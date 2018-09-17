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Все отверстия под контролем... Кто ответит за ЧП с "Союзом"?

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Журналисты поинтересовались у главы пресс-службы Кремля по поводу ситуации на Международной космической станции и опасности для космонавтов и астронавтов от того самого отверстия, просверленного в обшивке «Союза». Дмитрий Песков порекомендовал журналистам обратиться с этим вопросом к главе Роскосмоса Дмитрий Рогозину и при этом добавил следующее: «Там всё под контролем».

Все отверстия под контролем... Кто ответит за ЧП с "Союзом"?


Между тем, специальная комиссия Роскосмоса на данный момент так и не смогла определиться с ключевой версией по поводу появления отверстия от сверления на обшивке космического корабля и следов контакта сверла на экране противометеоритной защиты.


На данный момент отрабатываются две версии. Одна: сверление на Земле (уже после процесса фотографирования в РКК «Энергия), включая этап доставки «Союза» на Байконур. Вторая: сверление в космосе. В пользу второй версии говорит характер сверления – следы такие, когда процесс осуществляется без упора (например, в состоянии невесомости). Однако эксперты говорят о том, что, возможно, тот, кто просверлил отверстие в обшивке космического корабля на Земле, сознательно пытался выдать процесс сверления за «космический».

Разбирательства продолжаются.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Твиттере на днях сделал немаловажную пометку следующего характера:
Качество и надёжность техники зависит от качества и надёжности людей, за неё отвечающих.


С этим утверждением сложно не согласиться. Техника может быть сколько угодно надёжной, но могут встречаться люди, которые либо по незнанию или отсутствию должных навыков, либо, преследуя злой умысел, способны даже надёжные машины и корабли превратить в «решето».
Использованы фотографии:
Роскосмос
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Новые данные о следах сверления на "Союзе". Комиссия РКК "Энергия" сообщает
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43 комментария
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  1. Корсар0304 Офлайн
    Корсар0304 Сегодня, 12:12
    -4
    Провокация? Удар по репутации "Союза" как надежного модуля.
    Интересно чем ответит Роскосмос, какие версии преподнесут. Ну а если амерам станет так опасно летать на наших "Союзах" - пусть массово закупают рогатки у укропитеков, ну или обратятся на Хану Соло за арендой его "Тысячелетнего сокола".
    1. Dimontius Офлайн
      Dimontius Сегодня, 12:15
      +1
      опять же..остановите планету я выйду.. сюжет из какого то космического блокбастера. Человек забавное существо, инопланетяне наверно сильно удивляются wassat
      1. Балу Офлайн
        Балу Сегодня, 12:41
        0
        Я бы не стал сбрасывать со счетов версию с инопланетянами. yes НЛО никто не заметил? belay
        Сверлили на земле , ясен пень. В аварийной неблагоприятной ситуации кто бенефециар страховки? А не слишком много аварийных ситуаций в Роскосмосе?
        1. Серж Горелый Офлайн
          Серж Горелый Сегодня, 12:51
          0
          Цитата: Балу
          Я бы не стал сбрасывать со счетов версию с инопланетянами. yes НЛО никто не заметил? belay
          Сверлили на земле , ясен пень. В аварийной неблагоприятной ситуации кто бенефециар страховки? А не слишком много аварийных ситуаций в Роскосмосе?

          Да нет, енто не НЛО. Проклятое ГМО. Появились, панимаш, гмошные черви и моль, вот и жруть, чего попало!
        2. Тралл Онлайн
          Тралл Сегодня, 12:53
          +1
          Версия с инопланетянами выглядит самой перспективной.
          Дмитрий Рогозин может даже допросить подозреваемых лично в пределах галактики. Только люки в космическом корабле нужно пошире сделать smile
          1. Million Онлайн
            Million Сегодня, 13:56
            0
            Рогозин небось и просверлил. smile
    2. БВС Офлайн
      БВС Сегодня, 12:18
      +2
      Они УЖЕ обратились к Илону Маску.
      1. aristok Офлайн
        aristok Сегодня, 12:41
        +1
        Цитата: БВС
        Они УЖЕ обратились к Илону Маску.

