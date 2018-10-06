PSE Archery TAC (США). Штурмовой арбалет на базе винтовки
Платформа AR-15 давно показала свой потенциал, в том числе в качестве основы для различного стрелкового оружия. На ее основе создавались системы всех основных классов, от пистолетов до пулеметов. Однако потенциал платформы на этом не был исчерпан. Так, в недавнем прошлом американская компания PSE Archery смогла создать на базе существующей винтовки сразу линейку из нескольких «тактических штурмовых арбалетов».
Американская компания Precision Shooting Equipment Archery давно известна своими луками и арбалетами, предназначенными для спортсменов и охотников, а также стрелами и аксессуарами для такого оружия. До определенного времени она разрабатывала изделия «традиционного» облика, а также работала над новыми технологиями и решениями. В конце прошлого десятилетия был предложен оригинальный вариант перспективного многоцелевого оружия, имеющий в своей основе боевой образец.
Арбалет из винтовки
В 2008 году компания PSE представила свою новую разработку – линейку арбалетов под общим названием TAC. Название линейки расшифровывалось как Tactical Assault Crossbow – «Тактический штурмовой арбалет». Несмотря на грозное название, арбалеты новых типов по-прежнему предназначались для спортсменов и охотников. Впрочем, в их конструкции присутствовало немало «тактических» элементов, в том числе заимствованных у огнестрельного оружия.
В рамках проекта TAC была предложена любопытная архитектура арбалета. Часть компонентов, в том числе плечи с блоками, средства взведения и т.д., создавались с нуля. Прочие, включая систему управления спуском, приклад и др., предлагалось заимствовать у готового образца. Источником комплектующих стала платформа AR-15 – едва ли не самый популярный образец своего рода на гражданском рынке США.
Как известно, винтовка AR-15 состоит из двух основных компонентов, собранных на базе верхнего и нижнего ресивера. Новый образец оружия под тот или иной боеприпас можно создать, в том числе, путем замены одного из ресиверов. В проекте TAC было предложено удалить с базовой платформы верхний ресивер со стволом и установить на его место арбалетные агрегаты. Последние следовало выполнить в виде верхнего ресивера, соответствующего требованиям платформы.
Используя такой подход, а также применяя имеющийся опыт, компания PSE сумела разработать и предложить потенциальным заказчикам сразу несколько образцов многоцелевого оружия, отличающихся высочайшей степенью унификации. В дальнейшем линейка была расширена за счет внедрения новых компонентов и изменения комплектации существующих образцов.
Унифицированная конструкция
Конструктивно «тактические арбалеты» разделялись на два основных агрегата: собственно арбалет с почти полным набором необходимых устройств и винтовочный нижний ресивер, вмещавший УСМ и обеспечивавший приемлемую эргономику. Следует отметить, что вскоре компания-разработчик предложила альтернативу винтовочному ресиверу с необходимыми деталями, но упрощенной конструкцией.
В составе арбалета TAC могли использоваться любые агрегаты от AR-15, имеющие стандартные крепления для верхнего ресивера. В новой роли такое устройство сохраняло переднюю приемную шахту магазина (теперь неиспользуемую), а также вмещало ударно-спусковой механизм куркового типа. УСМ оставался на своем месте и использовался для управления механизмами арбалета. Альтернативный агрегат, созданный в PSE, представлял собой рамку упрощенной конструкции, напоминавшую исходный ресивер. Она имела УСМ и крепления для приклада, а шахту убрали, заменив плоской рамы подходящей формы.
Непосредственно на винтовочный агрегат предлагалось устанавливать верхний ресивер нового типа. В его основе лежала алюминиевая ложа большой длины и переменного поперечного сечения. В передней части предусматривалось Н-образное сечение, нарушаемое только креплениями для некоторых деталей. На большей части длины ложа имела U-образную направляющую для подвижных деталей. Сзади предусматривался кожух, внутри которого помещались некоторые детали. Сверху и снизу на ложе устанавливались стандартные планки Пикатинни.
