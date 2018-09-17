Медведчук раскритиковал предлагаемые Аваковым «шажки» в Донбассе

В чём план Авакова?.. Вы понимаете в чем дело: с той стороны до 40 тысяч вооруженных людей, и, кстати, неплохо вооруженных. Кроме того, по данным экспертов, там более 700 танков, столько же, примерно, в Западной Европе. И как вы себе представляете аваковские шажки? Один, два, три… Там что, будут молча наблюдать за этим? Вы в это верите? Я – нет,

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидер движения «Украинский выбор – право народа» Виктор Медведчук подверг критике планы министра внутренних дел Арсена Авакова по возвращению восточных территорий.Ранее Аваков представил альтернативный Минску план по урегулированию конфликта. По его мнению, минские переговоры себя исчерпали, и от них следует отказаться. Стратегия главы МВД состоит в том, чтобы миротворцы вводились в Донбасс постепенно, пошагово, начиная с отдельного района или города. После введения «голубых касок» следует в этом районе (городе) провести работы по разминированию и решению экологических проблем. Затем то же самое повторить в другом районе, третьем, и так далее – до полного «освобождения» Донбасса.сказал Медведчук в интервью каналу 112 Украина Он уверен, что Минск даст гораздо больший эффект. План Авакова, по его словам, – это возобновление активных боевых действий, это новые жертвы… «Так в чём план?», – задался вопросом Медведчук.По его мнению, план – это когда стороны, сидя за столом переговоров, озвучивают свои требования и ищут «общий знаменатель». Только таким образом они могут продвигаться вперед, добавил украинский политик.Он отметил, что рассмотрел множество планов Киева по «освобождению» Донбасса, однако все они пока оторваны от реальности, потому что те, кто их составляет, умеют только говорить, и не знают истинной ситуации.