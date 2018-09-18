Виктор Талалихин – герой советской авиации

18 сентября 1918 года, ровно 100 лет назад, родился будущий легендарный советский летчик и герой войны Виктор Васильевич Талалихин. Далеко не каждый человек удостаивается чести остаться в людской памяти и спустя целый век после своего рождения. Виктор Талалихин относится именно к таким людям, хотя и прожил он всего 23 года. Что это за возраст по сегодняшним меркам? Его ровесники только-только университеты заканчивают, а Виктор Талалихин в свои 23, трагически уйдя из жизни, получил всесоюзную известность. Ведь именно он одним из первых в советской авиации провел ночной воздушный таран, на своем истребителе И-16 атаковав немецкий самолет-бомбардировщик Heinkel He 111.Это произошло в ночь на 7 августа 1941 года в небе над Москвой. Самолет лейтенанта И. Ташнера из 7-й эскадрильи 26-й бомбардировочной эскадры люфтваффе был сбит благодаря настоящему герою Талалихину. Наш И-16, в свою очередь, упал в лесу в районе деревни Степыгино (сейчас это городской округ Домодедово), а сам Виктор Талалихин, получивший ранение, тем не менее, смог спуститься в речку Северку и выжить. Впоследствии он провел еще несколько успешных боев, сбив пять немецких самолетов.Виктор Васильевич Талалихин был самым обычным советским парнем – типичным представителем своего поколения, «сталинского». Именно «плюс-минус» ровесники Талалихина строили важнейшие объекты советской промышленности, несли на себе всю тяжесть индустриализации и коллективизации, героически сражались в годы Великой Отечественной войны. Виктор родился 18 сентября 1918 года в селе Тепловка Вольского уезда Саратовской губернии в рабочей семье. Взрослели тогда рано и уже в 1933 году, в пятнадцатилетнем возрасте, Виктор устроился рабочим на Московский мясокомбинат, где в следующем году окончил фабрично-заводское училище и затем работал шпикорезом и мясообвальщиком в сырьевом цехе.Однако, как и многие парни его возраста, Витя Талалихин грезил небом и мечтал о романтичной и сложной профессии военного летчика. Ведь тогда, в 1930-е годы, был самый пик развития и популяризации советской авиации. Вся страна знала имена прославленных летчиков, а молодежь стремилась равняться на них и получать связанные с авиацией профессии. Не стал исключением и Виктор Талалихин, который тоже мечтал о карьере летчика, тем более, что в авиации к этому времени уже служили его два старших брата.Уже в сентябре 1935 года он записался в планерный кружок мясокомбината – такие кружки в то время действовали при многих советских предприятиях. Ведь именно рабочий класс считался кузницей кадров для армии, флота, органов безопасности советского государства. В октябре 1936 г. комсомол дал Виктору Талалихину путевку в аэроклуб Пролетарского района Москвы, где молодой человек в июне 1937 года и совершил первый самостоятельный полет на самолете У-2. Все же уникальная система отбора и подготовки кадров была в Советском Союзе в сталинское время! Ведь любой рабочий паренек имел все шансы проявить свои способности и таланты и стать военным летчиком или подводником, конструктором ракет или разведчиком. На примере Талалихина мы видим, что планерные кружки существовали даже на таких сугубо гражданских предприятиях как мясокомбинат, и молодые рабочие имели возможность определиться с будущей профессией и, проявив склонность к летному делу, уже всецело посвятить себя авиации.В декабре 1937 г. Виктор Талалихин поступил и в декабре 1938 г. окончил 2-ю Борисоглебскую военную авиационную школу летчиков в Борисоглебске Воронежской области. Это военное учебное заведение было одним из первых, готовивших летчиков-истребителей, разведчиков и бомбардировщиков для Рабоче-Крестьянского Красного Воздушного флота. В числе самых знаменитых выпускников школы был Валерий Павлович Чкалов и, конечно, молодые курсанты очень гордились тем, что им довелось учиться в «школе Чкалова», а в декабре 1938 года учебное заведение действительно переименовали в военное училище имени Валерия Чкалова.