В передней части оружия разместили плечи блочной конструкции. Непосредственно на ложе находилась жесткая изогнутая колодка с упругими элементами. Ее выполнили из металла и облегчили при помощи крупных отверстий. На передних выступах колодки имелись резиновые наконечники, защищавшие оружие при транспортировке. Сзади предусматривался вырез для установки направляющей стрелы. По бокам от него располагались стержни-гасители колебаний тетивы. Для сокращения трат энергии стрелы на трение использовалась оригинальная направляющая в виде разомкнутого кольца с внутренними щетками. Она поддерживала древко стрелы в нужном положении, но исключала излишнее трение.
Проект TAC предусматривал использование плеч в виде пары упругих пластин сравнительно малой длины. Один конец каждой пластины закреплялся на колодке, а на другом устанавливалась ось блока. Особая компоновка и конструкция оружия позволили сократить его поперечные габариты в сравнении с другими системами, имеющими схожие показатели энергии.
«Тактические арбалеты» предлагалось оснащать блоками эксцентрического типа. Способ натяжения тетивы был стандартным для таких систем. Один раздвоенный конец тетивы жестко закреплялся на оси блока, после чего она уходила на противоположный блок, изгибалась и образовывала рабочий участок, после которого огибала другой блок и переходила к оси первого. Удачное сочетание компонентов системы позволило получить высокие характеристики. Так, рабочий ход тетивы, в зависимости от модели арбалета, достигал 17,75 дюйма (451 мм). В расслабленном положении ширина плеч (по осям эксцентриков) составляла 17 дюймов, при натянутой тетиве – 12 дюймов (430 и 304 мм соответственно).
Вместо отдельного толкателя стрелы, т.н. ореха, в проекте TAC использовалась сама тетива. Хвостовик стрелы надевался на нее и не нуждался в иных средствах разгона. В центре тетивы предусматривалась небольшая петля, необходимая для взведения оружия и последующего спуска.
Арбалет оснастили системой взведения блочного типа, включавшей несколько основных устройств. В задней части ложи, под защитой кожуха, находился простейший механизм для натяжения с ручным управлением. Он приводился в действие отдельной боковой рукояткой и при помощи небольшого барабана натягивал собственный трос, связанный с подвижным блоком. Последний двигался по направляющим ложи и отвечал за взаимодействие с тетивой и стрелой.
Подвижный блок выполнили на основе металлического прямоугольного основания. В его передней части имелся качающийся рычаг для удержания петли тетивы. Его ось выходила за пределы основания и использовалась в качестве упора. Сзади на блоке предусматривалось крепление для управляющего троса. Там же расположили дополнительный рычаг, отвечавший за взаимодействие с курком УСМ. Конструкция блока исключала спуск тетивы до того, как он займет крайнее заднее положение и встанет под удар курка.
На облегченной ложе с перфорацией имелись крепления для установки съемной ручки взведения. Перед стрельбой это Г-образное устройство снималось с ложи и надевалось на приводной вал механизма взведения. Сверху на ложе, на корпусе механизма взведения, расположили длинную планку Пикатинни для монтажа прицелов. Такая же планка помещалась под ложей и предназначалась для цевья либо «тактической» рукоятки.
Арбалеты серии TAC должны были отличаться высокими показателями энергии, что предъявляло особые требования к стрелам для них. Был предложен специальный болт на основе усиленного древка из углепластика. Отдельный наконечник стрелы не использовался. В хвостовой части предусматривалось оперение из небольших мягких плоскостей. Длина стандартной стрелы для TAC – 26,25 дюйма (667 мм). Масса – 425 гран (27,53 г). Скорость такой стрелы достигала 110-120 м/с. Энергия – до 200 Дж. Это позволяло уверенно стрелять на дальность до 50-70 м.
