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Ужас, какой страшный: западные СМИ оценили российскую РСЗО «Ураган»

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Российское военное ведомство дало миру возможность посмотреть на работу реактивной установки «Ураган» в рамках крупнейшего за последние десятилетия учения, пишет британское издание The Sun.



Русские показали ужасающие кадры: двадцатитонная боевая машина запускает ракеты весом 280 кг с впечатляющей скоростью – две ракеты в секунду, говорится в материале.


Но весь ужас ситуации в том, что показанные РСЗО – лишь один из образцов вооружения, использованных в рамках масштабных маневров «Восток-2018».

Автор напоминает, что «Ураган», разработанный и впервые развернутый в Советской армии в 1970 годах, способен уничтожать цели на дистанции в 20 миль (более 32 км). А дизельный двигатель мощностью 260 л.с. способен разогнать установку, выполненную на базе массивного автомобиля ЗИЛ-135, до 40 миль/час.

При этом направляющие установки поворачиваются на 240 градусов и могут запускать фугасные, зажигательные, термобарические, химические и кассетные боеприпасы.

По словам автора, одна 220-мм ракета «может разбросать 312 противопехотных мин», которые «окружают противника», препятствуя его передвижению или предотвращая побег.

В статье отмечается также, что «Ураган» славится своей простотой, надежностью и несложным техническим обслуживанием.

Издание подчеркивает, что эти страшные кадры Минобороны РФ опубликовало на фоне возросшей напряженности между Западом и Россией.
Использованы фотографии:
https://nagolovu-voenny.livejournal.com
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79 комментариев
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  1. maxim947 Онлайн
    maxim947 Сегодня, 11:18
    +11
    А есть еще и другие ракеты, которые до лондона в легкую долетят.. они еще "страшней" )))
    1. НИКНН Офлайн
      НИКНН Сегодня, 11:41
      +5
      «может разбросать 312 противопехотных мин», которые «окружают противника», препятствуя его передвижению или предотвращая побег.
      Во, во, именно и бежать вам не куда будет. laughing
      1. kjhg Офлайн
        kjhg Сегодня, 12:05
        +2
        Не уподобляйтесь не самой умной части западных журналистов. Там есть и достойные журналисты. Так же и у нас, полно подобных писак, которых и журналистами то можно назвать с трудом. Если серьезно, то что особенного в Урагане, которому уже как полвека от роду? У нас на подходе уже есть Торнадо-У, который стреляет и дальше, и точнее.
        1. КВУ-НСвД Онлайн
          КВУ-НСвД Сегодня, 12:33
          +6
          то что особенного в Урагане, которому уже как полвека от роду? У нас на подходе уже есть Торнадо-У,
          Торнадо - Г , У и С - это те же Град , Ураган и Смерч - только на новых шасси , с новыми системами управления ( в т.ч. автоматизированного ) и с обновлённой линейкой боеприпасов . Всё это в комплексе и увеличивает на них дальность , точность и мобильность . Так что не горячитесь про "что особенного в Урагане .
    2. Комментарий был удален.
      1. vovanpain Офлайн
        vovanpain Сегодня, 12:48
        +5
        До Киева долетит ещё быстрее. laughing
        1. Svarog51 Онлайн
          Svarog51 Сегодня, 13:26
          +5
          Володя, приветствую,друже hi Рад твоему возвращению.
          Боюсь, что коллега чуть выше коментом - быстрее ответку схлопочет. Надеюсь, знаешь, чей Воронеж родной город? feel
          1. роман66 Онлайн
            роман66 Сегодня, 13:34
            +4
            я знаю! Бунин, Иван Алексеевич — писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1933)
            1. Svarog51 Онлайн
              Svarog51 Сегодня, 13:39
              +2
              Молодец, Рома good "Отлично" за знание Родной литературы и Родной истории.
              1. роман66 Онлайн
                роман66 Сегодня, 13:40
                +3
                рад стараться! soldier
                1. Svarog51 Онлайн
                  Svarog51 Сегодня, 13:49
                  0
                  Кажись, "ответка" за анекдот уже прилетела. Я хоть заскринить успел на память. feel
                  1. роман66 Онлайн
                    роман66 Сегодня, 13:50
                    +1
                    ну уж и так - долго провисел, повеселил народ
                    1. Svarog51 Онлайн
                      Svarog51 Сегодня, 13:58
                      0
                      Лучше бы камрад ссылочку повесил - и ненаказуемо и информативно.
    3. Incvizitor Офлайн
      Incvizitor Сегодня, 12:51
      0
      Они ещё не видели что ТОС вытворяют...
      1. роман66 Онлайн
        роман66 Сегодня, 13:09
        +6
        у ТОСа дальность никакая, практически в упор хреначить надо
    4. barclay Онлайн
      barclay Сегодня, 14:07
      0
      Цитата: maxim947
      А есть еще и другие ракеты, которые до лондона в легкую долетят.. они еще "страшней" )))

