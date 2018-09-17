Северный флот возводит защищённые хранилища
Норвежское издание The Barents Observe опубликовало снимки из космоса, которые, по мнению автора материала, указывают на массовое строительство защищенных хранилищ в районах базирования Северного флота ВМФ РФ.
Сеть новых защищенных хранилищ вооружения на базе Северного флота в Гаджиево, июль 2018 года.
Снимки датированы июлем 2018 года, на них имеется изображение районов базирования СФ в Гаджиево и губе Окольная (Кольский полуостров).
Проанализировав фотографии, автор материала утверждает, что на указанной выше местности появилось около 60 уже построенных и еще возводимых защищенных хранилищ, из которых около пятидесяти находятся в Окольной.
По данным ресурса, площадь каждого из бункеров составляет около 1000 кв. метров, они имеют метровые бетонные стены и расположены примерно в 100 метрах друг от друга.
Комплекс сооружений с четырьмя большими защищенными хранилищами в губе Окольная.
Кроме типовых хранилищ в Окольной возведен также комплекс из четырех бункеров длиной 80 метров каждый. Комплекс построен на так называемой «технической площадке №4» в одном километре от моря, обнесен колючей проволокой в три ряда и тщательно охраняется постами, говорится в статье.
При этом автор утверждает, что комплекс является местом хранения баллистических ракет «Булава» (в каждом из 4-х хранилищ – не менее 16 ракет).
Он отмечает также, что фундамент под хранилища появился в Окольной около 3 лет назад.
Масштабы строительства новых хранилищ вооружения в губе Окольная. Слева - снимок от июля 2018 года, справа - спутниковый снимок 2015 года.
Сеть новых защищенных хранилищ вооружения на базе Северного флота в Гаджиево, июль 2018 года.
Снимки датированы июлем 2018 года, на них имеется изображение районов базирования СФ в Гаджиево и губе Окольная (Кольский полуостров).
Проанализировав фотографии, автор материала утверждает, что на указанной выше местности появилось около 60 уже построенных и еще возводимых защищенных хранилищ, из которых около пятидесяти находятся в Окольной.
По данным ресурса, площадь каждого из бункеров составляет около 1000 кв. метров, они имеют метровые бетонные стены и расположены примерно в 100 метрах друг от друга.
Комплекс сооружений с четырьмя большими защищенными хранилищами в губе Окольная.
Кроме типовых хранилищ в Окольной возведен также комплекс из четырех бункеров длиной 80 метров каждый. Комплекс построен на так называемой «технической площадке №4» в одном километре от моря, обнесен колючей проволокой в три ряда и тщательно охраняется постами, говорится в статье.
При этом автор утверждает, что комплекс является местом хранения баллистических ракет «Булава» (в каждом из 4-х хранилищ – не менее 16 ракет).
Он отмечает также, что фундамент под хранилища появился в Окольной около 3 лет назад.
Масштабы строительства новых хранилищ вооружения в губе Окольная. Слева - снимок от июля 2018 года, справа - спутниковый снимок 2015 года.
- Использованы фотографии:
- Google Earth / thebarentsobserver.com
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