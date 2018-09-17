Инцидент с ремонтом Ми-17 ВВС Афганистана в стране НАТО. Реакция РФ

АО "Вертолёты России" в лице разработчика (АО "МВЗ имени Миля") и производителя (ПАО "КВЗ") снимает с себя ответственность за дальнейшую безопасную эксплуатацию данного вертолёта и имеет все основания для отказа в оказании услуг, связанных с сопровождением эксплуатации данного вертолёта.

Набирает обороты обсуждение темы о несанкционированном ремонте российских вертолётов, ранее поставленных в Афганистан. Речь идёт о том, что афганское командование решило капитально отремонтировать один вертолёт Ми-17В-5 с помощью одной из компаний Словакии. Такой ремонт не является правомерным, так как исключительное право на техническое обслуживание и ремонт Ми-17В-5 имеет лишь холдинг «Вертолёты России».Словацкое предприятие «ЛОТН» не имело соответствующего разрешения на ремонт Ми-17, как не имеет и лицензированной технологии. При этом отмечено, что словацкая компания не приглашала представителей разработчика вертолёта.В связи со случившимся в российском холдинге сообщают, что снимают с себя какую-либо ответственность за дальнейшую эксплуатацию отремонтированного словацкой компанией вертолёта российского производства. РИА Новости приводит заявление холдинга:военно-транспортный вертолёт Ми-17В-5 принадлежит министерству обороны Афганистана.Эксперты полагают, что решение о ремонте Ми-17В-5 в стране НАТО Минобороны Афганистана принимало не самостоятельно, а по указке из США. Кстати, США ранее заявляли, что планируют заменить российские вертолёты в Афганистане на винтокрылые машины американского производства.