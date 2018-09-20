АКС-74У: укороченный вариант «Калаша»
АКС-74У – 5,45-мм автомат Калашникова складной укороченный (индекс ГРАУ – 6П26) – укороченный вариант широко распространенной модели АК-74. Данная версия автомата была разработана в Советском Союзе в конце 1970 – начале 1980-х годов. В первую очередь укороченная версия предназначалась для вооружения экипажей различных боевых машин, расчетов артиллерийских орудий, а также десантников. Помимо армии автомат активно используется в МВД и различных охранных структурах, которые ценят оружие за его небольшие размеры.
Потребность в подобном оружии в армии существовала долгие годы, поэтому его появление было встречено военными с энтузиазмом. Это легко объяснимо, учитывая тот факт, что после завершения Второй мировой войны и перехода советской армии на семейство стрелкового оружия АК, в стране не было принято на вооружение ни одного серийного образца пистолета-пулемета, несмотря на тот факт, что необходимость в подобном оружии была достаточно острой. Автоматы Калашникова и их потомки не могли заменить пистолеты-пулеметы из-за своих размеров. К созданию оружия, которое заняло бы эту нишу в СССР вернулись только с принятием на вооружение промежуточного патрона 5,45х39 мм.
Автомат АКС-74У был создан в рамках работ по конкурсу «Модерн», в котором принимали участие оружейники из Ижевска, Тулы и Коврова. К проблеме создания малогабаритного автомата в Советском Союзе обратились вслед за обозначением общемирового тренда на создание подобного оружия. В конце 1960 – начале 1970-х годов конструкторы США, Великобритании, Бельгии, Венгрии и других стран пытались разработать малогабаритную штурмовую винтовку, но успеха достигли только немцы из компании Heckler und Koch. В 1975 году они начали выпуск автомата HK53, общая длина которого со сложенным прикладом составляла всего 563 мм. Созданный в рамках конкурса «Модерн» советский автомат АКС-74У сумел превзойти своего немецкого собрата по данному показателю.
К работе над новым автоматом приступили в Туле, Коврове и Ижевске, но, естественно, в столице Удмуртии, работы шли быстрее и успешнее. Здесь создавали малогабаритную модель на базе основного автомата. Отработанная до мелочей конструкция АКМ и проект его 5,45-мм автомата-преемника под шифром А-3 отметали необходимость начинать все работы с нуля. Ижевские конструкторы укоротили ствол стандартного автомата до 255 мм, отнесли назад газоотводное отверстие и основание мушки (соответственно сократив длину штока газового поршня), для полного сгорания пороха при выстреле в конструкцию был введен объемный цилиндрический надульник (конический пламегаситель). Секторный прицел автомата Калашникова заменили простым L-образным перекидным целиком, расположенным на крышке ствольной коробки, теперь постоянно закрепленной на автомате и шарнирно откидывающейся вверх при разборке оружия. Металлический проволочный приклад с поворотным затыльником, как и у автомата Стечкина, складывался наверх, сокращая общую длину модели до 475 мм.
В дальнейшем в процессе разработки автомат непрерывно изменялся и совершенствовался. Так в 1973 году мини-версию Калашникова слегка улучшили. Ствол автомата укоротили еще на 35 мм. Приклад был позаимствован у АКМС (АКМ со складным прикладом). Оформление дульной части и газоотводного узла претерпело незначительные изменения. Опытный образец автомата 1976 года имел еще более короткий ствол – 206,5 мм, складывающийся вправо приклад в виде трубчатого фигурного плечевого упора и сниженную массу – до 2,4 кг. Окончательный вариант малокалиберного Калашникова был максимальным образом унифицирован с уже принятыми на вооружение автоматами АКС-74 (приклад также складывался влево). Автомат АКС-74 представлял собой классический АК-74, оснащенный складывающимся влево рамочным металлическим прикладом, данная модель создавалась специально для ВДВ.
