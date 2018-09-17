На Украине: Волонтёры - эффективный способ развала армии изнутри
На Украине набирает обороты скандал, связанный с деятельностью так называемых волонтёров. Если все последние годы волонтёрское движение пользовалось авторитетом на Украине, поставляя материальные ресурсы (включая оружие, боеприпасы, продовольствие, обмундирование) на позиции ВСУ и НГУ на Донбассе, то теперь волонтёры решили, что их «сливают». Причём главным организатором «слива» объявлен президент Порошенко.
Началось с публикации в Фейсбуке, в которой называемый «фейсбучным пропагандистом Порошенко» Роман Доник (сам входит в волонтёрский корпус) пишет буквально следующее:
Эти заявления вызвали негодование среди тех лиц, которые сегодня причисляют себя к волонтёрскому движению Украины. Концентрированное мнение противников теории, озвученной Доником, решил высказать небезызвестный представитель заблокированного в РФ сайта «Цензор» Юрий Бутусов, сегодня находящийся в стане оппозиции по отношению к президенту Украины. Бутусов тоже выдал свою реакцию посредством Фейсбука:
Таким образом, на Украине пошёл спор о том, кто "настоящий волонтёр", а кто "прихвостень" президента-олигарха Порошенко. В связи с этим можно говорить, что раскол в волонтёрскую среду Украины внесён самими же "волонтёрами", которые пытаются на этом зарабатывать собственные экономические, а то и политические, проценты.
Началось с публикации в Фейсбуке, в которой называемый «фейсбучным пропагандистом Порошенко» Роман Доник (сам входит в волонтёрский корпус) пишет буквально следующее:
Глубоко убеждён, что самые дешёвые и эффективные способы легендирования агентуры противника – через волонтёрство (...) Самые дешёвые способы разлагать армию изнутри – через волонтёрство. Самые эффективные диверсанты – через волонтёрство.
Эти заявления вызвали негодование среди тех лиц, которые сегодня причисляют себя к волонтёрскому движению Украины. Концентрированное мнение противников теории, озвученной Доником, решил высказать небезызвестный представитель заблокированного в РФ сайта «Цензор» Юрий Бутусов, сегодня находящийся в стане оппозиции по отношению к президенту Украины. Бутусов тоже выдал свою реакцию посредством Фейсбука:
Пропагандист Порошенко оболгал волонтёрское движение Украины. Для Доника волонтерство стало "отпущением грехов", прикрытием для пиар-бизнеса, доходы с которого он, конечно, нигде не декларирует, всё на карточку капает, которую никакие фискальные органы не проверяют. И чтобы собирать побольше на свою карточку "правильного" волонтера, Донику мало близких контактов во власти, ему надо оболгать других "неправильных" волонтёров, которые Петра Алексеевича не облизывают, и нередко критикуют проблемы в армии. Пост Доника - это, очевидно, начало новой предвыборной кампании по дискредитации волонтёрского движения накануне президентских и парламентских выборов. Чтобы все волонтеры, кто будет критиковать, кто будет идти на выборы не в рядах правящей партии, заранее были обмазаны грязью. "Волонтеры уже не нужны", все чаще слышится от генералов, когда волонтеры вытаскивают на свет какую-то очередную все еще нерешенную проблему.
Таким образом, на Украине пошёл спор о том, кто "настоящий волонтёр", а кто "прихвостень" президента-олигарха Порошенко. В связи с этим можно говорить, что раскол в волонтёрскую среду Украины внесён самими же "волонтёрами", которые пытаются на этом зарабатывать собственные экономические, а то и политические, проценты.
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