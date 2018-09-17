Генсек НАТО пригрозил «глобальным» ответом на российские кибератаки
Североатлантический альянс готов применить пятую статью своего устава в случае кибератак со стороны России, передает РИА Новости заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Ранее на июльском саммите страны альянса пришли к соглашению о том, что в случае «гибридной войны» могут задействовать статью пятую устава о коллективной обороне – точно так же, как и в случае вооруженного нападения на одну из стран организации.
Конечно, данное решение не будет реализовано автоматически. Всё будет зависеть от характера кибератаки, пояснил Столтенберг.
По его словам, здесь важно то, что альянс четко заявил о готовности использовать пятую статью при необходимости. «Мы также укрепляем нашу киберзащиту», – добавил генсек.
Он подчеркнул, что не будет уточнять условий применения статьи 5, поскольку это может дать преимущество потенциальному противнику.
При этом Столтенберг отметил, что в ходе ответной миссии НАТО прибегнет только к тем методам, которые отвечают требованиям международного права.
Такие методы использовались против ИГ (группировка запрещена в РФ), правда, не самим альянсом, но его союзниками, сообщил он.
Напомним, пятая статья устава НАТО, в том числе гласит, что нападение на одну из стран альянса будет рассматриваться как нападение на всю организацию в целом.
Ранее на июльском саммите страны альянса пришли к соглашению о том, что в случае «гибридной войны» могут задействовать статью пятую устава о коллективной обороне – точно так же, как и в случае вооруженного нападения на одну из стран организации.
Конечно, данное решение не будет реализовано автоматически. Всё будет зависеть от характера кибератаки, пояснил Столтенберг.
По его словам, здесь важно то, что альянс четко заявил о готовности использовать пятую статью при необходимости. «Мы также укрепляем нашу киберзащиту», – добавил генсек.
Он подчеркнул, что не будет уточнять условий применения статьи 5, поскольку это может дать преимущество потенциальному противнику.
При этом Столтенберг отметил, что в ходе ответной миссии НАТО прибегнет только к тем методам, которые отвечают требованиям международного права.
Такие методы использовались против ИГ (группировка запрещена в РФ), правда, не самим альянсом, но его союзниками, сообщил он.
Напомним, пятая статья устава НАТО, в том числе гласит, что нападение на одну из стран альянса будет рассматриваться как нападение на всю организацию в целом.
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