В конечном итоге победителем конкурса «Модерн» стал именно укороченный автомат ижевских оружейников, который отличался высокой унификацией производства и эксплуатации по отношению к автомату АКС-74, который был хорошо освоен советской промышленностью. Компоновка органов управления, механизмы и общее устройство малогабаритного автомата АКС-74У были аналогичны таковым у АКС-74, что не только вело к удешевлению серийного производства, но и облегчало ремонт и обслуживание новой модели огнестрельного оружия. Также немаловажную роль играло упрощение подготовки личного состава к эксплуатации автомата АКС-74У. В 1979 году новый автомат был принят на вооружение, а уже в 1980 году под обозначением АКС-74У (6П26) начал поступать в войска.
При этом у малогабаритного АКС-74У, который иногда ласково называли «укоротом» или «Ксюхой», были и свои явные недостатки. В два раза укороченный ствол по сравнению с полноразмерным образцом АК не мог не сказаться на баллистике. Ожидаемо, это привело к снижению начальной скорости полета пули до 735 м/с и снижению прицельной дальности ведения огня (вместе с эффективной). Правда, одновременно с этим отпала надобность в сложном прицельном приспособлении, использовался простой целик на два положения – 350 и 500 метров.
Первоначально на автомат АКС-74У ставили пластмассовую пистолетную рукоятку, но ствольная накладка и цевье были деревянными.
Примерно в 1991 году на данной модели, как и на других представителях автоматов семейства АК-74, все деревянные элементы были заменены ударопрочным стеклонаполненным полиамидом. Использование пластиковых деталей позволило снизить массу изделия и несколько увеличить его износостойкость.
Основные отличия АКС-74У от АКС-74:
- укороченный в два раза ствол;
- укороченный шток газового поршня;
- крышка ствольной коробки крепится к ствольной коробке в передней ее части при помощи шарнира;
- установлен целик на 350 и 500 метров;
- нет замедлителя темпа стрельбы;
- имеется специальный надульник, который служит расширительной камерой и пламегасителем.
- длина хода нарезов уменьшена с 200 до 160 мм, это сделано для лучшей стабилизации пули в полете при использовании короткого ствола.
В то же время, с точки зрения механизмов, малогабаритный автомат АКС-74У был полностью идентичен моделям АК-74/АКС-74, за исключением ограничителя поворота курка, который был установлен вместо замедлителя темпа стрельбы.
Стрельба из автомата АКС-74У ведется двумя типами патронов с обыкновенной и трассирующей пулями. Пуля со стальным сердечником 5,45-мм патрона при стрельбе из данного автомата обеспечивает следующее пробивное действие: пробитие стальных листов с 50% вероятностью при угле встречи 90 градусов: 3 мм на дистанции 500 метров и 5 мм на дистанции 210 метров. Пробитие стальной каски со 100% вероятностью обеспечивается на дистанции до 500 метров; пробитие бронежилета с вероятностью 50% – на дистанции 320 метров; пробитие с вероятностью 50% стенки из сухих сосновых брусьев толщиной 20 см на дистанции 400 метров; проникновение в бруствер из утрамбованного суглинистого грунта на 15-20 см – на дистанции 400 метров; проникновение в кирпичную кладку на 6-8 см – на дистанции 100 метров. Убойное действие пули, выпущенной из АКС-74У, сохраняется на дистанции до 1100 метров, предельная дальность полета пули – 2900 метров, дульная энергия – 902 Дж.
Существовали требования нормального боя для малогабаритного автомата АКС-74У: четыре пробоины от пуль должны были лечь в круг диаметром 15 см при стрельбе из положения лежа по мишени, расположенной на дистанции 100 метров. При этом не стоит забывать о том, что назначением укороченной модели автомата являлся бой на минимальных дистанциях, а в реальности стрелок далеко не всегда мог занять лежачую позицию для ведения огня.
