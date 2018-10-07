Ручной гранатомёт ТКБ-0249 «Арбалет»
Уже несколько десятилетий на вооружении советской и российской армии состоят автоматические станковые гранатометы. Такое оружие имеет достаточно высокую огневую мощь, но при этом отличается большими габаритами и массой, приводящими к известным ограничениям. Большой интерес для армии могут представлять облегченные системы со схожими возможностями, пригодные для стрельбы с рук. Интересный вариант такого оружия был разработан в середине девяностых годов. Новый гранатомет остался в истории под названиями ТКБ-0249 и «Арбалет».
По известным данным, разработка перспективного ручного гранатомета под существующий боеприпас, призванного дополнить состоящие на вооружении системы, началась в середине девяностых годов прошлого века. Проектирование велось в тульском Центральном конструкторско-исследовательском бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБ СОО). Работами руководил конструктор В.Н. Телеш, известный своими разработками вооружения разных классов. Все основные работы по созданию перспективного оружия завершились к 1998 году, и вскоре готовый образец продемонстрировали специалистам и общественности.
Новый проект ручного гранатомета получил рабочее обозначение ТКБ-0249. Также использовалось название «Арбалет». Целью проекта являлась разработка самозарядного гранатомета под существующий выстрел ВОГ-17, имеющего эргономику по типу винтовки или автомата. Таким образом, новый образец должен был показывать достаточно высокую огневую мощь, но при этом отличаться определенным удобством эксплуатации.
В качестве боеприпаса для «Арбалета» была выбрана сравнительно мощная граната, разработанная ранее для автоматических станковых гранатометов. В связи с особыми характеристиками этого изделия в новом проекте следовало решить ряд специфических задач. В частности, требовалось сократить импульс отдачи, передаваемый оружием стрелку. Одновременно с этим присутствовали определенные ограничения по габаритам и массе.
Задача сокращения отдачи была успешно решена конструкторами, и ее решение оказало самое заметное влияние на компоновку изделия. Гранатомет ТКБ-0249 построили по лафетной схеме. Конструктивно он состоит из двух агрегатов: ствольной группы, соединенной со средствами торможения, а также рамки с органами управления, подачи боеприпасов и элементами фурнитуры. Такое разделение придало гранатомету характерный внешний вид. Следует отметить, что «Арбалет» в известном виде – подобно множеству других опытных и малосерийных образцов своего времени – отличался специфическим экстерьером и грубоватым исполнением.
Подвижная ствольная группа «Арбалета» построена на основе нескольких основных устройств. Главное и наиболее крупное – трубчатая ствольная коробка. На усиленном переднем торце такой коробки предусматривались крепления для ствола. На правом борту предусмотрели окно для выброса гильз и длинный паз для рукоятки управления затвором. Внутри коробки предлагалось размещать затвор и возвратно-боевую пружину. На передней части ствольной коробки предусмотрели крепление для установки на «ласточкин хвост» нижней рамки, обеспечивавший перемещение ствольной группы при выстреле.
Сокращать импульс отдачи для улучшения условий работы стрелка предлагалось при помощи отдельного пружинного амортизатора. Цилиндрическая пружина, призванная поглощать энергию выстрела, была помещена в отдельный цилиндрический кожух, в который входила задняя часть ствольной коробки. Этот кожух устанавливался на нижней рамке.
Нижняя рамка оружия предназначалась для установки некоторых устройств, а кроме того, решала особую задачу. Фактически она разрывала жесткую связь ствольной группы и приклада, что позволяло сократить импульс отдачи, воздействующий на стрелка, а также «растянуть» его по времени. При этом рамка отличалась простотой конструкции и малой массой.
Передняя часть рамки представляла собой металлическую трубку малого диаметра. На ее торце предусматривалось крепление для сошки. Сверху на ней поместили планку типа «ласточкин хвост» для установки подвижной ствольной группы. Сзади к трубке приваривалась металлическая рамка большой ширины с V-образной фронтальной проекцией. Она выполняла функции приемного устройства для магазина. К рамке сзади присоединялся коробчатый кожух с деталями спускового механизма и пистолетной рукояткой управления огнем. От этого кожуха отходил приклад простейшей конструкции.
