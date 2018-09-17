Истребители НАТО в Эстонии продолжат ежедневные тренировки
Немецкие истребители Eurofighter, дислоцированные под Таллином для патрулирования воздушного пространства стран Балтии, продолжат ежедневные (с понедельника по пятницу) полеты над Эстонией на малых высотах, передает РИА Новости сообщение оборонного ведомства республики.
Тренировки возобновились в начале сентября, после отмены запрета на полеты над прибалтийскими странами. Полеты были отменены 7 августа из-за инцидента со случайным пуском испанским летчиком ракеты класса «воздух-воздух». Специальная комиссия провела расследование, но сама ракета так и не была найдена.
Истребители ВВС ФРГ продолжат тренировочные полеты на высотах не менее 152 метров в течение всей рабочей недели. Тренировки будут проходить «преимущественно вдали от населенных пунктов», говорится в сообщении эстонских Сил обороны.
Напомним, в конце августа 5 немецких истребителей Eurofighter в конце августа сменили на авиабазе Эмари французские самолеты Mirage 2000-5. В составе германского подразделения, прибывшего в Эстонию, находятся около 160 военнослужащих.
Как пояснило эстонское ведомство, полеты совершаются на основании соглашения между странами-членами НАТО в специально отведенных для этого зонах над малонаселенными районами. По словам командования, полеты не противоречат эстонскому законодательству и согласованы авиационным департаментом.
Группа натовских самолетов базируется также в Литве на аэродроме Зокняй близ Шауляя. В 2012 году миссия по патрулированию воздушного пространства стран Балтии продлена на неопределенный срок.
Тренировки возобновились в начале сентября, после отмены запрета на полеты над прибалтийскими странами. Полеты были отменены 7 августа из-за инцидента со случайным пуском испанским летчиком ракеты класса «воздух-воздух». Специальная комиссия провела расследование, но сама ракета так и не была найдена.
Истребители ВВС ФРГ продолжат тренировочные полеты на высотах не менее 152 метров в течение всей рабочей недели. Тренировки будут проходить «преимущественно вдали от населенных пунктов», говорится в сообщении эстонских Сил обороны.
Напомним, в конце августа 5 немецких истребителей Eurofighter в конце августа сменили на авиабазе Эмари французские самолеты Mirage 2000-5. В составе германского подразделения, прибывшего в Эстонию, находятся около 160 военнослужащих.
Как пояснило эстонское ведомство, полеты совершаются на основании соглашения между странами-членами НАТО в специально отведенных для этого зонах над малонаселенными районами. По словам командования, полеты не противоречат эстонскому законодательству и согласованы авиационным департаментом.
Группа натовских самолетов базируется также в Литве на аэродроме Зокняй близ Шауляя. В 2012 году миссия по патрулированию воздушного пространства стран Балтии продлена на неопределенный срок.
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