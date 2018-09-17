FT раскрывает, зачем Лондон раскручивает историю с "отравлением" Скрипалей
Сегодня одно из крупнейших мировых изданий экономической направленности Financial Times публикует материал, который фактически проливает свет на то, почему именно сейчас Лондон вдруг с новой активностью вспомнил о деле об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В статье FT сообщается о том, что над Лондоном нависла серьёзная финансовая угроза, связанная с решением банковского сектора Германии и всего ЕС.
Крупнейший банк Федеративной республики Германия (это Deutsche Bank) собирается осуществить вывод огромных средств из британской юрисдикции в немецкую. Это около 450 млрд евро, которые Deutsche Bank готов перенаправить во Франкфурт-на-Майне. Такое решение связано с процессом выхода Британии из Европейского союза, включая его экономические площадки.
По данным FT, руководство Европейского центробанка определилось с тем, что банки ЕС должны сократить свои капиталы в британских финансовых организациях. На сегодняшний день крупнейшим «материковым» инвестором Лондона является Германия. В ЕЦБ решили, что Deutsche Bank может оставить в Лондоне не более 25% капиталов. А общие активы этого банка в Британии – около 0,6 трлн евро.
В этой связи Британия пытается предпринимать меры, чтобы её экономика не понеслась вниз в связи с выводом колоссальных средств европейцами. Лучший повод – найти общего врага. Сейчас таким врагом Тереза Мэй старается представить Россию, которая, по заявлениям официальных властей Соединённого королевства, отравила перебежчика Скрипаля и его дочь в Солсбери.
Крупнейший банк Федеративной республики Германия (это Deutsche Bank) собирается осуществить вывод огромных средств из британской юрисдикции в немецкую. Это около 450 млрд евро, которые Deutsche Bank готов перенаправить во Франкфурт-на-Майне. Такое решение связано с процессом выхода Британии из Европейского союза, включая его экономические площадки.
По данным FT, руководство Европейского центробанка определилось с тем, что банки ЕС должны сократить свои капиталы в британских финансовых организациях. На сегодняшний день крупнейшим «материковым» инвестором Лондона является Германия. В ЕЦБ решили, что Deutsche Bank может оставить в Лондоне не более 25% капиталов. А общие активы этого банка в Британии – около 0,6 трлн евро.
В этой связи Британия пытается предпринимать меры, чтобы её экономика не понеслась вниз в связи с выводом колоссальных средств европейцами. Лучший повод – найти общего врага. Сейчас таким врагом Тереза Мэй старается представить Россию, которая, по заявлениям официальных властей Соединённого королевства, отравила перебежчика Скрипаля и его дочь в Солсбери.
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