Казахстан: Американским военным не видать Каспий как своих ушей
Казахстанским властям в очередной раз пришлось комментировать слухи о том, что на Каспии будут размещены американские военные базы.
Даурен Абаев, возглавляющий Министерство информации и коммуникаций, новость о присутствии в этом регионе американских вооружённых сил назвал фейком. Об этом сообщает информационное агентство Sputnik Казахстан.
Как заявил министр, правительство Казахстана руководствуется Актауской конвенцией, согласно которой в водах Каспийского моря запрещено находиться вооружённым силам неприкаспийских стран, а также их судам.
Напомним, что Актауская конвенция, работа над которой велась на протяжении 20 лет, была подписана главами пяти государств (Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана) 12 августа текущего года.
Слухи о размещении военно-морских сил США на Каспийском море появились не просто так. «Масла в огонь» подбросили сами депутаты парламента республики, которые ещё в апреле этого года одобрили законопроект, обеспечивающий коммерческий транзит спецгрузов США в Афганистан через территорию Казахстана. В связи с этим через казахстанские порты Курык и Актау на Каспийском море стали проходить маршруты по доставке американских невоенных грузов и грузов двойного назначения в Афганистан. После этого и появилась информация об использовании военно-морскими силами США казахстанских портов на Каспии. В Астане призывают не "сочинять" и не пытаться выдавать транспортировку грузов за якобы открытие американцами военных баз на каспийском побережье.
Даурен Абаев, возглавляющий Министерство информации и коммуникаций, новость о присутствии в этом регионе американских вооружённых сил назвал фейком. Об этом сообщает информационное агентство Sputnik Казахстан.
Ракетно-артиллерийский катер ВМС Казахстана
Как заявил министр, правительство Казахстана руководствуется Актауской конвенцией, согласно которой в водах Каспийского моря запрещено находиться вооружённым силам неприкаспийских стран, а также их судам.
Напомним, что Актауская конвенция, работа над которой велась на протяжении 20 лет, была подписана главами пяти государств (Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана) 12 августа текущего года.
Слухи о размещении военно-морских сил США на Каспийском море появились не просто так. «Масла в огонь» подбросили сами депутаты парламента республики, которые ещё в апреле этого года одобрили законопроект, обеспечивающий коммерческий транзит спецгрузов США в Афганистан через территорию Казахстана. В связи с этим через казахстанские порты Курык и Актау на Каспийском море стали проходить маршруты по доставке американских невоенных грузов и грузов двойного назначения в Афганистан. После этого и появилась информация об использовании военно-морскими силами США казахстанских портов на Каспии. В Астане призывают не "сочинять" и не пытаться выдавать транспортировку грузов за якобы открытие американцами военных баз на каспийском побережье.
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- Википедия
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