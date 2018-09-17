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Казахстан: Американским военным не видать Каспий как своих ушей

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Казахстанским властям в очередной раз пришлось комментировать слухи о том, что на Каспии будут размещены американские военные базы.

Даурен Абаев, возглавляющий Министерство информации и коммуникаций, новость о присутствии в этом регионе американских вооружённых сил назвал фейком. Об этом сообщает информационное агентство Sputnik Казахстан.

Казахстан: Американским военным не видать Каспий как своих ушей

Ракетно-артиллерийский катер ВМС Казахстана



Как заявил министр, правительство Казахстана руководствуется Актауской конвенцией, согласно которой в водах Каспийского моря запрещено находиться вооружённым силам неприкаспийских стран, а также их судам.

Напомним, что Актауская конвенция, работа над которой велась на протяжении 20 лет, была подписана главами пяти государств (Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана) 12 августа текущего года.

Слухи о размещении военно-морских сил США на Каспийском море появились не просто так. «Масла в огонь» подбросили сами депутаты парламента республики, которые ещё в апреле этого года одобрили законопроект, обеспечивающий коммерческий транзит спецгрузов США в Афганистан через территорию Казахстана. В связи с этим через казахстанские порты Курык и Актау на Каспийском море стали проходить маршруты по доставке американских невоенных грузов и грузов двойного назначения в Афганистан. После этого и появилась информация об использовании военно-морскими силами США казахстанских портов на Каспии. В Астане призывают не "сочинять" и не пытаться выдавать транспортировку грузов за якобы открытие американцами военных баз на каспийском побережье.
Использованы фотографии:
Википедия
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40 комментариев
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  1. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 16:54
    +7
    А может слухи и раздувались в преддвеерии подписания конвенции и последней торговли за преференции в данном вопросе , а может и договаривались , но в силу каких то неизвестных нам обстоятельств не выгорело .
    1. Logall Офлайн
      Logall Сегодня, 16:57
      +2
      Цитата: КВУ-НСвД
      но в силу каких то неизвестных нам обстоятельств не выгорело

      Может что-то и выгорело, но нам неизвестно... Блефовать то с козырями всегда легче.
    2. Piramidon Онлайн
      Piramidon Сегодня, 17:12
      +1
      Цитата: КВУ-НСвД
      а может и договаривались

      Много бы дал, чтобы увидеть, как янекесы будут эсминцы и авианосцы в Каспийское море перетаскивать. На Руси в старину для такого действа использовали во́локи. Можем продать технологии, если хорошо попросят. laughing .
      1. dr.star75 Онлайн
        dr.star75 Сегодня, 17:15
        -4
        Модульная сборка называется.
        1. Piramidon Онлайн
          Piramidon Сегодня, 17:36
          +1
          Цитата: dr.star75
          Модульная сборка называется.

          И на сколько модулей нужно распилить, хотя бы, эсминец, чтобы доставить его туда? И на какой казахстанской верфи потом его там собрать в единое целое? request
          1. dr.star75 Онлайн
            dr.star75 Сегодня, 17:40
            -2
            А пилить и не нужно. "Наши" мистрали так же собирались. Да и эсминец слишком большой для каспия.
            1. Piramidon Онлайн
              Piramidon Сегодня, 18:22
              0
              Цитата: dr.star75
              А пилить и не нужно. "Наши" мистрали так же собирались. Да и эсминец слишком большой для каспия.

              Ну так модули "Мистралей" строились на мощнейшей верфи Питера, а где у Казахстана такие на Каспии? request hi
              1. dr.star75 Онлайн
                dr.star75 Сегодня, 18:25
                -1
                Так им и мистали не нужны. Достаточно что то типа наших МРК
      2. КВУ-НСвД Онлайн
        КВУ-НСвД Сегодня, 17:30
        +1
        эсминцы и авианосцы в Каспийское море
        Натащат мелочи пузатой под военно-морским флагом и будут нервы трепать пользуясь неприкосновеенностью сверхдержавы , оборудования РТР натащат и будут шпионить там , где пока не очень могли ( Сары- Шаган - КапЯр маршрут пока непросматриваемый телеметрией и радитехнич . разведкой) В общем насыпать полну опу огурцов могут , а сковырнуть их потом с насиженного мста проблематично ... Так что база ихняя там была бы нехилой проблемой .
  2. Теренин Офлайн
    Теренин Сегодня, 16:56
    +4
    Так англосаксы всегда начинают с малого. Казахи, оглянуться не успеете, как вы уже должны им, а отдавать нечем request
    1. Rusland Онлайн
      Rusland Сегодня, 17:06
      0
      Вот Иран то обрадуется smile
    2. Dashout Онлайн
      Dashout Сегодня, 17:27
      +1
      Цитата: Теренин
      Так англосаксы всегда начинают с малого. Казахи, оглянуться не успеете, как вы уже должны им, а отдавать нечем request

