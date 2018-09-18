Порошенко готовит «срыв Москвой минского формата»

Оказавшийся в политическом и дипломатическом тупике или, вернее цугцванге, когда каждый последующий ход может только ухудшить положение игрока, Петр Порошенко намерен сыграть китайскую ничью. Знаете, что это такое? Это когда обреченный на неизбежный проигрыш горе-шахматист переворачивает доску вместе с фигурами, пока ему не успели поставить мат!Примерно это и пытается сегодня осуществить, причем во всех партиях, глава киевского режима, дающий сеанс одновременной игры России и народным республикам. И разрыв договора о дружбе с Москвой — это только прелюдия к главному действию, которое выразится, вне всякого сомнения, в окончательном срыве Минских соглашений.Собственно, Киев и без того ничего не выполнил из взятых на себя обязательств. И выполнять не собирался. Но поставив свою подпись, Порошенко оказался в западне. И официально отказаться от выполнения соглашений, которые ослабляют его позиции и внутри страны и вовне, он не может – ведь гарантами с его стороны выступили Берлин и Париж. «Кинуть» их Порошенко просто боится. И потому его главная задача – добиться того, чтобы от выполнения Минских соглашений первыми официально отказались народные республики.Можно не сомневаться, что одной из целей, которые преследовало убийство Александра Захарченко, было заставить ЛДНР выйти из минского формата, что развязало бы руки Порошенко и освободило его от столь неудобного бремени, отравляющего ему жизнь.Ранее эту задачу всеми силами пытался решить представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, пытавшийся всячески соблазнить Москву на «альтернативные форматы».С самого начала его миссии в планах Волкера не фигурировали ни минский процесс, ни нормандский формат. То есть своего участия в том или ином виде на этих площадках он не предполагал изначально.Его первым шагом на посту спецпредставителя стал вояж по европейским столицам с тем, чтобы сформировать консолидированную позицию по Донбассу, являющуюся не дополнением к Минску и нормандскому формату, а альтернативой им.В этом нет ничего удивительного. Хотя Вашингтон формально и поддерживал эти переговорные площадки, они его устраивали никогда.Хотя бы потому, что у Парижа и Берлина, представляющих Запад в «нормандской четверке», есть свои собственные интересы, не всегда совпадающие с американскими.Что же касается Минских соглашений, которые Порошенко вынужден был подписать, спасая остатки своего воинства из Дебальцевского котла, а себя от неминуемого в такой ситуации переворота, и которые теперь связывают его по рукам и ногам, то крайняя нежелательность их для американцев не подлежит сомнению.Собственно, в Вашингтоне прямо говорили, что готовы искать выходы из украинского кризиса и за рамками Минских договоренностей.Ради этого Волкер и старался соблазнить Суркова на разного рода альтернативы, чтобы отказ от Минских соглашений последовал с нашей стороны.Такая задача, на первый взгляд, казалась вполне решаемой: из Москвы довольно часто звучит критика в отношении партнеров по «четверке».В частности, наши представители указывают на то, что Минские соглашения не работают по причине их саботажа Киевом, а Берлин и Париж не выполняют своих обязанностей гарантов соглашений по принуждению киевской хунты к их выполнению.Напомним, что Россия неоднократно объявляла, что не видит смысла в данный момент в проведении консультаций в рамках нормандского формата (аналогичное заявление Сергей Лавров сделал после убийства Захарченко).В контексте этого Волкер, представляющий Вашингтон, хозяина и кукловода киевской хунты, уговаривал Москву договариваться напрямую, без франко-германских посредников, которые пытаются тоже сделать свой гешефт и «наварить» на своем статусе.Если бы это предложение было бы принято, то нормандский формат перестал бы быть главной переговорной площадкой по Донбассу, а Франция и Германия – гарантами мирного процесса со стороны Запада, Минские соглашения утратили свою силу, чего и добивались Штаты в лице своего спецпредставителя.Но главным, а возможно, единственным достоинством минских договоренностей является их официальный статус, который не дает возможность их открыто и полностью отмести.В то время как в формате Волкер-Сурков речь могла идти разве что о «джентльменском» соглашении, заключенном кулуарно. Зная, как американцы относятся к исполнению даже вполне официальных договоренностей, можно уверенно сказать, что ценность пакта Волкера — Суркова, если бы он бы состоялся, стремилась бы даже не к нулю, а к отрицательным величинам.В силу чего все усилия Волкера оказались напрасными.Но разрыв минских договоренностей, причем осуществленный таким образом, чтобы в нем можно было бы обвинить Москву, остается приоритетным для Киева задачей.Есть все основания предполагать, что украинские власти и их заокеанские хозяева преступили к спецоперации, целью которой является организация срыва Минских соглашений «по вине Москвы».Именно так следует понимать заявление бывшего президента Украины, а ныне представителя Киева в Минске Леонида Кучмы украинским СМИ, в котором он обвиняет Москву в стремлении сорвать Минские соглашения.Столь странные утверждения Кучма объясняет тем, что Москва якобы рассчитывает, свернув Минский процесс, на который «завязаны все антироссийские торговые санкции», избавиться от них.Если минский формат будет закрыт, то не будет и санкций, уверяет экс-президент.Надо сказать, что Кучма – опытный политик, имеющий репутацию одного из самых взвешенных представителей украинского истеблишмента. И это обстоятельство заставляет со всей серьезностью отнестись к озвученному им нелепому бреду.Более логичного объяснения заинтересованности Москвы в срыве «Минска-2» он найти не мог – эта задача непосильна даже для него. Однако количество людей, способных критически мыслить, не так уж и велико и на Украине, и на Западе. Так что осмысливать сказанное Кучмой они не будут, но в их памяти отложится, что Москва хочет сорвать Минские соглашения.И когда общественное мнение на Западе и на Украине будет сформировано соответствующим образом, скорее всего, последует провокация, которая будет представлена как «срыв Москвой Минских соглашений». Сбитый «Боинг», выполняющий рейс МН-17, убийство Александра Захарченко показывают, что Киев себя ничем не ограничивает, так что можно ожидать чего угодно.Срыв Минских соглашений нужен Порошенко не для того, чтобы вновь атаковать Донбасс. Это, имей бы он достаточно сил и уверенность в успехе, мог бы осуществить, оставаясь в рамках минского формата. Ему необходимо освободиться от давления Берлина и Парижа, а также внутренних оппонентов, которые используют «Минск-2» для обвинений Порошенко в измене и в «сдаче Донбасса».Но самое главное, что общая эскалация напряженности, неизбежная в случае срыва соглашений, расширит для него внутриполитическое пространство для маневра. Например, даст ему повод для введения чрезвычайного положения и отмены выборов.Кроме того, даже самое нелепое обвинение Москвы в срыве «Минска-2» может быть использовано для новых санкций против нашей страны и усилении давления на нее.