Принципы работы
Для производства выстрела арбалетчик-хозяин TAC должен был снять с ложи рукоятку взведения и закрепить ее на соответствующей оси. Хвостовик стрелы помещался на центре тетивы и зажимал ее, а петля тетивы надевалась на рычаг подвижного блока. Вращая боковую рукоятку и наматывая трос, стрелок должен был перевести подвижный блок в крайнее заднее положение. При достижении рабочего положения блок удерживался на своем месте передней осью, входящей в соответствующие вырезы своей направляющей. Кроме того, блок выполнял взведение курка УСМ нижнего ресивера. После этого тетива натягивалась и принимала требуемую конфигурацию; плечи арбалета изгибались, накапливая достаточно большую энергию, а спусковой механизм был готов к выстрелу.
Затем стрелок мог навести оружие на цель, отключить предохранитель на винтовочном ресивере и нажать спусковой крючок. Штатный курок винтовки должен был бить по рычажку подвижного блока арбалета, после чего тот отпускал тетиву со стрелой. Распрямляясь, плечи арбалета заставляли тетиву передавать болту свою энергию, обеспечивая требуемый разгон. Достигнув нейтрального положения, тетива тормозилась о резиновые наконечники гасителей колебаний. Последние сокращали шум выстрела, а также уменьшали износ тетивы.
Для подготовки к новому выстрелу следовало разблокировать натяжной механизм и вернуть подвижный блок в переднее положение. Затем все процедуры повторялись. Компания PSE Archery утверждала, что опытный стрелок может подготовиться к новому выстрелу всего за 12-15 с. При необходимости механизм взведения позволял разрядить оружие. Для этого следовало вращать рукоятку взведения в противоположном направлении.
Семейство оружия
В 2008 году компания-разработчик представила сразу два образца нового оружия. Вскоре были представлены еще два арбалета в иной комплектации. В первом случае разница изделий обуславливалась некоторыми особенностями конструкции. Вторая часть семейства отличалась от первой только комплектацией. В дальнейшем модельный ряд еще раз расширили, используя схожие подходы.
Самыми высокими характеристиками изначально отличался арбалет под названием TAC 15. Это изделие поставлялось заказчикам в виде отдельного верхнего ресивера, предназначенного для соединения с нижним. Последний в комплект не входил. Собственная длина такого агрегата составляла 33,125 дюйма (842 мм), ширина по блокам – 20,75 дюйма (527 мм). Масса – 6,5 фунтов (менее 3 кг). После полной сборки длина и масса готового оружия увеличивались в соответствии с параметрами нижнего ресивера.
Также был предложен уменьшенный вариант арбалета под названием TAC 10. Его конструкция, в целом, повторяла более крупный образец, но имелись некоторые отличия. В частности, была изменена форма колодки и плеч, накапливавших меньшую энергию. Также были изменены размеры и расположение посадочных мест для дополнительного оборудования. По результатам такой доработки общая длина оружия уменьшилась примерно на 3 дюйма. Также сократилась мощность, и немного уменьшились основные характеристики стрельбы.
Предполагалось, что покупатель сможет приобрести TAC 15 или TAC 10 в виде отдельного агрегата и соединить с имеющимся у него винтовочным ресивером. Затем получившийся арбалет можно было оснастить подходящим прицелом, тем или иным «обвесом» и т.д. Фактически пользователь получал возможность собрать оружие желаемого вида с использованием любых компонентов.
Вскоре компания PSE Archery дополнила линейку своей продукции двумя новыми образцами «тактических штурмовых арбалетов». Изделия TAC 15i и TAC 10i отличались исключительно комплектацией. В их состав включались специальные нижние ресиверы упрощенной конструкции, имевшие УСМ куркового типа и телескопический приклад. Иными словами, покупателю предлагался целый арбалет в сборе, хотя и не оснащенный прицелом или иными устройствами.
