променяет газ из России на СПГ из США


По мнению издания, существует целый ряд препятствий к такому шагу со стороны немецкого правительства.


Во-первых, в Германии нет всей необходимой инфраструктуры, чтобы получать американское топливо. Строительство же терминала СПГ, которое в настоящее время рассматривает Берлин под давлением США, вряд ли реализуется, так как является нерентабельным.

Во-вторых, планы Германии по отказу от углеродных источников к 2050 году идут вразрез с американскими планами по «навязыванию» своего СПГ. Немецкому правительству невыгодно вкладывать инвестиции в новую газовую инфраструктуру, когда существует более дешёвая альтернатива - проект «Северный поток-2».

В-третьих, Германия не будет делать необдуманные шаги по замене России на США, рискуя тем самым утратить свою энергетическую безопасность. А такое, по мнению автора статьи, вполне возможно, поскольку американские власти со своей политикой «Америка превыше всего» принимают активное участие в торговых войнах.
Использованы фотографии:
Газпром
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25 комментариев
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  1. rotmistr60 Онлайн
    rotmistr60 Сегодня, 06:56
    +5
    Германия не собирается импортировать из США сжиженный природный газ (СПГ), поскольку такая сделка не отвечает экономическим интересам страны и не способна обеспечить её энергетическую безопасность
    Всегда приятно слышать разумные слова даже если они звучат пока не от политиков, а в немецком СМИ.
    1. Jolly oldster sailor Онлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 07:05
      -7
      Немецкие СМИ,это совсем не наши СМИ...Выражают чаяния всего общества,не только лишь правящей верхушки.
      1. maxim947 Офлайн
        maxim947 Сегодня, 07:08
        0
        В-третьих, Германия не будет делать необдуманные шаги по замене России на США,

        Уже заменили, один газ и остался, а дальше видно будет.
      2. Украинец Онлайн
        Украинец Сегодня, 07:14
        0
        Наивный? Это игра! Возможно таким образом немцы торгуются с американцами
        1. igorbrsv Онлайн
          igorbrsv Сегодня, 07:23
          0
          Нехай торгуются. wassat Труба близко
          1. ДЕДПИХТО Онлайн
            ДЕДПИХТО Сегодня, 07:47
            -1
            Цитата: igorbrsv
            Нехай торгуются. wassat Труба близко

            Угу. Остается только фрау ,, рвануть тельник на груди с криком-все пропью,но флот не опозорю,,.. в смысле трубу газовую. laughing Не забывайте, что дойчи в оккупации и давление матрасов будет только усиливаться. hi
      3. user1212 Офлайн
        user1212 Сегодня, 07:52
        0
        Цитата: Jolly oldster sailor
        Выражают чаяния всего общества,не только лишь правящей верхушки.

        Да ладно belay
      4. Серж Горелый Онлайн
        Серж Горелый Сегодня, 08:23
        +2
        Цитата: Jolly oldster sailor
        Немецкие СМИ,это совсем не наши СМИ...Выражают чаяния всего общества,не только лишь правящей верхушки.

        Да ладно? Все немецкие СМИ защищают геев и за толерантность. Вы всерьёз думаете, что большинство немцев любят гомосеков и мигрантов?
    2. Сармат Саныч Офлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 07:49
      +4
      Меня как энергетика честно говоря достало уже это дилетантское обсуждение всяких "американских спг-прорывов". К чему это всё? Хоть кто-нибудь, даже не из наших а хотя б из европейцев или матрасов, интересовался реальными цифрами? П.и.ндостан не занимает и 1% в мировом экспорте газа, и даже если вложит пару сотен млрд $ и поратит два десятка лет времени на кучу инфраструктуры - внутренние газопроводы, терминалы сжижения, десятки гигантских газовозов, терминалы регазификации и очищение "сланцевых" примесей - всё равно не то что не заменит Россию на растущем европейском рынке, но и не сможет занять там % Катара. И это далеко не все проблемы штакетников, полно технических, внутренних экологических, мировой ценовой коньюнктуры, т.д. Так что пусть немцы не беспокоятся, будет им наш безальтернативный газ и никаких санкций Омэрига против них не введёт.
      А вот спрос в Европе с учётом скорого закрытия в Германии всех АЭС, истощения собственных месторождений в Нидерландах, Норвегии и Британии и многого другого будет лишь возрастать, и объёмы поставок Газпромом в Европу будут расти так же(в этом году 200 млрд куб). Сейчас доля России в импорте газа ЕС составляет 70%.
      1. Jolly oldster sailor Онлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 08:02
        -3
        Достало тебя,говоришь.А меня не достало,думаешь? am И у нас месторождения истощаются.
        1. Сармат Саныч Офлайн
          Сармат Саныч Сегодня, 08:13
          +3
          У тебя месторождения может только в сельском туалете на даче истощиться. Если конечно дача естьlaughing.
          Россия обладает 18% мировых запасов газа, и это без российской Арктики(Хребта Ломоносова) и массы ещё не освоенных участков в Каспии, Камчатском, Сахалинском шельфах, Охотском море, материковой Якутии, т.д. По оценкам мировых экспертов доля России в запасах газа планеты может достигать ТРЕТЬ. Фактически у нас бесконечные залежи газа, осталось дождаться когда он начнёт заменять нефть.
          P.S. Не плачь.
    3. антивирус Офлайн
      антивирус Сегодня, 07:49
      -1
      нет разумности --есть выгода.
      нашим МИДовцам и пропагандистам надо поучиться играть на нервах и вытащить наружу грязное белье лоббирования амерских энергетич интересов
  2. Сергей Медведев Офлайн
    Сергей Медведев Сегодня, 07:11
    +2
    Где там Болгария? Пусть поучатся отстаивать свои деньги!
  3. aybolyt678 Офлайн
    aybolyt678 Сегодня, 07:12
    -1
    а если бы покупали, если бы такая страна как США начнет превращаться в сырьевой придаток???
  4. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 07:25
    0
    Слишком политизировали простой НАЕЗД полосатоухого рекетира... Как только ему удастся "поломать" СП-2, ГТС Окраины будет куплена корпорациями США, и газ сразу станет "демократическим" и очищенным от политической составляющей. ИМХО, именно в этом и состоит план США. Ну нет у них 150-200 млр кубов этого газа. Был бы - уже продавали бы в Японию и Китай - там спрос растет и растет. Японию они своими реакторами так запугали... Все станции "повыключали" с перепугу...
  5. Masya Masya Офлайн
    Masya Masya Сегодня, 07:30
    +4
    Строительство же терминала СПГ, которое в настоящее время рассматривает Берлин под давлением США, вряд ли реализуется, так как является нерентабельным