В качестве замены почетному ветерану в российской армии и правоохранительных структурах рассматривался автомат АК-105, который был создан в 1994 году на базе модели АК-74М. Промежуточная длина ствола между моделями АК-74М и АКС-74У позволила уменьшить размеры автомата, оставив газоотводную камеру на том же месте относительно казенного среза ствола, что и модели АК-74М, а не переносить ее назад, как произошло с АКС-74У. При этом новая модификация со сложенным прикладом на 94 мм длиннее, чем АКС-74У, но лишние 94 мм ствола позволили добиться улучшения баллистических характеристик модели и несколько снизили нагрев ствола за счет его большей массы. По сравнению с полноразмерным АК-74М разработанный в 1990-е годы АК-105 короче на 119 мм (с разложенным прикладом).
Автомат АК-105 был оснащен измененной (по сравнению с обычными АК сотой серии) прицельной планкой с разметкой до 500 метров. А приклад и цевье модели выполнены из ударопрочного пластика черного цвета. Известно, что АК-105 не закупался армией Российской Федерации, но был принят на вооружение ФССП РФ, вневедомственной охраной и ФГУП «Охрана» МВД РФ. При этом основным автоматом, находящимся на вооружении МВД России, по-прежнему остается АКС-74У, так как ведомство обладает большими запасами автоматов данной модели с не вышедшими сроками эксплуатации.
Тактико-технические характеристики АКС-74У:
Калибр – 5,45 мм.
Патрон – 5,45х39 мм.
Длина – 730 мм (490 мм – со сложенным прикладом).
Длина ствола – 206,5 мм.
Масса – 2,7 кг (без патронов), 3,0 кг (снаряженный).
Скорострельность – 650-700 выстр/мин.
Боевая скорострельность – до 100 выстр/мин (очередями), 40 выстрелов (одиночными).
Начальная скорость пули – 735 м/с.
Прицельная дальность стрельбы – 500 м.
Эффективная дальность стрельбы – 300 м.
Магазин – коробчатый на 30 патронов.
Источник информации:
https://militaryarms.ru/oruzhie/avtomaty/aks-74u-harakteristiki-i-prednaznachenie
https://www.armoury-online.ru/articles/ar/ru/aks-74u
https://kalashnikov.media/video/weapons/evolyutsiya-ak-avtomat-aks-74u
Материалы из открытых источников
Потребность в подобном оружии в армии существовала долгие годы, поэтому его появление было встречено военными с энтузиазмом. Это легко объяснимо, учитывая тот факт, что после завершения Второй мировой войны и перехода советской армии на семейство стрелкового оружия АК, в стране не было принято на вооружение ни одного серийного образца пистолета-пулемета, несмотря на тот факт, что необходимость в подобном оружии была достаточно острой. Автоматы Калашникова и их потомки не могли заменить пистолеты-пулеметы из-за своих размеров. К созданию оружия, которое заняло бы эту нишу в СССР вернулись только с принятием на вооружение промежуточного патрона 5,45х39 мм.
Автомат АКС-74У был создан в рамках работ по конкурсу «Модерн», в котором принимали участие оружейники из Ижевска, Тулы и Коврова. К проблеме создания малогабаритного автомата в Советском Союзе обратились вслед за обозначением общемирового тренда на создание подобного оружия. В конце 1960 – начале 1970-х годов конструкторы США, Великобритании, Бельгии, Венгрии и других стран пытались разработать малогабаритную штурмовую винтовку, но успеха достигли только немцы из компании Heckler und Koch. В 1975 году они начали выпуск автомата HK53, общая длина которого со сложенным прикладом составляла всего 563 мм. Созданный в рамках конкурса «Модерн» советский автомат АКС-74У сумел превзойти своего немецкого собрата по данному показателю.
