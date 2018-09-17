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Троллинг от МО РФ: На трейлере в Донбассе "прокатили" танк "Абрамс"

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Министерство обороны России в ходе брифинга, посвящённого ситуации с расследованием MH-17, помимо рассекреченных данных о поставках зенитных ракет в 80-е годы в СССР, представило подробнейший анализ ряда видеоматериалов. В первую очередь речь идёт о кадрах, которые украинские блогеры и небезызвестный Bellingcat выдавали и продолжают выдавать за перемещение якобы российского ЗРК «Бук» по территории ЛДНР. На кадрах, как известно, демонстрируется то движущийся по дорогам трейлер с зенитно-ракетным комплексом, то непосредственно «Бук», движущийся своим ходом.

В ходе брифинга представленный детальный (практически покадровый) разбор видеороликов, которые используются Киевом и Западом для обвинений России в нанесении удара по малайзийскому «Боингу». Так, на одном из кадров демонстрируется явная «аномалия», когда ЗРК «Бук» вдруг движется задним ходом по обычной автомобильной дороге.

Серия выявленных нестыковок – по графической перспективе, когда направляющие улиц и обозначенной военной техники на этих улицах не имеют единой точки схода, что противоречит законам той самой перспективы и геометрической оптики.


Троллинг от МО РФ: На трейлере в Донбассе "прокатили" танк "Абрамс"


Кроме того, в Минобороны обращают внимание на странности в освещённости того самого трейлера «с Буком», о котором твердит Киев. Гражданские автомобили, запечатлённые на кадрах, освещены не так, как освещена кабина трейлера. Отдельные участки кабины, на которые по определению не может падать свет в представленном ракурсе съёмки, оказываются ярко освещены.

Апогеем анализа роликов и выявления их монтажа можно считать ролик, сделанный самим министерством. Так, демонстрируется, что если использовать те же применённые технологии, то можно сфабриковать, по сути, всё, что угодно. В качестве примера Минобороны России показывает видеосюжет, в котором трейлер перевозит американский танк «Абрамс», заранее поясняя, что применило ровно те же технологии, которые применяли авторы видеофейков.

Из материала (в видео на 19:32):
Таким нехитрым способом фальсификации видеозаписи можно катать по улицам не только огневую установку ЗРК "Бук", но и, например, танк "Абрамс"


Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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33 комментария
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  1. BAI Офлайн
    BAI Сегодня, 16:22
    -22
    Три новости подряд на одну и ту же тему - это уже не новости, а информационная атака. Доверие к информации будет снижено.
    1. Logall Офлайн
      Logall Сегодня, 16:28
      -1
      На безрыбье и рак... Других новостей видимо нет. Или мало информации по другим темам...
    2. Alex_Rarog Офлайн
      Alex_Rarog Сегодня, 16:32
      +10
      Троллинг он и в Африке троллинг. Правильно надо всяких еспертов в каки лицом тыкать.
      1. МойВрач Офлайн
        МойВрач Сегодня, 17:21
        0
        Цитата: Alex_Rarog
        Правильно надо всяких еспертов в каки лицом тыкать

        я не Есперт, но
        Серия выявленных нестыковок – по графической перспективе, когда направляющие улиц и обозначенной военной техники на этих улицах не имеют единой точки схода, что противоречит законам той самой перспективы и геометрической оптики.

        но не кажется ли вам что площадка прицепа под нагрузкой не обязательно должна быть параллельной плоскости дороги? Не знаю на какого потребителя рассчитаны такие данные, но они нечего не меняют. Каждый останется при своём мнении.
        1. НИКНН Офлайн
          НИКНН Сегодня, 17:43
          +5
          Цитата: МойВрач
          Каждый останется при своём мнении.

          По вашему мнению Бук все таки может задним ходом по улицам гонять?
    3. Теренин Офлайн
      Теренин Сегодня, 16:53
      +5
      Не скажите, есть информация, подтвержденная фактами, а есть "базар" " подтвержденный" большой степенью вероятности.
      1. Pete Mitchell Онлайн
        Pete Mitchell Сегодня, 18:08
        0
        Цитата: Теренин
        а есть "базар" " подтвержденный" большой степенью вероятности.

