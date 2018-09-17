Во Франции завершён ремонт авианосца Charles de Gaulle
После 15 месяцев капитального ремонта в сухом доке компании Naval Group в Тулоне единственный авианосец ВМС Франции «Шарль де Голль» вышел в море на ходовые испытания, сообщает ресурс Meretmarine.
Проведенные ремонт и модификация рассчитаны на эксплуатацию корабля в течение последующих 20 лет.
В ходе работ, помимо прочего была проведена перезарядка обоих ядерных реакторов К15 главной энергетической установки. На корабле также заменена радиолокационная станция общего обнаружения DRBV-15 на многофункциональный радар Thales SMART-S, установлена новая навигационная РЛС производства компании Terma, обновленная система госопознавания IFF NG и панорамная система обнаружения Artemis.
Испытания продлятся несколько недель. Будут протестированы энергетическая установка, другие узлы и агрегаты корабля, оборудование взлетно-посадочной палубы, вооружение, РЛС и прочее.
Ожидается, что авианосец будет полностью введен в строй в начале 2019 года.
По данным ресурса, «Шарль де Голль», построенный в арсенале DCN (DCNS) в Бресте, вошел в состав французских ВМС в мае 2001 года. Первый средний ремонт был проведен в 2007-2008 годах также в Тулоне.
За всё время эксплуатации с палубы корабля было произведено свыше 41 тысячи катапультных стартов самолетов.
Проведенные ремонт и модификация рассчитаны на эксплуатацию корабля в течение последующих 20 лет.
В ходе работ, помимо прочего была проведена перезарядка обоих ядерных реакторов К15 главной энергетической установки. На корабле также заменена радиолокационная станция общего обнаружения DRBV-15 на многофункциональный радар Thales SMART-S, установлена новая навигационная РЛС производства компании Terma, обновленная система госопознавания IFF NG и панорамная система обнаружения Artemis.
Испытания продлятся несколько недель. Будут протестированы энергетическая установка, другие узлы и агрегаты корабля, оборудование взлетно-посадочной палубы, вооружение, РЛС и прочее.
Ожидается, что авианосец будет полностью введен в строй в начале 2019 года.
По данным ресурса, «Шарль де Голль», построенный в арсенале DCN (DCNS) в Бресте, вошел в состав французских ВМС в мае 2001 года. Первый средний ремонт был проведен в 2007-2008 годах также в Тулоне.
За всё время эксплуатации с палубы корабля было произведено свыше 41 тысячи катапультных стартов самолетов.
- Использованы фотографии:
- https://dambiev.livejournal.com
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