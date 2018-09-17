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Истребители НАТО в Эстонии продолжат ежедневные тренировки

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Немецкие истребители Eurofighter, дислоцированные под Таллином для патрулирования воздушного пространства стран Балтии, продолжат ежедневные (с понедельника по пятницу) полеты над Эстонией на малых высотах, передает РИА Новости сообщение оборонного ведомства республики.



Тренировки возобновились в начале сентября, после отмены запрета на полеты над прибалтийскими странами. Полеты были отменены 7 августа из-за инцидента со случайным пуском испанским летчиком ракеты класса «воздух-воздух». Специальная комиссия провела расследование, но сама ракета так и не была найдена.


Истребители ВВС ФРГ продолжат тренировочные полеты на высотах не менее 152 метров в течение всей рабочей недели. Тренировки будут проходить «преимущественно вдали от населенных пунктов», говорится в сообщении эстонских Сил обороны.

Напомним, в конце августа 5 немецких истребителей Eurofighter в конце августа сменили на авиабазе Эмари французские самолеты Mirage 2000-5. В составе германского подразделения, прибывшего в Эстонию, находятся около 160 военнослужащих.

Как пояснило эстонское ведомство, полеты совершаются на основании соглашения между странами-членами НАТО в специально отведенных для этого зонах над малонаселенными районами. По словам командования, полеты не противоречат эстонскому законодательству и согласованы авиационным департаментом.

Группа натовских самолетов базируется также в Литве на аэродроме Зокняй близ Шауляя. В 2012 году миссия по патрулированию воздушного пространства стран Балтии продлена на неопределенный срок.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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11 комментариев
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  1. kjhg Офлайн
    kjhg Сегодня, 12:11
    0
    Нет надежнее защиты для прибалтийских республик, чем добрые, дружественные отношения с Россией. Никакие дивизии и базы НАТО не смогут их защитить, если большому соседу позарез понадобится занять их территорию.
    1. НИКНН Офлайн
      НИКНН Сегодня, 12:22
      0
      на высотах не менее 152 метров
      Это видимо опечатка? Ни как не вяжется ни с чем мне известным.
      1. kit88 Офлайн
        kit88 Сегодня, 13:01
        0
        Это ровно 500 foot
  2. Корсар0304 Офлайн
    Корсар0304 Сегодня, 12:17
    0
    Ну и ладно. Они тренируют истребителей, мы тренируем свои средство ПВО, изучаем характер полетов, способы взаимодействия, периодичность полетов и т.д. и т.п. Нормальная в-общем работа. Было бы странным ждать что вся эта группировка НАТО будет тупо сидеть и ждать у моря погоды.
  3. 100502 Офлайн
    100502 Сегодня, 12:18
    0
    Как это им поможет от ядерных грибов?
  4. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 12:25
    +2
    так «вдали от населенных пунктов» или «над малонаселенными районами» recourse их малое население к тормознутости вдобавок ещё и заикаться начнет... wink
    1. bessmertniy Офлайн
      bessmertniy Сегодня, 12:47
      +1
      Это подлое население прямо на лету ценные натовские ракеты ворует! belay Скоро и самолеты пропадать начнут. feel
  5. Тикси-3 Офлайн
    Тикси-3 Сегодня, 12:35
    0
    было бы странно, если бы они не тренировались.....о чем статья?
    1. Теренин Офлайн
      Теренин Сегодня, 12:44
      +1
      Цитата: Тикси-3
      было бы странно, если бы они не тренировались.....о чем статья?

      Статья о Шойгу. Молодец Кужугетыч, всех заставил бегать, прыгать, летать, стрелять, грозить, предупреждать...laughing
      1. Тикси-3 Офлайн
        Тикси-3 Сегодня, 12:57
        -1
        Цитата: Теренин
        Статья о Шойгу

        belay negative love
  6. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 13:24
    -1
    Да пусть хоть по пять раз на дню летают, быстрее ресурс кончится и в капиталку. Да и как там летать, не успел взлететь и скорость набрать, уже граница.