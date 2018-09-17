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Дивизия Энгельса: «гнездо» Белых лебедей России

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Энгельс – знаменитая дивизия Дальней авиации. В этом году ей исполняется 75 лет. Специально к юбилею летчики решили поставить небольшой рекорд – на самом быстром и большом ракетоносце в мире они отправились на самый дальний аэродром нашей страны – на Чукотку.

Чукотка – это то самое место, где до Америки рукой подать. Но так вышло, что у Дальней авиации в истории современной России никогда не было ни то, что пригодного аэродрома, даже обычной взлетно-посадочной полосы. Хотя тут она нужно как нигде, ведь Дальняя авиация – это воздушная часть ядерной триады. И вот теперь возможность садиться на Чукотке у «дальников» наконец появилась.

Очередной выпуск программы «Военная приемка» расскажет, как проходил этот рискованный перелет, как к нему готовились, а главное где к нему готовились. Воздушная часть ядерное триады была бы неполноценной без этой военной части, расположенной в городе Энгельсе. Дивизии, которую можно считать уникальной хотя бы потом, что тут и только тут несут службу самые мощные стратегические бомбардировщики–ракетоносцы в мире Ту-160 «Белый лебедь».


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14 комментариев
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  1. роман66 Онлайн
    роман66 Сегодня, 10:56
    +2
    а как же "медведи" на чукотку летали? на лед чтоли садились?
    1. bober1982 Офлайн
      bober1982 Сегодня, 11:12
      +1
      Анадырь - столица Чукотки
    2. bober1982 Офлайн
      bober1982 Сегодня, 11:24
      +1
      Стратеги используют Анадырь,как аэродром "подскока".
      1. роман66 Онлайн
        роман66 Сегодня, 11:27
        +5
        нуу, значит было куда сесть? про Энгельс. в свое время на одной из дальнх стоянок был уникальный сортир - обтекатель ПНА от ТУ-95, поставленный "на попа" над оврагом, дверку приделали - и вуаля. впечатлило
        1. Неплохой Офлайн
          Неплохой Сегодня, 12:36
          +1
          "Ж" и "М" в одном лице?
          1. роман66 Онлайн
            роман66 Сегодня, 12:38
            +1
            откуда же там "Ж"?
            1. Неплохой Офлайн
              Неплохой Сегодня, 12:39
              +1
              hi А вдруг, чудо случится?
              1. роман66 Онлайн
                роман66 Сегодня, 12:41
                +2
                чудо может гадить где угодно, на то оно и чудо
                1. Неплохой Офлайн
                  Неплохой Сегодня, 12:45
                  +1
                  Согласен, всякое ..... заканчивается на "О". smile
  2. sib.ataman Офлайн
    sib.ataman Сегодня, 11:38
    0
    Уже пора начинать разворачивать части дальников в Сибири и на Д. Востоке! Хорош рекорды ставить! Пора ставить зарвавшихся "фраеров" на место!
    1. БВС Офлайн
      БВС Сегодня, 11:54
      0
      А где взять сегодня борты для разворачивания частей дальников в Сибири и на Д. Востоке? Или это риторическое предложение на далекое завтра?
      1. sib.ataman Офлайн
        sib.ataman Сегодня, 12:05
        +1
        Маленько пощипать Энгельса, и начинать не с ад, а с ап. Скромненько, да, но появится дополнительный стимул ударными темпами строить то, что запланировали! Кроме Энгельса, к дальникам относятся и Ту-22, тоже сгодится! Их больше 160 и 95 вместе взятых! А с Кинжалами так они совсем неплохи!
        1. БВС Офлайн
          БВС Сегодня, 12:13
          0
          "Маленько пощипать Энгельса", то есть вместо дивизии в Энгельс, создать два полка - один в Энгельсе, а второй на Чукотке?
      2. Ros 56 Офлайн
        Ros 56 Сегодня, 13:04
        0
        Так борты в количестве 50 штук будут делать, деньги уже заложены, да и уже главную титановую силовую пластину стыкующую фюзеляж с центропланом даже по моему уже сделали. Короче идет доработка технологической документации по изготовлению Ту-160М.