АКС-74У
К работе над новым автоматом приступили в Туле, Коврове и Ижевске, но, естественно, в столице Удмуртии, работы шли быстрее и успешнее. Здесь создавали малогабаритную модель на базе основного автомата. Отработанная до мелочей конструкция АКМ и проект его 5,45-мм автомата-преемника под шифром А-3 отметали необходимость начинать все работы с нуля. Ижевские конструкторы укоротили ствол стандартного автомата до 255 мм, отнесли назад газоотводное отверстие и основание мушки (соответственно сократив длину штока газового поршня), для полного сгорания пороха при выстреле в конструкцию был введен объемный цилиндрический надульник (конический пламегаситель). Секторный прицел автомата Калашникова заменили простым L-образным перекидным целиком, расположенным на крышке ствольной коробки, теперь постоянно закрепленной на автомате и шарнирно откидывающейся вверх при разборке оружия. Металлический проволочный приклад с поворотным затыльником, как и у автомата Стечкина, складывался наверх, сокращая общую длину модели до 475 мм.
В дальнейшем в процессе разработки автомат непрерывно изменялся и совершенствовался. Так в 1973 году мини-версию Калашникова слегка улучшили. Ствол автомата укоротили еще на 35 мм. Приклад был позаимствован у АКМС (АКМ со складным прикладом). Оформление дульной части и газоотводного узла претерпело незначительные изменения. Опытный образец автомата 1976 года имел еще более короткий ствол – 206,5 мм, складывающийся вправо приклад в виде трубчатого фигурного плечевого упора и сниженную массу – до 2,4 кг. Окончательный вариант малокалиберного Калашникова был максимальным образом унифицирован с уже принятыми на вооружение автоматами АКС-74 (приклад также складывался влево). Автомат АКС-74 представлял собой классический АК-74, оснащенный складывающимся влево рамочным металлическим прикладом, данная модель создавалась специально для ВДВ.
В конечном итоге победителем конкурса «Модерн» стал именно укороченный автомат ижевских оружейников, который отличался высокой унификацией производства и эксплуатации по отношению к автомату АКС-74, который был хорошо освоен советской промышленностью. Компоновка органов управления, механизмы и общее устройство малогабаритного автомата АКС-74У были аналогичны таковым у АКС-74, что не только вело к удешевлению серийного производства, но и облегчало ремонт и обслуживание новой модели огнестрельного оружия. Также немаловажную роль играло упрощение подготовки личного состава к эксплуатации автомата АКС-74У. В 1979 году новый автомат был принят на вооружение, а уже в 1980 году под обозначением АКС-74У (6П26) начал поступать в войска.
При этом у малогабаритного АКС-74У, который иногда ласково называли «укоротом» или «Ксюхой», были и свои явные недостатки. В два раза укороченный ствол по сравнению с полноразмерным образцом АК не мог не сказаться на баллистике. Ожидаемо, это привело к снижению начальной скорости полета пули до 735 м/с и снижению прицельной дальности ведения огня (вместе с эффективной). Правда, одновременно с этим отпала надобность в сложном прицельном приспособлении, использовался простой целик на два положения – 350 и 500 метров.
Первоначально на автомат АКС-74У ставили пластмассовую пистолетную рукоятку, но ствольная накладка и цевье были деревянными.
Примерно в 1991 году на данной модели, как и на других представителях автоматов семейства АК-74, все деревянные элементы были заменены ударопрочным стеклонаполненным полиамидом. Использование пластиковых деталей позволило снизить массу изделия и несколько увеличить его износостойкость.
Основные отличия АКС-74У от АКС-74:
- укороченный в два раза ствол;
- укороченный шток газового поршня;
- крышка ствольной коробки крепится к ствольной коробке в передней ее части при помощи шарнира;
- установлен целик на 350 и 500 метров;
- нет замедлителя темпа стрельбы;
- имеется специальный надульник, который служит расширительной камерой и пламегасителем.
- длина хода нарезов уменьшена с 200 до 160 мм, это сделано для лучшей стабилизации пули в полете при использовании короткого ствола.
В то же время, с точки зрения механизмов, малогабаритный автомат АКС-74У был полностью идентичен моделям АК-74/АКС-74, за исключением ограничителя поворота курка, который был установлен вместо замедлителя темпа стрельбы.
