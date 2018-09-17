Троллинг от МО РФ: На трейлере в Донбассе "прокатили" танк "Абрамс"

Таким нехитрым способом фальсификации видеозаписи можно катать по улицам не только огневую установку ЗРК "Бук", но и, например, танк "Абрамс"

Министерство обороны России в ходе брифинга, посвящённого ситуации с расследованием MH-17, помимо рассекреченных данных о поставках зенитных ракет в 80-е годы в СССР, представило подробнейший анализ ряда видеоматериалов. В первую очередь речь идёт о кадрах, которые украинские блогеры и небезызвестный Bellingcat выдавали и продолжают выдавать за перемещение якобы российского ЗРК «Бук» по территории ЛДНР. На кадрах, как известно, демонстрируется то движущийся по дорогам трейлер с зенитно-ракетным комплексом, то непосредственно «Бук», движущийся своим ходом.В ходе брифинга представленный детальный (практически покадровый) разбор видеороликов, которые используются Киевом и Западом для обвинений России в нанесении удара по малайзийскому «Боингу». Так, на одном из кадров демонстрируется явная «аномалия», когда ЗРК «Бук» вдруг движется задним ходом по обычной автомобильной дороге.Серия выявленных нестыковок – по графической перспективе, когда направляющие улиц и обозначенной военной техники на этих улицах не имеют единой точки схода, что противоречит законам той самой перспективы и геометрической оптики.Кроме того, в Минобороны обращают внимание на странности в освещённости того самого трейлера «с Буком», о котором твердит Киев. Гражданские автомобили, запечатлённые на кадрах, освещены не так, как освещена кабина трейлера. Отдельные участки кабины, на которые по определению не может падать свет в представленном ракурсе съёмки, оказываются ярко освещены.Апогеем анализа роликов и выявления их монтажа можно считать ролик, сделанный самим министерством. Так, демонстрируется, что если использовать те же применённые технологии, то можно сфабриковать, по сути, всё, что угодно. В качестве примера Минобороны России показывает видеосюжет, в котором трейлер перевозит американский танк «Абрамс», заранее поясняя, что применило ровно те же технологии, которые применяли авторы видеофейков.Из материала (в видео на 19:32):