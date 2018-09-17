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США провели "учения" в Эт-Танфе. И вдруг ИГИЛ начало контрнаступление на САА

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Американские войска провели учения по высадке десанта морской пехоты в Аденском заливе. Американское центральное командование сообщает, что учения по высадке десанта проводятся в качестве отработки возможностей американского контингента, находящегося в Ближневосточном регионе. Также заявлено, что маневры нацелены на «повышение безопасности, включая безопасность гражданского судоходства».

США провели "учения" в Эт-Танфе. И вдруг ИГИЛ начало контрнаступление на САА


Высадка десанта осуществлялась с применением амфибийных средств, а также при использовании бронетехники, которая выходила из универсального десантного корабля.




Аденский залив – часть Аравийского моря. На севере – побережье Йемена, на юге – Джибути и Сомали. Примечательно, в Джибути находится первая зарубежная китайская военная база. Аденский залив через Баб-Эль-Мандебский пролив соединяется с Красным море. Через Красное море идёт основной трафик угледоводородов из стран Ближнего Востока в Европы и далее на запад.

Центральное командование США сообщает и об учебных маневрах американского контингента в Сирии. В частности, военнослужащие 3-е батальона морской пехоты ВМС США, прикомандированные к группе специального назначения, осуществили стрельбы в районе сирийской военной базы Эт-Танф с применением ПТРК Javelin.



Как видно на фото, в учениях на территории Сирии применяли и стрелковое оружие. Каких-либо подробностей маневров не приводится.

Важно, что стрельбы проводились в тот момент, когда в этом же районе Сирии САА начинала операцию против оказавшейся в полукотле группировки ИГИЛ (*запрещена в РФ). Нет ли связи американских «учений» с тем, что прижатые к границы игиловцы вдруг воспрянули духом и осуществили контратаку на передовые позиции сирийских правительственных сил?
Использованы фотографии:
Центральное командование США
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5 комментариев
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  1. Strashila Офлайн
    Strashila Сегодня, 08:57
    0
    "прижатые к границы игиловцы вдруг воспрянули духом и осуществили контратаку на передовые позиции сирийских правительственных сил?"... американцы провели разведку, с координировали их взаимодействия... те и поперли в слабые места обороны САА.
  2. bessmertniy Онлайн
    bessmertniy Сегодня, 09:00
    0
    Американцам важно, чтобы в Сирии как можно дольше оставались игиловские недобитки. Это для них основание оставаться в стране, которая их не приглашала помогать бороться с боевиками террористических организаций. Другой зацепкой остается сотрудничество США с курдами. Понятно, что ИГИЛ сегодня подстраивается под американские хотелки, понимая, что в этом шанс сохраниться negative .
  3. Rostislav Офлайн
    Rostislav Сегодня, 09:07
    0
    Где Сирия и где Аденский пролив?
    Осталось контратаки игиловцев к фазе луны привязать.
    1. rotmistr60 Офлайн
      rotmistr60 Сегодня, 09:12
      0
      Следовало бы статью до конца дочитать, а не спешить с комментарием
      командование США сообщает и об учебных маневрах американского контингента в Сирии
  4. wolf11 Онлайн
    wolf11 Сегодня, 09:23
    0
    Если в кране нет воды........