Подозреваемый раскрыл подробности покушения на Захарченко
МГБ Донецкой республики предоставило телеканалу Звезда видео допроса одного из подозреваемых в покушении на главу республики Александра Захарченко.
Мужчина, представившийся Александром Погореловым, признался, что был завербован украинскими спецслужбами. Ему была поставлена задача заложить изготовленное украинскими специалистами взрывное устройство в ресторане «Пушкин».
При этом он знал, что вторая группа готовит теракт в другом заведении. Для этого, по словам Погорелого, была использована взрывная система нового типа, способная принимать сигналы оператора на расстоянии до 2 километров, несмотря на капитальные стены, перекрытия и другие преграды. В СБУ ее испытали, однако для конкретных дел еще не применяли.
Подозреваемый отметил, что ранее в СБУ таких взрывных устройств не было. По его данным, оно было передано украинцам американскими спецслужбами, и стоимость такой дистанционно управляемой бомбы составляет около $10 тысяч.
Дата проведения допроса не уточняется.
Напомним, Захарченко погиб 31 августа в кафе «Сепар». Смертельное ранение также получил его телохранитель, еще 11 человек были госпитализированы. Ранее и.о. главы ДНР Денис Пушилин обвинил в причастности к теракту западные спецслужбы.
Мужчина, представившийся Александром Погореловым, признался, что был завербован украинскими спецслужбами. Ему была поставлена задача заложить изготовленное украинскими специалистами взрывное устройство в ресторане «Пушкин».
При этом он знал, что вторая группа готовит теракт в другом заведении. Для этого, по словам Погорелого, была использована взрывная система нового типа, способная принимать сигналы оператора на расстоянии до 2 километров, несмотря на капитальные стены, перекрытия и другие преграды. В СБУ ее испытали, однако для конкретных дел еще не применяли.
Подозреваемый отметил, что ранее в СБУ таких взрывных устройств не было. По его данным, оно было передано украинцам американскими спецслужбами, и стоимость такой дистанционно управляемой бомбы составляет около $10 тысяч.
Дата проведения допроса не уточняется.
Напомним, Захарченко погиб 31 августа в кафе «Сепар». Смертельное ранение также получил его телохранитель, еще 11 человек были госпитализированы. Ранее и.о. главы ДНР Денис Пушилин обвинил в причастности к теракту западные спецслужбы.
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