Гранатомет оснастили нарезным стволом калибра 30 мм. Длина ствола достигала 280-300 мм – порядка 9-10 калибров. Можно предполагать, что в проекте «Арбалет» использовали готовый ствол от гранатомета АГС-17, имевший схожие технические параметры и способный обеспечить близкие боевые характеристики.
По известным данным, гранатомет ТКБ-0249 получил простейшую автоматику на основе свободного затвора, уже опробованную в предыдущих отечественных проектах автоматического оружия. Позади затвора в ствольной коробке помещалась возвратно-боевая пружина, ответственная за производство выстрела. Затвор оружия отличался достаточно большим ходом, что было связано с крупными габаритами боеприпаса. Справа на затворе находилась рукоятка управления. Длинный паз для ее перемещения прикрывался подвижной пластиной-шторкой.
Гранатомет оснащался спусковым механизмом, обеспечивавшим удержание затвора во взведенном положении с последующим его освобождением для выстрела. Конструкция шептала и других элементов механизма позволяла вести огонь только одиночными. Вероятно, конструкторы посчитали автоматический огонь избыточным для ручного оружия. Управление огнем велось при помощи традиционного спускового крючка. На правом борту его кожуха находился двухпозиционный флажок предохранителя.
Изделие ТКБ-0249 «Арбалет» разрабатывалось под стандартный выстрел для существующих автоматических гранатометов. Он должен был использовать гранаты линейки ВОГ-17 / 30х29 мм. Их предлагалось хранить и отправлять в оружие при помощи специально разработанных магазинов с пружинной подачей. Был создан отъемный коробчатый магазин на 5 гранат. Кроме того, существовал магазин барабанного типа, в котором удалось разместить 10 выстрелов и вращающийся подаватель с собственной пружиной. Оба магазина предлагалось помещать в приемник, образованный нижней рамой оружия. Там они фиксировались при помощи переднего выступа и задней защелки.
В некоторых источниках упоминается, что «Арбалет» мог использовать некий коробчатый магазин емкостью 10 гранат. Однако нетрудно представить, как могло бы выглядеть подобное устройство, и как оно сказалось бы на удобстве оружия. По всей видимости, коробчатый магазин на 10 выстрелов не существовал, а информация о нем могла появиться из-за неверной трактовки сведений о разработанных изделиях.
На ствольной коробке и заднем кожухе амортизатора предлагалось устанавливать прицельные приспособления. В базовой комплектации гранатомет должен был нести открытый механический прицел. Также проект «Арбалет» предусматривал установку оптического прицела или отдельного дальномера. Применение таких устройств, как вместе, так и по отдельности, должно было обеспечивать эффективный огонь на всех расчетных дальностях.
Несмотря на специфический внешний вид и необычную конструкцию, ТКБ-0249 должен был иметь приемлемую эргономику, способную обеспечить достаточную точность огня. Так, на передней трубке нижней рамки закреплялась двуногая сошка, заимствованная у одного из существующих образцов отечественного стрелкового оружия. При этом ноги сошки устанавливались на оси и могли только сводиться вместе, соединяясь защелкой. Возможность сложить сошку и закрепить ее под оружием отсутствовала.
Под кожухом спускового механизма располагалась пистолетная рукоятка, аналогичная использующимся на отечественных автоматах и пулеметах. Непосредственно перед ней находилась защитная скоба спускового крючка. Приклад оружия имел самую простую конструкцию. Его построили на основе металлической трубки, на которой разместили Г-образную опору с затыльником. Сверху на прикладе имелся «ласточкин хвост» для кожуха амортизатора. Интересной особенностью «Арбалета» являлась компоновка его задней части: кожух амортизатора заметно выступал назад, за приклад.
Общая длина гранатомета ТКБ-0249 «Арбалет» составляла 900 мм. Масса без боекомплекта – порядка 10 кг. Таким образом, изделие оказывалось заметно легче существующих станковых систем под аналогичный боеприпас. Сравнительно длинный ствол обеспечивал разгон гранаты до скорости 185 м/с. Прицельная дальность стрельбы задавалась на уровне 1000 м, максимальная – 1700 м.
