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Минобороны РФ рассекретило данные о ракете, которой был сбит "Боинг"

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Министерство обороны РФ распространило важнейшую информацию, которая касается номера ракеты, сбившей малайзийский авилайнер в небе над Донбассом. Анонс о такого рода публикации был сделан несколько часов назад. Итак, какие же сведения публикует российское оборонное ведомство?

По словам начальника Главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны РФ Николая Паршина, удар наносился ракетой 1986 года выпуска, которая в числе прочих в своё время была передана в/ч 20152, дислоцированной на территории Украины. В Россию, по словам генерала Паршина, ни эта ракета, ни другие ракеты той же партии не возвращались.




Известно, что в/ч 20152 находилась в Тернопольской области и структурно входила в Прикарпатский военный округ СССР.

Данные бортового номера ракеты комплекса «Бук» были установлены при изучении документов Долгопрудненского НПП, где боеприпас и производился. Документы эти имели гриф «совершенно секретно». Рассекретить их пришлось в связи с расследованием дела о крушении «Боинга-777», в причастности к которому Киев и Запад упорно продолжали обвинять Россию.

Эти рассекреченные данные наносят серьёзный удар по линии, выстраиваемой для обвинения РФ. А линия основывается на заявлениях пропагандистов из Bellingcat, которые, не принимая во внимание никаких очевидных обстоятельств (включая отказ Украины предоставить информацию от днепропетровских диспетчеров и данные о перемещении подразделений ПВО), оперирует заявлениями фейкового плана из соцсетей.
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37 комментариев
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  1. Victor_B Онлайн
    Victor_B Сегодня, 13:20
    +4
    Не поверит никто!
    Никогда!
    Ни за что!
    Это сурковская пропаганда. (Ясно же любому прогрессивному демократу)

    Абсолютно бесполезно предъявлять ЛЮБЫЕ доказательства!
    Виновные уже назначены!
    Только одна незадача! Никак не натягивается на глобус вина России.
    Если бы были нормальные факты, то уже сгнобили бы.
    Уж как только за уши не притягивают...
    1. Ratmir_Ryazan Офлайн
      Ratmir_Ryazan Сегодня, 13:22
      +6
      Факты вещь упрямая, против них не пойдешь...
      Наконец-то наше МО стало давать официальные ответы на обвинения и делать разборы тех фейков которые монтируются и выбрасываются в сеть...
      1. 777-3-59-97 Онлайн
        777-3-59-97 Сегодня, 13:32
        +1
        МО стало давать официальные ответы на обвинения и делать разборы тех фейков которые монтируются и выбрасываются в сеть...

        На этот фейк они дали ответ?

        А на этот?



        Кстати, диспетчера Карлоса уже допросили?
        1. Ratmir_Ryazan Офлайн
          Ratmir_Ryazan Сегодня, 13:42
          +6
          А с чего вы решили что атака самолета фейк? Подождите скоро получите ответы на все вопросы..

          Боинг каратели ВСУ Украины сначала атаковала на высоте, украинский самолет Су-25 или Су-27 расстрелял кабину пилотов чтобы не получилось как в 2001 году, когда пилот успел сказать на самописец "куда попал?..." что подтвердило попадание украинской ракеты в самолет...



          А после имитировали атаку БУКом, чтобы представить все так как-будто это сделали ополченцы...

          Вы в курсе, что летчик Волошин подозреваемый как раз в том, что он атаковал боинг покончил жизнь самоубийством? Случайность по вашему?
          1. 777-3-59-97 Онлайн
            777-3-59-97 Сегодня, 13:48
            -6
            А с чего вы решили что атака самолета фейк?

            Ну хотя бы с того, что на этом сошлись все стороны конфликта.
            1. 777-3-59-97 Онлайн
              777-3-59-97 Сегодня, 14:01
              +2
              17 июля 2014 г. Вечерний выпуск новостей Life News.

              Новость дня: новая победа донецких ополченцев. Над Торезом сбит транспортный самолет Ан-26 украинских ВВС.

              Новость про Ан-26 передает ТАСС.


              РИА «Новости».


              А также «министр обороны» ДНР Гиркин на странице вконтакте , где он публиковал свои «сводки от Стрелкова»:


              Птичкопад, значит, в районе Тореза.


              И тут выясняется, что это был не Ан-26
              1. 777-3-59-97 Онлайн
                777-3-59-97 Сегодня, 14:05
                0
                Ой, это совсем не АН-26!



                Первая версия: трупы в «Боинге» несвежие, их убили за несколько суток до вылета. Потом рассадили по креслам и запустили в Куала-Лумпур. Из Амстердама.