Стрельба из автомата АКС-74У ведется двумя типами патронов с обыкновенной и трассирующей пулями. Пуля со стальным сердечником 5,45-мм патрона при стрельбе из данного автомата обеспечивает следующее пробивное действие: пробитие стальных листов с 50% вероятностью при угле встречи 90 градусов: 3 мм на дистанции 500 метров и 5 мм на дистанции 210 метров. Пробитие стальной каски со 100% вероятностью обеспечивается на дистанции до 500 метров; пробитие бронежилета с вероятностью 50% – на дистанции 320 метров; пробитие с вероятностью 50% стенки из сухих сосновых брусьев толщиной 20 см на дистанции 400 метров; проникновение в бруствер из утрамбованного суглинистого грунта на 15-20 см – на дистанции 400 метров; проникновение в кирпичную кладку на 6-8 см – на дистанции 100 метров. Убойное действие пули, выпущенной из АКС-74У, сохраняется на дистанции до 1100 метров, предельная дальность полета пули – 2900 метров, дульная энергия – 902 Дж.
Существовали требования нормального боя для малогабаритного автомата АКС-74У: четыре пробоины от пуль должны были лечь в круг диаметром 15 см при стрельбе из положения лежа по мишени, расположенной на дистанции 100 метров. При этом не стоит забывать о том, что назначением укороченной модели автомата являлся бой на минимальных дистанциях, а в реальности стрелок далеко не всегда мог занять лежачую позицию для ведения огня.
В качестве замены почетному ветерану в российской армии и правоохранительных структурах рассматривался автомат АК-105, который был создан в 1994 году на базе модели АК-74М. Промежуточная длина ствола между моделями АК-74М и АКС-74У позволила уменьшить размеры автомата, оставив газоотводную камеру на том же месте относительно казенного среза ствола, что и модели АК-74М, а не переносить ее назад, как произошло с АКС-74У. При этом новая модификация со сложенным прикладом на 94 мм длиннее, чем АКС-74У, но лишние 94 мм ствола позволили добиться улучшения баллистических характеристик модели и несколько снизили нагрев ствола за счет его большей массы. По сравнению с полноразмерным АК-74М разработанный в 1990-е годы АК-105 короче на 119 мм (с разложенным прикладом).
АК-105
Автомат АК-105 был оснащен измененной (по сравнению с обычными АК сотой серии) прицельной планкой с разметкой до 500 метров. А приклад и цевье модели выполнены из ударопрочного пластика черного цвета. Известно, что АК-105 не закупался армией Российской Федерации, но был принят на вооружение ФССП РФ, вневедомственной охраной и ФГУП «Охрана» МВД РФ. При этом основным автоматом, находящимся на вооружении МВД России, по-прежнему остается АКС-74У, так как ведомство обладает большими запасами автоматов данной модели с не вышедшими сроками эксплуатации.
Тактико-технические характеристики АКС-74У:
Калибр – 5,45 мм.
Патрон – 5,45х39 мм.
Длина – 730 мм (490 мм – со сложенным прикладом).
Длина ствола – 206,5 мм.
Масса – 2,7 кг (без патронов), 3,0 кг (снаряженный).
Скорострельность – 650-700 выстр/мин.
Боевая скорострельность – до 100 выстр/мин (очередями), 40 выстрелов (одиночными).
Начальная скорость пули – 735 м/с.
Прицельная дальность стрельбы – 500 м.
Эффективная дальность стрельбы – 300 м.
Магазин – коробчатый на 30 патронов.
Источник информации:
https://militaryarms.ru/oruzhie/avtomaty/aks-74u-harakteristiki-i-prednaznachenie
https://www.armoury-online.ru/articles/ar/ru/aks-74u
https://kalashnikov.media/video/weapons/evolyutsiya-ak-avtomat-aks-74u
Материалы из открытых источников
- Автор:
- Юферев Сергей
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