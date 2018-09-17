СМИ Баку: Азербайджанская армия готовится к освобождению Карабаха
Сегодня на территории Азербайджана стартовали крупнейшие за последнее время оперативно-тактические учения различных видов и родов войск. В маневрах, по сообщениям Минобороны Азербайджана, участие принимают более 20 тысяч военнослужащих, свыше 200 танков и другой бронетехники, 100 с лишним ракетных систем и установок, до 30 единиц авиации, включая армейскую.
Учения завершатся 22 сентября, когда министр обороны республики генерал-полковник Закир Гасанов подведёт итоги маневров и представит доклад президенту (верховному главкому ВС страны) Ильхаму Алиеву.
Вместе с тем, в азербайджанских СМИ появились весьма провокационные заголовки. Так, крупный информационный портал AZE.az выходит с материалом, название которого следующее: «Азербайджанская Армия готовится к освобождению Карабаха».
По понятным причинам, такие публикации вызвали гневную реакцию в Ереване. При этом на том же портале AZE.az выдаются материалы, в которых авторы «недоумевают», почему в МИД Армении высказывают обеспокоенность учениями азербайджанских вооружённых сил. Недоумение азербайджанских СМИ в связи с упомянутым выше заголовком выглядит, по меньшей мере, странно.
Тем временем пресс-служба МО Азербайджана сообщает о том, что в минувшее воскресенье армянская сторона 84 раза нарушила режим прекращения огня на разных участках противостояние в Нагорном Карабахе. В Нагорном Карабахе утверждают, что первыми огонь открыли азербайджанские военнослужащие.
Учения завершатся 22 сентября, когда министр обороны республики генерал-полковник Закир Гасанов подведёт итоги маневров и представит доклад президенту (верховному главкому ВС страны) Ильхаму Алиеву.
Вместе с тем, в азербайджанских СМИ появились весьма провокационные заголовки. Так, крупный информационный портал AZE.az выходит с материалом, название которого следующее: «Азербайджанская Армия готовится к освобождению Карабаха».
По понятным причинам, такие публикации вызвали гневную реакцию в Ереване. При этом на том же портале AZE.az выдаются материалы, в которых авторы «недоумевают», почему в МИД Армении высказывают обеспокоенность учениями азербайджанских вооружённых сил. Недоумение азербайджанских СМИ в связи с упомянутым выше заголовком выглядит, по меньшей мере, странно.
Тем временем пресс-служба МО Азербайджана сообщает о том, что в минувшее воскресенье армянская сторона 84 раза нарушила режим прекращения огня на разных участках противостояние в Нагорном Карабахе. В Нагорном Карабахе утверждают, что первыми огонь открыли азербайджанские военнослужащие.
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