                Вторая версия: это был украинский штурмовик Су-25.


                На нем летел украинский летчик капитан Волошин
                1. 777-3-59-97 Онлайн
                  777-3-59-97 Сегодня, 14:09
                  0
                  Важнейший свидетель механик Евгений Агапов его видел. СКР подтвердил это 15 июля 2015 г.


                  Волошин — настоящий ас. На самолете с практическим потолком 7 км залетел аж на 11.

                  «Первый канал» заснял его атаку со спутника (и показал в программе «Однако» 14.11.2014):


                  Кстати, этот спутник Волошин потом тоже сбил. На обратном пути. Последующий анализ снимка показал, что с учетом масштаба и высоты спутника над землей, длина «Боинга» на фото должна быть около 4 км. Такой межпланетный звездолет из фантастических фильмов. Ну… торопились ребята, когда фото делали, не учли кое-что из геометрии.

                  Версия про Су-25 достигла апогея летом 2015. Уже всё нашли — и снимки со «спутника», и капитана Волошина, и секретный свидетель механик Агапов сам пришел в редакцию «Комсомольской правды» и Следственный комитет. И эксперты СКР провели экспертизы и получили все основания полагать, что это была «ракета «воздух-воздух» не-российского производства.

                  Но тут в сентябре-октябре 2015 стали приходить нехорошие вести из Голландии. Их экспертиза однозначно показала, что взрыв был не от ракеты «воздух-воздух», а от «Бука» (шрапнель нашли от его боеголовки). И тогда про Волошина резко забыли. Приоритетной стала другая версия: да, это был «Бук», но украинский. Его видел Генштаб России с другого спутника (звездолета):


                  Правда, английские эксперты из группы Bellingcat проанализировали эти снимки Генштаба и они тоже оказались подделкой (как и фото Су-25, сбивающего «Боинг»). Но это не важно. В помощь к Генштабу подключили разработчика «Буков» — концерн «Алмаз-Антей». Сага с попытками отмазаться от сбитого «Боинга» продолжилась дальше.

                  «Боинг» рейса MH17 действительно был сбит из «Бука». Ракета взорвалась рядом с кабиной пилотов, несколько тысяч стальных поражающих элементов (шрапнель из боеголовки) пронзили кабину. Только в теле 2-го пилота голландцы нашли 120 (!) осколков. Некоторые из них имели вот такую интересную форму — «бабочки» (двутавра). Фото этих осколков от «Бука» было опубликовано в октябре 2015 г.


                  Эти поражающие элементы в виде «бабочки», они есть только в боеголовке 9Н314M. Голландцы при содействии НАТО раздобыли эту боеголовку. Вот шрапнель от неё.
                  1. 777-3-59-97 Онлайн
                    777-3-59-97 Сегодня, 14:14
                    -1
                    Боеголовка 9Н314M принята на вооружение в 1980-х гг. Стоит на ракетах к советскому «Буку М1» (они есть как в армии России, так и Украины) и к чисто российскому «Буку М1-2». Украинских «Буков» никто в том районе не видел. Зато в день катастрофы многие видели «Бук» в г.Снежное (ДНР), недалеко от места катастрофы «Боинга».

                    Это снимок сделан в Снежном около 12-00 в районе ул.50-летия СССР. «Бук» ДНР на улицах города.


                    Однако они не долго прятались во дворах. Вскоре «Бук» поехал из Снежного за город, в сторону Тореза.


                    А вот и пуск. Снимок сделан в 16-25 со стороны Тореза. Это время катастрофы «Боинга»


                    Конечно, наличие «Буков» в ДНР в день катастрофы прямо рядом с местом падения «Боинга» наводит на нехорошие размышления. Уж не российские ли они? Как только осенью 2015 г. стало ясно, что «Боинг» был сбит именно из «Бука», а не с самолета, возникла необходимость отвести шрапнель от Путина. Концерн «Алмаз-Антей» взялся помочь.

                    Они сказали, что это была неправильная комиссия и нашла она неправильные осколки. На самом деле «Боинг» сбили другой боеголовкой, где нет шрапнели типа «бабочка». Т.е. осколки, видимо, подкинули в тело пилотов уже в Голландии.

                    Еще они сказали, что ракета встретилась с самолетом не на встречном курсе (т.е. не из района Тореза), а прилетела откуда-то слева, перпендикулярно. Они говорили, что пустили её из села Зарощенское, которое было под контролем ВСУ в тот день. Они врали много и самозабвенно.

