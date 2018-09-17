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В Киеве спущен на воду головной десантно-штурмовой катер

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На предприятии «Кузня на Рыбальском» (ранее «Ленинская Кузница») в Киеве спущен на воду головной десантно-штурмовой катер (ДШК) проекта 58503 («Кентавр-ЛК»), сообщает bmpd.



В общей сложности предприятие строит два таких катера. На церемонии присутствовали министр обороны Степан Полторак, секретарь СНБО Александр Турчинов и командующий ВМС Игорь Воронченко.


Проект был создан Исследовательско-проектным центром в городе Николаеве. «Кентавр» создан на основе нового корпуса с учетом опыта проектирования катеров тип «Гюрза». Должен обладать функционалом для выполнения специальных задач. Бронирование катеров противопульное.



Оба катера были заложены в декабре 2016 года. Их строительство затянулось из-за несвоевременной поставки импортных водометных движителей. Поставщиком стала новозеландская компания Hamilton Jet (первоначально движители хотели закупить в Швеции).

ДШК имеют полное водоизмещение 47 тонн, их длина – чуть более 24 метров, ширина – 4,8 метра, максимальная осадка – 1 метр. Скорость (заявленная) – до 50 узлов. Автономность – 5 суток, Экипаж – 5 человек. Дальность плавания при скорости 11 узлов – не менее 500 миль. Может взять на борт 32 десантника.

Вооружение может включать (в зависимости от требования заказчика) Два боевых модуля с пулеметами калибра7,62 или 12,7 мм и автоматического гранатомета калибра 30 или 40 мм (стандарт НАТО); Две пусковые установки РСЗО с неуправляемыми снарядами С-8; локатор Furuno DRS4D-NXT.

Использованы фотографии:
ВМС Украины
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22 комментария
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  1. dr.star75 Онлайн
    dr.star75 Сегодня, 16:06
    -5
    Для Украины это конечно достижение. А вот то, что мы тоже, по большому счету, только такие суда можем делать, сильно огорчает.....
    1. KCA Офлайн
      KCA Сегодня, 16:16
      +3
      Ну у нас всё-таки чуть побольше катера строят, не под НУРС, а под "Калибр" с "Ониксом"
      1. Тралл Офлайн
        Тралл Сегодня, 16:17
        0
        Таки стэлс? smile
    2. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 16:17
      +5
      Атомные ледоколы, АПЛ, фрегаты и корветы - на Украине то же делают?
      1. dr.star75 Онлайн
        dr.star75 Сегодня, 16:34
        -2
        Фрегаты и корветы?И много настроили?Вообще то у нас и страна побольше, и нефти хоть залейся. Китай вон фрегаты и корветы строит. Вот это и называется строить. А да, полмистраля сделали.
    3. Сармат Саныч Офлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 16:27
      -1
      Ахтунг! Эттенсьон! Алярм, комрады! Шумерийцы подлодку спустили! Надо бы и на неё НУРСы присобачитьlaughing.
      1. Rusland Онлайн
        Rusland Сегодня, 16:34
        -1
        Первых лиц больше, чем состав экипажа. Соответственно и задачи будут, как для всего флота. После пятидневного похода запеченый поросенок на подносе им обеспечен. smile
      2. Вадим237 Офлайн
        Вадим237 Сегодня, 16:35
        -1
        Это наверное Украинская наркоподлодка - у Венесуэльских и Колумбийских нариков, видать опыта по строительству набираются.
    4. Rusland Онлайн
      Rusland Сегодня, 16:50
      0
      Цитата: dr.star75
      Для Украины это конечно достижение. А вот то, что мы тоже, по большому счету, только такие суда можем делать, сильно огорчает.....