      вот это точно! Таких друзей иметь - врагов не надо!
      1. Касым Офлайн
        Касым Сегодня, 18:11
        +2
        Евгений Савельевич, вообще-то в начале 2000-х был принят закон (перед вводом войск НАТО в Афган) о том, что военные базы третьих стран без разрешения стран ОДКБ и ШОС запрещены в КЗ. Догадайтесь, почему написал третьих стран? hi
  3. Strashila Офлайн
    Strashila Сегодня, 16:57
    +2
    "В связи с этим через казахстанские порты Курык и Актау на Каспийском море стали проходить маршруты по доставке американских невоенных грузов и грузов двойного назначения в Афганистан. "... еще в советское время на трансибе вылавливали следующие по нему коммерческие контейнера с развед начинкой. А технический прогресс не стоит на месте.
  4. Лена363 Офлайн
    Лена363 Сегодня, 16:58
    +5
    А корабли америкашки привезут на Каспий по воздуху, в распиленном виде по железной дороге через Азербайджан или по Волго-Балту из Азовского моря путем подкупа российских властных структур.
  5. семург Онлайн
    семург Сегодня, 16:59
    +8
    Иранцев нагнули на подписание соглашения под шумиху о появлении базы ВС США в Актау , а то они упирались 20лет . Все требовали увеличить их долю на Каспии.
    1. tatarin_ru Онлайн
      tatarin_ru Сегодня, 17:19
      +3
      а то они упирались 20лет

      Значит наши политики не такие уж валенки. Мало помалу - а свое берем. ( я имею ввиду во внешней политике), про внутреннюю даже не заикаюсь winked
  6. пл675 Онлайн
    пл675 Сегодня, 17:13
    -1
    назарбаев, это даже не зубр, он динозавр -
    казахи есть? - выскажите своё мнение по поводу передела республики когда нурсултан закончится, просто жуть как интересно.
    1. dr.star75 Онлайн
      dr.star75 Сегодня, 17:19
      +5
      Назарбаев первый, кто начал говорить про союз наших стран, причем не только говорить.но и делать. У нас тогда Ельцин был, а ему было пофиг. так что именно Назарбаев начал воссоединение, за что ему "респект и уважуха"!
    2. Дирижер Офлайн
      Дирижер Сегодня, 17:24
      +1
      Пока Назар есть , нормально , что дальше ? жаль Тасмагамбетова убрал из высокой политики (он щас посол в РФ) , мужсчина дельный , но вот из младшего жуза , а этого на президенство агашки мутные не допустят , пока в раздумьях.
      1. Дирижер Офлайн
        Дирижер Сегодня, 17:24
        +3
        Главное что бы техасцы наши к власти не пришли , тогда песец.
        1. семург Онлайн
          семург Сегодня, 18:04
          +1
          Цитата: Дирижер
          Главное что бы техасцы наши к власти не пришли , тогда песец.

          Раднеки или техасцы по вашему придут к власти по моему не сразу после НАНа а через одно поколение политиков.
          1. Дирижер Офлайн
            Дирижер Сегодня, 18:07
            -1
            Мамин, Болтаев, Есимов , Вам эти поганые фамилии ничего не говорят?
      2. Комментарий был удален.
    3. семург Онлайн
      семург Сегодня, 17:30
      +2
      Цитата: пл675
      назарбаев, это даже не зубр, он динозавр -
      казахи есть? - выскажите своё мнение по поводу передела республики когда нурсултан закончится, просто жуть как интересно.

      Какой ещё передел республики am как НАН отправиться к предкам бульдоги сцепятся друг с другом потом победители явят народу приемника за которого все дружно проголосуют. Потом в течении лет пяти приемник развенчает НАНа как коррупционера и хапугу , обвинив его в плохом управлением страной. Пример Туркменистан Узбекистан Таджикистан перед глазами.
      1. prapor55 Офлайн
        prapor55 Сегодня, 17:41
        0
        Да к сожалению Вы правы. hi
      2. пл675 Онлайн
        пл675 Сегодня, 17:47
        +1
        Пример Туркменистан Узбекистан Таджикистан перед глазами.

