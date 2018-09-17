Скончался выдающийся конструктор ЗУР Владимир Кузнецов

На 80-м году жизни скончался выдающийся советский и российский конструктор высокоточных комплексов и зенитных управляемых ракет Владимир Кузнецов. Он трудился в Конструкторском бюро машиностроения им.академика А.Г.Шипунова (город Тула).Нужно подчеркнуть, что ушёл из жизни Владимир Маркович 14 сентября, а сегодня в Туле пройдут его похороны.При непосредственном участии Владимира Кузнецова были созданы такие вооружения, как ЗУР 9М311 для комплекса «Тунгуска», а также модернизированные варианты этой ракеты для ЗРПК «Тунгуска-М1» и «Каштан». Также Владимир Кузнецов вложил свои труд и талант в разработку боевого снаряжения для ЗРПК «Панцирь-С1».Он занимался развитием методологии проектирования бикалиберных ракет, защитив по этой теме докторскую диссертацию в 2000 году. Активно вёл научно-исследовательскую работу в сфере создания метеорологических комплексов.Занимался разработкой и внедрением в ЗУР 57Э6-Е так называемого неконтактного датчика цели, приёмоответчика разработки МИЭТ, «Компонент. Участвовал в разработках проекта межвидового высокоточного комплекса тактического звена «Гермес».Владимир Кузнецов являлся лауреатом Ленинской премии, премии российского правительства. Имел звание Заслуженного конструктора России и Почётного работника промышленности вооружений.