      При этом направляющие установки поворачиваются на 240 градусов и могут запускать фугасные, зажигательные, термобарические, химические и кассетные боеприпасы.
      ХИМИЧЕСКИЕ! "Novichiok"! Oh my God!
  2. Wedmak Офлайн
    Wedmak Сегодня, 11:19
    +6
    Ну так... страшно конечно. Это вы еще не видели, что творится в точке приземления ракет... Уж лучше пугайтесь так, чем это ощутить на собственно шкуре.
    1. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 11:27
      +5
      Да фиг знает. Мы на полигоне сдуру дернулись посмотреть как то как работают. Там все были от града до смерча. Чуть не поседел. Сутки почти вместо звуков шум в ушах был. Еще тогда зарекся,к артилеристам больше соваться. И так все хорошо видно с нескольких км)
      1. Грица Офлайн
        Грица Сегодня, 13:13
        +1
        У меня племянник рассказывал, как они смотрели работу Солнцепека. Так от страха чуть не обгадились. думали, землетрясения началось. Представляете, что было с западными журналистами?
    2. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
      Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:12
      +4
      Я видел. Ничего хорошего, лунная поверхность.
      Да и под обстрелами был, как раз "Ураган" с кассетами. Удовольствие, я бы сказал, ниже среднего))
      1. Svarog51 Онлайн
        Svarog51 Сегодня, 13:43
        +3
        Жора, привет, дружище hi Ты там это, поосторожнее. belay Я ещё хочу тебя с маршалом поздравить, и ты уж постарайся - пусть лучше твои противники под ним сидят.
        1. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
          Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:49
          +1
          Привет Сергей hi

