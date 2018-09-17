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Вахта Памяти-2018. В Воронежской области перезахоронены 27 бойцов Красной армии

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В Воронежской области завершилась межрегиональная «Вахта Памяти-2018» - поисковая экспедиция, в которой приняли участие представители сводного отряда, относящегося к объединению поисковых отрядов АЭС России. В поисковых работах участвовали представители отрядов семи российских атомных электростанций: «Пересвет» (Нововоронежская АЭС), Высота (Курская АЭС), «Аверс» (Балаковская АЭС), «Родник» (Ростовская АЭС), «Обелиск» (Смоленская АЭС), «Сосновый бор» (Ленинградская АЭС) и «Калина» (Калининская АЭС).

Вахта Памяти-2018. В Воронежской области перезахоронены 27 бойцов Красной армии


В результате проведённых поисковых мероприятий в Острогожском муниципальном районе были обнаружены останки 27 бойцов Красной армии. Основным местом поисков стали окрестности населённого пункта Урыв-Покровка. Установлены личные данные двоих красноармейцев, что позволило найти их родственников.


14 сентября в 1-м Сторожевом прошла церемония перезахоронения останков 27 солдат и офицеров. Погибших воинов проводили под залпы армейского салюта.



Известно, что в ходе поисковых мероприятий найдены фрагменты фюзеляжа советского истребителя. Устанавливаются точные причины его падения, а также данные о лётчике.

Поиск осуществлялся в районе Урыв-Покровки в связи с тем, что именно в этом месте шли ожесточённые бои за господствующую высоту в 1942 году. А в январе 1943 года из этих мест брала своё начало Острогожско-Россошанская наступательная операция.
Использованы фотографии:
Нововоронежская АЭС
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13 комментариев
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  1. dr.star75 Офлайн
    dr.star75 Сегодня, 17:35
    0
    Хорошее дело, но столько времени уже прошло, может уже не стоить тревожить прах солдат?
    1. ROSS_Ulair Офлайн
      ROSS_Ulair Сегодня, 17:43
      +2
      Война не закончена, пока не похоронен последний солдат
      1. dr.star75 Офлайн
        dr.star75 Сегодня, 18:01
        0
        Это имелось ввиду, с санитарной точки зрения, когда после каждого сражения оставалось куча трупов (как это не цинично звучит, но война это не белые перчатки секундантов), и все это нужно было захоронить, что бы предотвратить эпидемии, чем и занимались похоронные команды в ВОВ с обеих сторон.
    2. частное лицо Офлайн
      частное лицо Сегодня, 17:50
      0
      Если это были захоронение я с вами согласен трогать (выкапывать из одной могилы чтоб похоронить в другую) не стоит . А если останки лежат в окопах, болотах похоронить их это дело нужное.
      1. Blue Fox Офлайн
        Blue Fox Сегодня, 17:56
        0
        Цитата: частное лицо
        Если это были захоронение я с вами согласен трогать (выкапывать из одной могилы чтоб похоронить в другую) не стоит .

        И такое случается. На самом деле, очень многие могилы, даже ранее обозначенные на старых топокартах утрачены на более новых. Да и на местности их зачастую очень большая проблема найти. Но самоё главное состоит в том, что очень часто есть информация о захоронении, но даже приблизительно нет данных о количестве погребённых и их принадлежности к тому или иному подразделению. Поэтому, есть и практика эксгумации останков и перенос их в более крупное и более доступное захоронение.
      2. dr.star75 Офлайн
        dr.star75 Сегодня, 18:03
        0
        Сейчас уже нет никакой разницы, похоронили их в братской могиле, или со временем землей засыпалось. Природа сама похоронила. Лучше не трогать.
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:45
    +3
    НЕ ПРОСТО нужное-благое дело soldier дабы не стали мы иванами росдства не помнищими.вот и еще 27 воинов закончили войну..
  3. Blue Fox Офлайн
    Blue Fox Сегодня, 17:46
    +3
    Цитата: dr.star75
    Хорошее дело, но столько времени уже прошло, может уже не стоить тревожить прах солдат?

    Вы знаете, вчера был на турслёте со школьниками 11 класса, так вот у них после того, как я рассказал, что в том лесу, где он проходил, вот буквально в 15 метрах от костра была траншея, а чуть в стороне землянка и блиндаж, а не просто рытвины и ямки, и что на этом самом месте в 1941-м советские солдаты сдерживали наступление финнов в течение недели, то почти каждый стал рассказывать о своих воевавших прадедах. Я подсказал как поискать наградные листы и прочие документы, информацию о захоронениях найденных останков, да и просто о братских могилах в округе. Так вот дети однозначно положительно отнеслись к работе поисковых отрядов.
    Кроме того, сколько у нас ещё "верховых" бойцов, останки которых лежат буквально под ногами или свалены в кучу в оплывшей воронке...
    Значит, оно того стоит и без громких слов.
    1. dr.star75 Офлайн
      dr.star75 Сегодня, 17:56
      0
      Цитата: Blue Fox
      как я рассказал, что в том лесу, где он проходил, вот буквально в 15 метрах от костра была траншея, а чуть в стороне землянка и блиндаж, а не просто рытвины и ямки, и что на этом самом месте в 1941-м советские солдаты сдерживали наступление финнов в течение недели, то почти каждый стал рассказывать о своих воевавших прадедах.

      Так кто спорит?Очень хорошим делом Вы занимаетесь, это называется патриотическое воспитание подрастающего поколения. Честь и хвала Вам. Вот только землю трогать уже не нужно. За 70лет там все уже успокоилось, и не стоить беспокоить павших воинов. Это уже история.
      1. Blue Fox Офлайн
        Blue Fox Сегодня, 17:59
        0
        Цитата: dr.star75
        Вот только землю трогать уже не нужно. За 70лет там все уже успокоилось, и не стоить беспокоить павших воинов. Это уже история.

        Землю трогать совсем и не обязательно, порой достаточно из отвалов чёрных копателей кости собрать. Их тоже только история теперь интересует. В денежном эквиваленте.
        1. dr.star75 Офлайн
          dr.star75 Сегодня, 18:08
          0
          А вот тут уже должны работать правоохранительные органы.
  4. Дачник452 Офлайн
    Дачник452 Сегодня, 18:20
    +3
    Это нужно —
    не мертвым!
    Это надо —
    живым!
    Р.Рождественский.
  5. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 18:28
    +2
    Специально для комментаторов о том, что не надо искать безымянные могилы и погибших бойцов.

    Лично я считаю - надо! Сколько пропало без вести. Из четырех моих дедов, погибших на войне, только одного знаю где могила. И так у многих.