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Инцидент с ремонтом Ми-17 ВВС Афганистана в стране НАТО. Реакция РФ

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Набирает обороты обсуждение темы о несанкционированном ремонте российских вертолётов, ранее поставленных в Афганистан. Речь идёт о том, что афганское командование решило капитально отремонтировать один вертолёт Ми-17В-5 с помощью одной из компаний Словакии. Такой ремонт не является правомерным, так как исключительное право на техническое обслуживание и ремонт Ми-17В-5 имеет лишь холдинг «Вертолёты России».

Инцидент с ремонтом Ми-17 ВВС Афганистана в стране НАТО. Реакция РФ


Словацкое предприятие «ЛОТН» не имело соответствующего разрешения на ремонт Ми-17, как не имеет и лицензированной технологии. При этом отмечено, что словацкая компания не приглашала представителей разработчика вертолёта.


В связи со случившимся в российском холдинге сообщают, что снимают с себя какую-либо ответственность за дальнейшую эксплуатацию отремонтированного словацкой компанией вертолёта российского производства.

РИА Новости приводит заявление холдинга:
АО "Вертолёты России" в лице разработчика (АО "МВЗ имени Миля") и производителя (ПАО "КВЗ") снимает с себя ответственность за дальнейшую безопасную эксплуатацию данного вертолёта и имеет все основания для отказа в оказании услуг, связанных с сопровождением эксплуатации данного вертолёта.


Для справки: военно-транспортный вертолёт Ми-17В-5 принадлежит министерству обороны Афганистана.

Эксперты полагают, что решение о ремонте Ми-17В-5 в стране НАТО Минобороны Афганистана принимало не самостоятельно, а по указке из США. Кстати, США ранее заявляли, что планируют заменить российские вертолёты в Афганистане на винтокрылые машины американского производства.
Использованы фотографии:
Википедия
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33 комментария
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  1. dr.star75 Офлайн
    dr.star75 Сегодня, 18:56
    +3
    Нужно не руками махать, а в следующий раз, когда власти , даже не знаю как их назвать, захотят переговоры вести о военном сотрудничестве, отослать к этому эпизоду.
    1. КВУ-НСвД Офлайн
      КВУ-НСвД Сегодня, 18:59
      +10
      Засудить эту компанию образцово - показательно до последних трусов не считаясь с расходами . Чтоб другим неповадно было .
      1. maxim947 Офлайн
        maxim947 Сегодня, 19:36
        +7
        Смеётесь? Кого засудить? Это в наше время, когда все плевать хотели на законы, если истец Россия. Если только им нервы потрепать, чтобы потом подумали хоть, прежде чем за такой ремонт браться.
        1. Алексей Макарыч Онлайн
          Алексей Макарыч Сегодня, 22:01
          +2
          Вопрос, скорее, не "кого ?", а "где ?". А в остальном согласен. Только надо просчитать расходы и "выхлоп". Наука, боюсь, не впрок - для тех, с кем судиться, а остальные примерно и так понимают последствия. Другое дело, что с интеллектуальной собственностью, тем более российской, будет всё труднее права отстаивать. Но - на войне, как на войне, надо это понимать. Мне так кажется. И не надо иллюзий. А помимо суда, наверное, есть средства. Но я (не специалист в отрасли) их не знаю. Говорят, что на каждую хитрую ж. найдётся болт с л. резьбой. Может, время найти ещё не пришло?
        2. Shurik70 Онлайн
          Shurik70 Сегодня, 22:01
          +1
          Если только сняли с себя ответственность, значит, в договоре не было никаких санкций пользователю за обращение к "левому" обслуживанию.
          Иначе одним отказом от ответственности не ограничились бы.
      2. poquello Офлайн
        poquello Сегодня, 19:38
        +1
        Цитата: КВУ-НСвД
        Засудить эту компанию образцово - показательно до последних трусов не считаясь с расходами . Чтоб другим неповадно было .