Еще одним нововведением в линейке Tactical Assault Crossbow стали изделия с пометкой Elite – «Элитный». Два арбалета моделей PSE TAC Elite отличались от предшественников комплектом поставки. Они представляли собой оружие, изначально оснащенное облегченным нижним ресивером, оптическим прицелом и несколькими другими устройствами, отсутствующими в базовой комплектации.
Комплект TAC Ordnance представлял собой сокращенный вариант «элитного». Он отличался отсутствием фирменного нижнего ресивера. В то же время, присутствовали все прочие аксессуары, от прицела до сошки.
Таким образом, компания PSE смогла создать два базовых арбалета и четыре варианта комплектации каждого. Итого на рынок вышло восемь моделей оружия, что называется, на любой вкус. По очевидным причинам, стоимость продукции из одной линейки заметно отличалась. Так, за арбалет TAC 15 в виде одного только верхнего ресивера просили 1299 долларов США. За комплект модели «i» пришлось бы выложить на 200 долларов больше. Цена за «элитный» комплект, в зависимости от его состава, приближалась или превышала 2 тыс. долларов. Усиленные углепластиковые стрелы тоже не отличались дешевизной. Рекомендованная цена упаковки с 6 болтами составляла 89 долларов.
Успехи и неудачи
Первые образцы арбалетов семейства PSE Archery TAC вышли на американский рынок в 2008 году. Это оружие предназначалось для спортсменов и охотников. Последние могли использовать новые арбалеты для добычи мелкой и средней дичи со стрельбой с дистанции в десятки метров. В определенных условиях такое оружие позволяло охотиться и на крупного зверя. Достаточно высокие характеристики оружия позволяли рассчитывать на коммерческий успех.
В целом, ожидания компании-разработчика оправдались. Новейшие арбалеты привлекли внимание стрелкового сообщества в целом, благодаря чему вскоре появились в различных магазинах Соединенных Штатов. По своему объему американский рынок луков и арбалетов уступает рынку огнестрельного оружия, но, несмотря на это, линейка TAC заняла место на рынке и принесла своим производителям желаемые доходы. Применение новых идей, технологий и конструкторских решений оправдало себя, обеспечив заметные преимущества перед конкурентами.
Впрочем, не обошлось без критики. Прежде всего, отмечались большие габариты и не самая удачная балансировка оружия. Арбалет TAC 15 с выдвинутым прикладом имел длину более метра, что в известной мере затрудняло его транспортировку и эксплуатацию. Также не всех обрадовала стоимость. Впрочем, немало спортсменов и охотников были готовы мириться с такими недостатками ради высоких боевых характеристик.
Подобная ситуация сохранялась в течение нескольких следующих лет. До середины текущего десятилетия компания PSE успешно торговала арбалетами TAC всех существующих моделей, и они успели занять особое место в каталоге ее продукции. Тем не менее, со временем рынок «тактических арбалетов» насыщался, а кроме того, появлялись новые разработки конкурентов. В результате продажи падали, и это привело к понятным результатам.
В 2016 году «тактические штурмовые арбалеты» были сняты с производства в пользу другой, более актуальной продукции. Следует отметить, что все основные наработки по семейству TAC не пропали. Они вновь были реализованы в других проектах арбалетов, причем не только при разработке новых конструкций, но и в рамках развития уже существующих моделей. Постепенно складские остатки арбалетов TAC разошлись по магазинам и оттуда отправились к «арсеналы» своих покупателей. Некоторое количество такого оружия все еще присутствует в продаже, но оно постоянно сокращается.
На базе винтовки AR-15 создано великое множество образцов огнестрельного оружия, но компания PSE Archery первой смогла применить эту платформу в области метательных вооружений. Уже один этот факт оставляет компании и ее проекту особое место в истории. Впрочем, производство арбалетов семейства Tactical Assault Crossbow продолжалось лишь несколько лет и было прекращено в связи с уменьшением интереса покупателей и падением продаж. Как и многие другие оригинальные проекты, TAC представлял лишь ограниченный интерес для общественности.
