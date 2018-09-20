Мнения

Ненавидим власть, но… голосуем!

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Прелюбопытнейшее наблюдение сделал сам того не желая. Просто общаясь с народом, в местах, так сказать, компактного проживания.

Приморье бросило некоей субстанции на вентилятор. Да, власть провалилась по полной, позорище, конечно, то еще. Отработали все и всех, даже экипажи затонувших рыболовецких шхун голосовали.

Соглашусь с мнением, что впервые у нас такой позор и беспредел налицо вышел. И, видимо, вряд ли будут улучшения. Кто единожды соврал, навряд ли остановится.


То есть подделывали и дальше наверняка будут. Либо "договорняк" по типу как в Хабаровске. Главное — было бы с кем и кого. Договариваться и обманывать.

Но дело не только в настоящем админресурсе, а в том, как им по головам бьют россиянам.



Просто три расклада. Взятые не с потолка, их (за исключением последнего) можно прочитать чуть ли не в каждой пачке комментариев.

Первый. «Лишь бы не было войны».

Увы, факт. Некоторые граждане до сих пор уверены в неких армадах танков, стаях самолетов и живой силе некоего противника, который ждет исключительно удобного момента для того, чтобы напасть.

Понятно, что это обобщенные силы НАТО в целом и США в частности. И исключительно мудрое правление Путина останавливает импортных вояк от броска на нашу территорию.

Тут надо сказать огромное спасибо команде Прокопенко, круглосуточно вещающей с экранов ТВ на эту тему. Но стоит снять шляпу и отдать должное – получается.

Причем, забавно, тот же РЕН ТВ во всю мощь вещает о том, какие поганые танки, самолеты и пушки у НАТО и насколько они хороши у нас. И тем не менее, тупые натовские вояки где-то в кустах притаились и ждут сигнала.

Потому, сами понимаете, надо надеяться на то, что Путин лично и «Единая Россия» строем за его спиной дадут надлежащий отпор агрессору, точнее, не допустят нападения.

Пока получается вроде бы.

Второй. «А то будет как на Украине».

Тоже резонная такая жвачка, которой потчуют от души. И с надлежащим эффектом. Уже на самой Украине о майдане вспоминают только наиболее упоротые и оголтелые, да и те так… по праздникам. А у нас все еще майданным полотнищем размахивают во всю ивановскую. Как же, вы же, россияне, не хотите, чтобы как на Украине было?

Не хотите же, чтобы все богатства себе американцы забрали, ведь так? Пусть уж лучше свои олигархи к рукам приберут. Ну, как на Украине лес из Карпат в Европу вывозят, мы же не хотим, чтобы у нас китайцы тайгу вырубали, правильно?

И конечно, россияне не хотят, чтобы страна под дудку МВФ плясала. Вот МВФ сказал Порошенко пенсионный возраст поднять до 65 мужикам и 60 женщинам – и послушный Порошенко за кредиты поднял. И теперь украинцы +5 лет будут пахать.

Ну мы же не хотим, чтобы как на Украине было, правда?

Значит, надо голосовать правильно. И тогда не будет как на Украине. Об этом позаботятся команда президента и депутаты от «Единой России».

Третий. Админресурс для бюджета.

То, что этот самый админресурс у нас припахивают по полной программе, Приморье показало. Но и так ясно, что без него никуда. Работал, работает и будет работать.

И сегодня реально уже все равно, кто как голосовал. Главное – кто как считал. Ссылка опять же на приморские выборы, там даже результаты ГАСа подделать измудрились. Воистину, вот их рвение — да в мирных целях…

Но ведь и без этого голосуют как проклятые. Не далее как за день написания этого всего общался с соседями во дворе. Клянут и костерят ЕР, Медведева, Путина. Учитывая, что у нас прошли выборы губернатора неделю назад, поинтересовался.

Информации навалили три мешка. Две учительницы, сотрудница БТИ и сварщик из «Водоканала». И как начальство в приказном порядке велело голосовать за единоросса, и как всем давали номера телефонов, по которым надо было отчитаться о том, что ты проголосовал, об угрозах лишить премии и сгноить вообще в случае неявки на участок или голосования не за того.

Вишенка на тортике – обещание следить через интернет-трансляцию за тем, кто как голосует.

Слегка обалдев, спрашиваю: «Ну и за кого голосовали?» Ответ – ясен пень, за Гусева! От ЕР.

Ну что, поздравляю. Теперь будет вам счастье и повод поговорить о том, какая у нас власть плохая. Молодцы.

И получаю в ответ гневную отповедь от всех четверых. Я, понимаешь, эгоист и не вижу дальше своего носа. Малюю статейки, и всё. А они, бедняжки, за эту премию, которую обещали отнять, вымахиваются на допзанятиях (учительницы) так, что глаза вытекают.