    все просто... денежки считать умеют...
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 07:56
      +2
      Мариша , привет ! love
      Цитата: Masya Masya
      денежки считать умеют...

      Немцы - прагматики . Потому всё чаще из Германии слышно недовольство санкциями .
      1. Masya Masya Офлайн
        Masya Masya Сегодня, 07:59
        +2
        Приветик, Паша! love
        Цитата: bouncyhunter
        Немцы - прагматики . Потому всё чаще из Германии слышно недовольство санкциями

        Ну, плачутся себе в тряпочку, на санкции, а на деле... пшик... а тут реально штаты в карман лезут... wink
        1. bouncyhunter Офлайн
          bouncyhunter Сегодня, 08:02
          +1
          Цитата: Masya Masya
          а тут реально штаты в карман лезут...

          Если немцы сумеют отказаться от матрасного СПГ - это создаст прецедент . Потому матрасы так напористо и работают .
  6. Peter Smith Офлайн
    Peter Smith Сегодня, 07:41
    -4
    Такими темпами как в Германии развивается альтернативная энергетика- им скоро и российский и американский газ не нужен будет. Думаю реально лет за 10-15 они еще примерно на четверть сократят зависимость от закупок газа.
    1. Moskovit Онлайн
      Moskovit Сегодня, 08:08
      +2
      Откуда такие данные? Это хотелки зелёных. Сейчас более 50 % электроэнергии генерируется газом. Германия- крупнейший экспортер электричества. Я не говорю про отопление. Так что газ и еще раз газ.
    2. Сармат Саныч Офлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 08:16
      +2
      Спрос на газ в Германии только растёт, причём темпы роста будут увеличиваться вследствие отказа от всех германских АЭС, угля, невозможности альтернативноц энергетики справляться с пиковыми нагрузками и многим другим.
    3. Orkraider Офлайн
      Orkraider Сегодня, 08:28
      +3
      Цитата: Peter Smith
      Такими темпами как в Германии развивается альтернативная энергетика- им скоро и российский и американский газ не нужен будет. Думаю реально лет за 10-15 они еще примерно на четверть сократят зависимость от закупок газа.


      С альтернативной энергетикой связанно много скандалов, еще долго она не сможет заменить традиционную. Для любителей спорить просто поясню:
      1. Синхронизация для выдачи мощности в сеть. Не задумывались, почему при росте альтернативной энергетики, параллельно увеличивают мощности традиционной? То есть наращивание идет не полностью за счет ветряков, солнечной, гидро, но и при наращивании мощности станций с традициоными блоками. Да просто все, надо компенсировать провалы в выдаче мощности и сглаживать пики.
      2. Вытекает из первого. Мощное и энергоемкое производство с непрерывном циклом производства не может зависить от нестабильного питания. А для химсинтеза это еще и крайне опасно.
      3. Накопление - пока не будут разработаны дешевые накопители имеющие большую емкость и позволяющие быстро принимать / отдавать и с огромным кол-вом этих циклов - альтернативная энергетика будет датируемой государством и только дополняющей.
      4. Про потери при передачи, указывать не буду, как и про постоянно растущее потребление электроэнергии. Да, и про центральное отоплением, в Германии нет центрального отопления в нашем классическом понимании. Здесь каждый обогревается сам. В частных домах – свои котельные, в многоквартирных домах – отдельное газовое оборудование, которое греет воду для батарей конкретного дома. Перевести на электро котлы? Дорого будет)))

      В общем, пока не будет прорыва по ряду исследований и изобретений, а они не поддаются планированию, говорить с увереностью о сроках по отказу или сокращению потребления газом преждевременно.
  7. Zaurbek Офлайн
    Zaurbek Сегодня, 08:32
    0
    Верить никому нельзя, только трезвый просчет....и тот часто сейчас подводит.
  8. Strashila Офлайн
    Strashila Сегодня, 09:05
    0
    "СМИ Германии: Берлин не променяет газ из России на СПГ из США"... правильно... когда Россия поставляет СПГ и Америку и Британию... то и Германии за всегда сможет его получить по мимо обоих СП... а что может Америка... если в пиковый период сезона ей самой газа не хватает.