        а если не засудятся - отключить майкрсофт
        1. Кукуруза Офлайн
          Кукуруза Сегодня, 19:52
          +2
          Цитата: poquello
          отключить майкрсофт

          Так в чем проблема?
          Предлагаю не ждать, и "давить помидоры" прямо сейчас, жми : [alt+f4](2 раза с учетом браузера) -> [enter] -> и больше не включать вражеский продукт.
          1. poquello Офлайн
            poquello Сегодня, 19:55
            +1
            Цитата: Кукуруза
            Цитата: poquello
            отключить майкрсофт

            Так в чем проблема?
            Предлагаю не ждать, и "давить помидоры" прямо сейчас, жми : [alt+f4](2 раза с учетом браузера) -> [enter] -> и больше не включать вражеский продукт.

            дурилка зелёная, я по альтФ4 в консоль ухожу ))))))))))))))))))))))))))
            1. AID.S Онлайн
              AID.S Сегодня, 20:40
              +1
              Цитата: poquello
              дурилка зелёная, я по альтФ4 в консоль ухожу ))))))))))))))))))))))))))

              Молодой, горячий ... laughing
            2. kakvastam Онлайн
              kakvastam Сегодня, 20:56
              +1
              Цитата: poquello
              я по альтФ4 в консоль ухожу ))))))))))))))))))))))))))
              Ну, положим, по альтконтролФ4 wassat
          2. mgero Онлайн
            mgero Сегодня, 22:46
            0
            Medvedev obiditsa che TI tak!
      3. dr.star75 Офлайн
        dr.star75 Сегодня, 19:45
        +3
        Кого засудить?Афганистан?Сомневаюсь, что они прочтут письмо из суда. hi
        1. КВУ-НСвД Офлайн
          КВУ-НСвД Сегодня, 20:14
          +1
          Кого засудить?Афганистан?Сомневаюсь, что они прочтут письмо из суда.
          Засудить словацкую компанию
          «ЛОТН»
          . А если юридических оснований нет , то тогда не пыхтеть , но думаю , что они есть .
          1. dr.star75 Офлайн
            dr.star75 Сегодня, 21:36
            0
            С какой стати?Словаки обещали не ремонтировать ми?Лот выставили афганцы. Вертушки афганские. Словаки при чем?
      4. 97110 Офлайн
        97110 Сегодня, 21:58
        0
        Цитата: КВУ-НСвД
        Засудить эту компанию образцово - показательно до последних трусовз не считаясь с расходами

        Только с юрисдикцией разобраться. Лучше, думаю в московском суде денег занести. Там ДАМ в воспоминания ударялся, заносил, пока в Правительство РФ не поступил... Поможет, если чего. Или у друга Эрдогана судейские тоже понятливые, бакшиш небольшой берут. Только президентов привлекать не надо - через стамбульских знакомых дешевле будет. Вот только будут ли натовцы решение Басманного суда исполнять?
    2. Starover_Z Офлайн
      Starover_Z Сегодня, 19:53
      +2
      АО "Вертолёты России" в лице разработчика (АО "МВЗ имени Миля") и производителя (ПАО "КВЗ") снимает с себя ответственность за дальнейшую безопасную эксплуатацию данного вертолёта и имеет все основания для отказа в оказании услуг, связанных с сопровождением эксплуатации данного вертолёта.

      А штрафные санкции в договоре о поставке и гарантийно-постгарантийном обслуживании техники из России не предусматривались ?! Если так, то почему ?! На кого работает юридическая служба кампании ?!
    3. Серж Горелый Онлайн
      Серж Горелый Сегодня, 20:11
      0
      Цитата: dr.star75
      Нужно не руками махать, а в следующий раз, когда власти , даже не знаю как их назвать, захотят переговоры вести о военном сотрудничестве, отослать к этому эпизоду.