По материалам сайтов:
https://pse-archery.com/
https://military.com/
http://arbalest.ru/
https://outdoorlife.com/
http://bestcrossbowsource.com/
Американская компания Precision Shooting Equipment Archery давно известна своими луками и арбалетами, предназначенными для спортсменов и охотников, а также стрелами и аксессуарами для такого оружия. До определенного времени она разрабатывала изделия «традиционного» облика, а также работала над новыми технологиями и решениями. В конце прошлого десятилетия был предложен оригинальный вариант перспективного многоцелевого оружия, имеющий в своей основе боевой образец.
Арбалет из винтовки
В 2008 году компания PSE представила свою новую разработку – линейку арбалетов под общим названием TAC. Название линейки расшифровывалось как Tactical Assault Crossbow – «Тактический штурмовой арбалет». Несмотря на грозное название, арбалеты новых типов по-прежнему предназначались для спортсменов и охотников. Впрочем, в их конструкции присутствовало немало «тактических» элементов, в том числе заимствованных у огнестрельного оружия.
В рамках проекта TAC была предложена любопытная архитектура арбалета. Часть компонентов, в том числе плечи с блоками, средства взведения и т.д., создавались с нуля. Прочие, включая систему управления спуском, приклад и др., предлагалось заимствовать у готового образца. Источником комплектующих стала платформа AR-15 – едва ли не самый популярный образец своего рода на гражданском рынке США.
Как известно, винтовка AR-15 состоит из двух основных компонентов, собранных на базе верхнего и нижнего ресивера. Новый образец оружия под тот или иной боеприпас можно создать, в том числе, путем замены одного из ресиверов. В проекте TAC было предложено удалить с базовой платформы верхний ресивер со стволом и установить на его место арбалетные агрегаты. Последние следовало выполнить в виде верхнего ресивера, соответствующего требованиям платформы.
Используя такой подход, а также применяя имеющийся опыт, компания PSE сумела разработать и предложить потенциальным заказчикам сразу несколько образцов многоцелевого оружия, отличающихся высочайшей степенью унификации. В дальнейшем линейка была расширена за счет внедрения новых компонентов и изменения комплектации существующих образцов.
Унифицированная конструкция
Конструктивно «тактические арбалеты» разделялись на два основных агрегата: собственно арбалет с почти полным набором необходимых устройств и винтовочный нижний ресивер, вмещавший УСМ и обеспечивавший приемлемую эргономику. Следует отметить, что вскоре компания-разработчик предложила альтернативу винтовочному ресиверу с необходимыми деталями, но упрощенной конструкцией.
В составе арбалета TAC могли использоваться любые агрегаты от AR-15, имеющие стандартные крепления для верхнего ресивера. В новой роли такое устройство сохраняло переднюю приемную шахту магазина (теперь неиспользуемую), а также вмещало ударно-спусковой механизм куркового типа. УСМ оставался на своем месте и использовался для управления механизмами арбалета. Альтернативный агрегат, созданный в PSE, представлял собой рамку упрощенной конструкции, напоминавшую исходный ресивер. Она имела УСМ и крепления для приклада, а шахту убрали, заменив плоской рамы подходящей формы.
Непосредственно на винтовочный агрегат предлагалось устанавливать верхний ресивер нового типа. В его основе лежала алюминиевая ложа большой длины и переменного поперечного сечения. В передней части предусматривалось Н-образное сечение, нарушаемое только креплениями для некоторых деталей. На большей части длины ложа имела U-образную направляющую для подвижных деталей. Сзади предусматривался кожух, внутри которого помещались некоторые детали. Сверху и снизу на ложе устанавливались стандартные планки Пикатинни.
