Видео Дивизия Энгельса: «гнездо» Белых лебедей России Сегодня, 10:45 14

Энгельс – знаменитая дивизия Дальней авиации. В этом году ей исполняется 75 лет. Специально к юбилею летчики решили поставить небольшой рекорд – на самом быстром и большом ракетоносце в мире они отправились на самый дальний аэродром нашей страны – на Чукотку.



Чукотка – это то самое место, где до Америки рукой подать. Но так вышло, что у Дальней авиации в истории современной России никогда не было ни то, что пригодного аэродрома, даже обычной взлетно-посадочной полосы. Хотя тут она нужно как нигде, ведь Дальняя авиация – это воздушная часть ядерной триады. И вот теперь возможность садиться на Чукотке у «дальников» наконец появилась.



Очередной выпуск программы «Военная приемка» расскажет, как проходил этот рискованный перелет, как к нему готовились, а главное где к нему готовились. Воздушная часть ядерное триады была бы неполноценной без этой военной части, расположенной в городе Энгельсе. Дивизии, которую можно считать уникальной хотя бы потом, что тут и только тут несут службу самые мощные стратегические бомбардировщики–ракетоносцы в мире Ту-160 «Белый лебедь».





