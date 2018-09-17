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Путин и Эрдоган договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе

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Опубликованы результаты переговоров президентов России и Турции по ситуации в Сирии. По последним данным, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились по так называемой идлибской проблематике. Напомним, что ранее в эту сирийскую провинцию (Идлиб) был переброшен дополнительный турецкий военный контингент.



Встретившись в Сочи, президенты РФ и Турции объявили о договорённости по созданию демилитаризованной зоны в провинции Идлиб.
Владимир Путин отметил, что вместе с турецким коллегой они детально обсудили ситуацию и решили к 15 октября текущего года создать демилитаризованную зону на глубину 15-20 км. Эта территория будет разделять передовые позиции сирийских правительственных сил и боевиков. При этом при обсуждении Путина и Эрдогана использовался термин «вооружённая оппозиция».


Напомним, что ранее ВВС Сирии и ВКС РФ нанесли серию ударов по объектам боевиков на западе Идлиба. САА анонсировала сухопутное наступление в Идлибе, а в США тем временем заявляли о высокой вероятности нанесения ударов по САА в случае «применения Асадом химического оружия».

В связи с заявлением Владимира Путина, можно констатировать, что все заинтересованные стороны остаются на тех позициях (и в прямом, и в переносном смыслах этого термина), которые есть на данный момент.

Другими словами, либо освобождение Идлиба САА осуществит до 15 октября, либо провинция останется под оккупацией в течение неопределённого времени. На горизонте маячит второй вариант, так как глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил буквально следующее: "Операции в Идлибе не будет".
Использованы фотографии:
сайт Кремля
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Интервью Владимира Путина радио «Европа-1» и телеканалу TF1
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83 комментария
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  1. dr.star75 Офлайн
    dr.star75 Сегодня, 19:53
    +4
    Вынужденные улыбки у обоих, не договорилось.
    1. mirag2 Офлайн
      mirag2 Сегодня, 19:59
      +3
      не договорилось
      Возможно.
      Вынужденные улыбки у обоих
      -а вот с этим не согласен.
      1. atalef Офлайн
        atalef Сегодня, 20:02
        +9
        Цитата: mirag2
        не договорилось
        Возможно.
        Вынужденные улыбки у обоих
        -а вот с этим не согласен.

        да улыбочки натянуты.
        Турция фактически аннексировала Идлиб и оторвав кусок Сирии в 400 км.
        Ну а демитализированная зона , что бы Асад ни лез на север , а Нусра - на юг
        1. СРЦ П-15 Офлайн
          СРЦ П-15 Сегодня, 20:06
          +1
          На горизонте маячит второй вариант, так как глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил буквально следующее: "Операции в Идлибе не будет".

          Надо понимать: "пациент" сам помрёт? belay
          А вообще, этим самым даётся передышка Асаду для укрепления своих позиций в прямом и переносном смысле.
          1. Сармат Саныч Офлайн
            Сармат Саныч Сегодня, 20:27
            0
            Согласен, здесь просто дано время Асаду для укрепления позиций, видимо на данный момент не 100%-я готовность. А так Идлиб Сирия вернёт, в этом даде Эрдоган и матрасы не сомневаются.
            1. cniza Офлайн
              cniza Сегодня, 20:56
              0
              Длинная эта партия и мы очень многого не знаем , а ошибаться нам нельзя.
              1. Livonetc Офлайн
                Livonetc Сегодня, 21:03
                +6
                Нам можно.
                Мы же многого не знаем.
                Верховному руководству нельзя.
                Они знать должны.
              2. Dreamboat Офлайн
                Dreamboat Сегодня, 21:22
                0
                Мы знаем что "матрасы" и еще несколько европейсиких государств уже заправил самолеты для нанесения удара по Сирии, общественное мнение подготовлено, поводы определены. И не факт что очень ограниченного контингента российских ПВО и ВКС хватит для его отражения и предотвращения контрнаступления боевиков (а возможно и наземной операции демократизаторов). А тут вдруг раз и повод "рассосался", наступления и "гуманитарной катастрофы" нет, все гарантирует члено НАТО, а Ассад может пока спокойно наводить порядок на бОльшей части страны.
                Вот кого слили.
          2. алексеев Офлайн
            алексеев Сегодня, 20:27
            +10
            Цитата: СРЦ П-15
            Надо понимать

            Надо, наверное, понимать, что этот самый Идлиб вовсе не оккупирован какими-то инопланетянами, а заселен "террористами вместе с их семьями", т.е. сирийцами.
            Да, ими верховодят там разного рода экстремисты или люди просто служащие Западу (США).
            И вовсе не обязательно громить их именно сию секунду. Может быть, следует сначала укрепиться на уже подконтрольной территории, создать сирийскую армию, спецслужбы, которые будут в состоянии без Ирана и Хизболлы (и ВКС) контролировать ситуацию, причем как внутри страны, так и на внешних границах.
            По мне же, не так важно, чей будет геморрой Идлиб - сирийский или турецкий. Главное чтобы для российских интересов не было убытка.
            1. NordUral Офлайн
              NordUral Сегодня, 21:00
              +3
              Это хорошо, но ведь и Идлиб будет укрепляться и усиливаться. Тот еще гадюшник, особенно с такими союзниками и партнерами.
          3. tatarin_ru Офлайн
            tatarin_ru Сегодня, 22:09
            +2
            даётся передышка Асаду для укрепления своих позиций

