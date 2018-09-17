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Американский B-52 замечен близ Мурманской области

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Стратегический бомбардировщик В-52 ВВС США, способный нести ядерное вооружение, совершил полет близ побережья Мурманской области и арктических островов, где расположена новая российская база ПВО, передает Интерфакс информацию зарубежных сайтов, отслеживающих перемещение военной авиации.



Согласно сообщению, самолёт с позывным Chaos43 (бортовой номер 61-0015) поднялся в воздух с британского аэродрома Ферфорд. Он пролетел вдоль российских границ у Кольского полуострова и западного побережья Новой земли. Затем бомбардировщик описал круг над архипелагом Земля Франца-Иосифа, где размещена новая российская база ПВО «Арктический трилистник».


Отмечается, что В-52 не нарушал воздушных границ РФ, он строго следовал маршруту, проложенному над международными водами. Бомбардировщик также провел дозаправку в воздухе от прилетевшего из Британии танкера КС-135 ВВС США.

По данным агентства, замеченный близ Мурманской области самолет является одним из двух американских стратегов, переброшенных в начале сентября в Европу для участия в международных маневрах Ample Strike. Данное учение проходило на территории Чехии, однако бомбардировщики успели побывать в Румынии и Арктике.

Напомним, B-52 Stratofortress – стратегический ракетоносец, способный брать на борт до 31,5 т боеприпасов, в том числе ядерных, и применять их на удалении 7,2 тыс. км от базы.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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12 комментариев
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  1. maxim947 Онлайн
    maxim947 Сегодня, 13:36
    0
    Стаю гусей ему бы на встречу.. хотя нет, птиц жалко
  2. роман66 Офлайн
    роман66 Сегодня, 13:38
    0
    сидят , такие, в Мурманской области :" О! Б-52 летит!" вели-то небось, от самой базы. замечен был lol
    1. tatarin_ru Офлайн
      tatarin_ru Сегодня, 14:08
      0
      О! Б-52 летит!

      А как же договор по "открытому небу " Нас к себе не пустили.
      Значит - надо разворачивать.
      1. роман66 Офлайн
        роман66 Сегодня, 14:10
        +1
        в международном пространстве может хоть фигуры высшего пилотажа выделывать. странно вот что - наши его и не встречали? где сообщения о непрофессиональных перехватах?
  3. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 13:41
    -1
    Представляете сколько металлолома будет и в основном цветнина.
    1. роман66 Офлайн
      роман66 Сегодня, 14:11
      0
      рано, приказа не было...
  4. Плотник 2329 Офлайн
    Плотник 2329 Сегодня, 13:45
    0
    Наверное, при правнуках наших с вооружения снимут.
    Также, как и 95-е ...
    1. Alexey RA Офлайн
      Alexey RA Сегодня, 13:53
      0
      Цитата: Плотник 2329
      Наверное, при правнуках наших с вооружения снимут.
      Также, как и 95-е ...

      Пока что "полставторым" собираются продлить срок эксплуатации ещё на 30 лет. Так что у них есть шансы отметить "100 лет в строю". smile
      Наши Ту-95МС моложе - первый серийный МС был выпущен, ЕМНИП, лет через 20 после снятия В-52 с производства.
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 13:49
    -2
    нас постоянно держат в тонусе ,дабы расслобона не было.сотни раз еще услышим что возле наших границ натовская авиапакасть шляется несбитая wassat
  6. Джек О’Нилл Онлайн
    Джек О’Нилл Сегодня, 13:55
    +2
    52-е летают много где и часто. американцы держат своих пилотов и стратегическую авиацию в тонусе, как, впрочем, и наших военных.
    Но новость как "новость", нууу так себе, потому что это обыденность. Вот если бы наши так часто летали рядом с Штатами, то эта новость была бы куда интереснее. А так...
  7. Alexey-74 Онлайн
    Alexey-74 Сегодня, 14:13
    0
    Штатная ситуация для стратегов. Главное - наши все видели и контролировали.
  8. Vadim851 Онлайн
    Vadim851 Сегодня, 14:20
    0
    Обычный полет, главное ничего не нарушил