Виктор Талалихин выпустился из Борисоглебской школы в звании младшего лейтенанта и с квалификацией летчика-истребителя. Он был распределен на должность младшего летчика в 3-ю авиационную эскадрилью 27-го истребительного авиационного полка ВВС Московского военного округа. В это время Виктор летал на И-153. Вскоре пришлось ему получить и первое боевое крещение – две эскадрильи полка перебросили на Карельский перешеек для участия в советско-финской войне, где включили в состав 152-го истребительного авиационного полка.По официальным данным, во время советско-финской войны Виктор Талалихин, числившийся начальником связи 3-й эскадрильи 80-го авиаполка, совершил 47 боевых вылетов и лично сбил 3 самолета ВВС Финляндии, за что получил орден Красной Звезды. Однако в ряде современных публикаций этот эпизод в жизни прославленного летчика подвергается сомнению. Например, авторы публикации в «Совершенно секретно» ссылаются на документы авиационных частей, участвовавших в советско-финской войне. Согласно этим документам, 3-я эскадрилья, в составе которой служил Талалихин, не провела ни одного боя из-за того, что на том участке фронта, за который отвечал авиаполк, отсутствовала авиация противника. Но летчики эскадрильи, тем не менее, регулярно совершали боевые вылеты – только в качестве штурмовой авиации, подавляя огневые точки противника. Во время одного из таких вылетов погиб друг Талалихина младший лейтенант Гумар Аюпов. Именно благодаря действиям советских летчиков тогда была предотвращена гибель целой стрелковой дивизии и действовавшего вместе с ней оперативного полка войск НКВД.После того, как весной 1941 г. Виктор Талалихин окончил курсы командиров звеньев, он был назначен командиром авиационного звена 1-й авиационной эскадрильи формирующегося 177-го истребительного авиационного полка. Это назначение не было неожиданностью – 177-м полком командовал Михаил Королев, сослуживец Виктора Талалихина по Финляндии. В июне 1941 года началась Великая Отечественная война. Младший лейтенант Виктор Талалихин, служивший в 177-м полку, входившем в состав 6-го истребительного авиационного корпуса Московской зоны ПВО, с первых месяцев войны стал принимать участие в боевых действиях.Герой Советского Союза полковник авиации Марк Лазаревич Галлай, служивший в начале войны летчиком-истребителем 2-й отдельной истребительной авиационной эскадрильи ПВО Москвы, вспоминал о Талалихине:«Главное же, что запомнилось из беседы с этим спокойным, вежливым, серьезным пареньком, был, конечно, не его орден, а какая-то острая внутренняя нацеленность на то тяжелое дело, которое предстояло [70] делать всем нам, — на войну. Разумеется, в нашем разговоре не фигурировали какие-либо торжественные декларации или пышные слова. Это выяснилось с первых же дней войны; лучше всего воюет не обязательно тот, кто в мирное время громче всех декларировал свою воинственность и жажду подвигов...».Возможно, именно эти качества и позволили Талалихину пойти на очень смелый поступок – воздушный таран. Тут надо отметить, что воздушный таран – русское изобретение. Первым в мире на воздушный таран пошел штабс-капитан Петр Нестеров – прославленный русский летчик, автор знаменитой «мертвой петли». 8 сентября 1914 года в районе Львова Петр Нестеров направил свою машину на таран тяжелого австрийского самолета, которым управляли опытные летчики Франц Малина и барон Фридрих фон Розенталь. К сожалению, 27-летний штабс-капитан Нестеров погиб.Первый в мире ночной таран также совершил наш военный летчик - 28 октября 1937 года в небе над Барселоной летчик-интернационалист Евгений Степанов (Эву Хеньо), сражавшийся на стороне испанских республиканцев, атаковал итальянский самолет - бомбардировщик SM-81. Интересно, что при проведении ночного тарана Евгений Степанов остался жив.Во время Великой Отечественной войны первый воздушный таран провел в небе над аэродромом Млынов в районе Дубно советский летчик старший лейтенант Иван Иванов. 22 июня 1941 года, около 4:25 утра, Иван Иванов атаковал немецкий бомбардировщик. При проведении тарана 31-летний советский летчик погиб, но был посмертно представлен к званию Героя Советского Союза. Впрочем, в первый день войны было совершено еще несколько воздушных таранов - в 5:15 младший лейтенант Леонид Бутерин погиб в небе над Станиславом (ныне – Ивано-Франковск), атаковав немецкий «Юнкерс».