                    28 сентября 2016 г. был представлен доклад международной следственной группы о том, кто и как сбил «Боинг».


                    «Боинг» был сбит ракетой из «Бука», пущенной с территории ДНР
                    1. 777-3-59-97 Онлайн
                      777-3-59-97 Сегодня, 14:18
                      -1
                      «Бук» приехал из России, его переправили через границу в районе Суходольска (ЛНР).


                      Для помощи местным шахтерам и трактористам.

                      На следующий день «Бук» спешно вернули в Россию.


                      Правда, без одной ракеты.



                      Перепуганный Путин глубокой ночью записал телеобращение с соболезнованиями по поводу катастрофы. Весь вечер 17 июля 2014 он обзванивал мировых лидеров. Несколько часов телефонных переговоров. Во втором часу ночи пошел выражать соболезнования. Лично по ТВ. Ни одного российского гражданина на борту не было, самолет летел над Украиной. Я не припомню случая, чтоб он так переживал по поводу авиакатастроф в России.


                      И последний вопрос: где капитан Волошин (и механик Агапов)? Они же все видели? На них вся надежда.
      2. Kurare Офлайн
        Kurare Сегодня, 13:52
        0
        Цитата: Ratmir_Ryazan
        Факты вещь упрямая, против них не пойдешь...

        Этот факт надо было сразу рассекретить, а не по прошествии 4-х лет. К тому же, привязать какие-то данные уже не получится. После сбития Боинга на Украине столько раз горели склады с оружием, что на этой основе любую ракету как "сгоревшую" списать можно.
    2. maxim947 Онлайн
      maxim947 Сегодня, 13:24
      +1
      Эти рассекреченные данные наносят серьёзный удар по линии, выстраиваемой для обвинения РФ

      Ничего они к сожалению не наносят, им хоть ... в глаза все божья роса.
      И легковерная правда спокойно уснула,
      Слюни пустила и разулыбалась во сне...
      Хитрая ложь на себя одеяло стянула,
      В правду впилась и осталась довольна вполне.
      Высоцкий.
    3. Владыка Ситх Офлайн
      Владыка Ситх Сегодня, 13:27
      +3
      Видео к новости
    4. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 13:35
      0
      А тут дело не в вере) такие же документы должны быть в Украине. Надо просто их открыть и все)
      1. 97110 Онлайн
        97110 Сегодня, 13:52
        -1
        Цитата: Бультерьер
        Надо просто их открыть и все)

        Кому поручим? ПС подойдёт? Или лично Волкер? А может эта индейка, что США в ООН представляет?
        1. Бультерьер Онлайн
          Бультерьер Сегодня, 14:00
          -1
          Ну так тут как раз и все нормальным людям понятно окончательно и станет. Если не виноват,зачем скрывать то?)))
  2. фигвам Онлайн
    фигвам Сегодня, 13:21
    +2
    А им всё роса...
  3. Железякин Офлайн
    Железякин Сегодня, 13:22
    0
    Вот это поворот! Любопытно было бы пройтись по всей логической цепочке, исходя из которой сделаны такие выводы. Да как обычно, запад будет все отрицать!
  4. Ratmir_Ryazan Офлайн
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 13:24
    +3
    Браво МО!!! Больше и добавить нечего )))

    Там где в разборе фейкового ролика показан якобы российский БУК, который при этом едет задом на перед - вообще бомба ))) Это дикий провал госдепа )))...
  5. тлауикол Офлайн
    тлауикол Сегодня, 13:24
    +3
    Зачем кота за яйца 4 года тянули?
    1. Sadko88 Онлайн
      Sadko88 Сегодня, 13:31
      +2
      Я немного увлекаюсь 3d анимацией в свободное время, но мне даже в голову не пришло что так можно было... Думаю и у нас не сразу сообразили. Подделка на первый взгляд очень натуральная. Радует, что в министерстве обороны России сейчас всё больше профи hi
  6. Михаил м Офлайн
    Михаил м Сегодня, 13:25
    -3
    А что, только сейчас номер установили? На фейк сильно похоже.
    1. Victor_B Онлайн
      Victor_B Сегодня, 13:29
      0
      Наверняка и еще есть в загашнике, но НИКОМУ это за границей не интересно.
      Виновные уже назначены!
      Ответ в задачнике напечатан.
      А вот решение под ответ никак толком не могут подогнать.
      Но стараются. Аж пар из ушей идет.
    2. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 13:36
      0
      А когда голандцы ракету то показали?)
  7. Чича сквад Онлайн
    Чича сквад Сегодня, 13:25
    0
    Ни кто не поверит. Скажут ракету или фрагменты ракеты подкинули.
    1. purple Офлайн
      purple Сегодня, 13:34
      +1
      Цитата: Чича сквад
      Ни кто не поверит. Скажут ракету или фрагменты ракеты подкинули.