Принципы работы механизмов «Арбалета» были достаточно просты. Оружие использовало автоматику на основе свободного затвора, при выстреле откатывавшегося назад под воздействием отдачи. При этом часть энергии отдачи уходила на трение подвижных частей, а также расходовалась на сжатие возвратно-боевой пружины. Значительная часть оставшегося импульса отдачи поглощалась задним пружинным амортизатором. После рассеивания энергии амортизатор возвращал подвижную часть оружия в исходное положение для выстрела.
По известным данным, применение амортизатора дало несколько преимуществ. В первую очередь, это устройство позволило резко снизить влияние отдачи на стрелка, благодаря чему появилась возможность стрельбы с упором в плечо. Кроме того, удалось заметно повысить точность огня. Из-за этого с определенного времени ТКБ-0249 стали именовать «снайперским гранатометом». В свое время утверждалось, что по силе отдачи новейший гранатомет похож на автоматный комплекс ОЦ-14 «Гроза». Примечательно, что такие результаты были получены при использовании кардинально отличающихся боеприпасов.
Первая публичная демонстрация перспективного гранатомета ТКБ-0249 «Арбалет» состоялась в 1998 году. Это изделие привлекло внимание специалистов и военных. Высказывались предположения о возможном принятии такого оружия на вооружение армии, силовых структур и т.д. Впрочем, дальнейшие события показали чрезмерный оптимизм подобных мнений.
Согласно разным данным, в конце девяностых годов ЦКИБ СОО выпустило сравнительно небольшую партию новых гранатометов, предназначавшуюся для полигонных и войсковых испытаний. Проверки в условиях стрельбища подтвердили расчетные характеристики, что должно было усилить интерес со стороны потенциальных заказчиков. Такой интерес позже был реализован путем отправки нескольких «Арбалетов» в войска.
Согласно некоторым источникам, в начале двухтысячных годов определенное количество гранатометов ТКБ-0249 проходило войсковые испытания в одной из частей, в то время находившихся в Чечне. В целом, изделие показало себя неплохо. От существующих станковых гранатометов «Арбалет» отличался большей мобильностью и удобством эксплуатации, что в известной мере компенсировало невозможность автоматического огня. Также была подтверждена высокая точность стрельбы. Так, известны случаи, когда гранатометчик без особого опыта работы с оружием, стреляя с дистанции порядка 300 м, «укладывал» несколько гранат в одно окно здания.
Впрочем, не обошлось без рекламаций. К заметным затруднениям привела компоновка оружия с размещением подвижной части над линией приклада. Из-за этого имел место значительный подброс ствола при выстреле, требовавший нового наведения перед следующим. Кроме того, эргономика оружия оказалась недостаточно совершенной для полноценной армейской эксплуатации. В этом отношении гранатомет нуждался в различных доработках.
После проведения войсковых испытаний должен был решаться вопрос принятия нового оружия на вооружение. Судя по известным данным, потенциальные заказчики гранатомета не стали заказывать подобное вооружение и официально вводить его в арсеналы. Возможные эксплуатанты отказались от «Арбалета». Более того, по всей видимости, от этого изделия отказались и его создатели. Последние упоминания о ТКБ-0249 относятся к началу двухтысячных годов. С того времени гранатомет не демонстрировался на выставках и, вероятно, не использовался военными. Таким образом, есть все основания считать, что в тот период проект был закрыт в связи с отсутствием интереса от заказчиков. Как именно был обоснован отказ – неизвестно. Возможно, армию не устроило специфическое соотношение положительных и отрицательных качеств.
Дальнейшая судьба выпущенных гранатометов неизвестна. Скорее всего, они были утилизированы за ненадобностью. Сохранились ли «Арбалеты» на складах организации-разработчика – неизвестно. При этом очевидно, что проект был закрыт и забыт; к нему уже не станут возвращаться. Впрочем, не стоит исключать возможность реализации той же концепции с применением новых технологий и решений.
Оригинальные разработки в области гранатометов могут представлять большой интерес для армии, но не всем им удается дойти до эксплуатации по тем или иным причинам. Примером такого развития событий стал гранатомет ТКБ-0249 «Арбалет». Он имел целый ряд положительных качеств, однако не был лишен недостатков. В итоге любопытный образец не вышел из стадии испытаний, оставшись примером оригинального решения актуальной проблемы.