            Не совсем согласен. Для укрепления нужны ресурсы . На юге и юго-востоке все нефтяные месторождения захватили курды (американцы) , в идлибе торговые маршруты - турки . Передышка - да , но без денег - это обременение , а вот с деньгами - это укрепление. hi
        2. Опер Офлайн
          Опер Сегодня, 20:13
          +9
          Напомню Россия с Турцией крупнейшей страной НАТО гарантируют мир на этой территории! У американцев не улыбочки а гримасса, особенно смешно здесь выглядит израильский комментатор стеная о Турции, как об агрессоре!!! Чья бы корова мычала!!! Патрулировать оговоренную зону будут совместно российские и турецкие подраздиления!
          1. Krasnodar Онлайн
            Krasnodar Сегодня, 20:45
            +1
            Цитата: Опер
            Напомню Россия с Турцией крупнейшей страной НАТО гарантируют мир на этой территории! У американцев не улыбочки а гримасса, особенно смешно здесь выглядит израильский комментатор стеная о Турции, как об агрессоре!!! Чья бы корова мычала!!! Патрулировать оговоренную зону будут совместно российские и турецкие подраздиления!

            laughing Да-да, совместно. России больше делать нечего, как патрулировать чужую территории с представителями НАТО на БВ, отхватившими себе кусок асадовской территории. А Израиль там волнуют только три вещи:
            1) Строительство иранских баз
            2) Присутствие и вооружение Хизбаллы
            3) Попадание снарядов на территорию Израиля
            Деятельность русских, турков, американцев и прочих - евреев не беспокоит от слова никак.
            1. Опер Офлайн
              Опер Сегодня, 21:42
              +1
              Да да именно совместное российско-турецкое патрулирование. Об этом сообщили уже все новостные агенства да и заявление Путина и Эрдогана вы вероятно тоже слышали? Не верите своим ушам? Ну так побеседуйте со своими израильскими друзьями. За Эрдогана они испереживались уже! Я понимаю, что израильская безопасность вас вероятно беспокоит особо. Не переживайте так сильно. Путин не злой человек и Нетаньяху мы с вами скоро в Москве увидим. Сомневаетесь? laughing
              1. atalef Офлайн
                atalef Сегодня, 22:15
                +2
                Цитата: Опер
                За Эрдогана они испереживались уже!

                Бог с Вами , геморой в Виде Эрдогана - ешьте сами.
                Цитата: Опер
                . Путин не злой человек

                Абсолютно с Вами согласен , он и ещё достаточно умный - поэтому мы бомбили и будем бомбить того , кого не допустили патрулировать laughing
                Цитата: Опер
                Нетаньяху мы с вами скоро в Москве увидим. Сомневаетесь?

                нет , Нетаниягу достаточно умен , это ж надо было уметь так уговорить ВВП , что бы Иран вроде союзник ---- а ПВО врозь wink
              2. Krasnodar Онлайн
                Krasnodar Сегодня, 22:28
                +1
                Цитата: Опер
                Да да именно совместное российско-турецкое патрулирование. Об этом сообщили уже все новостные агенства да и заявление Путина и Эрдогана вы вероятно тоже слышали?

                Таки да - прям совместное патрулирование - действительно, глазам своим не верю.

                Цитата: Опер
                За Эрдогана они испереживались уже!

                Я очень переживал, что его не убили во время переворота. Ещё я переживал, что турецкую авиацию не посадили на задницу после сбития Сушки.
                Цитата: Опер
                Я понимаю, что израильская безопасность вас вероятно беспокоит особо. Не переживайте так сильно. Путин не злой человек и Нетаньяху мы с вами скоро в Москве увидим. Сомневаетесь? laughing

                1) За безопасность Израиля я действительно переживаю, так как прожил там 24 года. Вот только Турция для Израиля опасности не представляет при всём желании Эрдогана насолить евреям. wink
                2) Был бы Путин злым, российские войска патрулировали бы Юг Сирии вместе с израильтянами? laughing
                3) Хай ездит к Путину. Получает с налогов в том числе и моей израильской фирмы деньги и кучу халявы в качестве Премьера - вот пускай и отрабатывает.
          2. atalef Офлайн
            atalef Сегодня, 22:02
            +1
            Цитата: Опер
            Напомню Россия с Турцией крупнейшей страной НАТО

            Напомню - Турция не крупнейшая страна НАТо , и никогда ей не была.

            Цитата: Опер
            У американцев не улыбочки а гримасса

            да ладно
            Цитата: Опер
            особенно смешно здесь выглядит израильский комментатор стеная о Турции, как об агрессоре!

            лепший друг Асада laughing
            И ВС Турции там находятся что бы помогать урожай апельсинов собирать
            Цитата: Опер
            Патрулировать оговоренную зону будут совместно российские и турецкие подраздиления!