          Буду осторожен как никогда soldier
          1. Svarog51 Онлайн
            Svarog51 Сегодня, 13:53
            +1
            Вот и славно! good Бухать за здоровье и новые погоны, гораздо приятней ... ну ты понял. А у вас они есть в распоряжении? Я имею в виду "Ураганы".
            1. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
              Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:58
              +1
              У нас много есть того, чем удивить древних шумеров, в том числе и РСЗО))
              1. Svarog51 Онлайн
                Svarog51 Сегодня, 14:01
                0
                А, ну да! Пардон, запамятовал. Было видео чего то большого калибра, но с коротким направляющими, ежели не путаю.
    3. barclay Онлайн
      barclay Сегодня, 14:15
      0
      Так на всякий случай. Осколок от "Града", размером больше полуметра, закрученный в спираль, перебивает вековую сосну. А тут калибр и мощь в два с половиной раза больше "Града". Так что не зря англосаксы тренируют свое воображение.
  3. Romka47 Офлайн
    Romka47 Сегодня, 11:25
    0
    Годный аппарат!!!!!!!
  4. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 11:27
    +4
    На видео сам масштаб страшен, когда работает несколько десятков единиц РСЗО одновременно, показывая масштабную арт-подготовку. У потомков фашистов сразу генетическая память срабатывает. Надо чаще такие кадры выкладывать. Надо еще показать как выглядит масштабный налет фронтовой авиации в видео размером 4К и танковая группа в наступлении. Для полноты впечатлений.
    1. роман66 Онлайн
      роман66 Сегодня, 11:30
      +8
      и чтоб звук - долби сурраунд , не меньше
      1. Svarog51 Онлайн
        Svarog51 Сегодня, 12:10
        +8
        Рома hi А чё с глухими пленными делать? Они даже команду "Постирать штаны!" выполнить не смогут. А если стволом автомата будешь показывать на речку ближайшую, так могут подумать, что ты их топиться заставляешь. lol
        1. роман66 Онлайн
          роман66 Сегодня, 12:21
          +7
          а если мыло дать - веревку искать пойдут??
          1. Svarog51 Онлайн
            Svarog51 Сегодня, 12:24
            +4
            Мыло на них ещё тратить, пусть речным песочком драят свои штаны. tongue
    2. игорка357 Офлайн
      игорка357 Сегодня, 11:41
      -1
      Прекратите уже..танковая группа,Вам тут не 44 год..и вояки не дураки,не наши,и не их..все прекрасно понимают..сейчас таких войн не будет!Не дадут такому кол-ву РСЗО сконцентрироваться в одном месте,и никаких танковых прорывов не будет!Страшно гражданским и военным железнодорожникам,не хочу конечно их обидеть,страшно было мне, первый раз на общевойсковых..а потом даже прикольно как-то,а далее просто обыденность!Или вы думаете их солдатики пороху не нюхавшие,а генералы сплошь тупицы?Ох ребятки и заблуждаетесь вы, это наш самый опасный и коварный враг!!!
      1. Wedmak Офлайн
        Wedmak Сегодня, 12:10
        +1
        Не дадут такому кол-ву РСЗО сконцентрироваться в одном месте

        Не вопрос, залп из разных мест по одной цели. Та же фигня будет, только в профиль.
  5. Серый брат Онлайн
    Серый брат Сегодня, 11:27
    +4
    Красиво же - чо там страшного?
    1. роман66 Онлайн
      роман66 Сегодня, 11:31
      +6
      вопрос точки зрения : отсюда смотришь - красота, с другой стороны - нет таких окопов, чтоб спрятаться
      1. Серый брат Онлайн
        Серый брат Сегодня, 11:37
        +2
        Цитата: роман66
        , с другой стороны - нет таких окопов, чтоб спрятаться

        Во всём нужно искать позитивные моменты :-)
        1. роман66 Онлайн
          роман66 Сегодня, 12:17
          +6
          "
          "Василь Иваныч. сколько атомная бомба стОит?"
          " много, Петька, миллионы баксов"
          " радуйся, она к нам в огород падает!!!"
      2. игорка357 Офлайн
        игорка357 Сегодня, 11:42
        0
        Легко, любой подвал с Ж/Б перекрытием!Ну а в чистом поле то конечно,да только вот дадут ли хоть залп сделать такому количеству РСЗО в чистом поле.. wink ?
        1. Wedmak Офлайн
          Wedmak Сегодня, 12:11
          0
          Легко, любой подвал с Ж/Б перекрытием!

