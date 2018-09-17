Украина намерена выпускать беспилотники-камикадзе
Компания «Укрспецэкспорт» получила техническую документацию на выпуск ударных беспилотников-камикадзе Warmate-1 польской компании Wb Electronics, сообщает блог Дианы Михайловой.
Сборку БЛА из польских комплектующих планируется организовать в Чернигове.
По данным ресурса, ссылающегося на таможенную службу, переданная Украине документация весила 4,6 кг. Впридачу украинские партнеры получили от поляков флэшки с оцифрованной информацией.
Беспилотный комплекс Warmate-1 предназначен для поражения цели методом самоуничтожения. Он относится к классу «самолетов-снарядов» или «барражирующих боеприпасов». Его дальность поражения под контролем операторов составляет 10 км, высота полета – до 500 метров, скорость – до 150 км/час.
В зависимости от боевой части может применяться против живой силы противника, бронетехники и артиллерии. Черниговские военные специалисты хотят усовершенствовать БЛА с учетом опыта проведения боевых действий в Донбассе.
Ранее вице-президент польской компании Wb Electronics Войцех Коморнижак сообщил, что стоимость одного комплекта оборудования с боевой частью составляет $ 12 тыс. По его словам, обычно операция «найти и уничтожить» занимает около 30 минут.
Вице-президент добавил, что БЛА Warmate могут использоваться как автономно, так и в общей системе управления.
Ресурс напоминает, что Черниговский завод радиоприборов создан в 1967 году и выпускал продукцию для ракетно-космического комплекса СССР. Сегодня он производит приборы и системы для украинской ракетно-космической техники, в том числе телеметрические системы и оптико-электронные системы управления огнем.
Сборку БЛА из польских комплектующих планируется организовать в Чернигове.
По данным ресурса, ссылающегося на таможенную службу, переданная Украине документация весила 4,6 кг. Впридачу украинские партнеры получили от поляков флэшки с оцифрованной информацией.
Беспилотный комплекс Warmate-1 предназначен для поражения цели методом самоуничтожения. Он относится к классу «самолетов-снарядов» или «барражирующих боеприпасов». Его дальность поражения под контролем операторов составляет 10 км, высота полета – до 500 метров, скорость – до 150 км/час.
В зависимости от боевой части может применяться против живой силы противника, бронетехники и артиллерии. Черниговские военные специалисты хотят усовершенствовать БЛА с учетом опыта проведения боевых действий в Донбассе.
Ранее вице-президент польской компании Wb Electronics Войцех Коморнижак сообщил, что стоимость одного комплекта оборудования с боевой частью составляет $ 12 тыс. По его словам, обычно операция «найти и уничтожить» занимает около 30 минут.
Вице-президент добавил, что БЛА Warmate могут использоваться как автономно, так и в общей системе управления.
Ресурс напоминает, что Черниговский завод радиоприборов создан в 1967 году и выпускал продукцию для ракетно-космического комплекса СССР. Сегодня он производит приборы и системы для украинской ракетно-космической техники, в том числе телеметрические системы и оптико-электронные системы управления огнем.
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- wbgroup.pl
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