            Всё исключительно из за доверия друг к другу.
        3. самый главный Офлайн
          самый главный Сегодня, 20:28
          +10
          Цитата: atalef
          Турция фактически аннексировала Идлиб и оторвав кусок Сирии в 400 км.

          Считать Турцию союзником может только глубоко наивный человек.... и у нас такой есть... Турция захватила Идлиб, а до этого Африн, а ещё Эль-Баб, да весь север и веверо-восток Сирии уже под Турцией! Хорош союзничек!! С таким союзником и врагов не надо. И где тут гениальность Гениального? Сирия фактически разорвана...
          1. мордвин 3 Офлайн
            мордвин 3 Сегодня, 20:57
            +1
            Цитата: самый главный
            Турция захватила Идлиб

            А я думал, там ИГИЛ сидит... Оппозиция, то есть, поправлюсь.
            1. Livonetc Офлайн
              Livonetc Сегодня, 21:08
              0
              Нусра там сидит.
              А вот Ахмад Кадыров, в свое время, кем для нас был?
              Оппозиционером?
              1. мордвин 3 Офлайн
                мордвин 3 Сегодня, 21:14
                +2
                Цитата: Livonetc
                А вот Ахмад Кадыров, в свое время, кем для нас был?

                Террористом вроде. Пока им амнистию не объявили. Может и ИГИЛу амнистию предложат? Ну, типа, складывайте оружие, и мотайте во Францию, гуманитарку получать.
          2. Леший1975 Онлайн
            Леший1975 Сегодня, 22:24
            +3
            Цитата: самый главный
            Цитата: atalef
            Турция фактически аннексировала Идлиб и оторвав кусок Сирии в 400 км.

            Считать Турцию союзником может только глубоко наивный человек.... и у нас такой есть... Турция захватила Идлиб, а до этого Африн, а ещё Эль-Баб, да весь север и веверо-восток Сирии уже под Турцией! Хорош союзничек!! С таким союзником и врагов не надо. И где тут гениальность Гениального? Сирия фактически разорвана...

            Согласен полностью. Когда другие люди (не на ВО) писали, что Сирия, это капкан, не мог понять сначала, почему. А теперь и сам это понял. Идлиб, после запрета на проведение военной операции со стороны Турции, США и других партнёров господина Путина, становится занесённым над Асадом
            мечом. Сразу поясню. Именно, после запрета (и это не пустое обещание сбивать носители), в форме прямого предупреждения США (спасибо "другу" Трампу), о возможности нанесения удара по нашим военнослужащим. Которое мы сразу же стали исполнять (кто сомневается, что США могут ударить, вспомните про ЧВК под Хишамом) в виде резолюции в ООН о недопустимости военной операции, поддержанной в т.ч. и РФ. И такого же недвусмысленного заявления о поддержке, находящейся там оппозиции, вооружением и вводом войск со стороны Турции, которая и вооружение поставила и войска ввела и еще вводит. Так что, никто никого в Идлибе зачищать уже не будет, кишка у господина Путина тонка. Ну и имидж обычного трепла, которого никто не боится, конечно тоже сыграл свою роль, про что даже американские журналисты начали в открытую говорить про Путина по своему тв. Во первых, нечего было раз за разом заявлять- ответим, собьем носители, а во вторых, нельзя было прощать удар по нашим ЧВК. Идлиб, для Асада, на обозримое будущее потерян. Но не вызывает ни какого сомнения, что дорогие партнеры господина Путина (Эрдоган, Трамп и его друзья) будут всеми силами (поставки оружия, обучение, наемники) способствовать воссозданию боеспособной группировки (сейчас там, по некоторым публикациям, до 90тыс. бойцов разных группировок, не считая турецких войск). Сам же Асад, без нашей помощи, дожать противников не способен. Вот и получается капкан. Или мы отказываемся от участия в БД на стороне Асада, но тогда группировка из Идлиба (после накопления сил) его уничтожит и все наши вложения в Сирию (материальные, людские) окажутся пустой тратой, а значит, нашим поражением (раз ресурсы истратили, а цели не добились). Или мы все время участвуем в БД на стороне Асада, вот только, сколько еще лет понадобится наше (и иранское конечно) участие и сколько ресурсов еще? Идлибский же заповедник оппозиции, под военным зонтиком США и Турции, а также с финансированием со стороны противников Асада, может существовать и угрожать поражением Асаду, сколь угодно долго. Так как совокупные ресурсы Турции и США со своими прихвостнями, что чисто военные, что людские, что финансовые на порядок больше, чем могут себе позволить Иран и РФ, про Сирию даже речи нет. Вот так, не радужно, выглядит анализ ситуации в Сирии на сегодня. А для почитателей "гениальности" решений Путина могу сказать. Верьте, надейтесь на очередной ХПП, но только не пытайтесь подвергнуть череду событий обычной логике. У вас же и Эрдоган партнёр (при этом поставляющий оружие в Идлиб) , и Трамп ещё недавно был надёжей и завербован лично ВВП. А то сильно расстроитесь, а это для здоровья вредно. Берегите здоровье, жители с планеты "Розовых пони".