        вы таки хотите обвинить Терезу Мэй в плагиате? Сдает старушка: с делом Литвененко не справилась - засекретила. Скрипалей и то грохнуть по человечески не смогли - стала у 404ых идеи воровать. Стареет...
    4. 210окв Онлайн
      210окв Сегодня, 16:57
      +5
      Э,нет!С волками только так..Не жевать сопли,каясь..а именно атакуя.
    5. РУСС Офлайн
      РУСС Сегодня, 17:06
      +1
      Цитата: BAI
      Три новости подряд на одну и ту же тему - это уже не новости, а информационная атака. Доверие к информации будет снижено.

      Редко с вами согласен,но сегодня полностью согласен, более того ещё пару лет назад нам говорят ,что Бук то настоящий , только украинский. А до этого вообще наше МО сообщало ,что сбил Боинг вообще украинский Су -24.
      1. ltc35 Офлайн
        ltc35 Сегодня, 18:34
        +1
        На первом говорили, что сбил Су-25 и летчика показали даже. Вообщем темнят все. Дело ясно, что дело темное. У хохлов так совсем с фактами полный аут. Даже обломки вывозили как попало, чтобы картину не восстановили.
  2. ФЕОДОР Офлайн
    ФЕОДОР Сегодня, 16:22
    +3
    Неее ! Абрамсы ополченцам не нужны !
  3. dr.star75 Онлайн
    dr.star75 Сегодня, 16:24
    +11
    Так их,так фейсом об тейбл!
  4. Сергей Медведев Офлайн
    Сергей Медведев Сегодня, 16:25
    +9
    Самое главное, понятно, это номер ракеты! Хана теперь Вальцману! Сколько там до выборов осталось?
    1. mavrus Офлайн
      mavrus Сегодня, 16:45
      +5
      А ему и номером ракеты хана, и без номера хана, это если выборы будут нормальными... Но если госдеп признает незаконность этих выборов, или очередной раз объявит третий тур, или выкинет ещё какие-нибудь финты ушами, то вполне вероятно мы этого алкаша ещё долго будем лицезреть.
      1. NEOZ Офлайн
        NEOZ Сегодня, 16:54
        +2
        долго будем лицезреть

        госдеп не одобрил петьку....будет Йуля....
        петька сопротивляется, но госдеп это не колышит...
  5. Boris55 Офлайн
    Boris55 Сегодня, 16:27
    +6
    Набираемся терпения, ждём перехваченных разговоров украинских диспетчеров с экипажем сбитого Боинга.
    1. NEOZ Офлайн
      NEOZ Сегодня, 16:54
      +3
      Цитата: Boris55
      ждём перехваченных разговоров украинских диспетчеров

      нееее.....фото/видео с амерского спутника!
    2. Pete Mitchell Онлайн
      Pete Mitchell Сегодня, 18:12
      0
      Цитата: Boris55
      ...разговоров украинских диспетчеров с экипажем сбитого Боинга.

