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Украина намерена выпускать беспилотники-камикадзе

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Компания «Укрспецэкспорт» получила техническую документацию на выпуск ударных беспилотников-камикадзе Warmate-1 польской компании Wb Electronics, сообщает блог Дианы Михайловой.

Украина намерена выпускать беспилотники-камикадзе


Сборку БЛА из польских комплектующих планируется организовать в Чернигове.


По данным ресурса, ссылающегося на таможенную службу, переданная Украине документация весила 4,6 кг. Впридачу украинские партнеры получили от поляков флэшки с оцифрованной информацией.

Беспилотный комплекс Warmate-1 предназначен для поражения цели методом самоуничтожения. Он относится к классу «самолетов-снарядов» или «барражирующих боеприпасов». Его дальность поражения под контролем операторов составляет 10 км, высота полета – до 500 метров, скорость – до 150 км/час.

В зависимости от боевой части может применяться против живой силы противника, бронетехники и артиллерии. Черниговские военные специалисты хотят усовершенствовать БЛА с учетом опыта проведения боевых действий в Донбассе.



Ранее вице-президент польской компании Wb Electronics Войцех Коморнижак сообщил, что стоимость одного комплекта оборудования с боевой частью составляет $ 12 тыс. По его словам, обычно операция «найти и уничтожить» занимает около 30 минут.

Вице-президент добавил, что БЛА Warmate могут использоваться как автономно, так и в общей системе управления.

Ресурс напоминает, что Черниговский завод радиоприборов создан в 1967 году и выпускал продукцию для ракетно-космического комплекса СССР. Сегодня он производит приборы и системы для украинской ракетно-космической техники, в том числе телеметрические системы и оптико-электронные системы управления огнем.
Использованы фотографии:
wbgroup.pl
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Польша закупила дроны-"камикадзе"
Киев закупает польские барражирующие боеприпасы
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21 комментарий
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  1. Yujanin Офлайн
    Yujanin Сегодня, 15:27
    +1
    Его дальность поражения под контролем операторов составляет 10 км, высота полета – до 500 метров

    Скудные данные. Потолок полета смехотворный.
    1. Dashout Онлайн
      Dashout Сегодня, 15:30
      +4
      Цитата: Yujanin
      Скудные данные. Потолок полета смехотворный.

      Ну они же заявили эти беспилотники, как камикадзе...
      1. Yujanin Офлайн
        Yujanin Сегодня, 15:43
        +5
        Ну они же заявили эти беспилотники, как камикадзе...

        Так при потолке 500 метров сбить аппарат не заставит противнику труда. Зушкам на смех одним словом.И потом, какие серьезные военные вопросы бпла-камикадзе может решить в течение 30 минут? Этой времени хватит аппарату полететь за линию огня и вернутся обратно. На мониторинг времени не хватит.
        Ниже следует ТТХ израильского бпла Orbiter 1K того же класса. Можете сравнить данные.

        Вес (с боевой ударной частью) - 10 кг
        Боевая часть: 2 кг ВВ, 4000 поражающих элементов
        Время полета - 2 часа
        Скорость полета (IAS): 65 -100 км/ч
        Скорость пикирования: 200 км/ч
        Система запуска: катапульта
        Система посадки при отмене задания: парашют
        Потолок полета: 4572 m
        Двигатель: электрический, беззвучный
        Запуск: автоматический
        Радиус действия:
        • с учетом возвращения на базу: 50 км
        • при подтверждении цели для нанесения удара: 80-100 км
        1. Leeds Офлайн
          Leeds Сегодня, 15:51
          +1
          Цитата: Yujanin
          Ну они же заявили эти беспилотники, как камикадзе...

          Так при потолке 500 метров сбить аппарат не заставит противнику труда. Зушкам на смех одним словом.И потом, какие серьезные военные вопросы бпла-камикадзе может решить в течение 30 минут? Этой времени хватит аппарату полететь за линию огня и вернутся обратно. На мониторинг времени не хватит.
          Ниже следует ТТХ израильского бпла Orbiter 1K того же класса. Можете сравнить данные.

          Вес (с боевой ударной частью) - 10 кг
          Боевая часть: 2 кг ВВ, 4000 поражающих элементов
          Время полета - 2 часа
          Скорость полета (IAS): 65 -100 км/ч
          Скорость пикирования: 200 км/ч
          Система запуска: катапульта
          Система посадки при отмене задания: парашют
          Потолок полета: 4572 m
          Двигатель: электрический, беззвучный
          Запуск: автоматический
          Радиус действия:
          • с учетом возвращения на базу: 50 км
          • при подтверждении цели для нанесения удара: 80-100 км


          Лишь скажу, что это довольно опасная штуковина. Жаль у нас одни макеты пока грозны и могущественны.
          1. Yujanin Офлайн
            Yujanin Сегодня, 16:00
            -1
            Эти закупки в себе носят больше рекламный характер.Чисто объективное мнение.
            1. Dashout Онлайн
              Dashout Сегодня, 17:31
              0
              Цитата: Leeds
              Жаль у нас одни макеты пока грозны и могущественны.