В передней части оружия разместили плечи блочной конструкции. Непосредственно на ложе находилась жесткая изогнутая колодка с упругими элементами. Ее выполнили из металла и облегчили при помощи крупных отверстий. На передних выступах колодки имелись резиновые наконечники, защищавшие оружие при транспортировке. Сзади предусматривался вырез для установки направляющей стрелы. По бокам от него располагались стержни-гасители колебаний тетивы. Для сокращения трат энергии стрелы на трение использовалась оригинальная направляющая в виде разомкнутого кольца с внутренними щетками. Она поддерживала древко стрелы в нужном положении, но исключала излишнее трение.
Проект TAC предусматривал использование плеч в виде пары упругих пластин сравнительно малой длины. Один конец каждой пластины закреплялся на колодке, а на другом устанавливалась ось блока. Особая компоновка и конструкция оружия позволили сократить его поперечные габариты в сравнении с другими системами, имеющими схожие показатели энергии.
«Тактические арбалеты» предлагалось оснащать блоками эксцентрического типа. Способ натяжения тетивы был стандартным для таких систем. Один раздвоенный конец тетивы жестко закреплялся на оси блока, после чего она уходила на противоположный блок, изгибалась и образовывала рабочий участок, после которого огибала другой блок и переходила к оси первого. Удачное сочетание компонентов системы позволило получить высокие характеристики. Так, рабочий ход тетивы, в зависимости от модели арбалета, достигал 17,75 дюйма (451 мм). В расслабленном положении ширина плеч (по осям эксцентриков) составляла 17 дюймов, при натянутой тетиве – 12 дюймов (430 и 304 мм соответственно).
Вместо отдельного толкателя стрелы, т.н. ореха, в проекте TAC использовалась сама тетива. Хвостовик стрелы надевался на нее и не нуждался в иных средствах разгона. В центре тетивы предусматривалась небольшая петля, необходимая для взведения оружия и последующего спуска.
Арбалет оснастили системой взведения блочного типа, включавшей несколько основных устройств. В задней части ложи, под защитой кожуха, находился простейший механизм для натяжения с ручным управлением. Он приводился в действие отдельной боковой рукояткой и при помощи небольшого барабана натягивал собственный трос, связанный с подвижным блоком. Последний двигался по направляющим ложи и отвечал за взаимодействие с тетивой и стрелой.
Подвижный блок выполнили на основе металлического прямоугольного основания. В его передней части имелся качающийся рычаг для удержания петли тетивы. Его ось выходила за пределы основания и использовалась в качестве упора. Сзади на блоке предусматривалось крепление для управляющего троса. Там же расположили дополнительный рычаг, отвечавший за взаимодействие с курком УСМ. Конструкция блока исключала спуск тетивы до того, как он займет крайнее заднее положение и встанет под удар курка.
На облегченной ложе с перфорацией имелись крепления для установки съемной ручки взведения. Перед стрельбой это Г-образное устройство снималось с ложи и надевалось на приводной вал механизма взведения. Сверху на ложе, на корпусе механизма взведения, расположили длинную планку Пикатинни для монтажа прицелов. Такая же планка помещалась под ложей и предназначалась для цевья либо «тактической» рукоятки.
Арбалеты серии TAC должны были отличаться высокими показателями энергии, что предъявляло особые требования к стрелам для них. Был предложен специальный болт на основе усиленного древка из углепластика. Отдельный наконечник стрелы не использовался. В хвостовой части предусматривалось оперение из небольших мягких плоскостей. Длина стандартной стрелы для TAC – 26,25 дюйма (667 мм). Масса – 425 гран (27,53 г). Скорость такой стрелы достигала 110-120 м/с. Энергия – до 200 Дж. Это позволяло уверенно стрелять на дальность до 50-70 м.