      А вот отсутствие этих записей удивляет. То что 404ые их не покажут и диспетчера с мужем зарыли скорее всего, это понятно. Но на той же частоте были еще кажется два борта - у них то должен быть записан весь эфир
    3. 210окв Онлайн
      210окв Сегодня, 18:19
      -1
      Нет,ждем очередного пожара в укровойске...Часть ПВО в Стрые..
  6. Strashila Офлайн
    Strashila Сегодня, 16:40
    +2
    Условно... карты по данному вопросу будут вскрываться частями.
  7. 3vs Онлайн
    3vs Сегодня, 16:41
    +2
    Троллинг защитан! laughing good
  8. Грибок Офлайн
    Грибок Сегодня, 16:41
    +2
    Чем ближе суд тем больше будут интересных фактов вылазить. Не в пользу Украины.
  9. Rusik.S Онлайн
    Rusik.S Сегодня, 16:51
    +4
    Всё это, конечно, замечательно, но западный обыватель этих разоблачений не увидит. А если и увидит, то СМИ им все с ног на голову перевернут. Да и куратарам Украины на всё это наплевать, им правда не нужна
  10. _Kotegpushisteg_ Онлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 16:52
    +2
    в наше фейковремя доказать можно что угодно и ничего надежно нельзя!в любом вопросе лишь вопрос веры публики той или иной стороне !хотите вам состряпают видео свидания гришки замозванца и отца варлаама на литовской границе
  11. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:57
    0
    а может быть действительно,и был 'абрамс' на трейлире lol
  12. Metallurg_2 Офлайн
    Metallurg_2 Сегодня, 18:04
    +1
    Щас США возбудятся от количества разоблачений и обвинят РФ во вмешательстве в процесс расследования :)
  13. Vita VKO Офлайн
    Vita VKO Сегодня, 18:07
    +2
    Допустим в 2001 году украинский ЗРК С-200 по ошибке сбил российский Ту-154. С чего вдруг украинцам опять захотелось пострелять по гражданским самолетам? Это ведь была не ошибка, а целенаправленная атака!
    Жаль, что МО РФ пока не обнародует причины этой террористической акции. Но внимательные профессиональные ПВОшни должны были обратить внимание, что буквально в одно зоне поражения от ЗРК Бук и даже в одном секторе 1град. (ЗРК была развернута с. Зарощенское) летел другой гражданский борт, о котором МО РФ пока молчит. По траекторным признакам (оптимальной высоты и скорости, которая для каждого типа индивидуальна), с вероятностью 90% этот борт можно идентифицировать как Ил-96, т.е. борт авиаотряд Россия. Кого он мог перевозить станет понятно если проанализировать визиты Президента Путина и членов Правительства России в этот период. Но российский борт, несмотря на немного большую скорость отставал и шел выше. Вероятно причина ветер, который сильно отличается на разных эшелонах. Поэтому оператор ЗРК БУК и захватил цель более близкую к российской границе. При автономной работе без АСУ ошибиться очень легко даже опытному оператору (система опознавания по иностранным бортам не работает).
    Обратите внимание на первичную радиолокационную информацию представленную на брифинге МО РФ. Два борта 0143 (Мн-17) и 4722 (Ил-96) находятся в одном секторе, примерно 1 град рядом относительно Зарощенскогок. При этом первый был на дальности в 10-15 км, а второй 30-35 км (разница в подлетном времени всего пара минут). Таким образом при нахождении в одном луче автоматика ЗРК захватывает в первую очередь наиболее близкую цель как наиболее опасную, а в данном случае еще и наиболее близкую к границе РФ, что для оператора наведения ЗРК стало решающим фактором
    О том что провокация была продумана доказывают сразу несколько фактов.
    Во первых, зачем разворачивать системы ПВО в районе где господствует исключительно своя авиации. Это как минимум опасно из-за высокой вероятности "дружеского огня". Даже во время учений любым самолетам, кроме учебных целей категорически запрещается влетать в зоны поражения ЗРК, а тут боевые действия.
    Во вторых, множество свидетелей подтверждают факт наличия в районе украинского военного самолета Су-25. Очевидно, что по плану разработанному ЦРУ у него была другая задача. А именно, в соответствии с правилами пресечения воздушных нарушений с начало необходимо попытаться принудить самолет к посадке, а только потом открывать огонь по воздушному судну. Для этих целей и был нужен военный самолет: обозначить факт попытки принуждения к посадке, проконтролировать уничтожение цели и "черных ящиков" в которых зафиксирована команда диспетчера на изменение маршрута. Штатные украинские Су-27 и МиГ-29 для этих целей не подходили, очень слабая осколочная защита (разлет кусков обшивки большого самолета достигает десятки км).