        и он их отвез?
        1. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
          Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:38
          0
          Накурился и отвез аж в систему Альфа Центавра))
  2. Куница Офлайн
    Куница Сегодня, 12:15
    0
    Хорошо, что не заминировали.
    1. 210окв Офлайн
      210окв Сегодня, 12:48
      +3
      Это все похоже на диверсию..Да и потери при запусках в последние годы наводит на данную мысль.
  3. _Kotegpushisteg_ Онлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 12:18
    0
    да это новые российские технологии!чурбайс рогозику посоветовал!для улучшения аэродинамики нанотехнологические отверстия bully не признаются что бы режим секретности не нарушать
    1. инженер74 Офлайн
      инженер74 Сегодня, 12:39
      +1
      Не путайте теплое с мягким! Это СОВЕТСКИЕ технологии! Для справки, у американцев тоже две дырочки были, и оба раза они национальный траур объявляли. А про дырку в Союзе только ржачь в интернете. Почувствуйте разницу! hi
  4. НИКНН Офлайн
    НИКНН Сегодня, 12:18
    +6
    Пресса наткнулась на неисчерпаемую тему. Не знаю чего уж тут обсасывать, только ждать выводов, а главное принятия мер по недопущению подобных инцидентов.
    1. Тралл Онлайн
      Тралл Сегодня, 12:55
      0
      Все лежит на поверхности. Это русские просверлили дырку, чтобы отвлечь мировое сообщество от отравления Европы Новичком smile
  5. Комментарий был удален.
    1. BlackMokona Онлайн
      BlackMokona Сегодня, 12:44
      -1
      Это наглая лож, не существует никакого американского туалета на МКС. Все туалеты Российские и все обслуживает Россия. Т.е ответственность за их работу несёт только она
      Так же модули станции не разделены гермитично в штатном режиме и тем самым все дышат одним воздухом и запахи общие. Не пускать кого то в туалет, это себе же гадить
      1. мордвин 3 Онлайн
        мордвин 3 Сегодня, 13:15
        +1
        Цитата: BlackMokona
        Это наглая лож, не существует никакого американского туалета на МКС. Все туалеты Российские и все обслуживает Россия. Т.е ответственность за их работу несёт только она

        МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. НАСА заказало у российской Ракетно-космической корпорации "Энергия" техническое обслуживание и замену ряда элементов туалета на американском сегменте Международной космической станции, говорится в годовом отчете корпорации.

        РИА Новости https://ria.ru/science/20180703/1523845860.html

        Выходит, до этого не обслуживали. laughing Хотя там непонятки.
        1. BlackMokona Онлайн
          BlackMokona Сегодня, 13:30
          0
          Просто обновили контракт
          "В течение года продолжалось выполнение контракта с NASA, предусматривающего изготовление и поставку элементов АСУиК (ассенизационное устройство и кабина. — Прим. ред.) для американского сегмента Международной космической станции и соответствующих услуг по интеграции для МКС. Успешно выполнены и сданы заказчику работы по девяти этапам в рамках ранее выданных заказов", — говорится в документе.

          Отмечается, что по результатам серии переговоров, проведенных в 2017 году, российская корпорация получила новые заказы в рамках этого контракта. "Работы по данному контракту на протяжении ряда лет позволяют поддерживать эффективную эксплуатацию американского сегмента МКС и станции в целом, оперативно парировать нештатные ситуации, а также обеспечивают стабильную загрузку подразделений корпорации и смежных предприятий", — говорится в годовом отчете.