        если мне не изменяет память, еще и киргизия (2 раза) и с кровью.
        просто общаюсь в европе с беглыми казахами, а мне хотелось услышать мнение аборигенов.
        1. семург Онлайн
          семург Сегодня, 18:06
          0
          Цитата: пл675
          Пример Туркменистан Узбекистан Таджикистан перед глазами.

          если мне не изменяет память, еще и киргизия (2 раза) и с кровью.
          просто общаюсь в европе с беглыми казахами, а мне хотелось услышать мнение аборигенов.

          Как в Киргизии не будет , народ пока не так беден и озлоблен . Все понимают что революшен приносит часто не улучшение а ухудшение.
          1. пл675 Онлайн
            пл675 Сегодня, 18:13
            +1
            Как в Киргизии не будет , народ пока не так беден и озлоблен

            ну, будем посмотреть.
            я совершенно нейтрально отношусь к правительству республики, и к казахстанцам в частности, но в любом случае крови и смуты вам не желаю.
        2. Дирижер Офлайн
          Дирижер Сегодня, 18:08
          +1
          Не Казах ни разу , но живу тут , в РК , будущее не ясно .
          1. семург Онлайн
            семург Сегодня, 18:23
            +1
            Цитата: Дирижер
            Не Казах ни разу , но живу тут , в РК , будущее не ясно .

            Я казах, южанин laughing вы фамилии не всех южан в правительстве перечислили , и что так плохо о них отзываетесь они не хуже и не лучше других , других там и не держат. В будущем будет казахизация , не казахам нужно определяться вы это принимаете или не принимаете. Если принимаете своих детей или внуков нужно правильно настраивать , если нет то два пути или отъезд или закукливаться . А есть третий вариант Путин приди и спаси по типу днр.
          2. пл675 Онлайн
            пл675 Сегодня, 18:37
            0
            Цитата: Дирижер
            Не Казах ни разу , но живу тут , в РК , будущее не ясно .


            мне это стало понятно в 94-м.
            уехал оттуда "в никуда" и жив как видите.
    4. Piramidon Онлайн
      Piramidon Сегодня, 17:31
      +1
      Цитата: пл675
      назарбаев...нурсултан

      Вообще то имена и фамилии в русском языке пишутся с заглавной буквы. Все остальное, или неграмотность, или неуважение. hi
      1. пл675 Онлайн
        пл675 Сегодня, 17:48
        -2
        Цитата: Piramidon
        Цитата: пл675
        назарбаев...нурсултан

        Вообще то имена и фамилии в русском языке пишутся с заглавной буквы. Все остальное, или неграмотность, или неуважение. hi


        мне его уважать не за что, увы.
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:53
    0
    дай бог чтобы казахи заднюю не включили ,и словами своими не разбрасывались.
    1. Касым Офлайн
      Касым Сегодня, 18:14
      +1
      Пример приведите, когда КЗ словами разбрасывался?
      1. NN52 Онлайн
        NN52 Сегодня, 18:37
        0
        Касым

        Вы не обращайте внимания на "мнение" отдельных неадекватных товарищей на сайте...
      2. Piramidon Онлайн
        Piramidon Сегодня, 18:44
        0
        Цитата: Касым
        КЗ

        КЗ - это что, короткое замыкание, что ли? Если лень лишний раз по клаве стукнуть - пишите, хотя бы РК (Республика Казахстан). А то под казахским флагом выступаете, а свою страну не уважаете.
  8. семург Онлайн
    семург Сегодня, 18:27
    0
    Болот. Что то сайт сообщение отказывается принимать. На счёт дочьки не вариант по крайней мере у нас. На счёт бани с этим здесь налажено, сам знаешь следят и сдают на раз,два laughing
  9. Piramidon Онлайн
    Piramidon Сегодня, 18:40
    0
    Цитата: пл675
    мне его уважать не за что, увы.

    Понял, значит свою неграмотность решили всем напоказ выставить. Правила русского языка не зависят от ваших симпатий и антипатий. hi
  10. Нормаль ок Онлайн
    Нормаль ок Сегодня, 18:46
    0
    В Астане призывают не "сочинять" и не пытаться выдавать транспортировку грузов за якобы открытие американцами военных баз на каспийском побережье.

    Это как раз к ВО относится. Тут уже "сочиняли" про амерские базы в Казахстане.