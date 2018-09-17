На Украине: Волонтёры - эффективный способ развала армии изнутри

Глубоко убеждён, что самые дешёвые и эффективные способы легендирования агентуры противника – через волонтёрство (...) Самые дешёвые способы разлагать армию изнутри – через волонтёрство. Самые эффективные диверсанты – через волонтёрство.

Пропагандист Порошенко оболгал волонтёрское движение Украины. Для Доника волонтерство стало "отпущением грехов", прикрытием для пиар-бизнеса, доходы с которого он, конечно, нигде не декларирует, всё на карточку капает, которую никакие фискальные органы не проверяют. И чтобы собирать побольше на свою карточку "правильного" волонтера, Донику мало близких контактов во власти, ему надо оболгать других "неправильных" волонтёров, которые Петра Алексеевича не облизывают, и нередко критикуют проблемы в армии. Пост Доника - это, очевидно, начало новой предвыборной кампании по дискредитации волонтёрского движения накануне президентских и парламентских выборов. Чтобы все волонтеры, кто будет критиковать, кто будет идти на выборы не в рядах правящей партии, заранее были обмазаны грязью. "Волонтеры уже не нужны", все чаще слышится от генералов, когда волонтеры вытаскивают на свет какую-то очередную все еще нерешенную проблему.