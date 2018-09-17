Новости

СМИ Баку: Азербайджанская армия готовится к освобождению Карабаха

18
Сегодня на территории Азербайджана стартовали крупнейшие за последнее время оперативно-тактические учения различных видов и родов войск. В маневрах, по сообщениям Минобороны Азербайджана, участие принимают более 20 тысяч военнослужащих, свыше 200 танков и другой бронетехники, 100 с лишним ракетных систем и установок, до 30 единиц авиации, включая армейскую.

СМИ Баку: Азербайджанская армия готовится к освобождению Карабаха


Учения завершатся 22 сентября, когда министр обороны республики генерал-полковник Закир Гасанов подведёт итоги маневров и представит доклад президенту (верховному главкому ВС страны) Ильхаму Алиеву.


Вместе с тем, в азербайджанских СМИ появились весьма провокационные заголовки. Так, крупный информационный портал AZE.az выходит с материалом, название которого следующее: «Азербайджанская Армия готовится к освобождению Карабаха».

По понятным причинам, такие публикации вызвали гневную реакцию в Ереване. При этом на том же портале AZE.az выдаются материалы, в которых авторы «недоумевают», почему в МИД Армении высказывают обеспокоенность учениями азербайджанских вооружённых сил. Недоумение азербайджанских СМИ в связи с упомянутым выше заголовком выглядит, по меньшей мере, странно.

Тем временем пресс-служба МО Азербайджана сообщает о том, что в минувшее воскресенье армянская сторона 84 раза нарушила режим прекращения огня на разных участках противостояние в Нагорном Карабахе. В Нагорном Карабахе утверждают, что первыми огонь открыли азербайджанские военнослужащие.
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/wwwmodgovaz
Мы в Яндекс Дзен
В турецком Измире в учениях "Efes-2016" принимают участие и азербайджанские военнослужащие
Новой войне в закавказье быть?
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

18 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Корсар0304 Офлайн
    Корсар0304 Сегодня, 07:55
    +3
    в минувшее воскресенье армянская сторона 84 раза нарушила режим прекращения огня на разных участках противостояние в Нагорном Карабахе. В Нагорном Карабахе утверждают, что первыми огонь открыли азербайджанские военнослужащие.

    Было бы странным если после подобных заголовков все оставалось мирным.
    И вообще - о чем думаю писаки? Или лишь бы газеты раскупили, а там хоть трава не расти?
    1. BoomAndroid Онлайн
      BoomAndroid Сегодня, 08:01
      +3
      Да они могут все что угодно писать, это незначит что надо верить! А тем более стрелять! Там фиг разберешь кто первый, а кто второй! Честно надоело! Давно пора им самим решать!А то армяне порядком задолбали малость..
    2. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 08:05
      +2
      Цитата: Корсар0304
      о чем думаю писаки? Или лишь бы газеты раскупили, а там хоть трава не расти?

      И не только . Такой провокационный материал вполне мог быть заказан и оплачен .
      1. bessmertniy Онлайн
        bessmertniy Сегодня, 08:39
        +1
        Сами учения Азербайджана можно расценивать как провокационные на фоне напряженных отношений между Баку и Ереваном. Если в Азербайджане не одергивают зарвавшиеся СМИ, то точка зрения СМИ симпатична руководству страны. feel
        1. Дирижер Онлайн
          Дирижер Сегодня, 08:53
          +2
          То есть , учения Восток 2018 тоже провокация?
          1. НИКНН Онлайн
            НИКНН Сегодня, 09:18
            0
            Цитата: Дирижер
            То есть , учения Восток 2018 тоже провокация?

            Так Западные сми заявили, что Россия и Китай собираются захватить Аляску. Все по стандартам западной методички. request
  2. Lek3338 Онлайн
    Lek3338 Сегодня, 08:03
    +1
    Новость из разряда "о чём можно написать?да есть там одна тема " Учения эти проводятся по несколько раз в году и каждый раз ,какой то журналист что то пишет.А армянский МИД что то говорит РУТИНА короче .ВО подсказываю вам идею если не о чём писать .Например 15 сентября прошёл парад в честь освобождения Баку 100 лет назад ,участвовали военные Турции .Прилетела авиация Турции ,военные и т.д в то же время в Конье проходили учения ВВС Турции и Азербайджана .Прилёт второй раз за год, участвовал Эрдоган ну вот придумайте какой ни будь провокационный заголовок или Либерман больше 5 дней в Баку встретился со всеми военными генералами,что в этот раз приобрёл Аз-ан ?Путин скоро прилетит Ильхам у него был ,короче тело движения идут какие то.Свяжите это всё и чуть чуть фантазии, да будет срач .А то одно и тоже не интересно ей богу .Учения в армии Аз-на обыденность и масштабы плюс минус одинаковые всегда ,ну разве в этот раз пехоту больше натаскивают .А так были и по крупнее учения с привлечением гражданских резервистов .
  3. _Kotegpushisteg_ Онлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 08:20
    0
    наступление будет успешным только если руководство рф захочет наказать армению пашиняна силами азербайджанской армии
  4. Lek3338 Онлайн
    Lek3338 Сегодня, 08:25
    +1
    А Пашинян сегодня очередной пёрл выдал .Сын Алиева пошёл служить а он решил съязвить ,мол увидев что мой сын служит Алиев решил отправить своего ))) Просто этому новому колхознику никто не объяснил что твой сын неуч как и сам Пашинян ,исполнилось 18 и должен был пойти. А сын Алиева учился в АДА и окончил учёбу в этом году ,не попадал под призыв,знает много языков правда аз-ский хреново знает но это потомственно у них ,отец его тоже не правильно выговаривает слова .Видите ли в Карабах отправил служить ,представляю сына главы государства в окопе ,по колено в грязи ,под морозом в 100-200 метров от врага АГА ЩАС ))Скорее где то в тылу отдыхает себе максимум выходя патрульным части .И аз-цы якобы по словам Пашика должны потребовать от Алиева отправить сына в Карабах ))Не ну наивный чел однако ,ну или окружающих за идиотов держит .Вот она политика,перефразирую не читайте авторы по утрам Аз-ских и Армянских газет .Всё таки журналистика этих стран берёт своё бесславное начало с Советских, должно сменится не одно поколение чтоб появилась журналистика .
  5. Zaurbek Офлайн
    Zaurbek Сегодня, 08:30
    +2
    Пора освобождать захваченные земли....только вот ничего не слышно о мирных предложениях азербайджанцев!
    1. Lek3338 Онлайн
      Lek3338 Сегодня, 08:55
      0
      Цитата: Zaurbek
      Пора освобождать захваченные земли....только вот ничего не слышно о мирных предложениях азербайджанцев!

