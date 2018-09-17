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Северный флот возводит защищённые хранилища

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Норвежское издание The Barents Observe опубликовало снимки из космоса, которые, по мнению автора материала, указывают на массовое строительство защищенных хранилищ в районах базирования Северного флота ВМФ РФ.


Сеть новых защищенных хранилищ вооружения на базе Северного флота в Гаджиево, июль 2018 года.

Снимки датированы июлем 2018 года, на них имеется изображение районов базирования СФ в Гаджиево и губе Окольная (Кольский полуостров).


Проанализировав фотографии, автор материала утверждает, что на указанной выше местности появилось около 60 уже построенных и еще возводимых защищенных хранилищ, из которых около пятидесяти находятся в Окольной.

По данным ресурса, площадь каждого из бункеров составляет около 1000 кв. метров, они имеют метровые бетонные стены и расположены примерно в 100 метрах друг от друга.


Комплекс сооружений с четырьмя большими защищенными хранилищами в губе Окольная.

Кроме типовых хранилищ в Окольной возведен также комплекс из четырех бункеров длиной 80 метров каждый. Комплекс построен на так называемой «технической площадке №4» в одном километре от моря, обнесен колючей проволокой в три ряда и тщательно охраняется постами, говорится в статье.

При этом автор утверждает, что комплекс является местом хранения баллистических ракет «Булава» (в каждом из 4-х хранилищ – не менее 16 ракет).

Он отмечает также, что фундамент под хранилища появился в Окольной около 3 лет назад.


Масштабы строительства новых хранилищ вооружения в губе Окольная. Слева - снимок от июля 2018 года, справа - спутниковый снимок 2015 года.
Использованы фотографии:
Google Earth / thebarentsobserver.com
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22 комментария
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  1. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 14:48
    +15
    Хм, и что? Можно подумать у НАТО подобного нет))
    1. НИКНН Офлайн
      НИКНН Сегодня, 15:18
      +12
      Да возводим, да ракеты, да булава, может и по 20, но не во всех, остальные ложные, теперь угадайте в каких булава. wink
      1. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
        Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:23
        +14
        Так точно))

        Я помню как ржали с надувных танков и "Тополей")) А потом, если развернуть, попробуй догадаться, где настоящие, а где ложные))
        Еще в Великую Отечественную применяли ложные цели.
        1. Black Sniper Офлайн
          Black Sniper Сегодня, 16:23
          +2
          Они бы ещё "Восток-2018" сфоткали, там тоже много чего интересного. laughing
          1. Alex777 Офлайн
            Alex777 Сегодня, 18:11
            +2
            Все подглядывают вместо того, чтобы пиво пить. bully
  2. NordUral Офлайн
    NordUral Сегодня, 14:52
    +14
    Ну и что в этом необычного при таком вашем дружелюбном отношению к нам?
  3. Удав КАА Онлайн
    Удав КАА Сегодня, 14:55
    +12
    Ну наконец-то появились возможности инфраструктурой СФ заняться. Молодец Сергей Кожугетович! Обустраивает ВС.
  4. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 15:02
    +5
    Обновление инфраструктуры - дело нужное , а уж связано это с хранением ядерных боеприпасов или иными надобностями - вопрос анализа экспертов и домыслов
    The Barents Observe
    и им подобных . Правду знают те , кто имеет допуск к
    «технической площадке №4» в одном километре от моря
    1. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 15:18
      0
      Да и то не все
  5. igorbrsv Офлайн
    igorbrsv Сегодня, 15:20
    +2
    Стоит поблагодарить иносми. До этого мы не в курсе были
    1. alexmach Офлайн
      alexmach Сегодня, 16:16
      +1
      С одной стороны да-новость позитивная, но вот то, что они об этом знают, о точном месторасположении объектов в том числе это скорее тревожная новость. Можно ли в наше время делать так что бы не знали - вопрос отдельный...
  6. MIG00001 Офлайн
    MIG00001 Сегодня, 15:21
    0
    А почему нельзя сделать активную защиту зданий по типу "Контакт" как у наших танков
    1. КВУ-НСвД Онлайн
      КВУ-НСвД Сегодня, 15:36
      +6
      Контакт - защита динамическая , а активная там и так присутствует в виде ПВО базы Гаджиево , флота и ещё Бог знает чего о чём нам знать и не положено ... hi
  7. Berkut154 Офлайн
    Berkut154 Сегодня, 15:41
    0
    А чего финчасти на горке уже нет? ))
  8. turcom Офлайн
    turcom Сегодня, 15:44
    +1
    Удивительно было бы, если бы такие хранилища не строились.
  9. Теренин Офлайн
    Теренин Сегодня, 15:45
    +1
    Да, уж господа НАТО и компания, наскоком нас не возмешь. recourse Придется вам повозиться. Но, что-то мне подсказывает, что возня будет недолгой. crying
  10. Чарик Офлайн
    Чарик Сегодня, 15:56
    0
    20 сентября 2018 года на "Адмиралтейских верфях" состоится церемония спуска на воду подводной лодки "Кронштадт" проекта 677 для ВМФ РФ. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.неужели-а покажут ли по тв?
  11. vladcub Офлайн
    vladcub Сегодня, 16:04
    +1
    Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
    Хм, и что? Можно подумать у НАТО подобного нет))

    Им можно, а у нас- проявление агрессии.
  12. vladcub Офлайн
    vladcub Сегодня, 16:20
    0
    Цитата: Теренин
    Да, уж господа НАТО и компания, наскоком нас не возмешь. recourse Придется вам повозиться. Но, что-то мне подсказывает, что возня будет недолгой. crying

    Упаднические настроения. Вы сами говорите:"наскоком нас не возмешь", а американцы признают только, когда без задержек, а если надо возиться ,они скажут:"я что лысый? Нет спасибо"("Корона российской империи"). Я этот фильм в Ютуб переодически смотрю. В ближайшее время хочу посмотреть:"Всадники и ветер"
  13. Николай Фёдоров Офлайн
    Николай Фёдоров Сегодня, 16:50
    0
    Ну, что тут можно ответить на исследования норвежцев? Только песней!
  14. voyaka uh Офлайн
    voyaka uh Сегодня, 17:29
    -1
    Не понял: что значит "метровые стены"?
    1 метр высоты, что ли?
    Хранилища открытые? belay
  15. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 18:40
    0
    А что, полосатые свои вооружения под открытым небом хранят, что за чушь, а не статья.