      Да не надо "следующих разОв". В США так составляют контракты, что подобный фортель оставит заказчика без штанов. Надо брать " эффективного менагера", ответственного за составление контракта в позу зю и пинка под зад, чтобы другим не повадно было.
  2. РядовойСА Офлайн
    РядовойСА Сегодня, 18:56
    +1
    Кстати, США ранее заявляли, что планируют заменить российские вертолёты в Афганистане на винтокрылые машины американского производства.
    ну ну, в добрый час. только вот есть опасения, что регламентные работы при эксплуатации в данных условиях кого то оставят "без штанов", в смысле влетят в копеечку.
  3. tatarin_ru Офлайн
    tatarin_ru Сегодня, 18:57
    +2
    планируют заменить российские вертолёты в Афганистане на винтокрылые машины американского производства

    Американские дороже... Придется кредиты давать , той же Америке , а на них американскую технику покупать , потом обслуживать в тридорого.
    Напоминает Европу и газ .
  4. tatarin_ru Офлайн
    tatarin_ru Сегодня, 18:58
    +1
    Только интересно чем давить на правительство будут , сами угрожать напрямую или через игил и права человека?
  5. Rusland Офлайн
    Rusland Сегодня, 19:05
    +4
    Американские геликоптеры хреновенько чувствуют и ведут себя в условиях высокогорья, как говорится флаг им в руки.
    1. Сергей39 Офлайн
      Сергей39 Сегодня, 19:17
      -3
      Они в Словакии его скопируют, как китайцы, размножат и поставят в Афганистан под своей маркой
      1. Неплохой Офлайн
        Неплохой Сегодня, 19:24
        +1
        На 3D принтере вполне могут.
        1. kakvastam Онлайн
          kakvastam Сегодня, 21:01
          +2
          Не, тут 3D-ксерокс нужен.
  6. Влад5307 Офлайн
    Влад5307 Сегодня, 19:13
    +1
    Цитата: Rusland
    Американские геликоптеры хреновенько чувствуют и ведут себя в условиях высокогорья, как говорится флаг им в руки.

    Именно поэтому военные СГА и заключили договор о поставках МИ-17 в Афган - машины надежные и дешевле амерских, да и афганцам знакомы.
    1. Piramidon Офлайн
      Piramidon Сегодня, 19:38
      +1
      Цитата: Влад5307
      Именно поэтому военные СГА и заключили договор о поставках МИ-17 в Афган - машины надежные и дешевле амерских, да и афганцам знакомы.

      Но вот если после словацкого ремонта с вертолетом, не дай бог, что нибудь случится, поводов для звездно-полосатых СМИ вопить о хреновом качестве российской техники, а не хреновом ремонте, появится море.
      1. poquello Офлайн
        poquello Сегодня, 19:50
        +2
        Цитата: Piramidon
        вопить о хреновом качестве российской техники появится морище.

        а нифига! - все теперь проблемные ми17 этт после словацкого ремонта
  7. Мих1974 Офлайн
    Мих1974 Сегодня, 19:22
    +2
    Всю Словакию по военно-техническому сотрудничеству - "отлучить от тела"!! am Пусть они сами теперь делают что хотят САМИ negative Пусть покупают в тридорога теперь американскую рухлядь и в пятерь дороже ее ремонтируют. А когда посяпятся вертушку после их ремонта - злорадно глумится!!
  8. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 19:34
    0
    интересно,а вертушки сша афганцы на ремонт китайцам будут отдовать wassat
  9. Anchonsha Офлайн
    Anchonsha Сегодня, 21:18
    -1
    Ну что ж, как то, но когда то словаков нужно и наказать.
  10. Вождь краснокожих Офлайн
    Вождь краснокожих Сегодня, 21:34
    0
    То есть когда наши спецы собираются ремонтировать укровские "Русланы", то же не по бумагам, мы киваем гривами - правильно.. А как наш вертолет мимо кассы решили пройти, то сразу скандал?
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 21:41
      0
      С какой радости они украинские?)
  11. Бультерьер Офлайн
    Бультерьер Сегодня, 21:40
    0
    А какая реакция еще могла быть вообще?)