Принципы работы
Для производства выстрела арбалетчик-хозяин TAC должен был снять с ложи рукоятку взведения и закрепить ее на соответствующей оси. Хвостовик стрелы помещался на центре тетивы и зажимал ее, а петля тетивы надевалась на рычаг подвижного блока. Вращая боковую рукоятку и наматывая трос, стрелок должен был перевести подвижный блок в крайнее заднее положение. При достижении рабочего положения блок удерживался на своем месте передней осью, входящей в соответствующие вырезы своей направляющей. Кроме того, блок выполнял взведение курка УСМ нижнего ресивера. После этого тетива натягивалась и принимала требуемую конфигурацию; плечи арбалета изгибались, накапливая достаточно большую энергию, а спусковой механизм был готов к выстрелу.
Затем стрелок мог навести оружие на цель, отключить предохранитель на винтовочном ресивере и нажать спусковой крючок. Штатный курок винтовки должен был бить по рычажку подвижного блока арбалета, после чего тот отпускал тетиву со стрелой. Распрямляясь, плечи арбалета заставляли тетиву передавать болту свою энергию, обеспечивая требуемый разгон. Достигнув нейтрального положения, тетива тормозилась о резиновые наконечники гасителей колебаний. Последние сокращали шум выстрела, а также уменьшали износ тетивы.
Для подготовки к новому выстрелу следовало разблокировать натяжной механизм и вернуть подвижный блок в переднее положение. Затем все процедуры повторялись. Компания PSE Archery утверждала, что опытный стрелок может подготовиться к новому выстрелу всего за 12-15 с. При необходимости механизм взведения позволял разрядить оружие. Для этого следовало вращать рукоятку взведения в противоположном направлении.
Семейство оружия
В 2008 году компания-разработчик представила сразу два образца нового оружия. Вскоре были представлены еще два арбалета в иной комплектации. В первом случае разница изделий обуславливалась некоторыми особенностями конструкции. Вторая часть семейства отличалась от первой только комплектацией. В дальнейшем модельный ряд еще раз расширили, используя схожие подходы.
Самыми высокими характеристиками изначально отличался арбалет под названием TAC 15. Это изделие поставлялось заказчикам в виде отдельного верхнего ресивера, предназначенного для соединения с нижним. Последний в комплект не входил. Собственная длина такого агрегата составляла 33,125 дюйма (842 мм), ширина по блокам – 20,75 дюйма (527 мм). Масса – 6,5 фунтов (менее 3 кг). После полной сборки длина и масса готового оружия увеличивались в соответствии с параметрами нижнего ресивера.
Также был предложен уменьшенный вариант арбалета под названием TAC 10. Его конструкция, в целом, повторяла более крупный образец, но имелись некоторые отличия. В частности, была изменена форма колодки и плеч, накапливавших меньшую энергию. Также были изменены размеры и расположение посадочных мест для дополнительного оборудования. По результатам такой доработки общая длина оружия уменьшилась примерно на 3 дюйма. Также сократилась мощность, и немного уменьшились основные характеристики стрельбы.
Предполагалось, что покупатель сможет приобрести TAC 15 или TAC 10 в виде отдельного агрегата и соединить с имеющимся у него винтовочным ресивером. Затем получившийся арбалет можно было оснастить подходящим прицелом, тем или иным «обвесом» и т.д. Фактически пользователь получал возможность собрать оружие желаемого вида с использованием любых компонентов.
Вскоре компания PSE Archery дополнила линейку своей продукции двумя новыми образцами «тактических штурмовых арбалетов». Изделия TAC 15i и TAC 10i отличались исключительно комплектацией. В их состав включались специальные нижние ресиверы упрощенной конструкции, имевшие УСМ куркового типа и телескопический приклад. Иными словами, покупателю предлагался целый арбалет в сборе, хотя и не оснащенный прицелом или иными устройствами.
Еще одним нововведением в линейке Tactical Assault Crossbow стали изделия с пометкой Elite – «Элитный». Два арбалета моделей PSE TAC Elite отличались от предшественников комплектом поставки. Они представляли собой оружие, изначально оснащенное облегченным нижним ресивером, оптическим прицелом и несколькими другими устройствами, отсутствующими в базовой комплектации.
