Путин и Эрдоган договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе
Опубликованы результаты переговоров президентов России и Турции по ситуации в Сирии. По последним данным, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились по так называемой идлибской проблематике. Напомним, что ранее в эту сирийскую провинцию (Идлиб) был переброшен дополнительный турецкий военный контингент.
Встретившись в Сочи, президенты РФ и Турции объявили о договорённости по созданию демилитаризованной зоны в провинции Идлиб.
Владимир Путин отметил, что вместе с турецким коллегой они детально обсудили ситуацию и решили к 15 октября текущего года создать демилитаризованную зону на глубину 15-20 км. Эта территория будет разделять передовые позиции сирийских правительственных сил и боевиков. При этом при обсуждении Путина и Эрдогана использовался термин «вооружённая оппозиция».
Напомним, что ранее ВВС Сирии и ВКС РФ нанесли серию ударов по объектам боевиков на западе Идлиба. САА анонсировала сухопутное наступление в Идлибе, а в США тем временем заявляли о высокой вероятности нанесения ударов по САА в случае «применения Асадом химического оружия».
В связи с заявлением Владимира Путина, можно констатировать, что все заинтересованные стороны остаются на тех позициях (и в прямом, и в переносном смыслах этого термина), которые есть на данный момент.
Другими словами, либо освобождение Идлиба САА осуществит до 15 октября, либо провинция останется под оккупацией в течение неопределённого времени. На горизонте маячит второй вариант, так как глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил буквально следующее: "Операции в Идлибе не будет".
Встретившись в Сочи, президенты РФ и Турции объявили о договорённости по созданию демилитаризованной зоны в провинции Идлиб.
Владимир Путин отметил, что вместе с турецким коллегой они детально обсудили ситуацию и решили к 15 октября текущего года создать демилитаризованную зону на глубину 15-20 км. Эта территория будет разделять передовые позиции сирийских правительственных сил и боевиков. При этом при обсуждении Путина и Эрдогана использовался термин «вооружённая оппозиция».
Напомним, что ранее ВВС Сирии и ВКС РФ нанесли серию ударов по объектам боевиков на западе Идлиба. САА анонсировала сухопутное наступление в Идлибе, а в США тем временем заявляли о высокой вероятности нанесения ударов по САА в случае «применения Асадом химического оружия».
В связи с заявлением Владимира Путина, можно констатировать, что все заинтересованные стороны остаются на тех позициях (и в прямом, и в переносном смыслах этого термина), которые есть на данный момент.
Другими словами, либо освобождение Идлиба САА осуществит до 15 октября, либо провинция останется под оккупацией в течение неопределённого времени. На горизонте маячит второй вариант, так как глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил буквально следующее: "Операции в Идлибе не будет".
- Использованы фотографии:
- сайт Кремля
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