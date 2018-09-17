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Скорее, овощебаза: В Госдуме оценили планы Киева создать базу ВМС

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К планам украинского правительства создать на Азовском море военно-морскую базу нельзя относиться серьезно, передает канал RT заявление зампреда думского комитета по обороне Александра Шерина.



Шерин отметил, что глубина Азовского моря от 7 до 14 метров. Это обстоятельство не позволяет иметь здесь какие-либо серьезные боевые корабли, а тем более подлодки.


По его мнению, такого рода планы являются лишь прикрытием для украинских чиновников, заинтересованных в расхищении государственных средств.

Если они хотят заниматься реальными делами, то должны сначала восстановить свой разрушенный флот, а для этого потребуются вложения в Николаевский судостроительный завод, который дышит на ладан и скоро закроется, сказал депутат.

В свою очередь директор Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин считает, что Киев не собирается создавать никаких баз – это только заявления в преддверии выборов.

По его словам, украинского флота де-факто нет, он числится только на бумаге. Тем не менее, власти декларируют, что будет строиться какая-то база ВМС. Видимо, они там овощи собираются хранить, отметил эксперт.

Он также обратил внимание на то, что сообщение о строительстве базы было опубликовано кабмином без указания лиц, курирующих данный проект. Скорее всего, не нашлось человека, который согласился бы поставить свою подпись под этим фейком.

Напомним, ранее Киев заявил о планах строительства на побережье Азовского моря базы ВМС. Работы, по словам представителя правительства, должны быть закончены до конца текущего года.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org
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18 комментариев
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  1. андрей юрьевич Офлайн
    андрей юрьевич Сегодня, 08:05
    +1
    любой ВПК-глобальная "пилорама" везде...
    1. Сармат Саныч Офлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 08:30
      0
      Вот нарвутся селюки, потом будут кричать "караул мы в Азове не то что "ходить кораблями - купаться не можем!". Ждём вопли ЭМАЛИРОВАННЫХ по поводу блокирования портов. Изваринский, Иловайский, Еленовский, Дебальцевский, а теперь и Азовский котелlaughing.
      Да ничего шумеры не потеряли, до куда удочку могут забросить - то и ихlaughing. Радоваться надо, теперь у моря есть флот и надежный хозяин. Возрадуйтесь, шумерийцы, это Перемога!
      Объясняю что нужно сделать: 1.Загрузить на судно Норд 10 тонн золота
      2.Отпустить экипаж и судно в Россию
      3.климкен на фоне карты РФ с Крымом приносит глубочайшие извинения и обещает впредь не выпендриваться. И все!) Понимаю, гидность будет растоптана, а Агрессор будет ржать и ликовать, но это единственный способ решить проблему.
  2. 210окв Онлайн
    210окв Сегодня, 08:06
    +6
    Я понимаю,что в МО РФ оценили как овощебазу..А в Госдуме оценили...сами овощи.
    1. kapitan92 Офлайн
      kapitan92 Сегодня, 08:15
      +3
      К планам украинского правительства создать на Азовском море военно-морскую базу нельзя относиться серьезно, передает канал RT заявление зампреда думского комитета по обороне Александро Шерина.

      Нельзя серьезно относиться к подобным заявлениям "думаков"! Идет явная недооценка происходящего на окраине, на фоне инфо о возможном размещении в этой стране баз НАТО. hi
      1. bouncyhunter Офлайн
        bouncyhunter Сегодня, 08:26
        +3
        Прежде чем строить базу - надо построить (или купить) то , что в ней будет базироваться . Слава , привет ! hi
        1. kapitan92 Офлайн
          kapitan92 Сегодня, 08:31
          +3
          Привет, Паша! hi Строить и покупать они ничего не будут. Задача построить базу. Эксплуатанты этого сооружения уже имеются, причем со своими "кастрюлями". hi
          1. bouncyhunter Офлайн
            bouncyhunter Сегодня, 08:33
            +3
            Цитата: kapitan92
            Эксплуатанты этого сооружения уже имеются, причем со своими "кастрюлями".

            Это такие звёздно-полосатые , что ли ? wink
            1. kapitan92 Офлайн
              kapitan92 Сегодня, 08:35
              +1
              Цитата: bouncyhunter
              Это такие звёздно-полосатые , что ли ?

              Они "родные"! soldier
              1. cniza Онлайн
                cniza Сегодня, 08:55
                0
                Полосатики спят и видят как бы влезть в Азовское море и никак не могут понять , что оно мелкое и горлышко там узкое , а Россия "злая" и не пустит.
        2. НИКНН Онлайн
          НИКНН Сегодня, 09:15
          0
          Паша привет! hi Не вижу проблем. Переименовать байдарочную станцию в ВМБ и колючкой обнести , не вот тебе проблема. wink
    2. Серж Горелый Онлайн
      Серж Горелый Сегодня, 08:16
      +3
      Цитата: 210окв
      Я понимаю,что в МО РФ оценили как овощебазу..А в Госдуме оценили...сами овощи.

      Согласен. Абсолютно дебильное зубоскальство. Не надо быть Вангой, наши звёздно- полосатые партнёры окажут шумерам помощь с оборудованием базы. Сперва средствами радио разведки, а в перспективе - средствами ПВО и ПРО. Вот тут - то хохотушки закончатся и начнутся " глубокие озабоченности".
  3. _Kotegpushisteg_ Офлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 08:15
    +4
    ракетные ударные катера построят или получат в подарок и будет опасный для чф москитный флот!а вот госдуме далеко до конгресса сша скорее ближе к клоунской раде
  4. Olddetractor Офлайн
    Olddetractor Сегодня, 08:16
    +2
    Овощебаза как-то грубо. Лодочная станция - вот верное название заведения. И да! Лодочник должен быть адмиралом, без этого никак
    1. bessmertniy Онлайн
      bessmertniy Сегодня, 09:08
      0
      База отдыха с яхт-клубом - разве это не мечта моряков ВМС Украины! wassat
  5. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 08:52
    0
    Так это нормально , захватим базу с запасом продовольствия (если его конечно не скрысили)
  6. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 09:00
    0
    Слушая как разглагольствует Порошенко об экономических, военных, политических и даже европейских "победах" Украины не удивлюсь если завтра они огласят намерение строительства базы на Луне. Не имея ВМФ по факту можно заявлять и о его господстве в мировом океане. Главное, что после таких заявлений в конечном итоге не требуют их исполнения.
  7. Окорок Офлайн
    Окорок Сегодня, 09:02
    0
    откуда у нищебродов деньги на "морские базы"? страна-фэйк...хотя может у них и пара катерков считается вмб....
  8. Alexey-74 Онлайн
    Alexey-74 Сегодня, 09:30
    0
    Я бы не стал так радоваться. "Овощебаза"вполне может быть укомплектована береговыми средствами поражения западного производства, а также катерами береговой охраны ли что то наподобие "партнерами" из США.