В 6 утра 22 июня еще один советский летчик, так и оставшийся неизвестным, протаранил на своем У-2 немецкий «Мессершмитт», а в 10 утра 22 июня летчик Петр Рябцев также протаранил немецкий самолет в небе над Брестом. Всего только в первый день Великой Отечественной войны советские летчики 19 раз таранили самолеты противника, а за все время войны пилоты советской авиации провели более 600 воздушных таранов. Во многом именно удивительный героизм советских летчиков позволил нам достойно противостоять люфтваффе в воздухе, хотя первоначально гитлеровская Германия и имела серьезные преимущества.В ночь с 6 на 7 августа 1941 года командование полка получило сигнал тревоги, после чего истребитель И-16, который пилотировал младший лейтенант Талалихин, был поднят в воздух и вылетел на перехват вражеских самолетов, летевших на бомбардировку Москвы. Над деревнями Добрыниха и Щеглятьево Московской области Талалихин обнаружил следовавший на высоте 4800 м. самолет He-111 лейтенанта И.Ташнера.Младший лейтенант Талалихин уверенно стал сближаться с вражеским бомбардировщиком. Поймав немецкий самолет в прицел, советский летчик открыл огонь, но и немец оказался не из простых – он мастерски увернулся и попытался оторваться от советского истребителя. В ответ Талалихин развернулся и снова открыл огонь по немецкому самолету. Лейтенант Ташнер, пилотировавший немецкий самолет, увеличил скорость и стал снижать свою машину. Талалихин опять ударил по немцу из пулемета и смог поразить правый мотор бомбардировщика.Но Не-111 продолжал полет. У советского летчика, тем временем, кончились патроны и у Талалихина не оставалось иного выхода, кроме как пойти на таран. Стрелок бомбардировщика вел ответный огонь по советскому истребителю и Талалихин был ранен в руку, но не уклонился от тарана и, подойдя к хвосту немецкого самолета, нанес винтом по нему удар. Не-111 был сбит. Сам Талалихин выбросился из поврежденного истребителя с парашютом и попал в неглубокое озеро, где его увидели местные жители и помогли ему выбраться. В деревне Степыгино младшего лейтенанта перевязали, а затем доставили на У-2 в штаб полка. Там и стало известно о подвиге летчика. Советское командование тогда уделяло особое внимание подобным проявлениям отваги и доблести военнослужащих, поскольку пример Талалихина и многих других героев мог вдохновлять миллионы советских солдат и мирных граждан на фронтовые подвиги.Уже 8 августа 1941 г. за совершенный таран младший лейтенант Виктор Талалихин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. 2 сентября 1941 года в Кремле председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин лично вручил младшему лейтенанту Талалихину грамоту о присвоении звания Героя Советского Союза, орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». Примечательно, что И-16, на котором летчик совершил таран, был обнаружен лишь спустя 73 года после описываемых событий – в июне 2014 г., в лесном массиве в 20 км. от Москвы.Получив самую высшую награду советского государства, младший лейтенант Талалихин продолжал нести службу в составе своего авиационного полка в должности заместителя командира авиационной эскадрильи. Когда командир эскадрильи, получив ранение, выбыл из строя, Талалихин стал исполнять обязанности комэска. Он провел еще несколько успешных воздушных боев. Но жизнь большинства летчиков – истребителей в первые годы войны была очень недолгой. Обычно летчик-истребитель погибал в пятом – шестом боевом вылете, летчик – штурмовик – в десятом боевом вылете. Воздушный таран был смертельным для каждого третьего летчика, решившегося на его применение, поэтому пойти на таран, особенно на ночной, означало рисковать очень серьезно. Каждый летчик, решавшийся на воздушный таран, с полным на то правом может быть назван настоящим героем.Младший лейтенант Виктор Талалихин погиб в воздушном бою в небе над Подольском 27 октября 1941 года, спустя чуть более месяца после своего 23-летия. Уже после войны, в 1948 году, его навечно включили в списки 1-й авиационной эскадрильи 177-го истребительного авиационного полка. Как и ряд других выдающихся советских летчиков, Талалихин вошел в «пантеон» советских героев. Именем героя были названы улицы во множестве городов Советского Союза, небольшой город в Домодедовском районе Московской области, ряд школ, технологический колледж в Москве (в котором функционирует музей Виктора Талалихина).