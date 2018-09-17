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Подозреваемый раскрыл подробности покушения на Захарченко

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МГБ Донецкой республики предоставило телеканалу Звезда видео допроса одного из подозреваемых в покушении на главу республики Александра Захарченко.



Мужчина, представившийся Александром Погореловым, признался, что был завербован украинскими спецслужбами. Ему была поставлена задача заложить изготовленное украинскими специалистами взрывное устройство в ресторане «Пушкин».


При этом он знал, что вторая группа готовит теракт в другом заведении. Для этого, по словам Погорелого, была использована взрывная система нового типа, способная принимать сигналы оператора на расстоянии до 2 километров, несмотря на капитальные стены, перекрытия и другие преграды. В СБУ ее испытали, однако для конкретных дел еще не применяли.

Подозреваемый отметил, что ранее в СБУ таких взрывных устройств не было. По его данным, оно было передано украинцам американскими спецслужбами, и стоимость такой дистанционно управляемой бомбы составляет около $10 тысяч.

Дата проведения допроса не уточняется.

Напомним, Захарченко погиб 31 августа в кафе «Сепар». Смертельное ранение также получил его телохранитель, еще 11 человек были госпитализированы. Ранее и.о. главы ДНР Денис Пушилин обвинил в причастности к теракту западные спецслужбы.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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32 комментария
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  1. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 09:44
    0
    Кто бы сомневался, что американцы не помогают киевской хунте терроризировать Донбасс и убирать его лидеров. stop Понятно, что они постепенно расширяют арсенал украинских спецслужб.
    1. Dashout Офлайн
      Dashout Сегодня, 09:47
      +5
      Цитата: bessmertniy
      Кто бы сомневался, что американцы не помогают киевской хунте терроризировать Донбасс и убирать его лидеров. stop Понятно, что они постепенно расширяют арсенал украинских спецслужб.

      Когда уж эта кошка наскребет на свой хребёт...
      1. красноярск Офлайн
        красноярск Сегодня, 10:15
        +4
        Цитата: Dashout
        Цитата: bessmertniy
        Кто бы сомневался, что американцы не помогают киевской хунте терроризировать Донбасс и убирать его лидеров. stop Понятно, что они постепенно расширяют арсенал украинских спецслужб.

        Когда уж эта кошка наскребет на свой хребёт...

        Что-то подозрительно много знает этот "завербованный". И про закладку ВУ в другом месте, и про новую систему подрыва ВУ......
    2. Венд Онлайн
      Венд Сегодня, 09:58
      +1
      Цитата: bessmertniy
      Кто бы сомневался, что американцы не помогают киевской хунте терроризировать Донбасс и убирать его лидеров. stop Понятно, что они постепенно расширяют арсенал украинских спецслужб.

      Понимаю, чудес не бывает. Но как бы было здорово, если бы гибель Захарченко, была просто инсценировкой, в ходе глобальной политической игры.
    3. игорка357 Офлайн
      игорка357 Сегодня, 11:07
      0
      Я сомневаюсь что НЕ помогают!Пишите правильно уважаемый,а в том что именно помогают,ни у кого сомнений не вызывает!
    4. ИванИванов Офлайн
      ИванИванов Сегодня, 11:32
      0
      Цитата: bessmertniy
      Кто бы сомневался, что американцы не помогают киевской хунте терроризировать Донбасс и убирать его лидеров. stop Понятно, что они постепенно расширяют арсенал украинских спецслужб.

      Это давно понятно, хотя сомневающихся "сами себя взорвали" по прежнему много почему-то. И Вообще говоря такие ситуации, учитывая обстановку, надо просчитывать, это правал спецслужб, когда лидеров стреляют как куропаток, вопрос прежде всего к нашим, большие маневры это хорошо, но неплохо бы обеспечить элементарную безопасность союзникам/превентивную работу по хунте, а мы даже на теракты крыму не ответили, вот хунта и борзеет... но мы лучше храм в парке патриот построим, может поможет.
  2. Корсар0304 Офлайн
    Корсар0304 Сегодня, 09:53
    0
    Да сколько же можно?! Моторола, Гиви, Захарченко... Лидерам ДНР давно нужно озаботиться нормальной службой безопасности, понять что именно они сейчас - главная цель порошенковской хунты и его забугорных покровителей.
    Все, хорош подставляться.
    1. ученый Онлайн
      ученый Сегодня, 10:16
      +1
      Цитата: Корсар0304
      Да сколько же можно?