            P.S. Все выше сказанное, ни сколько не умаляет воинские подвиги наших военных, в т.ч. и ЧВК. Ребята достойно выполняют свою работу. Поэтому даже не пытайтесь, их подвигами, прикрыть головотяпство Путина.
        4. dr.star75 Офлайн
          dr.star75 Сегодня, 21:03
          0
          Ну а нам то пофиг. Турки. сирийцы, ещё кто то. нам то какая разница?Асад там рулит или Рептоган. ну или эти, ну как их там? Базы стоят. Иран не быкует. Если чего,Израиль его опускает. hi Я не понимаю из-за чего кипишь, когда Израиль Иран бомбит?Нам ему в обе руки аплодировать нужно.
    2. случайный прохожий Офлайн
      случайный прохожий Сегодня, 20:21
      +13
      Турция просто аннексировала Идлиб и Путин ничего с этим не смог сделать.
      1. mirag2 Офлайн
        mirag2 Сегодня, 20:37
        +3
        А что вы думаете по этому поводу?:A number of US soldiers have been killed and an additional number wounded after ISIL targeted their military column in Hasaka City, Syria today (Sunday, 16 September 2018) "Несколько американских солдат были убиты и еще один ранен, после того как ИГИЛ направил свою военную колонну в город Хасака, Сирия сегодня (воскресенье, 16 сентября 2018 года).
      2. Krasnodar Онлайн
        Krasnodar Сегодня, 20:51
        0
        Цитата: случайный прохожий
        Турция просто аннексировала Идлиб и Путин ничего с этим не смог сделать.

        А надо? Интерес РФ в Сирии это базы и присутствие в регионе ради контроля цен на нефть. Целостность Сирии ... если это не касается российских баз и Асада в президентском кресле, который эти базы разрешил разместить на подконтрольной ему территории, то Путину фиолетово.
      3. Livonetc Офлайн
        Livonetc Сегодня, 21:16
        +2
        А он хотел?
        Турция угрожает нашим интересам или военным базам?
        Султан становится нашим дорогим (в экономическо мотношении) партнером.
        В предверии нового витка экономической войны это жизненно важно.
        В последующие годы мы будем кардинально перестраиваться и бороться за выживание.
        Выстоим мы выстоят и наши союзники.
        А вот обеспечат ли турки нормальную жизнь на подконтрольнойим территории посмотрим.
        Если не обеспечит, то присутствие там османского ботинка закончится в обозримой перспективе.
        1. atalef Офлайн
          atalef Сегодня, 22:16
          +2
          Цитата: Livonetc
          Султан становится нашим дорогим (в экономическо мотношении) партнером.

          Да же трудно представить , насколько дорогим
    3. Кент0001 Офлайн
      Кент0001 Сегодня, 20:36
      +5
      Скажу больше, нам пришлось согласиться с навязанными нам решениями, и так будет дальше. Не надо было Эрдогана спасать-он не благодарный, теперь еще газовыми трубопроводами будет шантажировать. у нас попадос на Турецком направлении.
  2. anjey Офлайн
    anjey Сегодня, 20:03
    +4
    Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил буквально следующее: "Операции в Идлибе не будет".
    Да ,все же продавил супостат турецкий и не один ,за спиной у него и сша и нато кулачишками машут, да и нам видимо не с руки оказалось шашкой махать , что бы не сцепится со всем этим очень "дружественным" сбродом....
    1. dr.star75 Офлайн
      dr.star75 Сегодня, 21:07
      -2
      Подождите, нам то с какого перепуга за территориальную целостность Сирии беспокоится?Нам от этого какой профит?Наши базы страдают?Нет?Тогда это проблема Асада
      1. Касым Онлайн
        Касым Сегодня, 22:51
        0
        Будет, как на Кавказе с Чечней. Пауки уже "жрут" друг друга (вкл. за обеспечение), а потом "кусать" и провоцировать Асада начнут (подачки кончатся- кукловоды кормить и снабжать такую ораву за просто так не захотят) - вот тогда и закатают оставшихся идлибских бармалеев. hi
  3. рюрикович Офлайн
    рюрикович Сегодня, 20:07
    +5
    Ой, чет мне это не нравиииится no
    Хотя с другой точки зрения нахождение российской военной полиции рядом с турецкими ВС свяжет руки последним в плане давления на САА. Уж не хитрый ли это ход ВВП,дабы хоть на время гарантировать себя от удара в спину на время зачистки остальных оставшихся очагов "демократии"(той же Эт-Танф) what
    Будем посмотреть smile
  4. Antidote Офлайн
    Antidote Сегодня, 20:09
    +13
    Решили второй раз попробовать, видимо понравилось болото с Донецком.
    1. samarin1969 Онлайн
      samarin1969 Сегодня, 20:37
      +2
      Цитата: Antidote
      Решили второй раз попробовать, видимо понравилось болото с Донецком.

