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Медведчук раскритиковал предлагаемые Аваковым «шажки» в Донбассе

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Представитель Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидер движения «Украинский выбор – право народа» Виктор Медведчук подверг критике планы министра внутренних дел Арсена Авакова по возвращению восточных территорий.

Медведчук раскритиковал предлагаемые Аваковым «шажки» в Донбассе


Ранее Аваков представил альтернативный Минску план по урегулированию конфликта. По его мнению, минские переговоры себя исчерпали, и от них следует отказаться. Стратегия главы МВД состоит в том, чтобы миротворцы вводились в Донбасс постепенно, пошагово, начиная с отдельного района или города. После введения «голубых касок» следует в этом районе (городе) провести работы по разминированию и решению экологических проблем. Затем то же самое повторить в другом районе, третьем, и так далее – до полного «освобождения» Донбасса.


В чём план Авакова?.. Вы понимаете в чем дело: с той стороны до 40 тысяч вооруженных людей, и, кстати, неплохо вооруженных. Кроме того, по данным экспертов, там более 700 танков, столько же, примерно, в Западной Европе. И как вы себе представляете аваковские шажки? Один, два, три… Там что, будут молча наблюдать за этим? Вы в это верите? Я – нет,
сказал Медведчук в интервью каналу 112 Украина.

Он уверен, что Минск даст гораздо больший эффект. План Авакова, по его словам, – это возобновление активных боевых действий, это новые жертвы… «Так в чём план?», – задался вопросом Медведчук.

По его мнению, план – это когда стороны, сидя за столом переговоров, озвучивают свои требования и ищут «общий знаменатель». Только таким образом они могут продвигаться вперед, добавил украинский политик.

Он отметил, что рассмотрел множество планов Киева по «освобождению» Донбасса, однако все они пока оторваны от реальности, потому что те, кто их составляет, умеют только говорить, и не знают истинной ситуации.
Использованы фотографии:
https://strana.ua
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11 комментариев
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  1. Svarog Офлайн
    Svarog Сегодня, 10:33
    +2
    Вот то, что предложил аваков пора сделать не на Донбассе, а в самой украине.. Уже давно на украине экологическая проблема стоит очень серьезно.. фашисты просто отравляют воздух
    1. vkl.47 Офлайн
      vkl.47 Сегодня, 10:35
      +2
      Это не шашки это игра в Чапая
      1. электроОлег Офлайн
        электроОлег Сегодня, 10:42
        +5
        На любые игры в "шАжки" донбасс ответит игрой в "жахматы" laughing
        1. НИКНН Офлайн
          НИКНН Сегодня, 10:53
          +4
          После введения «голубых касок» следует в этом районе (городе) провести работы по разминированию и решению экологических проблем. Затем то же самое повторить в другом районе, третьем, и так далее – до полного «освобождения» Донбасса.
          belay Это он чего ? Хочет что бы голубые каски Донбасс захватили, а он потом территорию зачищал? Ну мудрец, ну насмешил... lol
          1. sib.ataman Офлайн
            sib.ataman Сегодня, 11:54
            +1
            Он не мудрец! Он обыкновенный подлец!
  2. Балу Офлайн
    Балу Сегодня, 10:39
    +3
    Аваков как Аваков, ничего другого , как и от каломоя и прочих жидобандер, потерявших недвижимость в Крыму и на Донбассе, ожидать нечего. Тут только могильщик эффективен.
    Позиция Медведчука взвешенная и продуманная. Почувствуйте разницу: Аваков-бандюк и рекитир, привыкший отжимать, и Медведчук-понимающий hi как важно договориться, а не воевать.
    1. Лелёк Офлайн
      Лелёк Сегодня, 11:59
      +1
      Цитата: Балу
      Тут только могильщик эффективен.

      hi
      Ну, не только дядька с лопатой - ДЕНЬГИ - главный фетиш попрошайки-Руины. Об этом сегодня предупреждают банкиры "незалежной".
  3. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 10:45
    +5
    Аваков, Турчинов, Порошенко и др. уже столько планов напредлагали, а некоторые успели воплотить в жизнь, что виселица от нетерпения подпрыгивает.
  4. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 11:01
    +2
    Идея Аваков установить контроль Киева над Донбассом, используя штыки голубых касок уже в прошлом использовалась. В частности в Корейской войне, в которой никто не победил, а страна оказалась раздробленной. hi
  5. sib.ataman Офлайн
    sib.ataman Сегодня, 11:57
    +1
    Предвыборные блеяния! Кроме решения вопроса военным путём, укрорэйх ни о чём не думает! Даже обсуждать тут нечего!
  6. 23424636 Офлайн
    23424636 Сегодня, 13:06
    0
    пока выборы не состоятся ничего не произойдет .Аваков надеется сохранить пост при Тимошенко и поэтому газует ,но тимошенко тупит и программа ее копия Вальцмана ибо западные технологи не идут в украину организовывать выборы ,из за повторения дела Пола Манафорта ,поэтому и идей нет. Последние события в Донецке подчищают Донбасс под формат Минска ,убрав внутренние войска и ослабив нагрузку на бизнес , забыв о том что эти 3 года после Минска 2 территория жила и более менее существовала . Захар был категоричен против любых уступок Киеву, помня кровь и смерть своих сограждан , и он останется олицетворением стойкости и мужества шахтерского края . Что касается сдачи Днбасса украине ,то это край по территории как 2 Абхазии стоит гораздо дороже ,имея выход к морю ,он может жить независимо ,если гарантии его безопасности сохранятся. ,что очень не нравится киевскому режиму.