      Государственный терроризм, да еще под прикрытием ЦРУ может продолжаться вечно, особенно когда военным ЛДНР насильно навязывают соблюдение минских договоренностей. Бестолковое сидение в окопе не может продолжаться бесконечно. А демонстрация Россией постоянной приверженности мирного урегулирования и бесконечные попытки политиков договорится с военными преступниками в Киеве в конечном итоге приведут к дискредитации российской власти, поражению и очередной волны беженцев.
      1. helmi8 Офлайн
        helmi8 Сегодня, 11:02
        +1
        Цитата: ученый
        военным ЛДНР насильно навязывают соблюдение минских договоренностей. Бестолковое сидение в окопе не может продолжаться бесконечно

        А Вы что предлагаете? ЛДНР идти в атаку? Какими силами? Ознакомьтесь с основами тактики, какое должно быть соотношение сил в наступлении, обороне... Мало кому нравится это "сидение в окопе", но пока так...
        1. TAMBU Офлайн
          TAMBU Сегодня, 11:47
          +1
          Ну...граждане на передке уверяют, что дойти у них хватит сил и до Львова, вот только смущает 70% враждебно настроенного, качественно обработанного населения в тылах после этого...
    2. красноярск Офлайн
      красноярск Сегодня, 14:05
      0
      Цитата: Корсар0304
      Да сколько же можно?! Моторола, Гиви, Захарченко... Лидерам ДНР давно нужно озаботиться нормальной службой безопасности, понять что именно они сейчас - главная цель порошенковской хунты и его забугорных покровителей.
      Все, хорош подставляться.

      Понимаете какое дело, земляк, для организации надежной охраны нужны специалисты. А где их взять? Правильно, в России. Темнейший мог бы командировать пару-тройку своих спецов, да видать решил, что шахтеры сами справятся. А может и по другому решил. Результат этого решения налицо.
  3. iaroslav.mudryi Офлайн
    iaroslav.mudryi Сегодня, 09:57
    -3
    Хммм....А вот теперь, ребятки с украины, вам пуканы будут рвать не по-детски....доигрались....
    1. Тикси-3 Офлайн
      Тикси-3 Сегодня, 10:07
      +2
      [quote=iaroslav.mudryi]А вот теперь, ребятки с украины, вам пуканы будут рвать не по-детски....доигрались....[/quot
      кто рвать будет? вы? и кто там играет?????
    2. красноярск Офлайн
      красноярск Сегодня, 14:13
      0
      Цитата: iaroslav.mudryi
      Хммм....А вот теперь, ребятки с украины, вам пуканы будут рвать не по-детски....доигрались....

      Помяните мое слово, - ничего не будет. Донецким не по силам, а Россия медленно, потихонечку моет руки.
  4. Керенский Офлайн
    Керенский Сегодня, 10:13
    +1
    Ерунда какая-то. Человека закрыли ещё в 2017-ом. Перед этим ему рассказали, "что почём". Если, допустим, я даю СВУ исполнителю, на кой ляд мне распрягаться, кто и где его испытывал и сколько оно стоит? Смотри, не пропей! Зачем в СВУ видеокамера? Почему он подозреваемый? Он уже должен героически сидеть.
  5. atalef Офлайн
    atalef Сегодня, 10:18
    +3
    Как это топорно , на каких лохов вообще расчитано неизвестный (разумеется не из дрг убопавшей Захарченко )- рассказывает все подробности включая стоимость мины.
    На кого вообще это рассчитано?
    Когда надо чем то крыть, А крыть в общем нечем - появляются вот такие крендели из параллельных структур- вроде и связан , а к делу не пришьеш и показательный суд не устроить- но при этом он все знает .
    Конечно за содействие следствию он будет освобожден от судебной ответственности - крови то на руках нет.
    Подсадная уточка, фуфло.
    Как все это убого и шито белыми нитками.
    Скучно девочки
    1. burigaz2010 Офлайн
      burigaz2010 Сегодня, 10:40
      +4
      Вы ведь критиковали интервью Петрова Боширова, попробуйте ответить на вопрос! Нафига России надо было убивать Скрипаля? Простой вопрос! Надеюсь получить ответ!!!
      1. Кит Сухопутный Офлайн
        Кит Сухопутный Сегодня, 12:09
        0
        Скрипаль работал по Испании, где живет очень много "специфических" россиян, некоторые из которых являются весьма осведомленными в очень щепетильных околофинансовых вопросах, имеющих прямое отношение к высшим эшелонам (и персоналиям) российской власти. Скрипаль много знает.
      2. atalef Офлайн
        atalef Сегодня, 12:57
        +1
        Цитата: burigaz2010
        Нафига России надо было убивать Скрипаля? Простой вопрос! Надеюсь получить ответ!

        очень просто
    2. Кит Сухопутный Офлайн
      Кит Сухопутный Сегодня, 12:03
      -1
      У меня просмотр ролика с этим "диверсантом" (три ха-ха!) вызвал примерно похожие мысли. Неужели ОНИ действительно считают всех людей ?!
      1. Кит Сухопутный Офлайн
        Кит Сухопутный Сегодня, 12:04
        0
        ... такими глупыми?! (что-то заглючило).
    3. Околоточный Офлайн
      Околоточный Сегодня, 12:25
      0
      Ну, согласен, топорно, на фуфло вполне тянет. А английский "Новичок", Петров и Баширов НЕ ФУФЛО? Лучше слеплено? Что же вы об этом фуфле не высказываетесь?
      1. atalef Офлайн
        atalef Сегодня, 12:58
        +1
        Цитата: Околоточный
        Петров и Баширов НЕ ФУФЛО? Лучше слеплено?

