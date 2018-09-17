Украинская истерика по поводу брифинга Минобороны РФ и данных о ракете "Бука"

В настоящее время данная часть дислоцирована в городе Стрый Львовской области, на её вооружении по-прежнему стоят комплексы «Бук». Примечательно, что части 223-го полка, начиная с 2014 года, неоднократно привлекались к так называемой «антитеррористической операции» в Донецкой и Луганской областях. Среди предъявляемых документов присутствует паспорт на сопловой блок 9Д13105000 №8-30-113 (скриншот выше, - прим. "ВО"). Содержание найденных нами и представленных вам сегодня документов не вызывает сомнения. Представители совместной следственной группы могут ознакомиться с этими документами, если пожелают.

Украинские СМИ буквально взорвались комментариями по поводу сегодняшнего брифинга в министерстве обороны РФ. Напомним, что главное оборонное ведомство России сообщило о рассекречивании данных о ракете, которой был сбит малайзийский «Боинг». В сообщении говорится, что ракета 1986 года выпуска – переданная в своё время производителем в в/ч 20152 в Тернопольской области. В России такие ракеты утилизированы до 2011 года. На Украине на базе в/ч 20152 была сформирована 223-я зенитно-ракетная бригада.Информация, озвученная на брифинге:Издания Украины ещё до окончания брифинга Минобороны РФ запестрели заголовками из серии: «Россия придумала новую ложь о катастрофе МН17 над Донбассом», «Россия выдаёт свою ракету за украинскую», «Фейк российских пропагандистов о трагедии с малайзийским «Боингом».Ещё более резкие заявления – в украинском сегменте социальных сетей. Не зная, как комментировать предоставленные Минобороны России данные о ракете, включая паспорт с данными на сопловой блок, на Украине впали в новую парадигму отрицания. Теперь, судя по всему, будут ожидать новых выдач от такой структуры «Bellingcat», которая буквально на днях (в истории со Скрипалями) вскрыла свою явную причастность к западным спецслужбам. Украинский дружный вой по поводу озвученных российским оборонным ведомством данным скоро донесётся и до западных покровителей тех, кто пытается выстраивать свою власть на крови гражданской войны.