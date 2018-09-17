Все отверстия под контролем... Кто ответит за ЧП с "Союзом"?

Качество и надёжность техники зависит от качества и надёжности людей, за неё отвечающих.

Журналисты поинтересовались у главы пресс-службы Кремля по поводу ситуации на Международной космической станции и опасности для космонавтов и астронавтов от того самого отверстия, просверленного в обшивке «Союза». Дмитрий Песков порекомендовал журналистам обратиться с этим вопросом к главе Роскосмоса Дмитрий Рогозину и при этом добавил следующее: «Там всё под контролем».Между тем, специальная комиссия Роскосмоса на данный момент так и не смогла определиться с ключевой версией по поводу появления отверстия от сверления на обшивке космического корабля и следов контакта сверла на экране противометеоритной защиты.На данный момент отрабатываются две версии.: сверление на Земле (уже после процесса фотографирования в РКК «Энергия), включая этап доставки «Союза» на Байконур.: сверление в космосе. В пользу второй версии говорит характер сверления – следы такие, когда процесс осуществляется без упора (например, в состоянии невесомости). Однако эксперты говорят о том, что, возможно, тот, кто просверлил отверстие в обшивке космического корабля на Земле, сознательно пытался выдать процесс сверления за «космический».Разбирательства продолжаются.Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Твиттере на днях сделал немаловажную пометку следующего характера:С этим утверждением сложно не согласиться. Техника может быть сколько угодно надёжной, но могут встречаться люди, которые либо по незнанию или отсутствию должных навыков, либо, преследуя злой умысел, способны даже надёжные машины и корабли превратить в «решето».