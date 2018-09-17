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Скончался выдающийся конструктор ЗУР Владимир Кузнецов

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На 80-м году жизни скончался выдающийся советский и российский конструктор высокоточных комплексов и зенитных управляемых ракет Владимир Кузнецов. Он трудился в Конструкторском бюро машиностроения им.академика А.Г.Шипунова (город Тула).

Скончался выдающийся конструктор ЗУР Владимир Кузнецов


Нужно подчеркнуть, что ушёл из жизни Владимир Маркович 14 сентября, а сегодня в Туле пройдут его похороны.


При непосредственном участии Владимира Кузнецова были созданы такие вооружения, как ЗУР 9М311 для комплекса «Тунгуска», а также модернизированные варианты этой ракеты для ЗРПК «Тунгуска-М1» и «Каштан». Также Владимир Кузнецов вложил свои труд и талант в разработку боевого снаряжения для ЗРПК «Панцирь-С1».

Он занимался развитием методологии проектирования бикалиберных ракет, защитив по этой теме докторскую диссертацию в 2000 году. Активно вёл научно-исследовательскую работу в сфере создания метеорологических комплексов.

Занимался разработкой и внедрением в ЗУР 57Э6-Е так называемого неконтактного датчика цели, приёмоответчика разработки МИЭТ, «Компонент. Участвовал в разработках проекта межвидового высокоточного комплекса тактического звена «Гермес».

Владимир Кузнецов являлся лауреатом Ленинской премии, премии российского правительства. Имел звание Заслуженного конструктора России и Почётного работника промышленности вооружений.

«Военное обозрение» выражает соболезнования родным и близким выдающегося отечественного конструктора.
Использованы фотографии:
http://www.kbptula.ru
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10 комментариев
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  1. Shurik70 Офлайн
    Shurik70 Сегодня, 07:28
    +7
    Настолько засекреченный, что даже в некрологе не назвали отчества.
    Владимир Маркович Кузнецов.
    Пусть земля тебе пухом будет. И хоть после смерти всенародное признание.
    1. AUL Онлайн
      AUL Сегодня, 07:31
      +5
      Царствие небесное настоящему патриоту России!
      1. Shurik70 Офлайн
        Shurik70 Сегодня, 07:32
        +5
        К стати, реактивный пехотный огнемёт повышенной дальности и могущества «Приз» - тоже его работа.
        1. андрей юрьевич Офлайн
          андрей юрьевич Сегодня, 08:03
          +1
          «Военное обозрение» выражает соболезнования родным и близким выдающегося отечественного конструктора.
          \ что сказать... любые слова лишние. присоединяюсь в соболезнованиям.
    2. Вальдемар Онлайн
      Вальдемар Сегодня, 09:11
      0
      Как-то это не по-русски. Видать московская молодежь
  2. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 07:29
    +3
    Земля пухом !
  3. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 07:32
    +3
    Соболезнования. Заслуженный какой. Как жаль.
    Конструкторская Школа там, в Туле, хороша. Преемники подхватят дело...
    Пример творческого долголетия!
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 07:40
      +2
      Присоединяюсь ко всем словам скорби и соболезнования . Уходят потихоньку представители советской оружейной школы ...
      1. Jolly oldster sailor Онлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 07:45
        +3
        Эпоха уходит,Паш...Что делать будем без них-не представляю...
  4. Корсар0304 Офлайн
    Корсар0304 Сегодня, 07:49
    +2
    Что ж, время неумолимо. Земля пухом Владимиру Марковичу, убежден что он взрастил и воспитал достойных учеников - продолжателей его дела.