      номер засветили сами голландцы, показывая обломки ракеты... поэтому и не было данных раньше
  8. инженер74 Офлайн
    инженер74 Сегодня, 13:28
    +4
    Завтрашние заголовки в западных (и не только западных) СМИ: "Очередная ложь от России!", "Столь кропотливо подделанные факты доказывают вину России!" и т.д. Больше ничего интересного не будет...
  9. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 13:29
    +2
    А откуда могли номер ракеты узнать ? Есть только два пути - документы по расходу боеприпасов при стрельбах (?) - может быть получен только разведкой или нашли шильдик с ракеты (что маловероятно)
  10. andrewkor Онлайн
    andrewkor Сегодня, 13:29
    +2
    Россия ,уже неоднократно замечено,даёт западным ,и не только западным ,лжецам поглубже увязнуть в ихней же лжи и только тогда предъявляет свои козыри ,да и не все сразу!
  11. Livonetc Офлайн
    Livonetc Сегодня, 13:32
    +1
    По словам начальника Главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны РФ Николая Паршина, удар наносился ракетой 1986 года выпуска, которая в числе прочих в своё время была передана в/ч 20152, дислоцированной на территории Украины


    А из сегодняшней публикации РИА Новости
    Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России.
    РИА Новости https://ria.ru/mh17/20180917/1528691632.html
    1. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 13:39
      0
      Ну так это наши. А что у них там происходит МО знать наше и не должно)
    2. Ratmir_Ryazan Офлайн
      Ratmir_Ryazan Сегодня, 13:46
      0
      Речь о том, что ракеты 9м38 в России были утилизированы и сейчас на вооружении стоят 9м38м1 и 9м317, а на Украине они до сих пор используются, как и в ряде стран куда Украина продавала эти ракеты...
    3. DenZ Офлайн
      DenZ Сегодня, 13:52
      +1
      МО сообщило что наши подобные же ракеты были утилизированы, украинских ракет это не касается.
  12. uhu189 Офлайн
    uhu189 Сегодня, 13:40
    -1
    Что-бы МО не рассекречивало на западе уже давно вывод сделан кто виноват. В лучшем случае этот факт вяло отметут как несостоятельный, в худшем скажут, что РФ пытается сделать очередной информационный вброс чтобы доказать свою невиновность. Там никто не заинтересован в объективности оценок. Да и что в этой информации такого секретного, что ее нельзя было ещё в 2014 году обнародовать? Смысл-то сейчас уже?
  13. Berkut24 Офлайн
    Berkut24 Сегодня, 13:41
    0
    Да им хоть писай в глаза - всё Божья роса. Доказательства никого не интересуют. Главное - назначить виновного, ввести санкции и гнать беспросветную пургу.
  14. собаковод Офлайн
    собаковод Сегодня, 13:48
    0
    Москва, 17 сентября. Минобороны России представило аудиозапись украинских военных, которая доказывает причастность Киева к крушению МН17, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Как сообщил спикер военного ведомства РФ Игорь Конашенков, российские эксперты провели фоноскопическое исследование аудио. Результаты говорят о том, что голос принадлежит полковнику ВСУ Руслану Гринчаку, который по 2015 год включительно возглавлял 164-ю радиотехническую бригаду — именно ее РЛС контролировали небо над Донбассом.

    Гринчак в разговоре с украинскими военными сообщил, что «если будет вот так, то собьем еще один малайзийский Boeing, и все будет хорошо».

    https://riafan.ru/1100317-minoborony-rf-predstavilo-audio-voennykh-vsu-dokazyvayushee-prichastnost-kieva-k-krusheniyu-mn17
  15. askort154 Онлайн
    askort154 Сегодня, 14:04
    0
    Провокация ЦРУ свою работу выполнила. Международный всплеск недовольства к России выражен. Россию заставили оправдываться. Сейчас это уже не актуально.
    Как не актуально, что в Ираке начали войну по "ошибке" спецслужб. ( из заявления Тони Бр, тогдашнего премьера Англии) . Так же и с "боингом", как и с "делом магницкого", и с последующими "делами" - паровоз ушёл. Нас везде ставят в позу оправдывающихся.
    Это и есть триумф информационной войны. Мы здесь явно проигрываем.
    "На каждый роток, не накинешь платок" - старая русская поговорка.