        на том же уровне.
        Туристы laughing laughing laughing
  6. BAI Офлайн
    BAI Сегодня, 10:24
    +4
    Подозреваемый отметил, что ранее в СБУ таких взрывных устройств не было. По его данным, оно было передано украинцам американскими спецслужбами, и стоимость такой дистанционно управляемой бомбы составляет около $10 тысяч.

    Американцы ему сами про стоимость доложили? Ну на кого этот бред рассчитан? На "Цензоре" все это высмеют и правильно сделают. Информационная подстава какая-то.
    1. Piramidon Онлайн
      Piramidon Сегодня, 11:14
      +1
      Цитата: BAI
      Американцы ему сами про стоимость доложили?

      Может он сам в Америку ездил покупать этот девайс на барахолке. wassat
    2. region58 Онлайн
      region58 Сегодня, 11:49
      0
      Цитата: BAI
      Ну на кого этот бред рассчитан?

      Цитата: atalef
      Подсадная уточка, фуфло.

      Цитата: Керенский
      Ерунда какая-то.

      Не эксперт, но судя по голосу и движениям глаз он прямо с листа текст читает... Ммда... За кого народ держат... Риторический вопрос... Печально.
  7. ramzes1776 Офлайн
    ramzes1776 Сегодня, 10:34
    -1
    Посмотрите кто встал у руля после Захарченко и кто его всё это время продвигал, а теперь прикиньте кому это выгодно и сделайте выводы.
    1. Грибок Офлайн
      Грибок Сегодня, 10:58
      +1
      Выгодно СБУ. Пятому отделу. Отдел диверсий.
    2. Vita VKO Офлайн
      Vita VKO Сегодня, 11:08
      +1
      Цитата: ramzes1776
      кому это выгодно и сделайте выводы

      Очень выгодно действующей власти в Киеве, особенно перед выборами. Уверен Парашенко и дальше будут так очки зарабатывать у бандеровцев. Государственный терроризм под крышей ЦРУ очень дёшево обходится киевской хунте. Для это не нужна ни армия, ни полиция. А то что в итоге этого геноцида страна быстро обезлюдит и превратится в пустыню, так они к этому и стремятся.
  8. Romka47 Офлайн
    Romka47 Сегодня, 11:29
    -1
    Ну как тут без полосатиков то, если шатл просверлили тот тут то уж....
  9. 23424636 Офлайн
    23424636 Сегодня, 13:19
    0
    быстрая движуха по отъезду ташкента и смена министров ,тоже готовилась в СБУ ? Может Захара заказал Пушилин у американос а те дали команду боевым дронам филигранно завалить лидера республике в рестрике что ни один повар ни официант не пострадал.. Пора снимать блокбастер ,только не показывать его в Донецке . ибо заморили .Что то похоже на дело Кирова ,который трахал женщину когда зашел в кабинет ревнивый муж ., и завалил блудника с спермой на кальсонах. Что не помешало полстраны назвать именем этого кретина. ,да и сейчас славный город Вятка носит табло этого мудака.
  10. askort154 Онлайн
    askort154 Сегодня, 13:36
    -1
    Почитал, многие не верят в истинный персонаж и сценарий. Учитывая, что сейчас представляет из себя бывшая УССР, то чему удивляться. Не зря эту территорию давно называли : "перекати поле", "махновщина", "петлюровщина", "гуляй поле", "бендеровщина" , а сейчас современная - "майдановщина". Там никогда не было сильной власти. Как только оторвались от СССР (России), уже 27 лет строят " самостийность", а в итоге остались в позиции, худшей чем были в 1991 г. Россия вышла из этого штопора, а "украина" продолжает вращать ветки сближения с катастрофой. Она деградирует не по дням, а по часам, поэтому,
    легкая добыча для ЦРУ. Только наивный слепец не видит этого. ЦРУ в сильных государствах ведёт себя очень "тонко", а в странах третьего мира оно ведёт себя развязано-нагло, и не напрягает себя "тонкой" работой. Поэтому, так банально выглядит этот участник теракта - покушения на Захарченко. ЦРУ выполнило свою задачу с минимальными затратами, используя национальную склонность к предательству, бедственное положение в армии, ведущую гражданскую войну. Так что, не придирайтесь к показаниям Погорелова. Всё закономерно и логично. Не какие "тексты" он не читает. Это крыса загнанная в угол, готовая вновь продать свою душу за
    сохранение своей шкуры. . yes