      Не надо огорчаться, дружище hi Хлопните рюмашку и жизнь наладится smile
      1. dr.star75 Онлайн
        dr.star75 Сегодня, 17:01
        +1
        Пробовал, не помогает! hi
    5. Setrac Офлайн
      Setrac Сегодня, 17:16
      0
      Цитата: dr.star75
      А вот то, что мы тоже, по большому счету, только такие суда можем делать, сильно огорчает.....

      Корветы и фрегаты уже не канают? Да даже наши МРК в двадцать раз крупнее по измещению.
      1. dr.star75 Онлайн
        dr.star75 Сегодня, 17:28
        -3
        Корветы и фрегаты канают, только посчитайте, сколько их построили, и за какое время. И сколько недостроенных стоят, и что их продать хотят, т.к. двигунов нет, и в ближайшее время не предвидеться. Про МРК это да, вот это уровень державы с неограниченными запасами земли, воды, нефти, газа, полезных ископаемых. Японию на карте видели?Так вот она войну проиграла, но авианосцы построила.Англия, Франция, ну ладно. Но Египет! 2(!) хоть и недо, но вертолетоносца имеет. У нас только один, и то на дровах, и тот от СССР остался.
        1. Сармат Саныч Офлайн
          Сармат Саныч Сегодня, 17:42
          -1
          Причём здесь авианосные корытаlaughing? У нас для их похорон есть гиперзвуковой X47M2 "Кинжал", чего не в состоянии создать ни одна страна планеты. А так мы имеем лучшие в мире стратегические и многоцелевые АПЛ - и англии и франции о таком только мечтать остаётся. Японии даже мечтать не разрешаетсяsmile.
          Ну а удел Египта - финики, верблюды и покупка за 1,5 млрд $ наших шикарных Ка-52К для своего вертолётоносца.
          1. dr.star75 Онлайн
            dr.star75 Сегодня, 17:49
            +1
            Кинжалы?А ещё у нас есть ракеты с ядерным двигателем?Я тоже смотрел ТВ. Только вот носители кинжалов не подойдут на расстояние пуска к авианосцу, поскольку это не корыто, а целая группировка кораблей, с "корытом" в центре. Наши АПЛ лучшие по каким критериям?Да и сколько их у нас, и у НАТО?
  2. фигвам Офлайн
    фигвам Сегодня, 16:08
    -1
    Ну да, поставить авиационные блоки Б-8 на катер, это видимо максимум шумеров.
    1. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 16:19
      -1
      Привет им от "Корнета" с береговой линии, на дальности до 10 километров.
  3. BAI Офлайн
    BAI Сегодня, 16:11
    -3
    Ну я уже сегодня об катере говорил и одно из представленных фото приводил.
    Катер сильнее нашего "Раптора" (и быстроходнее) при 49 тоннах против 24 у нашего (в статье - 47, какие-то разные данные, но в любом случае - больше, чем у "Раптора").
    1. фигвам Офлайн
      фигвам Сегодня, 16:26
      +4
      Цитата: BAI
      Катер сильнее нашего "Раптора"

      Раптор - это патрульный катер, а у них десантно-штурмовой, соответственно размеры, задачи и вооружение разные. У нас для этих целей используется ДКВП.

      Теперь сравнивайте...
      1. Korax71 Офлайн
        Korax71 Сегодня, 17:56
        0
        Ну и сколько зубров в строю?и когда последний построен???ладно,давайте поменьше,джейран или кальмар?в каком году последний построен???
    2. Setrac Офлайн
      Setrac Сегодня, 17:24
      +1
      Цитата: BAI
      Катер сильнее нашего "Раптора" (и быстроходнее) при 49 тоннах против 24 у нашего (в статье - 47, какие-то разные данные, но в любом случае - больше, чем у "Раптора").


      Сравните с этим
  4. Dimontius Онлайн
    Dimontius Сегодня, 16:25
    0
    Ахахах, Шарий уже высмеял подобные технологии
  5. ratan524 Офлайн
    ratan524 Сегодня, 17:26
    0
    Интересно, у скакунов этот корабль первого ранга?