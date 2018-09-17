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Генсек НАТО пригрозил «глобальным» ответом на российские кибератаки

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Североатлантический альянс готов применить пятую статью своего устава в случае кибератак со стороны России, передает РИА Новости заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.



Ранее на июльском саммите страны альянса пришли к соглашению о том, что в случае «гибридной войны» могут задействовать статью пятую устава о коллективной обороне – точно так же, как и в случае вооруженного нападения на одну из стран организации.


Конечно, данное решение не будет реализовано автоматически. Всё будет зависеть от характера кибератаки, пояснил Столтенберг.

По его словам, здесь важно то, что альянс четко заявил о готовности использовать пятую статью при необходимости. «Мы также укрепляем нашу киберзащиту», – добавил генсек.

Он подчеркнул, что не будет уточнять условий применения статьи 5, поскольку это может дать преимущество потенциальному противнику.

При этом Столтенберг отметил, что в ходе ответной миссии НАТО прибегнет только к тем методам, которые отвечают требованиям международного права.

Такие методы использовались против ИГ (группировка запрещена в РФ), правда, не самим альянсом, но его союзниками, сообщил он.

Напомним, пятая статья устава НАТО, в том числе гласит, что нападение на одну из стран альянса будет рассматриваться как нападение на всю организацию в целом.
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10 комментариев
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  1. bessmertniy Онлайн
    bessmertniy Сегодня, 08:52
    +1
    США сами разжигают кибервойну под предлогом, что НАТО подвергается кибератакам России. Защищаться при этом суверенное право США, но нечего рукам волю давать. hi
    1. Logall Онлайн
      Logall Сегодня, 09:00
      0
      Вот на что обратил внимание:
      Такие методы использовались против ИГ
      Они станут нам оказывать всестороннюю помощью? (Не официально конечно же)
      1. maxim947 Онлайн
        maxim947 Сегодня, 09:30
        0
        Североатлантический альянс готов применить пятую статью своего устава

        Они нам войну уже объявляют?)) Пускай зад себе подотрут этой статьей, клоуны.
    2. НИКНН Онлайн
      НИКНН Сегодня, 09:03
      +1
      Он подчеркнул, что не будет уточнять условий применения статьи 5, поскольку это может дать преимущество потенциальному противнику.
      А эти условия в уставе НАТО не прописаны?
      При этом Столтенберг отметил, что в ходе ответной миссии НАТО прибегнет только к тем методам, которые отвечают требованиям международного права.
      Понимаю за признание, что в НАТО методы разные бывают и соответствующие международным требованиям тоже, но основные смотрю не такие. sad
  2. Теренин Офлайн
    Теренин Сегодня, 08:55
    +1
    Генсек НАТО пригрозил «глобальным» ответом на российские кибератаки
    Что то не пойму, он (Столерг) этими "глобальными приугрозами", хочет у нас разрешения спросить на их применение? Они их и так применят, если посчитают необходимым. Вывод один: надо реально проводить кибератаки.
    1. Dashout Онлайн
      Dashout Сегодня, 09:31
      0
      Цитата: Теренин
      Что то не пойму, он (Столерг) этими "глобальными приугрозами", хочет у нас разрешения спросить на их применение?

      Собака лает - ветер носит!
  3. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 09:08
    0
    Североатлантический альянс готов применить пятую статью своего устава в случае кибератак со стороны России
    Отличный повод для прибалтов и др. мелочи поднять (продолжить) вой о кибератаках, взломах, проникновениях. Вот тогда и посмотрим как зарабатает пятая статья. Что-то до этого многие орали (включая Сша) о российских кибератаках, а о статье почему-то помалкивали. Генесеки НАТО все (бывшие и нынешний) как на подбор - профессионализма 0, а русофобии через край.
  4. BAI Онлайн
    BAI Сегодня, 09:09
    0
    Североатлантический альянс готов применить пятую статью своего устава в случае кибератак со стороны России

    Сами проблему провоцируют. Как с химоружием в Сирии. Прямой призыв" "Вы сделайте, а мы виновной объявим Россию".
  5. parusnik Онлайн
    parusnik Сегодня, 09:25
    0
    Такие методы использовались против ИГ (группировка запрещена в РФ), правда, не самим альянсом, но его союзниками, сообщил он
    .    ...Нда...вскорости...Россию приравняют к ИГ (группировка запрещена в РФ)...Это как сейчас, ровняют СССР и нацистскую Германию, дескать одно и тоже...
  6. Сибирский цирюльник Онлайн
    Сибирский цирюльник Сегодня, 09:30
    0
    Он ,практически, каждый понедельник рожает угрозы, в адрес РФ)) Видать, в выходные, регулярно "наступает на стакан" слишком активно ))