      Ну, в Идлиб не полезли, договорились и обошлись без "Иловайска". Вот и хорошо.
      п.с. Асаду, наверное, уже сбросили текст "объяснительной" армии и народу.
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 20:09
    +8
    новый танец на граблях-эрдогаду верить не в чем нельзя .если он прямо кинулся с армией своих боевиков защищать.предаст султан в очередной раз.
  6. dgonni Офлайн
    dgonni Сегодня, 20:13
    +2
    Вовчик слился. Ну типа опять переиграл усех! Но за восстановление платить россии? Класная многоходовочка.
    1. Paranoid50 Онлайн
      Paranoid50 Сегодня, 20:22
      +11
      Цитата: dgonni
      слился.

      Привет, кастрюлька... laughing
      Цитата: dgonni
      Но за восстановление платить россии?

      А это, уж, точно не ваш собачий бизнес. Вы лучше кизяком запасайтесь, ибо скоро зима. yes
    2. Опер Офлайн
      Опер Сегодня, 21:13
      +1
      Вот вам очень яркий пример украинского провокатора, которому аж 7 глупышей плюсики поставили! Хотя может это и не глупыши вовсе, а те политические силы вечно ратующие за поражение страны! Благодаря Сирийской операции уже на 2016 год пакет заказов корпорации Ростех вырос до 48 млрд $! Вся мировая пресса пишет о повышенном интересе к российскому оружию. Так пока либералы и нео большевики ноют да, что там просто изнылись о том, что Россия потратилась можно констатировать, что операция в Сирии с троицей окупает расходы и мало того дает мощный толчок развитию экономики России! Я не буду много говорить на эту тему, каждый вменяемый человек может посмотреть количество и сумму заключенных наэто время контрактов! Геополитическое поражение США в Сирии нам еще только предстоит оценить! Создание мощных баз МО РФ и постоянное прибывание флота в регионе дает массудругих возможностей... Добавлю сюда то, что Россия не являясь членом ОПЕК фактически играет в нем важнейшую роль. Прибыль от договоров с монархиями в регионе по нефтяной политике уже исчисляется десятками млрд $! Напомню, что совсем недавно нытики ныли о осложнении отношений с этими государствами! С тех пор, кто только не стоял в очередях у путинского кабинета и принцы и шейхи и ... Нетаньяху! Думаю он уже получил московскую прописку с высочайшего позволения! Ну и наши компании уже никого не пустят на рынок углеводородов Сирии! Ну а ноющим и скулящим комментариям здесь не удивляйтесь господа!Товарищи даже проигрывать достойно не умеют.
      1. Krasnodar Онлайн
        Krasnodar Сегодня, 21:24
        +1
        Цитата: Опер
        . Нетаньяху! Думаю он уже получил московскую прописку с высочайшего позволения! Ну и наши компании уже никого не пустят на рынок углеводородов Сирии!.

        Рынок углеводородов Сирии очень мал, а для Московской прописки долларовому миллионеру Натаньяху достаточно купить квартирку где нибудь на Остоженке чи Якиманке, остальное по телефонному звонку laughing
        1. Karenius Онлайн
          Karenius Сегодня, 21:35
          0
          Krasnodar (привет!), опять аидиш штик проводишь... Ну нет углеводородов, но есть фосфор... Правда, всего на 100 млрд.баксов, но тоже сойдёт.
          1. Krasnodar Онлайн
            Krasnodar Сегодня, 22:33
            0
            Цитата: Karenius
            Krasnodar (привет!), опять аидиш штик проводишь... Ну нет углеводородов, но есть фосфор... Правда, всего на 100 млрд.баксов, но тоже сойдёт.

            Ахперджан, как дела? Так Россия освоит сирийский фосфор? laughing Я ж только за, стране хорошо, так и мне что-то перепадёт. Вот только речь шла за углеводороды ))
            1. Karenius Онлайн
              Karenius Сегодня, 22:40
              0
              До тебя деньги не дойдут :) кремлевские кибуцники себе квартал построят в Иерусалиме - спокойно пожить себе на пенсии...
              1. Krasnodar Онлайн
                Krasnodar Сегодня, 22:42
                0
                Цитата: Karenius
                До тебя деньги не дойдут :) кремлевские кибуцники себе квартал построят в Иерусалиме - спокойно пожить себе на пенсии...

                Дойдут, не сомневайтесь laughing Тем более, с квартала в Иерусалиме (они вообще-то прибрежную полосу Израиля предпочитают, ну да ладно).
      2. atalef Офлайн
        atalef Сегодня, 22:19
        +1
        Цитата: Опер
        Благодаря Сирийской операции уже на 2016 год пакет заказов корпорации Ростех вырос до 48 млрд $

        СТАТЬЯ
        2633 12 Марта 2018 10:18
        Россия теряет рынки вооружений
        Первое место по экспорту вооружений уверенно занимает США — на их долю приходится около 34% мирового объема продаж. Россия занимает лишь второе место.

        Пятью крупнейшими экспортерами оказались США, Россия, Франция, Германия и Китай. Главными импортерами оказались Индия, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ. Об этом свидетельствуют данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

        Отрыв США от России — большой: 58%. Доля РФ на мировом рынке сократилась на 7,1% до 22%.

        Причинами сокращения доли России в общемировом экспорте SIPRI называет падение цен на нефть и газ, а также санкции ЕС и США, введенные в отношении России.