Комплект TAC Ordnance представлял собой сокращенный вариант «элитного». Он отличался отсутствием фирменного нижнего ресивера. В то же время, присутствовали все прочие аксессуары, от прицела до сошки.
Таким образом, компания PSE смогла создать два базовых арбалета и четыре варианта комплектации каждого. Итого на рынок вышло восемь моделей оружия, что называется, на любой вкус. По очевидным причинам, стоимость продукции из одной линейки заметно отличалась. Так, за арбалет TAC 15 в виде одного только верхнего ресивера просили 1299 долларов США. За комплект модели «i» пришлось бы выложить на 200 долларов больше. Цена за «элитный» комплект, в зависимости от его состава, приближалась или превышала 2 тыс. долларов. Усиленные углепластиковые стрелы тоже не отличались дешевизной. Рекомендованная цена упаковки с 6 болтами составляла 89 долларов.
Успехи и неудачи
Первые образцы арбалетов семейства PSE Archery TAC вышли на американский рынок в 2008 году. Это оружие предназначалось для спортсменов и охотников. Последние могли использовать новые арбалеты для добычи мелкой и средней дичи со стрельбой с дистанции в десятки метров. В определенных условиях такое оружие позволяло охотиться и на крупного зверя. Достаточно высокие характеристики оружия позволяли рассчитывать на коммерческий успех.
В целом, ожидания компании-разработчика оправдались. Новейшие арбалеты привлекли внимание стрелкового сообщества в целом, благодаря чему вскоре появились в различных магазинах Соединенных Штатов. По своему объему американский рынок луков и арбалетов уступает рынку огнестрельного оружия, но, несмотря на это, линейка TAC заняла место на рынке и принесла своим производителям желаемые доходы. Применение новых идей, технологий и конструкторских решений оправдало себя, обеспечив заметные преимущества перед конкурентами.
Впрочем, не обошлось без критики. Прежде всего, отмечались большие габариты и не самая удачная балансировка оружия. Арбалет TAC 15 с выдвинутым прикладом имел длину более метра, что в известной мере затрудняло его транспортировку и эксплуатацию. Также не всех обрадовала стоимость. Впрочем, немало спортсменов и охотников были готовы мириться с такими недостатками ради высоких боевых характеристик.
Подобная ситуация сохранялась в течение нескольких следующих лет. До середины текущего десятилетия компания PSE успешно торговала арбалетами TAC всех существующих моделей, и они успели занять особое место в каталоге ее продукции. Тем не менее, со временем рынок «тактических арбалетов» насыщался, а кроме того, появлялись новые разработки конкурентов. В результате продажи падали, и это привело к понятным результатам.
В 2016 году «тактические штурмовые арбалеты» были сняты с производства в пользу другой, более актуальной продукции. Следует отметить, что все основные наработки по семейству TAC не пропали. Они вновь были реализованы в других проектах арбалетов, причем не только при разработке новых конструкций, но и в рамках развития уже существующих моделей. Постепенно складские остатки арбалетов TAC разошлись по магазинам и оттуда отправились к «арсеналы» своих покупателей. Некоторое количество такого оружия все еще присутствует в продаже, но оно постоянно сокращается.
На базе винтовки AR-15 создано великое множество образцов огнестрельного оружия, но компания PSE Archery первой смогла применить эту платформу в области метательных вооружений. Уже один этот факт оставляет компании и ее проекту особое место в истории. Впрочем, производство арбалетов семейства Tactical Assault Crossbow продолжалось лишь несколько лет и было прекращено в связи с уменьшением интереса покупателей и падением продаж. Как и многие другие оригинальные проекты, TAC представлял лишь ограниченный интерес для общественности.
По материалам сайтов:
https://pse-archery.com/
https://military.com/
http://arbalest.ru/
https://outdoorlife.com/
http://bestcrossbowsource.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- PSE Archery, Archerydirect.co.nz
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