Мало того, что вся программа в писанине, дети не то, что раньше, родители жлобы и хамы, так еще начальство на костях пляшет и угрожает премии лишить.

Дорогие, говорю, вы вообще уже всё? Приплыли? Кто и как смотреть будет, за кого вы голосовали? Кабинка закрытая!!! Камеры снаружи, участок показывают!!!

«Кому надо – тот увидит!» – такой был ответ. Твердый. Уверенный. Как у доски. Мы – люди. Нам приказали – мы выполнили. Мы не согласны с таким приказом, мы против, но мы голосуем за ЕР, потому что нас к этому принуждают. И мы умываем руки. Потому что премия – это святое.

Ну вот если они так историю преподают, то я спокоен. Далеко пойдем.

На самом деле идиотизм основного большинства электората просто прибивает. Оказывается, надо просто дать человечку понять, что от него ничего не зависит. Справятся и без него. Ему только хуже будет.

И эти российские бюджетные люди, поняв, приняв, осознав, что о них будут вытирать ноги, тут же придумывают себе оправдание и валом валят голосовать за кого приказали.

Придумал? Ну вот так мне это надо. Поговорите с такими, они вокруг и рядом. У которых нет другого выхода. За которых все уже решили. Которые боятся санкций своего начальства, которое все воскресенье будет сидеть и пялиться в монитор, выискивая своих на участке.

Кстати, в крупных компаниях типа "Газпрома" и "Сбера" все точно так же обставлено.

А есть еще хуже категория. Это такие, как один мой друг. Которые ЕР не любят, но опять-таки голосуют, поскольку остальные рожей не вышли, молодые, старые, неопытные, слишком бедные, слишком богатые и так далее.

И в итоге, как всегда, мы получаем ЕР и всех остальных. Всю компанию, которая у нас олицетворяет собой власть.

И вот мы получили Приморье. Да, определенное кудахтанье идет, посмотрим, чем дело закончится, но не думаю, что в пользу коммуниста.

А на очереди еще Хабаровск и пара других регионов со вторыми турами.

Кстати, проблема того, что на нынешнего избирателя ничем не угодить, представляется мне весьма существенной. Действительно, угодить сложно. Особенно если власти претендент не нравится, и она запускает весь свой аппарат.

Да, опять я про Грудинина. Сколько было вылито грязи, и ведь ни один фактик не подтвердился.

Зато как все воспринял обыватель? Да с радостным задором! Как же, счета были! С золотом! За границей! Господи, да у кого их из нынешних правителей нет? Ах, не пойман – не вор… А кто искал?

Или, простите, детки наших министров и депутатов вплоть до высшего уровня, они с картами «Мир» в Голландии и Британии шастают? Или с «Маэстро» от Сбера?

Смешно. Сквозь слезы, но смешно.

Плохие коммунисты? Не вопрос. Вот вам ЕР и Путин. Плох Жириновский, потому как заигрался? Вот вам ЕР и Медведев. Не нравятся современные новые и не очень известные «Коммунисты России» или «Левый фронт»? Вот вам ЕР и Герои России Сердюков и Кириенко.

Как говорится, кушайте, не обляпайтесь, уважаемый электорат.

Пока еще ситуацию можно переломить. Пока. Пока ЕР не оборзела настолько, чтобы устроить полнейшее попирание законов. Пока еще у нас президент, а не царь-батюшка и новые дворяне.

Кстати, насчет там хруста и всего остального. Не обольщайтесь, особенно господа монархисты. Вам, как и всем нам, в ТОЙ России ничего не светит, что бы там в метриках ни стояло. Баронство или графство. Все будут холопами у новых дворовых. Все.

Наверняка у многих уже на зубах вопрос: типа, что предлагаешь? Наговорил много, а по теме?

Да, у нас, к сожалению, много еще таких… Которым надо разжевать да в рот положить, но рискну. Выражая определенную точку зрения неглупых людей, считаю, что максимальную пользу России могут принести современные национал-патриоты.

Их много. У них довольно светлые головы, в которых вполне нормально уживается патриотизм и национальная идея. И вообще, в национал-патриотической среде довольно много людей, которых приятно и (самое главное) полезно послушать.

И потому просто в качестве некоей рекламы национал-патриотического информпространства я предлагаю послушать/посмотреть людей вот отсюда:

Видеоканал патриотов

Да, есть откровенно перегибающие палку, но основная масса – вполне вменяемые люди, которых весьма познавательно послушать.

