США провели "учения" в Эт-Танфе. И вдруг ИГИЛ начало контрнаступление на САА
Американские войска провели учения по высадке десанта морской пехоты в Аденском заливе. Американское центральное командование сообщает, что учения по высадке десанта проводятся в качестве отработки возможностей американского контингента, находящегося в Ближневосточном регионе. Также заявлено, что маневры нацелены на «повышение безопасности, включая безопасность гражданского судоходства».
Высадка десанта осуществлялась с применением амфибийных средств, а также при использовании бронетехники, которая выходила из универсального десантного корабля.
Аденский залив – часть Аравийского моря. На севере – побережье Йемена, на юге – Джибути и Сомали. Примечательно, в Джибути находится первая зарубежная китайская военная база. Аденский залив через Баб-Эль-Мандебский пролив соединяется с Красным море. Через Красное море идёт основной трафик угледоводородов из стран Ближнего Востока в Европы и далее на запад.
Центральное командование США сообщает и об учебных маневрах американского контингента в Сирии. В частности, военнослужащие 3-е батальона морской пехоты ВМС США, прикомандированные к группе специального назначения, осуществили стрельбы в районе сирийской военной базы Эт-Танф с применением ПТРК Javelin.
Как видно на фото, в учениях на территории Сирии применяли и стрелковое оружие. Каких-либо подробностей маневров не приводится.
Важно, что стрельбы проводились в тот момент, когда в этом же районе Сирии САА начинала операцию против оказавшейся в полукотле группировки ИГИЛ (*запрещена в РФ). Нет ли связи американских «учений» с тем, что прижатые к границы игиловцы вдруг воспрянули духом и осуществили контратаку на передовые позиции сирийских правительственных сил?
Высадка десанта осуществлялась с применением амфибийных средств, а также при использовании бронетехники, которая выходила из универсального десантного корабля.
Аденский залив – часть Аравийского моря. На севере – побережье Йемена, на юге – Джибути и Сомали. Примечательно, в Джибути находится первая зарубежная китайская военная база. Аденский залив через Баб-Эль-Мандебский пролив соединяется с Красным море. Через Красное море идёт основной трафик угледоводородов из стран Ближнего Востока в Европы и далее на запад.
Центральное командование США сообщает и об учебных маневрах американского контингента в Сирии. В частности, военнослужащие 3-е батальона морской пехоты ВМС США, прикомандированные к группе специального назначения, осуществили стрельбы в районе сирийской военной базы Эт-Танф с применением ПТРК Javelin.
Как видно на фото, в учениях на территории Сирии применяли и стрелковое оружие. Каких-либо подробностей маневров не приводится.
Важно, что стрельбы проводились в тот момент, когда в этом же районе Сирии САА начинала операцию против оказавшейся в полукотле группировки ИГИЛ (*запрещена в РФ). Нет ли связи американских «учений» с тем, что прижатые к границы игиловцы вдруг воспрянули духом и осуществили контратаку на передовые позиции сирийских правительственных сил?
- Использованы фотографии:
- Центральное командование США
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