По материалам сайтов:
http://arms-expo.ru/
http://weaponland.ru/
https://vpk.name/
http://alternathistory.com/
http://modernfirearms.net/
По известным данным, разработка перспективного ручного гранатомета под существующий боеприпас, призванного дополнить состоящие на вооружении системы, началась в середине девяностых годов прошлого века. Проектирование велось в тульском Центральном конструкторско-исследовательском бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБ СОО). Работами руководил конструктор В.Н. Телеш, известный своими разработками вооружения разных классов. Все основные работы по созданию перспективного оружия завершились к 1998 году, и вскоре готовый образец продемонстрировали специалистам и общественности.
Новый проект ручного гранатомета получил рабочее обозначение ТКБ-0249. Также использовалось название «Арбалет». Целью проекта являлась разработка самозарядного гранатомета под существующий выстрел ВОГ-17, имеющего эргономику по типу винтовки или автомата. Таким образом, новый образец должен был показывать достаточно высокую огневую мощь, но при этом отличаться определенным удобством эксплуатации.
В качестве боеприпаса для «Арбалета» была выбрана сравнительно мощная граната, разработанная ранее для автоматических станковых гранатометов. В связи с особыми характеристиками этого изделия в новом проекте следовало решить ряд специфических задач. В частности, требовалось сократить импульс отдачи, передаваемый оружием стрелку. Одновременно с этим присутствовали определенные ограничения по габаритам и массе.
Задача сокращения отдачи была успешно решена конструкторами, и ее решение оказало самое заметное влияние на компоновку изделия. Гранатомет ТКБ-0249 построили по лафетной схеме. Конструктивно он состоит из двух агрегатов: ствольной группы, соединенной со средствами торможения, а также рамки с органами управления, подачи боеприпасов и элементами фурнитуры. Такое разделение придало гранатомету характерный внешний вид. Следует отметить, что «Арбалет» в известном виде – подобно множеству других опытных и малосерийных образцов своего времени – отличался специфическим экстерьером и грубоватым исполнением.
Подвижная ствольная группа «Арбалета» построена на основе нескольких основных устройств. Главное и наиболее крупное – трубчатая ствольная коробка. На усиленном переднем торце такой коробки предусматривались крепления для ствола. На правом борту предусмотрели окно для выброса гильз и длинный паз для рукоятки управления затвором. Внутри коробки предлагалось размещать затвор и возвратно-боевую пружину. На передней части ствольной коробки предусмотрели крепление для установки на «ласточкин хвост» нижней рамки, обеспечивавший перемещение ствольной группы при выстреле.
Сокращать импульс отдачи для улучшения условий работы стрелка предлагалось при помощи отдельного пружинного амортизатора. Цилиндрическая пружина, призванная поглощать энергию выстрела, была помещена в отдельный цилиндрический кожух, в который входила задняя часть ствольной коробки. Этот кожух устанавливался на нижней рамке.
Нижняя рамка оружия предназначалась для установки некоторых устройств, а кроме того, решала особую задачу. Фактически она разрывала жесткую связь ствольной группы и приклада, что позволяло сократить импульс отдачи, воздействующий на стрелка, а также «растянуть» его по времени. При этом рамка отличалась простотой конструкции и малой массой.
Передняя часть рамки представляла собой металлическую трубку малого диаметра. На ее торце предусматривалось крепление для сошки. Сверху на ней поместили планку типа «ласточкин хвост» для установки подвижной ствольной группы. Сзади к трубке приваривалась металлическая рамка большой ширины с V-образной фронтальной проекцией. Она выполняла функции приемного устройства для магазина. К рамке сзади присоединялся коробчатый кожух с деталями спускового механизма и пистолетной рукояткой управления огнем. От этого кожуха отходил приклад простейшей конструкции.
Гранатомет оснастили нарезным стволом калибра 30 мм. Длина ствола достигала 280-300 мм – порядка 9-10 калибров. Можно предполагать, что в проекте «Арбалет» использовали готовый ствол от гранатомета АГС-17, имевший схожие технические параметры и способный обеспечить близкие боевые характеристики.
