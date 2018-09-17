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FT раскрывает, зачем Лондон раскручивает историю с "отравлением" Скрипалей

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Сегодня одно из крупнейших мировых изданий экономической направленности Financial Times публикует материал, который фактически проливает свет на то, почему именно сейчас Лондон вдруг с новой активностью вспомнил о деле об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В статье FT сообщается о том, что над Лондоном нависла серьёзная финансовая угроза, связанная с решением банковского сектора Германии и всего ЕС.



Крупнейший банк Федеративной республики Германия (это Deutsche Bank) собирается осуществить вывод огромных средств из британской юрисдикции в немецкую. Это около 450 млрд евро, которые Deutsche Bank готов перенаправить во Франкфурт-на-Майне. Такое решение связано с процессом выхода Британии из Европейского союза, включая его экономические площадки.


По данным FT, руководство Европейского центробанка определилось с тем, что банки ЕС должны сократить свои капиталы в британских финансовых организациях. На сегодняшний день крупнейшим «материковым» инвестором Лондона является Германия. В ЕЦБ решили, что Deutsche Bank может оставить в Лондоне не более 25% капиталов. А общие активы этого банка в Британии – около 0,6 трлн евро.

В этой связи Британия пытается предпринимать меры, чтобы её экономика не понеслась вниз в связи с выводом колоссальных средств европейцами. Лучший повод – найти общего врага. Сейчас таким врагом Тереза Мэй старается представить Россию, которая, по заявлениям официальных властей Соединённого королевства, отравила перебежчика Скрипаля и его дочь в Солсбери.
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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8 комментариев
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  1. voyaka uh Онлайн
    voyaka uh Сегодня, 14:21
    +4
    Англия уже несет потери из-за Брекзита. И понесет еще больше после официального выхода следующей весной. Только вот дело Скрипалей им уходящие деньги никак не помогает сохранить.
    1. maxim947 Онлайн
      maxim947 Сегодня, 14:22
      +1
      Вот ведь паразиты какие! Везде сволочи влезли, что за нация такая гнилопакостная. Одно не понятно - зачем прагматичные немцы туда с таким капиталом влезли?
      1. voyaka uh Онлайн
        voyaka uh Сегодня, 14:25
        +1
        Почему "влезли"? Из обьединенной Европы они, наоборот, ВЫЛЕЗЛИ. smile
        1. maxim947 Онлайн
          maxim947 Сегодня, 14:26
          0
          Влезли - это в смысле урвали. Что мешает немцам и др. сосредотачивать свои капиталы у себя?
      2. Тралл Онлайн
        Тралл Сегодня, 14:26
        0
        Фантазии автора материала.
        Financial Times публикует материал, который фактически проливает свет на то, почему именно сейчас Лондон вдруг с новой активностью вспомнил о деле об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

        В статье FT нет даже намека на дело Скипалей.
  2. Комментарий был удален.
  3. Xroft Онлайн
    Xroft Сегодня, 14:23
    0
    Бредово звучит даже на фоне того что мы с немцами северный поток делаем. Скорее тут уши в Сша и наступлении на идлиб где уже как известно нас заранее обвинили в использовании омп...даже на сухого санкции планируют наложитьб
  4. Million Онлайн
    Million Сегодня, 14:24
    0
    Надоели уже с этими Скрипалями....
  5. spirit Онлайн
    spirit Сегодня, 14:25
    0
    Да ну бред... На вывод денег это ни как не может повлиять.После того как Британия решила идти своей дорогой этот вопрос уже был решенным, и отравления хоть одного хоть десятерых кротов на это дело ни как не повлияет.Суммы слишком серьезные, hi