          Думается мне, ощущения будут все равно незабываемыми.
        2. КВУ-НСвД Онлайн
          КВУ-НСвД Сегодня, 12:40
          +5
          0
          Легко, любой подвал с Ж/Б перекрытием!
          При использовании кассетной БЧ согласен , а при применении фугасной мягко говоря не факт .
  6. sib.ataman Офлайн
    sib.ataman Сегодня, 11:28
    0
    Ну что такое Ураган? Так-куличики в песочнице! А есть ещё и Смерчь! Который тоже модернизируют (в смысле, ракеты), дальность полёта которых, обещают довести до 200км! Он ничего не напоминает? Ну, типа, "Сталинский орга'н" (с о'рганом путать не надо!)!
  7. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 11:30
    +6
    Странное утверждение от
    британское издание The Sun.
    - автор вероятно никогда нее видел залпов никаких крупнокалиберных РСЗО . Интересна его реакция на залп дивизиона Смерчей и отдельно на наблюдения за попаданиями и результатами - какие у них прилагательные похлеще "ужасающего" ? winked
    1. Bakht Офлайн
      Bakht Сегодня, 11:54
      +3
      Это они Смерч не видели. Пусть забьют в ютюбе и .....

      1. КВУ-НСвД Онлайн
        КВУ-НСвД Сегодня, 12:13
        +4
        Спасибо за видео , хотя приходилось наблюдать и более впечатляющие картины во время службы в КапЯре в бригаде Смерчей wink hi
        1. Ратник05 Офлайн
          Ратник05 Сегодня, 12:28
          +2
          В КапЯре где бригада Смерчей?
          Помню в 1999 ездили туда стрелять, но с Твери.
          Есть учебка в Тамбове и развернутая бригада ближе к китайской границе.....
          1. КВУ-НСвД Онлайн
            КВУ-НСвД Сегодня, 12:48
            +3
            В 03 - 05 служил . В 04 кажется Тверская бригада летом приезжала на стрельбы - ездили потом в их лагерь подбирать остатки имущества - комбриг помню на плацу матерился , что тверских снабжают лучше . А вообще на время моей службы насколько знаю было всего две бригады - наша и тверская . А в КаПЯре тогда только две было войсковых бригады окружного подчинения - наша реактивная и ракетная ("немецкая" laughing ) окружного подчинения . Все остальные части были полигонные московского подчинения . Так что привет коллеге - хоть я и не НР-ом был , а КВУ-шником дивизиона ... hi ПС сейчас её уже давненько там нет и куда перевели или расформировали не знаю
            1. Ратник05 Офлайн
              Ратник05 Сегодня, 13:11
              +2
              Так я тоже с батареи управления, КШМщик)
              Стреляли в апреле 1999.
              Привет, коллегам!
              1. КВУ-НСвД Онлайн
                КВУ-НСвД Сегодня, 13:41
                +2
                тоже с батареи управления, КШМщик)
                Стреляли в апреле 1999.
                Если с батареи , то значит БУ бригады ? Или у вас всё по взрослому было и вместо взвода управления в каждом дивизионе батарея управления была ? На какой КШМ изволили служить ? У меня во взводе Виварий был 916 - й , 142 - я и в довесок к ним релейка 415 -я плюс к ним какая то средневолновая на ДХ , но индекс не помню , да и не юзал её ни разу - так пару раз заводил для проверки , ЗиПы из неё ( в осн. предохранители ) бомбил в пользу действующих машин и даже сухозаряженый АКБ-90-й штатный с неё с автосклада отцыганил и на шишигу 142-ю поставил . А шо делать ? Времена были худосочные .. laughing
        2. Bakht Офлайн
          Bakht Сегодня, 13:31
          +1
          Охотно верю. Я то пользуюсь, как всякий "диванный", тем что нахожу в интернете. Но приходилось с людьми в погонах общаться. По словам тех, кто это все видел "очень хотелось в бетоне дырку ногтями выкопать"
          1. КВУ-НСвД Онлайн
            КВУ-НСвД Сегодня, 13:58
            0
            в бетоне дырку ногтями выкопать"
            Не . когда смотришь - то просто мурашки по коже , а попасть под накрытие - это да .. пожелаю только вражинам .. laughing Один раз на стрельбах ночных снаряд вышел из направляющей и почти сразу после выхода разломилась на двое - головная улетела (потом искали и нашли - хорошо снаряд практический ) , а двигательная полетела к КП дивизиона , где я покуривая любовался на стрельбы (а ночью зрелище впечатляющее) . Не долетела с километр , упала , степь вспыхнула как спичка (сентябрь) . Помню ощущуния - ступор и одновременное желание сигануть с кунга и залесть под радейку ... Сейчас смешно , а тогда очково .. laughing
  8. Egorovich Офлайн
    Egorovich Сегодня, 11:33
    +2
    Сами себя целенаправленно запугивают, а потом Россия во всем виновата. Во времена СССР американские чиновники из окон выбрасывались с криком: "Русские идут!". И эти скоро начнут.
  9. ramzes1776 Офлайн
    ramzes1776 Сегодня, 11:39
    +2
    Тот Ураган, который на фото передвигается с помощью двух бензиновых двигателей на 93 бензине wassat
    1. КВУ-НСвД Онлайн
      КВУ-НСвД Сегодня, 13:00
      +3
      Это да - золотая жила laughing Служил на Смерчах , так там комбаты ( были многие из урагановских ) вспоминали со вздохом laughing
  10. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 11:41
    0
    И это только учения.
  11. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 11:42
    +1
    Цитата: роман66
    с другой стороны - нет таких окопов, чтоб спрятаться

