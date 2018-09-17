Кучма: Москва мечтает разорвать минские соглашения
Российские власти «спят и видят» как бы сорвать работу контактной группы по Донбассу, заседающей в Минске, заявил представитель Украины в переговорном процессе, экс-президент страны Леонид Кучма в интервью изданию Сегодня.
Тогда бы Москва смогла сказать: видите, Украина ничего не хочет делать, не выполняет достигнутые соглашения, сказал Кучма в кулуарах конференции «Ялтинская европейская стратегия».
При этом он признался, что всякий раз перед переговорами с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР принимает успокоительное, так как не видит в них людей, которые имели бы возможность что-либо решать. Таких там нет, добавил экс-президент.
По словам Кучмы, Москва заинтересована в свертывании минского процесса в связи с тем, что на нем завязаны все антироссийские торговые санкции, то есть предлогом для введения ограничений является невыполнение соглашений.
Если этот формат будет закрыт, то торговых санкций не будет, пояснил он.
Что касается встречи в «нормандском» формате, то она, по словам экс-президента, обязательно состоится, поскольку за ее проведение выступают лидеры ФРГ и Франции.
Ранее Сергей Лавров заявил, что после убийства в Донецке главы ДНР Захарченко собирать «нормандскую» четверку для переговоров по Донбассу кощунственно. Глава МИД подчеркнул, что ни Франция, ни Германия официально не осудили этот теракт, являющийся, по сути, политическим убийством.
Тогда бы Москва смогла сказать: видите, Украина ничего не хочет делать, не выполняет достигнутые соглашения, сказал Кучма в кулуарах конференции «Ялтинская европейская стратегия».
При этом он признался, что всякий раз перед переговорами с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР принимает успокоительное, так как не видит в них людей, которые имели бы возможность что-либо решать. Таких там нет, добавил экс-президент.
По словам Кучмы, Москва заинтересована в свертывании минского процесса в связи с тем, что на нем завязаны все антироссийские торговые санкции, то есть предлогом для введения ограничений является невыполнение соглашений.
Если этот формат будет закрыт, то торговых санкций не будет, пояснил он.
Что касается встречи в «нормандском» формате, то она, по словам экс-президента, обязательно состоится, поскольку за ее проведение выступают лидеры ФРГ и Франции.
Ранее Сергей Лавров заявил, что после убийства в Донецке главы ДНР Захарченко собирать «нормандскую» четверку для переговоров по Донбассу кощунственно. Глава МИД подчеркнул, что ни Франция, ни Германия официально не осудили этот теракт, являющийся, по сути, политическим убийством.
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