          Ссылки которые сами даёте читать надо дальше заголовка
          1. мордвин 3 Онлайн
            мордвин 3 Сегодня, 13:52
            0
            Ага, только инфа об этом появляется через месяц, после нахождения экипажа на орбите.
            "Издание «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к спецкомиссии, расследующей происшествие, сообщает, что главной версией на сегодняшний день стала умышленная порча «Союза» одним из американских астронавтов."
            В общем не удивлюсь, что так оно и было. Вспомнился еще скандал, когда астронавтка США бегала с ножом и пистолетом за любовницей жениха. Да и версия депутата космонавта из той же серии.
            1. BlackMokona Онлайн
              BlackMokona Сегодня, 14:01
              0
              Об чём инфа? Про контракт , новость которую вы сбросили была до инцидента.
              1. мордвин 3 Онлайн
                мордвин 3 Сегодня, 14:12
                0
                Цитата: BlackMokona
                новость которую вы сбросили была до инцидента.

                А когда произошел инцидент? Когда американцы в фекалиях утонули? После того, как командир начал орать про немедленную эвакуацию, а наши отказали? В общем остаемся при разных мнениях, официально нам никто ничего не скажет.
          2. мордвин 3 Онлайн
            мордвин 3 Сегодня, 14:07
            0
            Цитата: BlackMokona
            Ссылки которые сами даёте читать надо дальше заголовка

            А я и читал. Поэтому не понял, почему инфа появилась 3 июля.
    2. ALEX_SHTURMAN Офлайн
      ALEX_SHTURMAN Сегодня, 12:50
      0
      Санта Барбара какая то winked Если это правда- это обязательно нужно огласить на весь Мир! Нехрена прикрывать этих поласатых упырей! Пусть все видят какие они надменные и туповатые "товарищи".
    3. Сибирский цирюльник Офлайн
      Сибирский цирюльник Сегодня, 12:51
      +1
      Ваша история сделала мне день! good
      В жизни всякое бывает))
      Было бы,действительно здорово,если это оказалось действительно правдой!))
    4. Chertt Офлайн
      Chertt Сегодня, 12:52
      0
      Цитата: Галеон
      За что купил. ))

      По моему, самая правдоподобная версия hi
    5. Уотсон Дж. Офлайн
      Уотсон Дж. Сегодня, 12:59
      +1
      Качество и надёжность техники зависит от качества и надёжности людей, за неё отвечающих.

      Именно это и написал Рагозин. И именно об этом. Мне, похоже, дико в жизни не повезло, но не встречал я среди них качественного человеческого материала. Брюс Виллис разве что laughing
    6. Балу Офлайн
      Балу Сегодня, 13:03
      +2
      Цитата: Галеон
      Тут тебе все в миниатюре… и «уберите за нами наше (фекалии)» и «отвезите нашу бабу за свой счет, она испортилась» «А.а.а.. не хотите? Тогда мы вам санкции (зачеркнуть) дырку прокрутим, отвезете тогда как миленькие!»

      Короче все ясно. Решили проветрить корабль. Реалистично, возразить нечего.
      Баба на корабле, к тому же американка-не к добру. Пусть даже корабль космический. Короче, предлагаю экипажи комплектовать либо мужиками либо бабуськами. yes
    7. Alex66 Офлайн
      Alex66 Сегодня, 13:17
      +1
      В общем то версия лаконичная и логичная, вполне правдоподобная, но наши бы пустили америкосов в свой туалет, особо женщину, а не пустили бы Рогозин приказал, после кляузы америкосов.
  6. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 12:38
    0
    Интересная тема: дыры - обсуждаются, дыры - комментируются, дыры не дают спать ответственным за то, чтобы их не было. what Дыры прошлого и дыры будущего. belay Переход дыр из меньшего состояния в большие, зарастание дыр и искусственная их заделка. О дырах можно писать стихи и романы. feel А какая-то их просто делает как когда-то мужик, который воровал костыли на железной дороге.
  7. voyaka uh Онлайн
    voyaka uh Сегодня, 12:41
    +5
    Версию сверления в космосе отвергли.
    Статья немножко устарела.
    1. Flatter Офлайн
      Flatter Сегодня, 13:03
      +1
      Сколько времени "Союз"пристыкован?Когда отверстия обнаружены,с первого захода в туалет или позднее?Ответы,вероятно,уже известны.
  8. Комментарий был удален.
  9. Вадим237 Офлайн
    Вадим237 Сегодня, 12:42
    -1
    Что там дальше - трещина в тепловом экране.
  10. BlackMokona Онлайн
    BlackMokona Сегодня, 12:43
    +2
    когда процесс осуществляется без упора