    -------------------------
    Роман, ты хочешь с другой стороны картинку лицезреть? Куда оно прилетает. laughing
  12. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 11:47
    +1
    Цитата: игорка357
    Не дадут такому кол-ву РСЗО сконцентрироваться в одном месте,и никаких танковых прорывов не будет!

    ---------------------------------
    Мы как-то ехали на стрельбище, когда срочную служил и проезжали мимо полигона, над которым кружилось 3 МиГ-29, они даже выстреливали ракеты какие-то и на самом полигоне ревели 4 или 5 танков Т-80. И солдатики бегали, стреляли. От это была картиночка, Голливуд нервно курит.
  13. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 11:47
    +1
    Чего там страшного-то. Глаза боятся, а руки делают. Небольшой ад для условного врага завтра может стать настоящим адом для настоящего. am
  14. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 11:48
    +1
    Цитата: ramzes1776
    двух бензиновых двигателей на 93 бензине

    ------------------------------
    А сейчас с октановым числом ниже АИ-92 бензин есть?
    1. Александр романов Онлайн
      Александр романов Сегодня, 12:07
      +1
      Цитата: Altona

      А сейчас с октановым числом ниже АИ-92 бензин есть?

      80 и 76 на некоторых заправках можно встретить
    2. Ros 56 Офлайн
      Ros 56 Сегодня, 13:16
      +1
      Восьмидесятый, но не везде есть. УАЗики, ГАЗоны, ЗИЛы заправляются. У меня у самого УАЗ на 76 рассчитан, но мы головку блока строганули на координатке, сейчас 92 заправляюсь.
  15. lot Онлайн
    lot Сегодня, 11:52
    +1
    Зачем в небо стреляют ума не приложу :-(
    1. Svarog51 Онлайн
      Svarog51 Сегодня, 12:21
      +7
      Влепят по пятой точке Аресу, Марсу ну или Перуну, а те сами с ворогом разберутся. wink
    2. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
      Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:07
      +4
      А куда стрелять, под ноги что-ли? laughing
  16. Yrec Офлайн
    Yrec Сегодня, 12:02
    +2
    Ну если так страшно - хрена смотреть?
  17. ИванИванов Офлайн
    ИванИванов Сегодня, 12:12
    0
    Т.е. я так понимаю, что наши власти всерьез рассчитывают на г-на Медведчука?
  18. faiver Онлайн
    faiver Сегодня, 12:35
    +1
    чего ужасного? для поколений выросших на советских фильмах о войне, привыкшим наблюдать кадры массированного использования "Катюш" это обыденное зрелище... hi
  19. voyaka uh Онлайн
    voyaka uh Сегодня, 12:47
    -2
    Такие системы эффективны при полном прикрытии с воздуха. При собственном господстве в воздухе.
    В противном случае попадание точного боеприпаса в такую машину, если она заряжена, вызовет мощную детонацию ракет.
    В Сирии был случай попадания ПТУРа в установку Смерч или Солнцепек. Как склад боеприпасов взорвался.
    1. Incvizitor Офлайн
      Incvizitor Сегодня, 12:54
      0
      По сути для зачистки территорий...
    2. Ros 56 Офлайн
      Ros 56 Сегодня, 13:11
      +1
      Сам видел или опять одна баба сказала?
    3. DVTamga Офлайн
