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Во Франции завершён ремонт авианосца Charles de Gaulle

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После 15 месяцев капитального ремонта в сухом доке компании Naval Group в Тулоне единственный авианосец ВМС Франции «Шарль де Голль» вышел в море на ходовые испытания, сообщает ресурс Meretmarine.



Проведенные ремонт и модификация рассчитаны на эксплуатацию корабля в течение последующих 20 лет.


В ходе работ, помимо прочего была проведена перезарядка обоих ядерных реакторов К15 главной энергетической установки. На корабле также заменена радиолокационная станция общего обнаружения DRBV-15 на многофункциональный радар Thales SMART-S, установлена новая навигационная РЛС производства компании Terma, обновленная система госопознавания IFF NG и панорамная система обнаружения Artemis.



Испытания продлятся несколько недель. Будут протестированы энергетическая установка, другие узлы и агрегаты корабля, оборудование взлетно-посадочной палубы, вооружение, РЛС и прочее.

Ожидается, что авианосец будет полностью введен в строй в начале 2019 года.

По данным ресурса, «Шарль де Голль», построенный в арсенале DCN (DCNS) в Бресте, вошел в состав французских ВМС в мае 2001 года. Первый средний ремонт был проведен в 2007-2008 годах также в Тулоне.

За всё время эксплуатации с палубы корабля было произведено свыше 41 тысячи катапультных стартов самолетов.
Использованы фотографии:
https://dambiev.livejournal.com
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10 комментариев
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  1. dr.star75 Офлайн
    dr.star75 Сегодня, 17:05
    +3
    "была проведена перезарядка обоих ядерных реакторов К15 главной энергетической установки."- у нас почти тоже, золу из печки высыпали. wassat
  2. tatarin_ru Офлайн
    tatarin_ru Сегодня, 17:14
    -4
    Ремонт завершен , а в стой только в начале 2019 г. , т.е. только через пол года и то не факт.
    К этому моменту в Сирии все закончится , в Азовское море ему не войти - запоздали вообщем и все пропустили. Новость неактуальна laughing
    1. avt Офлайн
      avt Сегодня, 17:16
      -1
      вошел в состав французских ВМС в мае 2001 года. Первый средний ремонт был проведен в 2007-2008 годах также в Тулоне.
      wassat Хромой аппарат однако . Франки имеют вполне себе неплохие АПЛ , а вот с надводным у них бяда-а-а-а бедовая.
      1. Дырокол Офлайн
        Дырокол Сегодня, 17:26
        +9
        Цитата: avt
        вот с надводным у них бяда-а-а-а бедовая

        Позлорадствовал безногий над хромым...
        1. Kurare Офлайн
          Kurare Сегодня, 17:47
          0
          Цитата: Дырокол
          Позлорадствовал безногий над хромым...

          Хорошо сказано! hi
          Много конечно же в нём французы накосячили. Очень уж он сырой у них вышел, хотя и очень продвинутый. Сама концепция такого авианосца мне лично очень нравится.
          Все болезни на нём не вылечат, зато опыта наберутся!
      2. dr.star75 Офлайн
        dr.star75 Сегодня, 17:33
        +3
        У них хромой, но на ядерных батарейках, а наш на мазуте!один круиз вокруг Европы, и катализатор забился......
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:49
      -2
      янки новую бойню разожгут в другой точке мира,и пойдут французы воевать за интересы сшы.
  3. san4es Офлайн
    san4es Сегодня, 17:44
    +3
    Этот капитальный ремонт был сосредоточен на трех основных элементах: системе боевого управления судном, средствах воздушного крыла носителя и системах управления кораблем.
    Модернизация боевой системы включает:
    1 / модернизация системы боевого управления SENIT 8 (CDS) DCNS, которая является сердцем CMS и объединяет датчики корабля с эффекторами (системами вооружения).
    2 / новые многофункциональные рабочие места в Центре боевой информации (ЦСИ): 25 новых рабочих мест плюс кооперативный (сенсорный экран) тактический стол посередине.
    3 / Установка новых цифровых сетей, компьютерных стоек и серверов данных, а также нового решения "кибербезопасность" от DCNS, которое недавно было представлено на Euronaval.
    4 / Замена старого радара наблюдения DRBJ-11B? на многофункциональный 3D радар SMART-S Mk2 от Thales.
    По словам Thales, SMART-S Mk2-это новейший 3D многолучевой радар. Он работает в S-диапазоне и оптимизировано для средне-дальнего наблюдения и целеуказания/
    5/ замена старого навигационный радара DRBN-34, на SCANTER 6002
    Scanter 6002 naval surveillance radar является полностью когерентным твердотельным радаром с программно-определяемой функциональностью.
    6 / Установка новой системы IRST (ИК система поиска ARTEMIS является самым передовым охлаждаемым IRST и обеспечивает высокую производительность короткого и дальнего IRST, против асимметричных и обычных угроз).
    7 / Установка новой электрооптической системы: EOMS NG by Sagem (Safran): будут установлены две системы. По словам Sagem, EOMS NG обеспечивает автоматическое обнаружение 360°, идентификацию и захват ракетами малой дальности всех наземных и воздушных целей, от противокорабельных морских ракет до быстрых атакующих кораблей (FIAC).
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:51
    +1
    и ведь даже мысли в голову французам не лезут,типа зачем нам атомный авианосец,в отличии от наших либералов.
  5. ТермиНахТер Онлайн
    ТермиНахТер Сегодня, 18:14
    0
    Двадцать лет !? Меня терзают смутные сомнения, учитывая сколько этот пароход простоял в ремонтах до того. Дай бог, что бы хотя бы пару годиков отплавал нормально.