    Невисомость никак не мешает упереться во что нибуть, наоборот облегчает это дело. Так как легко можно упираться в стену или потолок, что на Земле сделать затруднительно
    1. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
      Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:46
      0
      При условиях микрогравитации (а не невесомости), это чрезвычайно трудно сверлить под определенным углом, если тебя сзади не страхуют, ведь сила действия равна силе противодействия.
      1. BlackMokona Онлайн
        BlackMokona Сегодня, 13:49
        0
        На МКС спец инструмент, а не обычный. Который компенсирует такие моменты
  11. Теренин Офлайн
    Теренин Сегодня, 13:04
    0
    winked Оригинальный промежуточный вывод комиссии, как я понял, просверлили - или свои или чужие! Здесь не поспоришь lol
  12. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 13:19
    0
    Разбор полетов впереди, так что: не нада тараписа, не нада волноваса.
  13. Джек О’Нилл Онлайн
    Джек О’Нилл Сегодня, 13:40
    0
    Как полковник ВВС, который участвовал в программе исследования внеземных миров (SG-1) - заявляю: это диверсионная операция ложного Бога Анубиса!
    В данный момент, на орбите Луны находиться X-304 Daedalus, для предотвращения вторжения гоа'улдов.
  14. l7yzo Офлайн
    l7yzo Сегодня, 13:41
    0
    Меня толстость стен умилила на "на экране противометеоритной защиты." всего 4-5 мм отделяет космонавтов от космоса.
  15. Безликий Онлайн
    Безликий Сегодня, 13:50
    0
    Надеюсь этого космического дятла таки выследят и поймают, посадив в надлежащую земную клетку.
  16. пищак Офлайн
    пищак Сегодня, 14:00
    0
    Сверлили уже на месте, в космосе. имхо.
    Вижу теперь, что стенка вовсе не титановая, а "люминь".
    Обычно алюминиевые сплавы сверлятся сверлом с более острым, в плане, углом при вершине, чем для сверления сталей.
    Но здесь сверлили под углом( и без кернения, либо предварительной засверловки углубления или сверлильного кондуктора) и поэтому "по уму" заточили сверлышко гораздо "тупее", чем обычно-чтобы "зацепилось" за обшивку само. Наверно где-то под 160° при вершине, так как ясно видны следы юза по обшивке именно таких острых краёв режущих кромок вращающегося( около 400-500 об/мин, не меньше) сверла.
    Да и в самом отверстии мягкой алюминиевой детали такой угол заточки( особенно если сверло затачивали недостаточно квалифицировано, немного нессиметрично по оси сверла и углу режущих кромок!), на таких оборотах и неравномерной ручной подаче образует вот такую неровную ступенчатую внутреннюю поверхность, как на представленном увеличенном фотоснимке.
  17. Самара_63 Офлайн
    Самара_63 Сегодня, 14:11
    0
    Пусть специальная комиссия Роскосмоса все вопросы адресует предыдущим руководителям Роскосмоса! Как они довели до "Ручки" ЦПК? Почему там утрачено всё что было наработанно при СССР?
  18. Бедняк Онлайн
    Бедняк Сегодня, 14:25
    0
    Надо проверить наличие стружки внутри корабля и воздухоочистительной системы, наличие следов металла корпуса и противометеоритного экрана на свёрлах, имеющихся на борту МКС. Все свёрла, диаметром просверленного отверстия, в обязательном порядке доставить на Землю, для проведения анализов. Тогда и будет ясно, где сверлили, а отказ американцев от данной процедуры будет означать безусловное подтверждение их причастности к порче нашего "Союза МС-09".