        Подробности от АК: http://actualcomment.ru/rossiya-teryaet-rynki-vooruzheniy-1803121018.html
  7. Sadko88 Офлайн
    Sadko88 Сегодня, 20:14
    0
    Все очень грамотно. Буферная зона, а дальше разделение и поэтапная зачистка тех банд, которых не сможет контролировать Турция и которые откажутся сложить оружие. Сирийская армия тем временем будет иметь возможность действовать на других направлениях.
    1. случайный прохожий Офлайн
      случайный прохожий Сегодня, 20:24
      +3
      Неужели вы сами в это верите? Ничего из того о чем вы пишите не будет. Турция просто аннексировала Идлиб и Путин с этим ничего не смог сделать.
      Цитата: Sadko88
      Все очень грамотно. Буферная зона, а дальше разделение и поэтапная зачистка тех банд, которых не сможет контролировать Турция и которые откажутся сложить оружие. Сирийская армия тем временем будет иметь возможность действовать на других направлениях.
      1. Sadko88 Офлайн
        Sadko88 Сегодня, 20:54
        +1
        Верю. Это было бы логично
      2. Сармат Саныч Офлайн
        Сармат Саныч Сегодня, 20:56
        +4
        Слушайте "аннексирователи", не устали от своего нытья ещё за два года? Асад при нашей и иранской поддержке 80% Сирии освободил, на этих территориях проживает сейчас более 90% населения САР. Вопросы? А нынешний этап - лишь время для накопления сил Асадом. Где русские - там победа. Мы всегда своё добивались. Во все века.
      3. Мих1974 Офлайн
        Мих1974 Сегодня, 20:57
        -2
        Согласен - по факту потерян Идлиб и нашу базу в Хмейми как бомбили БПЛА так и будут дальше пытаться пробить negative . Надо было гнать турок к черту от тедова!! Ибо и дальше будет накопления в Идлибе банд и ударных групп, так и будет пока не ломанутся со всей дури!! Помниться был уже один "миротворец" в Хосавьюрьте am negative . Напомнить чем кончилось?
  8. Ян Сергеев Офлайн
    Ян Сергеев Сегодня, 20:16
    +12
    Пока же достигнуты договоренности, которые полностью устраивают Эрдогана. Министерства обороны Турции и России уже обменялись меморандумами о непроведении военной операции в Идлибе. На этом, пожалуй, всё.

    Война в Сирии 17 сентября для России утратила смысл окончательно, так как теперь у неё даже теоретически нет никаких целей.
    1. друг зверей Онлайн
      друг зверей Сегодня, 20:28
      0
      Смысл был вставить палки в колеса партнерам в деле развала и освоения ресурсов Сирии. Поэтому война для РФ утратит смысл,только если Ассад уйдет путем выборов, ультиматумов либо более радикальных решений.
    2. КВУ-НСвД Офлайн
      КВУ-НСвД Сегодня, 20:29
      +9
      Война в Сирии 17 сентября для России утратила смысл окончательно, так как теперь у неё даже теоретически нет никаких целей.
      Война утрачивает смысл в двух случаях -припоражении (или его неминуемости) и при победе(или достижении своих целей) . Поражения мы не потерпели , а целей достигли - базы в наличии , Асад у власти и возможная смена власти пройдёт через выборы , преференции в востановлении и разработке ресурсов гарантированы . Так что войну бы неплохо закончить , но военной помощи САА понадобится ещё много и...долго ..
  9. Adimius38 Онлайн
    Adimius38 Сегодня, 20:18
    +2
    я думаю на сегодняшний день это лучший вариант,понятное дело у Турции свои интересы нравится нам это или нет, но у нас много общих экономических проектов,много точек соприкосновения где мы можем ладить и договариваться. Нельзя сейчас рвать тельняшку на себе и лезть в эту кашу в Идлибе рискую начать военное столкновение с турецкими ВС на радость госдепу,впрочем последний тут же бы воспользовался предлогом для нанесения по сирийским войскам массированных ракетных ударов,поэтому лучший вариант на сегодняшний день это демилитаризованная зона где с одной стороны как гарант будут стоять ВС России
    1. NordUral Офлайн
      NordUral Сегодня, 20:54
      +4
      У вас с Эрдоганом есть общие интересы? Везет же вам. А вот мне, как и большинству народа России не очень. РОСАТОМ и олигархи будут строить Турции атомные станции в кредит, деньги пойдут из бюджета, олигархам прибыль - сейчас, а России и народу - потом, через несколько десятков лет, да и то все в тумане. Так что интересы одних, и интересы народа - это две огромных разницы.
      1. Вадим237 Офлайн
        Вадим237 Сегодня, 21:28
        +1
        Для народа есть интерес - работа, по созданию материалов, техники, организации логистики, для строительства АЭС и Турецкого потока.
        1. Леший1975 Онлайн
          Леший1975 Сегодня, 22:48
          0
          Цитата: Вадим237
          Для народа есть интерес - работа, по созданию материалов, техники, организации логистики, для строительства АЭС и Турецкого потока.