    Следовательно охота украинскими террористами под руководством ЦРУ США велась именно за российским бортом №1 и если бы было сбито российское воздушное судно, то отклонение от трассы, присутствие украинского военного самолета в районе было бы преподнесено как защита воздушного пространства Украины от российской агрессии.
    Таким образом, в этой спланированной трагедии становится все логично за исключением того, что был сбит не тот самолет. Охота украинского ЗРК велась за бортом Президентом России и если бы украинскому филиалу ЦРУ она удалась, то уже 4 года как вся Украина, а возможно и Европа была в втянута в реальную войну с Россией, чего США добивались и добиваются до сих пор.
    1. dr.star75 Онлайн
      dr.star75 Сегодня, 18:23
      -1
      Версия может иметь право на существование, возможно по борту 1 они и отстрелялись, но вот он наверняка оснащен средствами типа хибина. поэтому ракеты пошли в боинг.
    2. AwaZ Онлайн
      AwaZ Сегодня, 18:49
      0
      к вашим словам я бы хотел добавить пять копеек: когда произошла трагедия, история про самолет с Путиным обсуждалась на многих форумах. Я сейчас уже не буду утверждать , так как тему подзабыл, но ИЛ с Путиным вроде бы и должен был изначально то ли над Украиной лететь то ли где то рядом, но в конце концов ушел в Россию через ПОльшу, поэтому никаким образом не мог попасть под обстрел ПВО Украины. То есть , есть вероятность того что Украина хотела сбить ИЛ с Путиным,но по любому, как только стало ясно что Путин не полетит над Украиной , скорее всего операцию должны были закрыть. Тут либо разгильдяйство , либо коли не удалось завалить самолет с Путиным, решил свалить хоть кого то .. По любасу есть люди , которые отдавали на это приказ, зная уже что до Путина не достать.
      А то что это не российский БУК, тут даже гадать не надо. В тот момент , ситуация в ЛДНР была очень плачевной, бардак и неразбериха : бои велись очаговые , то есть никакой линии фронта не было и войска обоих сторон часто оказывались в самых неожиданных местах. И что б из России гнать БУК в такое пекло, будучи не сильно уверенными что он доедет до места это надо было быть последними идиотами. КРоме всего прочего , ПВО республик, с трудом , но достаточно успешно сбивали большую часть самолетов из Украины. Опасность для ВС Новороссии высоколетящие укро летаки не представляли никакой . Проще было отправить в Донецк ручные ПЗРК , которыми повстанцы и так очень не плохо пользовались и сбивали все что можно на малых высотах.
      Из всего этого видится что это была запланированная акция по уничтожению гражданского самолета , санкционированная с самого верха в украинской иерархии власти , не без одобрения кураторов. И ничего другого тут не просматривается ..
  14. изя топ Онлайн
    изя топ Сегодня, 18:23
    -1
    а западу хоть ссы в глаза
  15. майор147 Офлайн
    майор147 Сегодня, 18:27
    -1
    А Западу всё "Божья роса"!
  16. Опер Онлайн
    Опер Сегодня, 18:38
    -1
    А вы не обратили внимание, что наши уже давно общаются с ними в такой манере? laughing В соседней ветке товарищи некоторые всерьез обсуждают, что появление Петрова и Боширова это вообще чуть ли не поражение наших спецслужб от ... МИ6!!!!!! А теперь смотрите совсем недавно Петров и Боширов были путинскими цепными псами убийцами зверюгами не знающие человеческих эмоций и вообще их вроде, как уже самих ликвидировали другие путинские зверюги!!!! И вдруг ррраз и два таких себе пацанчика сидят и рассказывают о том, как готические здания любят и часы старинные башенные... Прям всю жизнь к этих часам их тянуло и вроде, как для просмотра этого мутного Солсбери им и женщины не нужны... Я не понял это, что у них там за гендернре неравенство таких людей обвинять?!?!?!
    1. Опер Онлайн
      Опер Сегодня, 18:48
      0
      Ну вот... Какой то сочувствующий МИ6 мимо пробегал и минус поставил! Будьте бдительны, господа! bully