      DVTamga Сегодня, 13:17
      +1
      Не было в Сирии таких случаев. Мож где в Ливане был? И такие системы эффективны всегда.
      1. voyaka uh Онлайн
        voyaka uh Сегодня, 13:20
        -2
        Перед первым наступлением на Пальмиру. Было видео. Единственно, что непонятно: попадание в Солнцепек или Смерч.
        1. DVTamga Офлайн
          DVTamga Сегодня, 13:31
          +1
          Врать плохо. Тем более когда уже давным давно все выяснили. В т.ч. на этом сайте: https://topwar.ru/96420-boeviki-v-sirii-utverzhdayut-chto-iz-ptrk-kornet-unichtozhili-tos-1a-solncepek-v-rayone-aleppo.html
          И в целом по существу:
          http://www.vestnik-rm.ru/news-4-16445.htm
          Стыдоба.
        2. Bakht Офлайн
          Bakht Сегодня, 13:40
          0
          Взгляд с дивана на Смерч. Дальность стрельбы 90 км, время перевода из походного в боевое 3 минуты. Выехали, выстрелили и забыли. А что MLRS израильские с дальностью до 30-40 км более эффективны?
          Оружие страшное (это факт), дальность приличная (тоже факт) боеприпасы совсем разные. Вплоть до термобарических.
          Так что бояться все же надо....
          1. voyaka uh Онлайн
            voyaka uh Сегодня, 14:08
            0
            Израильские, в отличие от Смерча, с ГСН. Управляемые ракеты. Поэтому ими стрелют по одиночным целям. На Смерч тоже давно пора ставить ГСН.
            Теперь о 90 км. Максимальные ТТХ нереалистичны. Совсем недавно сирийцы выстрелили по Голанам залпом (когда было обострение и их Панцирь погиб).
            По ТТХ должны были достать до изр.укреплений. На практике 100% недолет. Более того разлет ракет был на километры. Чтобы ракеты летели далеко, нужно качественно набить трубы качественным топливом. Но с этим - проблема.
          2. voyaka uh Онлайн
            voyaka uh Сегодня, 14:17
            0
            "Выехали, выстрелили и забыли"////
            ----
            Если придется применять, совет, подезжайте поближе на половину/две трети заявленной максимальной дальности. Тогда будет и точность и кучность.
  20. ggl1 Офлайн
    ggl1 Сегодня, 12:52
    0
    Россия укрепляйся и модернизируйся и не обращай на маразматиков из США,Англии и
    ЕС.
    Они всегда были врагами России так что от них ожидать!
  21. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:05
    +3
    А что они хотели)) Пусть боятся. Побывали бы им под обстрелом, так вообще бы портки от навоза чистили долго))
    А еще у нас есть "Смерч" laughing
  22. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 13:10
    0
    Хорошие стрелки, наполнить фугасно-зажигательным составом для объемного взрыва как раз для частей вдоль нашей границы и не жадничать, чтобы хватило и на трибалтийские базы полосатых и на польские. От всей души, чем можем.
  23. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 13:17
    0
    Цитата: Александр романов
    80 и 76 на некоторых заправках можно встретить

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    У нас 80 уже давно нет. Про 76 молчу даже.