          Это не того ли самого потока, с которого трубы газпром резал? (источник Репортёр) «Газпром» консервирует компрессорные станции и ликвидирует часть трубопровода длиной в 506 км, который изначально строился в расчете на «Южный поток», а затем был перенаправлен на «Турецкий». Однако когда стало ясно, что «Турецкий поток» дальше самой Турции скорее всего не пойдет, было принято решение о демонтаже части его мощностей." Сами строим, сами ломаем, без помощников, успех.
      2. Adimius38 Онлайн
        Adimius38 Сегодня, 22:48
        0
        не у меня с Эрдоганом а у России с Турцией,так что не надо нести чушь,ту же атомную станцию строит не один какой нибудь олигарх а работает целая куча предприятий ,у людей есть работа ,есть заказ,есть зарплата. Турция является нашим соседом ,есть договора в сельском хозяйстве,большой объем овощей и фруктов ,другой сельскохозяйственной продукции поставляется на наш рынок из Турции,а это очень выгодно России,чем везти овощи и фрукты из какого то Гондураса и как бы мы не пыжились насчет своих овощей и фруктов,но Россия даже половины своего рынка не может обеспечить отечественными овощами и фруктами по разного рода причинам. Те же договора в оборонке по С-400, даже если часть сделки это кредит,но опять же наш впк будет загружен а это работа и заказ. Ну и в целом чисто геополитически нам нужно Турцию как можно больше перетащить на свою сторону, тем более фактически мы сидим в одной лодке. Нато-Запад-Европа они все просто использовали Турцию,никогда они к ней не относились как к равноправному партнеру,Турция для них страна изгой,очень схожая политика запада по отношению к России. Поэтому нам лучше быть в союзе чем грызться за какой то кусок сирийской пустыни,принимая Турцию как равноправного партнера,учитывая их интересы мы даем сигнал им,что с нами лучше,что мы можем уважать их интересы.
  10. друг зверей Онлайн
    друг зверей Сегодня, 20:22
    +5
    Дипломатическая победа Эрдогана, анусру будет в умеренных превращать.
  11. keeper03 Офлайн
    keeper03 Сегодня, 20:29
    +1
    Владимир Владимирович, а с какого перепугу мы идём с турками на сомнительный компромисс ?! И это в то время, когда при непосредственной поддержке Константинополя турки, совместно с проамериканскими украинцами, пытаются расколоть РПЦ ?! no request stop
    1. Стена Онлайн
      Стена Сегодня, 21:51
      0
      это такой очередной хпп
  12. Essex62 Офлайн
    Essex62 Сегодня, 20:43
    -2
    Кутузов оставлял Москву, Сталин до Москвы пятился а потом остановился в восточной Германии, не пошел до Лиссабона ,не стал сбрасывать саксов в Атлантику .Все эти решения исторически оправданны. У Путина ситуация та-же. Ограниченными силами-добиться максимум возможного .Реально бодаться со всем массонским миром мы сможем лишь вновь став империей. Такой как СССР.
    1. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 21:30
      +1
      У армии Асада появится отличная возможность перегруппироваться и направить силы на выбивание оставшихся боевиков на Юге и Востоке Сирии.
  13. частное лицо Офлайн
    частное лицо Сегодня, 20:47
    -1
    А амерекосов спросили? А Асада?
    1. Krasnodar Онлайн
      Krasnodar Сегодня, 21:00
      +1
      Асад уже давно ничего не решает.
      1. gurta Офлайн
        gurta Сегодня, 21:53
        0
        Цитата: Krasnodar
        Асад уже давно ничего не решает.
        Ассад никогда, ничего не решал.
        1. Krasnodar Онлайн
          Krasnodar Сегодня, 22:37
          0
          Цитата: gurta
          Цитата: Krasnodar
          Асад уже давно ничего не решает.
          Ассад никогда, ничего не решал.

          Почему, в Сирии решал до 2012-го, а в Ливане так вообще громилой был laughing Христиане ливанские его до сих пор обвиняют в смерти Харири чи как его там...
  14. Ян Сергеев Офлайн
    Ян Сергеев Сегодня, 20:48
    -3
    учитывая ограниченность российской военной группировки,
    её плохую логистику и вообще нелояльное окружение её баз,
    с позиции силы могут вести переговоры любой кто возьмёт под контроль окружение баз.
    а вообще Турция это гарант стабильности, ибо 2 млн. сирийцев на её земле просто обязывают к этому.
    я думаю что Турция и никогда не форсировала военную эскалацию с Россией, они изначально вели себя так как сейчас,
    дружелюбно и твёрдо, если надо дать "леща" для острастки то нате. по сути её позиция особо и не менялась.
  15. NordUral Офлайн
    NordUral Сегодня, 20:49
    -5
    По сути сдал Асада. И теперь это на долгие годы с перспективой новых бандитов.
    1. dr.star75 Офлайн
      dr.star75 Сегодня, 21:13
      -2
      Сдал Асада?Нам то какая разница?
  16. GABALIS Офлайн
    GABALIS Сегодня, 21:09
    +4
    ПУТИНСЛИЛАСАДА новый хештег для диванных борцунов! Псевдопатриоты если вы все такие умные, то почему такие бедные?
    1. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 21:32
      +2
      "Псевдопатриоты если вы все такие умные, то почему такие бедные?" - Потому что не решительные и ленивые.
  17. gland Офлайн
    gland Сегодня, 21:17
    0
    мне больше понравилась" улыбка " Шойгу ...выглядит как разочарование... у турции сильная экономиа в регионе...член альянса пока.... и похоже приходится договариаться к сожалению....
    1. Krasnodar Онлайн
      Krasnodar Сегодня, 22:39
      0
      Цитата: gland
      мне больше понравилась" улыбка " Шойгу ...выглядит как разочарование... у турции сильная экономиа в регионе...член альянса пока.... и похоже приходится договариаться к сожалению....

