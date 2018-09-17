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Кучма: Москва мечтает разорвать минские соглашения

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Российские власти «спят и видят» как бы сорвать работу контактной группы по Донбассу, заседающей в Минске, заявил представитель Украины в переговорном процессе, экс-президент страны Леонид Кучма в интервью изданию Сегодня.



Тогда бы Москва смогла сказать: видите, Украина ничего не хочет делать, не выполняет достигнутые соглашения, сказал Кучма в кулуарах конференции «Ялтинская европейская стратегия».


При этом он признался, что всякий раз перед переговорами с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР принимает успокоительное, так как не видит в них людей, которые имели бы возможность что-либо решать. Таких там нет, добавил экс-президент.

По словам Кучмы, Москва заинтересована в свертывании минского процесса в связи с тем, что на нем завязаны все антироссийские торговые санкции, то есть предлогом для введения ограничений является невыполнение соглашений.

Если этот формат будет закрыт, то торговых санкций не будет, пояснил он.

Что касается встречи в «нормандском» формате, то она, по словам экс-президента, обязательно состоится, поскольку за ее проведение выступают лидеры ФРГ и Франции.

Ранее Сергей Лавров заявил, что после убийства в Донецке главы ДНР Захарченко собирать «нормандскую» четверку для переговоров по Донбассу кощунственно. Глава МИД подчеркнул, что ни Франция, ни Германия официально не осудили этот теракт, являющийся, по сути, политическим убийством.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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19 комментариев
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  1. Венд Онлайн
    Венд Сегодня, 12:59
    +3
    Мечтатель. Вкладывает свои желания в голову России.
    1. НИКНН Офлайн
      НИКНН Сегодня, 13:02
      +4
      Судя по высказываниям, он не успокоительное принимает, а чего то тяжелое и не перед заседанием, а постоянно... sad
      1. Проксима Офлайн
        Проксима Сегодня, 13:44
        0
        Ранее Сергей Лавров заявил, что после убийства в Донецке главы ДНР Захарченко собирать «нормандскую» четверку для переговоров по Донбассу кощунственно. Глава МИД подчеркнул, что ни Франция, ни Германия официально не осудили этот теракт, являющийся, по сути, политическим убийством.

        А что мы хотим от этих стран-марионеток? request Официально не одобрили теракт - уже и это "достижение".
      2. Kosta153 Офлайн
        Kosta153 Сегодня, 14:02
        0
        Нет,не тяжелое , а противодиарейное
    2. tatarin_ru Офлайн
      tatarin_ru Сегодня, 14:11
      +1
      Если этот формат будет закрыт, то торговых санкций не будет,

      О , ну да , конечно . И заживем!!
  2. Victor_B Онлайн
    Victor_B Сегодня, 13:02
    +2
    Опять Москва виновата!
    А белые и пушистые парашенки под чутким руководством вашингтонского обкома, просто мимо проходили.
    Примус починяли...
  3. Сергей39 Офлайн
    Сергей39 Сегодня, 13:02
    +2
    Эти договорённости мечтают отменить все
  4. Бультерьер Онлайн
    Бультерьер Сегодня, 13:10
    +2
    Кучма там наверное самый первый из тех,кто не хочет это свернуть. Катается туда сюда,что то делает за казенный счет. Денежку получает.
    1. Masya Masya Онлайн
      Masya Masya Сегодня, 13:16
      +2
      чует, что работу теряет, подзабыли о нём, вот и разговорился... wink
      1. Rusland Онлайн
        Rusland Сегодня, 13:36
        +1
        Костюм новый пошил, вот и решил выйти в люди.
  5. Теренин Офлайн
    Теренин Сегодня, 13:18
    +2
    Кучма, наглотавших непонятных таблеток давно уже живёт в своем внутреннем мирке. Только одно его недавнее заявление, "что только слепой не видит экономического улучшения на Украине", говорит о многом.
  6. Rusland Онлайн
    Rusland Сегодня, 13:18
    0
    Не хочет выпадать из обоймы, показывает свою значимость.
  7. HAM Онлайн
    HAM Сегодня, 13:30
    0
    Как вляпалась украина в Кучму,так никак не выберется,засасывает кучма всё глубже...
  8. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 13:32
    +1
    Вот они последышы-предатели КПСС, мало их стреляли и в лагеря отправляли. Логическим продолжением последних событий на Донбассе, особенно в свете подлого убийства Моторолы, Гиви и Захарченко должны быть новые котлы для ВСУ и поголовное уничтожение бандерлогов. Каши с ними не сваришь по определению, они не договороспособны от слова совсем.
  9. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:33
    0
    Кучмарик у нас вообще людей не видит. Ну не фашист ли?
    Лавров уже по стопицот раз талдычит - соблюдайте Минские. А шумеры и "западные партнеры" только в носу ковыряют, и делают вид, что это их не касается.

  10. Black Sniper Онлайн
    Black Sniper Сегодня, 13:45
    +1
    Для них это убийство тоже самое что и убийство к примеру лидера Хамас или Хизболы, так что ни капли сожаления у них нет, да и террактом они это вовсе не счетают.
  11. Berkut24 Офлайн
    Berkut24 Сегодня, 13:50
    +1
    Ох уж эта кучма навоза....
  12. igorbrsv Онлайн
    igorbrsv Сегодня, 14:22
    0
    Санкции с России снимут только когда нас "сожрут". Поэтому говорить, что их снимут в связи с прекращением Минских договоренностей кощунственно.
  13. Labrador Онлайн
    Labrador Сегодня, 14:23
    0
    Уж ежели Кучка сказал... то тогда да! Он жеж о Россиюшке только и печется! Уж всю печенку надорвал.
    Вот уж как ни посмотри, а против "Минска" выступают матрасы, подматрасники, их шестерки и те кому плевать на ЛДНР.