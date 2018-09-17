Вахта Памяти-2018. В Воронежской области перезахоронены 27 бойцов Красной армии

В Воронежской области завершилась межрегиональная «Вахта Памяти-2018» - поисковая экспедиция, в которой приняли участие представители сводного отряда, относящегося к объединению поисковых отрядов АЭС России. В поисковых работах участвовали представители отрядов семи российских атомных электростанций: «Пересвет» (Нововоронежская АЭС), Высота (Курская АЭС), «Аверс» (Балаковская АЭС), «Родник» (Ростовская АЭС), «Обелиск» (Смоленская АЭС), «Сосновый бор» (Ленинградская АЭС) и «Калина» (Калининская АЭС).В результате проведённых поисковых мероприятий в Острогожском муниципальном районе были обнаружены останки 27 бойцов Красной армии. Основным местом поисков стали окрестности населённого пункта Урыв-Покровка. Установлены личные данные двоих красноармейцев, что позволило найти их родственников.14 сентября в 1-м Сторожевом прошла церемония перезахоронения останков 27 солдат и офицеров. Погибших воинов проводили под залпы армейского салюта.Известно, что в ходе поисковых мероприятий найдены фрагменты фюзеляжа советского истребителя. Устанавливаются точные причины его падения, а также данные о лётчике.Поиск осуществлялся в районе Урыв-Покровки в связи с тем, что именно в этом месте шли ожесточённые бои за господствующую высоту в 1942 году. А в январе 1943 года из этих мест брала своё начало Острогожско-Россошанская наступательная операция.