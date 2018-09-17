Скорее, овощебаза: В Госдуме оценили планы Киева создать базу ВМС
К планам украинского правительства создать на Азовском море военно-морскую базу нельзя относиться серьезно, передает канал RT заявление зампреда думского комитета по обороне Александра Шерина.
Шерин отметил, что глубина Азовского моря от 7 до 14 метров. Это обстоятельство не позволяет иметь здесь какие-либо серьезные боевые корабли, а тем более подлодки.
По его мнению, такого рода планы являются лишь прикрытием для украинских чиновников, заинтересованных в расхищении государственных средств.
Если они хотят заниматься реальными делами, то должны сначала восстановить свой разрушенный флот, а для этого потребуются вложения в Николаевский судостроительный завод, который дышит на ладан и скоро закроется, сказал депутат.
В свою очередь директор Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин считает, что Киев не собирается создавать никаких баз – это только заявления в преддверии выборов.
По его словам, украинского флота де-факто нет, он числится только на бумаге. Тем не менее, власти декларируют, что будет строиться какая-то база ВМС. Видимо, они там овощи собираются хранить, отметил эксперт.
Он также обратил внимание на то, что сообщение о строительстве базы было опубликовано кабмином без указания лиц, курирующих данный проект. Скорее всего, не нашлось человека, который согласился бы поставить свою подпись под этим фейком.
Напомним, ранее Киев заявил о планах строительства на побережье Азовского моря базы ВМС. Работы, по словам представителя правительства, должны быть закончены до конца текущего года.
Шерин отметил, что глубина Азовского моря от 7 до 14 метров. Это обстоятельство не позволяет иметь здесь какие-либо серьезные боевые корабли, а тем более подлодки.
По его мнению, такого рода планы являются лишь прикрытием для украинских чиновников, заинтересованных в расхищении государственных средств.
Если они хотят заниматься реальными делами, то должны сначала восстановить свой разрушенный флот, а для этого потребуются вложения в Николаевский судостроительный завод, который дышит на ладан и скоро закроется, сказал депутат.
В свою очередь директор Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин считает, что Киев не собирается создавать никаких баз – это только заявления в преддверии выборов.
По его словам, украинского флота де-факто нет, он числится только на бумаге. Тем не менее, власти декларируют, что будет строиться какая-то база ВМС. Видимо, они там овощи собираются хранить, отметил эксперт.
Он также обратил внимание на то, что сообщение о строительстве базы было опубликовано кабмином без указания лиц, курирующих данный проект. Скорее всего, не нашлось человека, который согласился бы поставить свою подпись под этим фейком.
Напомним, ранее Киев заявил о планах строительства на побережье Азовского моря базы ВМС. Работы, по словам представителя правительства, должны быть закончены до конца текущего года.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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