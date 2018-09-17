Новости

На Украине: Волонтёры - эффективный способ развала армии изнутри

14
На Украине набирает обороты скандал, связанный с деятельностью так называемых волонтёров. Если все последние годы волонтёрское движение пользовалось авторитетом на Украине, поставляя материальные ресурсы (включая оружие, боеприпасы, продовольствие, обмундирование) на позиции ВСУ и НГУ на Донбассе, то теперь волонтёры решили, что их «сливают». Причём главным организатором «слива» объявлен президент Порошенко.

На Украине: Волонтёры - эффективный способ развала армии изнутри


Началось с публикации в Фейсбуке, в которой называемый «фейсбучным пропагандистом Порошенко» Роман Доник (сам входит в волонтёрский корпус) пишет буквально следующее:
Глубоко убеждён, что самые дешёвые и эффективные способы легендирования агентуры противника – через волонтёрство (...) Самые дешёвые способы разлагать армию изнутри – через волонтёрство. Самые эффективные диверсанты – через волонтёрство.



Эти заявления вызвали негодование среди тех лиц, которые сегодня причисляют себя к волонтёрскому движению Украины. Концентрированное мнение противников теории, озвученной Доником, решил высказать небезызвестный представитель заблокированного в РФ сайта «Цензор» Юрий Бутусов, сегодня находящийся в стане оппозиции по отношению к президенту Украины. Бутусов тоже выдал свою реакцию посредством Фейсбука:
Пропагандист Порошенко оболгал волонтёрское движение Украины. Для Доника волонтерство стало "отпущением грехов", прикрытием для пиар-бизнеса, доходы с которого он, конечно, нигде не декларирует, всё на карточку капает, которую никакие фискальные органы не проверяют. И чтобы собирать побольше на свою карточку "правильного" волонтера, Донику мало близких контактов во власти, ему надо оболгать других "неправильных" волонтёров, которые Петра Алексеевича не облизывают, и нередко критикуют проблемы в армии. Пост Доника - это, очевидно, начало новой предвыборной кампании по дискредитации волонтёрского движения накануне президентских и парламентских выборов. Чтобы все волонтеры, кто будет критиковать, кто будет идти на выборы не в рядах правящей партии, заранее были обмазаны грязью. "Волонтеры уже не нужны", все чаще слышится от генералов, когда волонтеры вытаскивают на свет какую-то очередную все еще нерешенную проблему.


Таким образом, на Украине пошёл спор о том, кто "настоящий волонтёр", а кто "прихвостень" президента-олигарха Порошенко. В связи с этим можно говорить, что раскол в волонтёрскую среду Украины внесён самими же "волонтёрами", которые пытаются на этом зарабатывать собственные экономические, а то и политические, проценты.
Использованы фотографии:
Фейсбук
Мы в Яндекс Дзен
Сводка за неделю от военкора Маг о событиях в ДНР и ЛНР 21.04.18 - 27.04.18
Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за 14.04.18 - 20.04.18 от военкора "Маг"
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

14 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. BAI Офлайн
    BAI Сегодня, 10:43
    +4
    Самые дешёвые способы разлагать армию изнутри – через волонтёрство. Самые эффективные диверсанты – через волонтёрство.

    Это здравая мысль и этим надо пользоваться.
    1. sib.ataman Офлайн
      sib.ataman Сегодня, 11:41
      0
      Такие вещи не светят!
  2. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 10:50
    +3
    И прекрасно когда "добровольные помощники" ВСУ грызутся между собой компрометируя друг друга. Меньше времени и возможностей останется для оказания помощи армии и нацбатам, которые бесчинствуют на Донбассе.
    1. Лелёк Офлайн
      Лелёк Сегодня, 11:50
      0
      Цитата: rotmistr60
      И прекрасно когда "добровольные помощники" ВСУ грызутся между собой компрометируя друг друга.

      День добрый, Геннадий.
      И эта грызня идёт по-нарастающей. Даже вчерашние "незалежники" и сторонники Вальцмана публично делают потрясающие заявления. Видимо наелись "незалежностью" по самую макушку.
    2. Barzha Офлайн
      Barzha Сегодня, 12:10
      +1
      "добровольные помощники" ВСУ грызутся между собой компрометируя друг друга.

      Просто если в 2014-2015 годах это всё было действительно "душевным порывом" людей, то сейчас из тех, кто этим занимался действительно бескорыстно, уже не осталось. Люди "от туда" пишут, что теперь волонтёрство превратилось в весьма доходный бизнес. Ушлые люди наладили поставки... Фактически волонтёрство превратилось в посредничество. И наваривают на этом нехилые барыши. А сейчас там идёт передел сфер влияния.
      1. masterovoy Офлайн
        masterovoy Сегодня, 13:15
        0
        Согласен, нынешнее "волонтерство", и не только на Украине, это преступный бизнес. Бывают, конечно, в среде волонтеров и бескорыстные люди, но не надолго, слишком грязное это дело и они уходят...
  3. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 10:52
    +3
    Темные лошадки эти волонтеры. Вроде бы помогают, а на самом деле высматривают - чем бы поживиться. wassatСначала поволонтерит, а потом мародерит. negative
    1. роман66 Онлайн
      роман66 Сегодня, 10:55
      +2
      маркитанты - обычное дело. интересно, и разъездные бордели есть?
    2. sib.ataman Офлайн
      sib.ataman Сегодня, 11:46
      0
      Совершенно справедливое замечание! В былые времена их называли просто маркитантами! Обычное жульё и мародёры! А ещё барыги по сбыту краденного имущества вояками у мирного населения!
  4. RUS96 Офлайн
    RUS96 Сегодня, 11:21
    0
    Остался всего лишь час до начала архиважного для мировой политической повестки брифинга Министерства Обороны РФ.
    1. 210окв Офлайн
      210окв Сегодня, 11:59
      +1
      Сан Саныч,знаете что я Вам скажу....Любое заявление по этому вопросу к "прогрессивной общественности"дело бесполезное.Виновник назначен и пиплз схавал..
    2. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 12:10
      0
      Что за шутки?
      1. 210окв Офлайн
        210окв Сегодня, 12:28
        +3
        Шутки?Брифинг идет и показываются четкие доказательства по номеру ракеты оказавшейся в конце 1986 года в части дислоцированной в Тернопольской области и признаки фотомонтажа.Но реакция все равно будет...ВЫВСЕВРЕТЕ...
  5. Moskovit Онлайн
    Moskovit Сегодня, 11:33
    0
    Хороший волонтер - .....волонтер. Каждый подставит нужное слово)).