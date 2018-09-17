Американский B-52 замечен близ Мурманской области
Стратегический бомбардировщик В-52 ВВС США, способный нести ядерное вооружение, совершил полет близ побережья Мурманской области и арктических островов, где расположена новая российская база ПВО, передает Интерфакс информацию зарубежных сайтов, отслеживающих перемещение военной авиации.
Согласно сообщению, самолёт с позывным Chaos43 (бортовой номер 61-0015) поднялся в воздух с британского аэродрома Ферфорд. Он пролетел вдоль российских границ у Кольского полуострова и западного побережья Новой земли. Затем бомбардировщик описал круг над архипелагом Земля Франца-Иосифа, где размещена новая российская база ПВО «Арктический трилистник».
Отмечается, что В-52 не нарушал воздушных границ РФ, он строго следовал маршруту, проложенному над международными водами. Бомбардировщик также провел дозаправку в воздухе от прилетевшего из Британии танкера КС-135 ВВС США.
По данным агентства, замеченный близ Мурманской области самолет является одним из двух американских стратегов, переброшенных в начале сентября в Европу для участия в международных маневрах Ample Strike. Данное учение проходило на территории Чехии, однако бомбардировщики успели побывать в Румынии и Арктике.
Напомним, B-52 Stratofortress – стратегический ракетоносец, способный брать на борт до 31,5 т боеприпасов, в том числе ядерных, и применять их на удалении 7,2 тыс. км от базы.
Согласно сообщению, самолёт с позывным Chaos43 (бортовой номер 61-0015) поднялся в воздух с британского аэродрома Ферфорд. Он пролетел вдоль российских границ у Кольского полуострова и западного побережья Новой земли. Затем бомбардировщик описал круг над архипелагом Земля Франца-Иосифа, где размещена новая российская база ПВО «Арктический трилистник».
Отмечается, что В-52 не нарушал воздушных границ РФ, он строго следовал маршруту, проложенному над международными водами. Бомбардировщик также провел дозаправку в воздухе от прилетевшего из Британии танкера КС-135 ВВС США.
По данным агентства, замеченный близ Мурманской области самолет является одним из двух американских стратегов, переброшенных в начале сентября в Европу для участия в международных маневрах Ample Strike. Данное учение проходило на территории Чехии, однако бомбардировщики успели побывать в Румынии и Арктике.
Напомним, B-52 Stratofortress – стратегический ракетоносец, способный брать на борт до 31,5 т боеприпасов, в том числе ядерных, и применять их на удалении 7,2 тыс. км от базы.
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