Попробуйте. Может, кто-то сделает для себя вывод и запомнит на будущее пару фамилий.
Автор:
Роман Скоморохов
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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20 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  2. Владивосток1969 Офлайн
    Владивосток1969 Сегодня, 06:20
    0
    Отменить результаты выборов во втором туре-это "сила".Теперь через три месяца ждём новых выборов,с новыми кандидатами(Тарасенко отказался выставлять свою кандидатуру)Интересно какого "тяжеловеса" пришлёт Москва?
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 06:37
      +4
      прав Роман,моя матушка к примеру,голосовала за ЕР, по принципу "хуже бы не было",и "лишь бы, не было войны". 79 лет... старое поколение привыкло голосовать за власть. а слесарь с работы 45 лет,за ЕР голосовал потому как Грудинин- вор..ага.. так и есть.и никакие доводы не действуют,ведь по телевизору сказали же,что ещё доказывать ? мрак в общем,средневековье. fool и таких огромная масса, "с интеллектом на челе"... recourse как быть ? -не знаю,интернет канал " Видеоканал патриотов",людей смотрит в разы,в сотни раз меньше,чем Первый канал,вечерком на кухне...вот и политический кругозор отсюда. чем кормят то и "хавают".
      1. Vard Онлайн
        Vard Сегодня, 07:17
        0
        А у нас весь город проголосовал за ЕР... шуршат... За два года почти все дороги переложили... Парки сделали... Больничку делают... А что людям еще надо...
  3. savage1976 Офлайн
    savage1976 Сегодня, 06:27
    +2
    Автор и прав и не прав. Из двух зол выбирают меньшее, вот ер и есть меньшее, как бы там ни было, но жить можно, а кого ещё выбирать? Клоуна Жириновского? Старпера Зюганова? Всякие там яблоки и иже с ними, Навального? Так в 90 моментально вернёмся,да ещё похуже, эти вообще ничего не могут акромя как гранты западные отрабатывать. Вот так и живём. Нет у нас альтернативы вменяемой, нет нормальных политиков, они тоже за премии переобуваются моментально.
    1. Per se. Офлайн
      Per se. Сегодня, 07:00
      +2
      Цитата: savage1976
      Нет у нас альтернативы вменяемой, нет нормальных политиков
      Вот уж, действительно, впору "Екатерину III" из Германии звать, лично меня бы Сара, как президент вполне устроила, при условии, приоритета интересов народа России, плюс разумного союза с Германией,в фарватере обновлённого развития, возрождённого полюса социализма.
      1. Николай Петров Офлайн
        Николай Петров Сегодня, 07:03
        +2
        Сергей, Сара?! Президент России?! Ну Вы даёте!
        Умная конечно женщина, вне сомнений. Но с таким именем в российские гаранты ей не пройти.
    2. Stas157 Онлайн
      Stas157 Сегодня, 07:31
      0
      . И конечно, россияне не хотят, чтобы страна под дудку МВФ плясала. Вот МВФ сказал Порошенко пенсионный возраст поднять до 65 мужикам и 60 женщинам – и послушный Порошенко за кредиты поднял. И теперь украинцы +5 лет будут пахать

