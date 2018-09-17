В Киеве спущен на воду головной десантно-штурмовой катер
На предприятии «Кузня на Рыбальском» (ранее «Ленинская Кузница») в Киеве спущен на воду головной десантно-штурмовой катер (ДШК) проекта 58503 («Кентавр-ЛК»), сообщает bmpd.
В общей сложности предприятие строит два таких катера. На церемонии присутствовали министр обороны Степан Полторак, секретарь СНБО Александр Турчинов и командующий ВМС Игорь Воронченко.
Проект был создан Исследовательско-проектным центром в городе Николаеве. «Кентавр» создан на основе нового корпуса с учетом опыта проектирования катеров тип «Гюрза». Должен обладать функционалом для выполнения специальных задач. Бронирование катеров противопульное.
Оба катера были заложены в декабре 2016 года. Их строительство затянулось из-за несвоевременной поставки импортных водометных движителей. Поставщиком стала новозеландская компания Hamilton Jet (первоначально движители хотели закупить в Швеции).
ДШК имеют полное водоизмещение 47 тонн, их длина – чуть более 24 метров, ширина – 4,8 метра, максимальная осадка – 1 метр. Скорость (заявленная) – до 50 узлов. Автономность – 5 суток, Экипаж – 5 человек. Дальность плавания при скорости 11 узлов – не менее 500 миль. Может взять на борт 32 десантника.
Вооружение может включать (в зависимости от требования заказчика) Два боевых модуля с пулеметами калибра7,62 или 12,7 мм и автоматического гранатомета калибра 30 или 40 мм (стандарт НАТО); Две пусковые установки РСЗО с неуправляемыми снарядами С-8; локатор Furuno DRS4D-NXT.
В общей сложности предприятие строит два таких катера. На церемонии присутствовали министр обороны Степан Полторак, секретарь СНБО Александр Турчинов и командующий ВМС Игорь Воронченко.
Проект был создан Исследовательско-проектным центром в городе Николаеве. «Кентавр» создан на основе нового корпуса с учетом опыта проектирования катеров тип «Гюрза». Должен обладать функционалом для выполнения специальных задач. Бронирование катеров противопульное.
Оба катера были заложены в декабре 2016 года. Их строительство затянулось из-за несвоевременной поставки импортных водометных движителей. Поставщиком стала новозеландская компания Hamilton Jet (первоначально движители хотели закупить в Швеции).
ДШК имеют полное водоизмещение 47 тонн, их длина – чуть более 24 метров, ширина – 4,8 метра, максимальная осадка – 1 метр. Скорость (заявленная) – до 50 узлов. Автономность – 5 суток, Экипаж – 5 человек. Дальность плавания при скорости 11 узлов – не менее 500 миль. Может взять на борт 32 десантника.
Вооружение может включать (в зависимости от требования заказчика) Два боевых модуля с пулеметами калибра7,62 или 12,7 мм и автоматического гранатомета калибра 30 или 40 мм (стандарт НАТО); Две пусковые установки РСЗО с неуправляемыми снарядами С-8; локатор Furuno DRS4D-NXT.
- Использованы фотографии:
- ВМС Украины
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