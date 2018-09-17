Ужас, какой страшный: западные СМИ оценили российскую РСЗО «Ураган»
Российское военное ведомство дало миру возможность посмотреть на работу реактивной установки «Ураган» в рамках крупнейшего за последние десятилетия учения, пишет британское издание The Sun.
Русские показали ужасающие кадры: двадцатитонная боевая машина запускает ракеты весом 280 кг с впечатляющей скоростью – две ракеты в секунду, говорится в материале.
Но весь ужас ситуации в том, что показанные РСЗО – лишь один из образцов вооружения, использованных в рамках масштабных маневров «Восток-2018».
Автор напоминает, что «Ураган», разработанный и впервые развернутый в Советской армии в 1970 годах, способен уничтожать цели на дистанции в 20 миль (более 32 км). А дизельный двигатель мощностью 260 л.с. способен разогнать установку, выполненную на базе массивного автомобиля ЗИЛ-135, до 40 миль/час.
При этом направляющие установки поворачиваются на 240 градусов и могут запускать фугасные, зажигательные, термобарические, химические и кассетные боеприпасы.
По словам автора, одна 220-мм ракета «может разбросать 312 противопехотных мин», которые «окружают противника», препятствуя его передвижению или предотвращая побег.
В статье отмечается также, что «Ураган» славится своей простотой, надежностью и несложным техническим обслуживанием.
Издание подчеркивает, что эти страшные кадры Минобороны РФ опубликовало на фоне возросшей напряженности между Западом и Россией.
Русские показали ужасающие кадры: двадцатитонная боевая машина запускает ракеты весом 280 кг с впечатляющей скоростью – две ракеты в секунду, говорится в материале.
Но весь ужас ситуации в том, что показанные РСЗО – лишь один из образцов вооружения, использованных в рамках масштабных маневров «Восток-2018».
Автор напоминает, что «Ураган», разработанный и впервые развернутый в Советской армии в 1970 годах, способен уничтожать цели на дистанции в 20 миль (более 32 км). А дизельный двигатель мощностью 260 л.с. способен разогнать установку, выполненную на базе массивного автомобиля ЗИЛ-135, до 40 миль/час.
При этом направляющие установки поворачиваются на 240 градусов и могут запускать фугасные, зажигательные, термобарические, химические и кассетные боеприпасы.
По словам автора, одна 220-мм ракета «может разбросать 312 противопехотных мин», которые «окружают противника», препятствуя его передвижению или предотвращая побег.
В статье отмечается также, что «Ураган» славится своей простотой, надежностью и несложным техническим обслуживанием.
Издание подчеркивает, что эти страшные кадры Минобороны РФ опубликовало на фоне возросшей напряженности между Западом и Россией.
- Использованы фотографии:
- https://nagolovu-voenny.livejournal.com
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