              Цитата: Yujanin
              Эти закупки в себе носят больше рекламный характер.

              Ничего... Освоят! Ребята занимаются этим серьезные и сообразительные!
          2. stone Онлайн
            stone Сегодня, 16:47
            0
            На израильские у них, в отличие от Азербайджана денег не хватает.
            1. Yujanin Офлайн
              Yujanin Сегодня, 17:36
              -1
              Израиль вроде не собирается делится с Украиной высокотехнологическими вооружениями. Насколько я понял, между РФ и Израилем есть определенное соглашение по этому вопросу. Друг-другу на мозоль не наступают.
    2. vovanpain Офлайн
      vovanpain Сегодня, 15:31
      +7
      Украина сама страна камикадзе и во главе её стоит беспилотник алкоголик. yes
      1. Теренин Офлайн
        Теренин Сегодня, 15:37
        +4
        Цитата: vovanpain
        Украина сама страна камикадзе и во главе её стоит беспилотник алкоголик. yes

        Ну, а где же ещё, как не в алкогольном угаре можно увидеть, как он "обыграл Россию". Или он хотел сказать - обрыгал?
        1. Rusland Онлайн
          Rusland Сегодня, 16:00
          +2
          Гена, здравствуй hi Вот и договор о дружбе сдулся, а сколько еще друзей зависло в России.
      2. Лелёк Офлайн
        Лелёк Сегодня, 17:45
        0
        Цитата: vovanpain
        Украина сама страна камикадзе и во главе её стоит беспилотник алкоголик. yes

        hi
        Да уж - "обезьяна с гранатой".Намедни б\у коммунист Кучма попенял Трампу по поводу лишения Руины ЯО. Представить можно, что было бы обладай Руина им сегодня.
  2. Безликий Офлайн
    Безликий Сегодня, 15:45
    0
    Лучшие беспилотники-камикадзе - это крылатые ракеты. Представленное - жалкое подобие, и то не факт, что долетит куда надо.

    Но как красиво звучит: "Беспилотный комплекс Warmate-1 предназначен для поражения цели методом самоуничтожения."
    1. Yujanin Офлайн
      Yujanin Сегодня, 15:51
      0
      Беспилотный комплекс Warmate-1 предназначен для поражения цели методом самоуничтожения

      Имеется ввиду бесконтактный подрыв.
  3. Black Sniper Офлайн
    Black Sniper Сегодня, 15:59
    -1
    Сегодня он производит приборы и системы для украинской ракетно-космической техники,
    ----------------------------------
    Воо как шумеры могут, не то-что американцы которые покупают движки у России... laughing
  4. igorbrsv Офлайн
    igorbrsv Сегодня, 16:17
    +4
    Мне кажется опасная штуковина. Смешного мало. И стоит дешево. Для Донбаса представляет серьезную угрозу
  5. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 16:18
    +6
    Дешёвый , из стрелковки не собьёшь , на 500 м не услышишь и не заметишь , а по команде оператора прилетит со смертью в брюхе неожиданно - в общем весьма опасная штука для Донбасса , где нет развитой ПВО и РЭБ , чтобы засечь сразу локатором или глушануть канал управления ... Интересно система возврата и парашютной посадки предусмотрена ?
    1. профессор Офлайн
      профессор Сегодня, 18:06
      0
      Цитата: КВУ-НСвД
      где нет развитой ПВО и РЭБ

      А где есть будете тратить на каждый дрончик дорогущую ракету? Вылетите в трубу.
      1. Роман Лисаковский Онлайн
        Роман Лисаковский Сегодня, 18:33
        0
        Против дронов есть оружие и попроще уже.
      2. КВУ-НСвД Онлайн
        КВУ-НСвД Сегодня, 18:47
        0
        А где есть будете тратить на каждый дрончик дорогущую ракету? Вылетите в трубу.
        Есть РЭБ , есть пушечное вооружение у пво-шников , а где не прокатывает , то там да - будем тратить .А у вас там как то по другому делается или ракеты по шекелю штучка , три шекеля кучка ? Да и все страны пытаются создать максимально дешёвые образцы и мы не исключение ... Так что сарказм неуместен ..
  6. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 18:44
    0
    И кто его будет на 500 метров закидывать?