      У Турции задница в экономике. Просто армия более - менее большая и современная по меркам региона.
  18. gland Офлайн
    gland Сегодня, 21:35
    0
    вообще в этой ситуации всё наводит на мысль, что Эрдоган в обязательствах перед "оппозицией" наверняка решение вопросов и уступков для Турции и было гарантированное обещание обоих сторон(оппозиционеров и Турции) при решении конкретных вопросов... потому Эрдоган и ввёл войска, чтобы подкрепить какие-то данные обещания...может слово дал...может ещё что....Но выглядеть на всем этом фоне пустобрёхом ему никак...даже в ущерб отношениям с Россией... Турки всегда хитростью славились...Восток дело тонкое... Победителей не судят...
  19. Тигр Офлайн
    Тигр Сегодня, 21:36
    -2
    Цитата: NordUral
    У вас с Эрдоганом есть общие интересы? Везет же вам. А вот мне, как и большинству народа России не очень. РОСАТОМ и олигархи будут строить Турции атомные станции в кредит, деньги пойдут из бюджета, олигархам прибыль - сейчас, а России и народу - потом, через несколько десятков лет, да и то все в тумане. Так что интересы одних, и интересы народа - это две огромных разницы.

    Ну, что за бред?! Большинство населения России - запомните на всю жизнь - за тем, за кого оно Большинство, голосует на выборах! Вспомните результаты голосования за Путина и поймете что его решения поддерживают более 70% страны! И насчет олигархов, бюджетных средств, АЭС в кредит и пользы для народа - все последние 10-15-20 лет ОЧЕВИДНО и наглядно, и без всяких комментариев показывают и доказывают что и с какой пользой для граждан и для страны делает ВВП и его команда (состав переменный)! Хорош уже сеять вражду между "верхами " и "низами " ))) прошлый век, приемы уже не работают!
    1. пл675 Онлайн
      пл675 Сегодня, 22:07
      +2
      вам бы к соловьёву на передачку погорланить!
  20. Стена Онлайн
    Стена Сегодня, 21:38
    -1
    ВВП "мастер" по созданию долгосрочных "замороженных" конфликтов (Приднестровье, Абхазия, Ю.Осетия, Донбасс, а теперь еще Сирия). которые все больше и больше требуют различных ресурсов. Не надорваться бы. Собирается ли он решить хоть какой-то конфликт за время своего правления в интересах России.
  21. ROBIN-SON Офлайн
    ROBIN-SON Сегодня, 21:45
    +1
    Получили головную боль на 10 лет. Если доживем.....
  22. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 21:45
    +2
    В период кипрского кризиса, Турция заняла Северный Кипр, для защиты турецкого населения, была создана демилитаризованная зона...Велись переговоры о целостности республики Кипр, и как итог на Севере Кипра, создана Турецкая республика Северного Кипра(ТРСК), она ни кем не признана, кроме Турции конечно,но турецким киприотам как-то по фиг, ТРСК по сути часть Турции.Хотя и турки-киприоты и выступают за единое кипрское государство на федеральной основе..С 2014 г. данный процесс прекратился, как только Турция в прибрежной зоне Северного Кипра,стали искать всяко разно - газ, нефть..И опять же, санкции ТРСК ЕС не объявляет,хотя и декларируют за единый Кипр...Как бы подобное не было подобное с территорией Идлиба, где проживают туркоманы.
  23. К. Сергей. Офлайн
    К. Сергей. Сегодня, 22:04
    -1
    Вот американские ы сейчас себе на ж.пе волосы рвут от злобы. =) Не быть провокациям с хлором в Идлибе. Нет повода бомбить Ассада.
    1. Стена Онлайн
      Стена Сегодня, 22:26
      0
      Вы очень наивны. При желании повод всегда можно найти
  24. Radikal Онлайн
    Radikal Сегодня, 22:38
    0
    Цитата: самый главный
    Цитата: atalef
    Турция фактически аннексировала Идлиб и оторвав кусок Сирии в 400 км.

    Считать Турцию союзником может только глубоко наивный человек.... и у нас такой есть... Турция захватила Идлиб, а до этого Африн, а ещё Эль-Баб, да весь север и веверо-восток Сирии уже под Турцией! Хорош союзничек!! С таким союзником и врагов не надо. И где тут гениальность Гениального? Сирия фактически разорвана...

    yes Респект! Можно сказать услышали мои мысли. hi