      Плохо читаешь конечно в медиа пространстве включая РФ,и ВО не услышишь,когда это Аз-ан у вас показывали в хорошем свете ? С приходом Пашиняна и после выхода потрохов бывшей власти , что Алиев что МИД Аз-на не раз сказали примерно это : Наши слова подтвердились ,мы уже много лет говорим Карабахский клан обворовывает Армению и они живы только благодаря конфликту и военной риторике, ждем от новой власти переговоров и мирного урегулирования(скромно помолчав что сами тоже воруют) .На что Пашинян ответил военной риторикой ,мол Карабах нужно присоединить к Армении официально и т.д и пр Ничего не изменится, ни один новый политик армянин не пойдет на мирное решение,это нация превратила в национальную идею ненависть к туркам .И вообще где это видано чтоб захваченное военным путём возвращали переговорами ?Война дело времени ,но походу после Алиева .Его дружба с Путиным и их пост Советский клуб анонимных диктаторов ,предпочитают воровать недры страны ,чем интересы страны .
      1. Karenius Онлайн
        Karenius Сегодня, 09:27
        0
        Цитата: Lek3338
        .И вообще где это видано чтоб захваченное военным путём возвращали переговорами ?

        Лек!
        Левон Тер-Петросян с радостью хотел подписать такой документ... он всё делал по указке из Иерусалима...
        Не отличался намного от него и Сержик... Как он сдавал во время апрелевской четырёхдневки - все увидели... Он явно сдавал... Увиденное своими глазами в Карабахе за пару дней до апреля подтверждение этому я напишу сначала в наших сайтах, потом и здесь.
    2. Bakht Офлайн
      Bakht Сегодня, 09:09
      0
      В одном предложении нестыковка. "Освобождать" и "мирные предложения" как-то не очень согласуются.
      Мирные предложения Азербайджана давно озвучены. Если не в курсе - то можете поискать в интернете. Мирных предложений Армении пока не увидел.
      Что такое компромисс хорошо написал С. Довлатов
      Я знаю, что такое компромисс. Мой компромисс таков. Меттер приползает на коленях из Джерси-Сити. Моет в редакции полы. Выносит мусор. Бегает за кофе. Тогда я его, может быть, и прощу.
  6. Вздринчер Офлайн
    Вздринчер Сегодня, 08:31
    +4
    Эти "государства" гемморои что Армения что Азербайджан все ни как не могут успокоится Точнее умерить амбиции своих князьков Пашинян это Порошенко2 Азербайджану ни чего не надо делать он уничтожит Армению и народ сам По примеру украины
    1. revnagan Офлайн
      revnagan Сегодня, 09:01
      +1
      Цитата: Вздринчер
      имеру украины

      "Украина"-то название государства и по правилам русского языка название государств пишутся с большой буквы hi .
  7. Strashila Офлайн
    Strashila Сегодня, 09:02
    +1
    "Вместе с тем, в азербайджанских СМИ появились весьма провокационные заголовки. "... а что им собственно не появиться... дорвавшиеся до власти в Армении чудачат по инструкциям от госдепа, портят отношения с Россией... лишаясь кредитов и поставок вооружения, вызывая раздрай в обществе... кто же упустит такую возможность... слегонька подбрасывать дровец в костер конфликта.
  8. rotmistr60 Онлайн
    rotmistr60 Сегодня, 09:16
    0
    А какую реакцию можно ждать от стран, между которыми существует территориальный конфликт. Одни обвиняют других, другие первых. request
  9. Yujanin Онлайн
    Yujanin Сегодня, 09:22
    0
    Так это ответка на решение парламента Армении. Напомню, что недавно национальное собрание, в рамках командно-штабных учений «Шант-2018», приняло решение об объявлении войны Азербайджану
    https://eadaily.com/ru/news/2018/09/13/armeniya-obyavila-voynu-azerbaydzhanu-kulminaciya-ucheniy-shant-2018