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Украинская истерика по поводу брифинга Минобороны РФ и данных о ракете "Бука"

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Украинские СМИ буквально взорвались комментариями по поводу сегодняшнего брифинга в министерстве обороны РФ. Напомним, что главное оборонное ведомство России сообщило о рассекречивании данных о ракете, которой был сбит малайзийский «Боинг». В сообщении говорится, что ракета 1986 года выпуска – переданная в своё время производителем в в/ч 20152 в Тернопольской области. В России такие ракеты утилизированы до 2011 года. На Украине на базе в/ч 20152 была сформирована 223-я зенитно-ракетная бригада.



Информация, озвученная на брифинге:
В настоящее время данная часть дислоцирована в городе Стрый Львовской области, на её вооружении по-прежнему стоят комплексы «Бук». Примечательно, что части 223-го полка, начиная с 2014 года, неоднократно привлекались к так называемой «антитеррористической операции» в Донецкой и Луганской областях. Среди предъявляемых документов присутствует паспорт на сопловой блок 9Д13105000 №8-30-113 (скриншот выше, - прим. "ВО"). Содержание найденных нами и представленных вам сегодня документов не вызывает сомнения. Представители совместной следственной группы могут ознакомиться с этими документами, если пожелают.



Издания Украины ещё до окончания брифинга Минобороны РФ запестрели заголовками из серии: «Россия придумала новую ложь о катастрофе МН17 над Донбассом», «Россия выдаёт свою ракету за украинскую», «Фейк российских пропагандистов о трагедии с малайзийским «Боингом».

Ещё более резкие заявления – в украинском сегменте социальных сетей. Не зная, как комментировать предоставленные Минобороны России данные о ракете, включая паспорт с данными на сопловой блок, на Украине впали в новую парадигму отрицания. Теперь, судя по всему, будут ожидать новых выдач от такой структуры «Bellingcat», которая буквально на днях (в истории со Скрипалями) вскрыла свою явную причастность к западным спецслужбам. Украинский дружный вой по поводу озвученных российским оборонным ведомством данным скоро донесётся и до западных покровителей тех, кто пытается выстраивать свою власть на крови гражданской войны.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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18 комментариев
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  1. Victor_B Онлайн
    Victor_B Сегодня, 13:54
    +1
    Задергались!
    То-ли еще будет!
    Но! Ни одно СМИ на западе не поверит в эти факты.
    Никакие материалы не будут рассматриваться в ИХ следствии и судах.
    1. роман66 Онлайн
      роман66 Сегодня, 14:01
      +2
      абсолютно верно, можно было и не стараться - виновные уже назначены, а что вину свою не признают - так это просто свинство с их стороны
    2. Воваd Онлайн
      Воваd Сегодня, 14:02
      -6
      Не то что на западе, не пореви в это даже самые отчаянные патриоты не говоря уже о простом обывателе.Он уже угорает со смеху от количества предоставленных каждый раз новых и новых противоречацих сами себе "доказательств"
      1. Александр романов Онлайн
        Александр романов Сегодня, 14:24
        0
        Цитата: Воваd
        не пореви в это даже самые отчаянные патриоты

        Странно,что самые отчаянные патриоты,сидят тут ,под какими угодно флагами,только не русскими.
    3. tatarin_ru Офлайн
      tatarin_ru Сегодня, 14:03
      +3
      Близится развязка по Украине , в ход пошли козыри.
      Ни одно СМИ на западе не поверит в эти факты.

      Ну енто естественно , мы же данные не из социальных сетей берем.
    4. Barzha Офлайн
      Barzha Сегодня, 14:24
      0
      Никакие материалы не будут рассматриваться в ИХ следствии и судах

      А потом будут еще орать, что Россия отказывается сотрудничать!
      А всё сотрудничество, которые они подразумевают, сводится к одному - Россия должна признаться и покаяться! Не важно, что толком ничего нет, но Россия должна это сделать!
    5. Венд Онлайн
      Венд Сегодня, 14:26
      0
      Цитата: Victor_B
      Задергались!
      То-ли еще будет!
      Но! Ни одно СМИ на западе не поверит в эти факты.
      Никакие материалы не будут рассматриваться в ИХ следствии и судах.

      Видно, в очередной раз Россию попросили подождать и обманули.
  2. Alexey-74 Онлайн
    Alexey-74 Сегодня, 14:01
    0
    Факты и правда не нужны ни Украине, ни Западу. Россию назначили виновной и все...хоть что предоставляйте. При других обстоятельствах виновных уже давно нашли бы, а нет....тут дело политическое.
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 14:01
    +1
    ожидаемая реакция.так же реагирует корманник когда его ловят с чужим кошельком на месте кражи.только тут украли жизни ,и боятся что правда всплывет.
  4. avt Офлайн
    avt Сегодня, 14:01
    +12
    А хорошо однако выдержали паузу - дождались когда именно ГОЛЛАНДЦЫ огласили номер , а потом дали им расклад перемещения оной ! bully Теперь плавно довести до СБ ООН и пусть слюной брызжут. bully
    1. Плотник 2329 Офлайн
      Плотник 2329 Сегодня, 14:08
      0
      Да хоть куда доводит - по большому счёту нам от этого ни жарко, ни холодно.
      Для заинтересованных на Западе всё равно виновата Россия. А большинство населения планеты об этом даже и не знает.
      Жизнь идёт дальше, и на этом Боинге ничуть не остановится.
    2. helmi8 Офлайн
      helmi8 Сегодня, 14:10
      +1
      Цитата: avt
      Теперь плавно довести до СБ ООН и пусть слюной брызжут.

      Да уже доносили. И снимки со спутников, и данные РЛС предоставляли по пуску ракеты... И что? Слепому не покажешь, глухому не расскажешь. А говорящая голова в СБ ООН от США доказывает что черное - это белое.
  5. К-50 Офлайн
    К-50 Сегодня, 14:03
    0
    Правда, почти всегда, дорогу к свету найдёт, как бы её не старались поглубже закопать.
    1. victor50 Офлайн
      victor50 Сегодня, 14:12
      +1
      Цитата: К-50
      Правда, почти всегда, дорогу к свету найдёт, как бы её не старались поглубже закопать.

      К сожалению, это только благое пожелание. Виновными за "неоправданное" сбитие "заблудившегося" корейского гражданского боинга 1 сентября 1983 года до сих пор во всем мире считают СССР, хотя излагались, казалось бы, неопровержимые факты проведения разведывательной операции с его участием. Но им никто кроме нас не верит.
      И в этой ситуации виновный назначен. Хотя, независимо даже от того, кто стрелял, вина Украины очевидна - зачем вели самолет над районом боевых действий, где уже были сбиты несколько самолетов? Но разве это кого-то волнует на Западе?
  6. Egorovich Офлайн
    Egorovich Сегодня, 14:03
    +2
    Правда глаза колет. Задергались пришибленные.
  7. Livonetc Офлайн
    Livonetc Сегодня, 14:04
    +1
    Знает крыса, что крыса.
    Вот и дергаются.
    В добрый путь и крысиного яда в глотку.
  8. vatov Офлайн
    vatov Сегодня, 14:05
    +2
    Пусть по визжат,правда победит! Удар по Украине сильный.
  9. Горный стрелок Онлайн
    Горный стрелок Сегодня, 14:25
    0
    wassat Однако, мы наконец знаем точно - вся эта жуть с боингом - это эксцесс исполнителя - ВСУ, которым оперативно воспользовались полосатоухие. И потом - сломали Меркель, и понеслась...