      Так в России тоже картина! МВФ ещё в 2017 году рекомендовал России поднять пенсионный возраст. И именно МВФ(первый, тогда никто не придал этому значения!), год назад, утверждал что после выборов Путин сделает это. То есть договоренности уже были!
      . МОСКВА, 19 мая 2017 год — РИА Новости. Властям России стоит повысить возраст выхода на пенсию, считает Международный валютный фонд (МВФ).
  4. Сергей985 Онлайн
    Сергей985 Сегодня, 06:28
    0
    Статья вообще о чем? Дальше будет хуже, голосуйте за национал-патриотов? На предвыборную агитку похоже.
    1. letinant Офлайн
      letinant Сегодня, 07:07
      0
      Согласен очень похоже на агитацию, все плохие а мы хорошие. Ловим волны хайпа! Люди голосовали чтобы их услышали наконец! Все задают вопрос: "Почему ЛЮДИ бегут с Дальнего Востока на запад?", всё очень просто. Для примера цена на некоторые продукты во Владивостоке и Новосибирске отличается в 4раза, есть разница при одинаковой зарплате и это только один пример! Цена на топливо которую назначают от фонаря (две заправки одной компании а цены разные). Дизельное топливо которое дороже бензина а я всё ещё помню химию и знаю что дизель низшая фракция из всех видов топлива. Где ФАС!? Это же сговор!
  5. a.s.zzz888 Онлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:31
    +2
    ...ничего нового Роман не выдал... идут во власть миллиардеры и рангом поменьше, от любой партии.. где вы видели баллолтирующихся - крестьянина, колхозника или колхозницу?....кстати сегодня суд арестовал активы грудинина в возглавляемом им колхозе ...
  6. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 06:40
    +1
    Интересно, предел терпения какой ? Пути и его клика теряют вообще рамки .
    1. kepmor Онлайн
      kepmor Сегодня, 07:34
      -1
      человека можно освободить от рабства...только раба в человеке убить порой невозможно...
      о каком пределе вы говорите???...терпение это наше ВСЁ...
      мазохисты просто детки малые по сравнению с нашим народонаселением...
  7. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 06:47
    +4
    Как говорил товарищ Саахов: "Всё верно, всё правильно.." ..Одно но..ЕР, СР, ЛДПР, КПРФ и прочие, рукава одной шинели...
  8. Опер Онлайн
    Опер Сегодня, 06:57
    -4
    Я искренне желаю Роману Скоморохову, чтобы он писал, как можно больше! Нет ничего лучше для антиреволюционной агитации в стране чем его высокомерие и снисходительность направленное на "неправильное" голосование большинства! Ну да это ладно. Просто спасибо вам, Роман, за вашу позицию. Особенное спасибо за то, что оказывается вокруг нашей страны сплошь все хорошо! И вроде, как ни кто не угрожает! Ну там увеличение контингента НАТО в Европе это пустячки видимо. Переброска техники тоже фигня наверное. Оголтелая русофобия, скрипали, санкции ... это сами видимо виноваты или просто, чтобы не скучать! И главное же ж и на Украине то про майдан все забыли одни мы подпрыгиваем вернее Путин надо понимать со своей пропагандой! Так значит все ничего себе там? А то тут знаете давеча показали, что во Львове вообще запретили русский культурный продукт т.е. запретили не объяснив , что под это определение подпадает... Я уж было подумал, что это обыкновенный фашизм, а прочитал вашу статью и подумал-может я краски сгущаю? А? Может гибель людей на Донбассе это тоже из области нагнетания страстей?
    Ну и Грудинин это конечно сила! Говорите все вранье тоже и ничего не подтвердилось? Ух ты?! А как же он сам нам рассказывал, что денежки и не малые это да... Держит в западных банках... Помните? Ну говорил еще, что какой неумный человек в наших то держать будет?! Заставили его наверное да? Так сказать... Кто? Сатрапы душители свободы?!
    А по ссылочке вашей сейчас пройду обязательно! И напишу! Я вас кстати не обидел? Не забанят меня, как два предыдущих раза? Специально для администрации ресурса заявляю - большое спасибо Роману Скоморохову за его статьи! Дай Бог ему здоровья!
    1. CruorVult Онлайн
      CruorVult Сегодня, 07:04
      -2
      Скоморохов реально загоняет. По Грудинину вообще веселуха, сейчас там жена разворошит гнездо, там доход по акциям только озвучили 2 миллиарда рублей :-D
      1. Александр романов Онлайн
        Александр романов Сегодня, 07:07
        0
        Цитата: CruorVult
        По Грудинину вообще веселуха,

        О да,раскулачили большевичка laughing
  9. Monster_Fat Онлайн
    Monster_Fat Сегодня, 07:00
    +3
    Все верно. Главное "грудинина не выбрать" и чтобы "навальный не прошел".... lol
  10. Мар.Тира Онлайн
    Мар.Тира Сегодня, 07:19
    0
    Всё верно говоришь Роман,но Грудинин не может быть авторитетом и панацеей от беды под названием дикий капитализм в России.Он сам использовал все прелести этой системы для своего и своей семьи обогащения.А сейчас богатств ему стало мало,он власти захотел?Нет уж увольте,это не герой моего романа!!!!!Так что буду ждать пока появится новый лидер рабоче-крестьянского движения в России,и по мере своих возможностей буду препятствовать деятельности партии власти.
  11. igorra Онлайн
    igorra Сегодня, 07:28
    0
    Уважаемый автор, вам сколько лет? Вроде в армии служили, с людьми общались и только сейчас поняли, что основная масса народа и есть та масса неадеквата политическому, экономическому положению в стране?
  12. DigitalError Онлайн
    DigitalError Сегодня, 07:37
    0
    «Лишь бы не было войны»

    Уже говорил и повторю снова - войну провоцируют деятели, скупающие недвижимость в странах НАТО и отправляющие туда своих детей на ПМЖ - неужели эти же люди примут решение о нанесении ответного неприемлемого ущерба в случае нападения?
    «А то будет как на Украине»

    Всенепременнейше будет - если людей лишают законного способа повлиять на смену курса (Приморье), обязательно найдутся те, которые оденут балаклавы и возьмутся за вилы с кастрюлями.
    Как же, счета были! С золотом!

    И в этом преимущество Грудинина - чтобы пробиться во власть, нужен стартовый капитал. Заемный капитал надо потом отрабатывать, попадая в зависимость от спонсоров.
    А в целом с автором согласен.