По известным данным, гранатомет ТКБ-0249 получил простейшую автоматику на основе свободного затвора, уже опробованную в предыдущих отечественных проектах автоматического оружия. Позади затвора в ствольной коробке помещалась возвратно-боевая пружина, ответственная за производство выстрела. Затвор оружия отличался достаточно большим ходом, что было связано с крупными габаритами боеприпаса. Справа на затворе находилась рукоятка управления. Длинный паз для ее перемещения прикрывался подвижной пластиной-шторкой.
Гранатомет оснащался спусковым механизмом, обеспечивавшим удержание затвора во взведенном положении с последующим его освобождением для выстрела. Конструкция шептала и других элементов механизма позволяла вести огонь только одиночными. Вероятно, конструкторы посчитали автоматический огонь избыточным для ручного оружия. Управление огнем велось при помощи традиционного спускового крючка. На правом борту его кожуха находился двухпозиционный флажок предохранителя.
Изделие ТКБ-0249 «Арбалет» разрабатывалось под стандартный выстрел для существующих автоматических гранатометов. Он должен был использовать гранаты линейки ВОГ-17 / 30х29 мм. Их предлагалось хранить и отправлять в оружие при помощи специально разработанных магазинов с пружинной подачей. Был создан отъемный коробчатый магазин на 5 гранат. Кроме того, существовал магазин барабанного типа, в котором удалось разместить 10 выстрелов и вращающийся подаватель с собственной пружиной. Оба магазина предлагалось помещать в приемник, образованный нижней рамой оружия. Там они фиксировались при помощи переднего выступа и задней защелки.
В некоторых источниках упоминается, что «Арбалет» мог использовать некий коробчатый магазин емкостью 10 гранат. Однако нетрудно представить, как могло бы выглядеть подобное устройство, и как оно сказалось бы на удобстве оружия. По всей видимости, коробчатый магазин на 10 выстрелов не существовал, а информация о нем могла появиться из-за неверной трактовки сведений о разработанных изделиях.
На ствольной коробке и заднем кожухе амортизатора предлагалось устанавливать прицельные приспособления. В базовой комплектации гранатомет должен был нести открытый механический прицел. Также проект «Арбалет» предусматривал установку оптического прицела или отдельного дальномера. Применение таких устройств, как вместе, так и по отдельности, должно было обеспечивать эффективный огонь на всех расчетных дальностях.
Несмотря на специфический внешний вид и необычную конструкцию, ТКБ-0249 должен был иметь приемлемую эргономику, способную обеспечить достаточную точность огня. Так, на передней трубке нижней рамки закреплялась двуногая сошка, заимствованная у одного из существующих образцов отечественного стрелкового оружия. При этом ноги сошки устанавливались на оси и могли только сводиться вместе, соединяясь защелкой. Возможность сложить сошку и закрепить ее под оружием отсутствовала.
Под кожухом спускового механизма располагалась пистолетная рукоятка, аналогичная использующимся на отечественных автоматах и пулеметах. Непосредственно перед ней находилась защитная скоба спускового крючка. Приклад оружия имел самую простую конструкцию. Его построили на основе металлической трубки, на которой разместили Г-образную опору с затыльником. Сверху на прикладе имелся «ласточкин хвост» для кожуха амортизатора. Интересной особенностью «Арбалета» являлась компоновка его задней части: кожух амортизатора заметно выступал назад, за приклад.
Общая длина гранатомета ТКБ-0249 «Арбалет» составляла 900 мм. Масса без боекомплекта – порядка 10 кг. Таким образом, изделие оказывалось заметно легче существующих станковых систем под аналогичный боеприпас. Сравнительно длинный ствол обеспечивал разгон гранаты до скорости 185 м/с. Прицельная дальность стрельбы задавалась на уровне 1000 м, максимальная – 1700 м.
Принципы работы механизмов «Арбалета» были достаточно просты. Оружие использовало автоматику на основе свободного затвора, при выстреле откатывавшегося назад под воздействием отдачи. При этом часть энергии отдачи уходила на трение подвижных частей, а также расходовалась на сжатие возвратно-боевой пружины. Значительная часть оставшегося импульса отдачи поглощалась задним пружинным амортизатором. После рассеивания энергии амортизатор возвращал подвижную часть оружия в исходное положение для выстрела.
