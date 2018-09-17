Минобороны РФ рассекретило данные о ракете, которой был сбит "Боинг"

Министерство обороны РФ распространило важнейшую информацию, которая касается номера ракеты, сбившей малайзийский авилайнер в небе над Донбассом. Анонс о такого рода публикации был сделан несколько часов назад. Итак, какие же сведения публикует российское оборонное ведомство?По словам начальника Главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны РФ Николая Паршина, удар наносился ракетой 1986 года выпуска, которая в числе прочих в своё время была передана в/ч 20152, дислоцированной на территории Украины. В Россию, по словам генерала Паршина, ни эта ракета, ни другие ракеты той же партии не возвращались.Известно, что в/ч 20152 находилась в Тернопольской области и структурно входила в Прикарпатский военный округ СССР.Данные бортового номера ракеты комплекса «Бук» были установлены при изучении документов Долгопрудненского НПП, где боеприпас и производился. Документы эти имели гриф «совершенно секретно». Рассекретить их пришлось в связи с расследованием дела о крушении «Боинга-777», в причастности к которому Киев и Запад упорно продолжали обвинять Россию.Эти рассекреченные данные наносят серьёзный удар по линии, выстраиваемой для обвинения РФ. А линия основывается на заявлениях пропагандистов из Bellingcat, которые, не принимая во внимание никаких очевидных обстоятельств (включая отказ Украины предоставить информацию от днепропетровских диспетчеров и данные о перемещении подразделений ПВО), оперирует заявлениями фейкового плана из соцсетей.