По известным данным, применение амортизатора дало несколько преимуществ. В первую очередь, это устройство позволило резко снизить влияние отдачи на стрелка, благодаря чему появилась возможность стрельбы с упором в плечо. Кроме того, удалось заметно повысить точность огня. Из-за этого с определенного времени ТКБ-0249 стали именовать «снайперским гранатометом». В свое время утверждалось, что по силе отдачи новейший гранатомет похож на автоматный комплекс ОЦ-14 «Гроза». Примечательно, что такие результаты были получены при использовании кардинально отличающихся боеприпасов.
Первая публичная демонстрация перспективного гранатомета ТКБ-0249 «Арбалет» состоялась в 1998 году. Это изделие привлекло внимание специалистов и военных. Высказывались предположения о возможном принятии такого оружия на вооружение армии, силовых структур и т.д. Впрочем, дальнейшие события показали чрезмерный оптимизм подобных мнений.
Согласно разным данным, в конце девяностых годов ЦКИБ СОО выпустило сравнительно небольшую партию новых гранатометов, предназначавшуюся для полигонных и войсковых испытаний. Проверки в условиях стрельбища подтвердили расчетные характеристики, что должно было усилить интерес со стороны потенциальных заказчиков. Такой интерес позже был реализован путем отправки нескольких «Арбалетов» в войска.
Согласно некоторым источникам, в начале двухтысячных годов определенное количество гранатометов ТКБ-0249 проходило войсковые испытания в одной из частей, в то время находившихся в Чечне. В целом, изделие показало себя неплохо. От существующих станковых гранатометов «Арбалет» отличался большей мобильностью и удобством эксплуатации, что в известной мере компенсировало невозможность автоматического огня. Также была подтверждена высокая точность стрельбы. Так, известны случаи, когда гранатометчик без особого опыта работы с оружием, стреляя с дистанции порядка 300 м, «укладывал» несколько гранат в одно окно здания.
Впрочем, не обошлось без рекламаций. К заметным затруднениям привела компоновка оружия с размещением подвижной части над линией приклада. Из-за этого имел место значительный подброс ствола при выстреле, требовавший нового наведения перед следующим. Кроме того, эргономика оружия оказалась недостаточно совершенной для полноценной армейской эксплуатации. В этом отношении гранатомет нуждался в различных доработках.
После проведения войсковых испытаний должен был решаться вопрос принятия нового оружия на вооружение. Судя по известным данным, потенциальные заказчики гранатомета не стали заказывать подобное вооружение и официально вводить его в арсеналы. Возможные эксплуатанты отказались от «Арбалета». Более того, по всей видимости, от этого изделия отказались и его создатели. Последние упоминания о ТКБ-0249 относятся к началу двухтысячных годов. С того времени гранатомет не демонстрировался на выставках и, вероятно, не использовался военными. Таким образом, есть все основания считать, что в тот период проект был закрыт в связи с отсутствием интереса от заказчиков. Как именно был обоснован отказ – неизвестно. Возможно, армию не устроило специфическое соотношение положительных и отрицательных качеств.
Дальнейшая судьба выпущенных гранатометов неизвестна. Скорее всего, они были утилизированы за ненадобностью. Сохранились ли «Арбалеты» на складах организации-разработчика – неизвестно. При этом очевидно, что проект был закрыт и забыт; к нему уже не станут возвращаться. Впрочем, не стоит исключать возможность реализации той же концепции с применением новых технологий и решений.
Оригинальные разработки в области гранатометов могут представлять большой интерес для армии, но не всем им удается дойти до эксплуатации по тем или иным причинам. Примером такого развития событий стал гранатомет ТКБ-0249 «Арбалет». Он имел целый ряд положительных качеств, однако не был лишен недостатков. В итоге любопытный образец не вышел из стадии испытаний, оставшись примером оригинального решения актуальной проблемы.
По материалам сайтов:
http://arms-expo.ru/
http://weaponland.ru/
https://vpk.name/
http://alternathistory.com/
http://modernfirearms.net/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Vpk.name
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