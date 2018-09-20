Ненавидим власть, но… голосуем!

Прелюбопытнейшее наблюдение сделал сам того не желая. Просто общаясь с народом, в местах, так сказать, компактного проживания.Приморье бросило некоей субстанции на вентилятор. Да, власть провалилась по полной, позорище, конечно, то еще. Отработали все и всех, даже экипажи затонувших рыболовецких шхун голосовали.Соглашусь с мнением, что впервые у нас такой позор и беспредел налицо вышел. И, видимо, вряд ли будут улучшения. Кто единожды соврал, навряд ли остановится.То есть подделывали и дальше наверняка будут. Либо "договорняк" по типу как в Хабаровске. Главное — было бы с кем и кого. Договариваться и обманывать.Но дело не только в настоящем админресурсе, а в том, как им по головам бьют россиянам.Просто три расклада. Взятые не с потолка, их (за исключением последнего) можно прочитать чуть ли не в каждой пачке комментариев.Увы, факт. Некоторые граждане до сих пор уверены в неких армадах танков, стаях самолетов и живой силе некоего противника, который ждет исключительно удобного момента для того, чтобы напасть.Понятно, что это обобщенные силы НАТО в целом и США в частности. И исключительно мудрое правление Путина останавливает импортных вояк от броска на нашу территорию.Тут надо сказать огромное спасибо команде Прокопенко, круглосуточно вещающей с экранов ТВ на эту тему. Но стоит снять шляпу и отдать должное – получается.Причем, забавно, тот же РЕН ТВ во всю мощь вещает о том, какие поганые танки, самолеты и пушки у НАТО и насколько они хороши у нас. И тем не менее, тупые натовские вояки где-то в кустах притаились и ждут сигнала.Потому, сами понимаете, надо надеяться на то, что Путин лично и «Единая Россия» строем за его спиной дадут надлежащий отпор агрессору, точнее, не допустят нападения.Пока получается вроде бы.Тоже резонная такая жвачка, которой потчуют от души. И с надлежащим эффектом. Уже на самой Украине о майдане вспоминают только наиболее упоротые и оголтелые, да и те так… по праздникам. А у нас все еще майданным полотнищем размахивают во всю ивановскую. Как же, вы же, россияне, не хотите, чтобы как на Украине было?Не хотите же, чтобы все богатства себе американцы забрали, ведь так? Пусть уж лучше свои олигархи к рукам приберут. Ну, как на Украине лес из Карпат в Европу вывозят, мы же не хотим, чтобы у нас китайцы тайгу вырубали, правильно?И конечно, россияне не хотят, чтобы страна под дудку МВФ плясала. Вот МВФ сказал Порошенко пенсионный возраст поднять до 65 мужикам и 60 женщинам – и послушный Порошенко за кредиты поднял. И теперь украинцы +5 лет будут пахать.Ну мы же не хотим, чтобы как на Украине было, правда?Значит, надо голосовать правильно. И тогда не будет как на Украине. Об этом позаботятся команда президента и депутаты от «Единой России».То, что этот самый админресурс у нас припахивают по полной программе, Приморье показало. Но и так ясно, что без него никуда. Работал, работает и будет работать.И сегодня реально уже все равно, кто как голосовал. Главное – кто как считал. Ссылка опять же на приморские выборы, там даже результаты ГАСа подделать измудрились. Воистину, вот их рвение — да в мирных целях…Но ведь и без этого голосуют как проклятые. Не далее как за день написания этого всего общался с соседями во дворе. Клянут и костерят ЕР, Медведева, Путина. Учитывая, что у нас прошли выборы губернатора неделю назад, поинтересовался.Информации навалили три мешка. Две учительницы, сотрудница БТИ и сварщик из «Водоканала». И как начальство в приказном порядке велело голосовать за единоросса, и как всем давали номера телефонов, по которым надо было отчитаться о том, что ты проголосовал, об угрозах лишить премии и сгноить вообще в случае неявки на участок или голосования не за того.Вишенка на тортике – обещание следить через интернет-трансляцию за тем, кто как голосует.Слегка обалдев, спрашиваю: «Ну и за кого голосовали?» Ответ – ясен пень, за Гусева! От ЕР.Ну что, поздравляю. Теперь будет вам счастье и повод поговорить о том, какая у нас власть плохая. Молодцы.И получаю в ответ гневную отповедь от всех четверых. Я, понимаешь, эгоист и не вижу дальше своего носа. Малюю статейки, и всё. А они, бедняжки, за эту премию, которую обещали отнять, вымахиваются на допзанятиях (учительницы) так, что глаза вытекают.Мало того, что вся программа в писанине, дети не то, что раньше, родители жлобы и хамы, так еще начальство на костях пляшет и угрожает премии лишить.Дорогие, говорю, вы вообще уже всё? Приплыли? Кто и как смотреть будет, за кого вы голосовали? Кабинка закрытая!!! Камеры снаружи, участок показывают!!!«Кому надо – тот увидит!» – такой был ответ. Твердый. Уверенный. Как у доски. Мы – люди. Нам приказали – мы выполнили. Мы не согласны с таким приказом, мы против, но мы голосуем за ЕР, потому что нас к этому принуждают. И мы умываем руки. Потому что премия – это святое.Ну вот если они так историю преподают, то я спокоен. Далеко пойдем.На самом деле идиотизм основного большинства электората просто прибивает. Оказывается, надо просто дать человечку понять, что от него ничего не зависит. Справятся и без него. Ему только хуже будет.И эти российские бюджетные люди, поняв, приняв, осознав, что о них будут вытирать ноги, тут же придумывают себе оправдание и валом валят голосовать за кого приказали.Придумал? Ну вот так мне это надо. Поговорите с такими, они вокруг и рядом. У которых нет другого выхода. За которых все уже решили. Которые боятся санкций своего начальства, которое все воскресенье будет сидеть и пялиться в монитор, выискивая своих на участке.Кстати, в крупных компаниях типа "Газпрома" и "Сбера" все точно так же обставлено.А есть еще хуже категория. Это такие, как один мой друг. Которые ЕР не любят, но опять-таки голосуют, поскольку остальные рожей не вышли, молодые, старые, неопытные, слишком бедные, слишком богатые и так далее.И в итоге, как всегда, мы получаем ЕР и всех остальных. Всю компанию, которая у нас олицетворяет собой власть.И вот мы получили Приморье. Да, определенное кудахтанье идет, посмотрим, чем дело закончится, но не думаю, что в пользу коммуниста.А на очереди еще Хабаровск и пара других регионов со вторыми турами.Кстати, проблема того, что на нынешнего избирателя ничем не угодить, представляется мне весьма существенной. Действительно, угодить сложно. Особенно если власти претендент не нравится, и она запускает весь свой аппарат.Да, опять я про Грудинина. Сколько было вылито грязи, и ведь ни один фактик не подтвердился.Зато как все воспринял обыватель? Да с радостным задором! Как же, счета были! С золотом! За границей! Господи, да у кого их из нынешних правителей нет? Ах, не пойман – не вор… А кто искал?Или, простите, детки наших министров и депутатов вплоть до высшего уровня, они с картами «Мир» в Голландии и Британии шастают? Или с «Маэстро» от Сбера?Смешно. Сквозь слезы, но смешно.Плохие коммунисты? Не вопрос. Вот вам ЕР и Путин. Плох Жириновский, потому как заигрался? Вот вам ЕР и Медведев. Не нравятся современные новые и не очень известные «Коммунисты России» или «Левый фронт»? Вот вам ЕР и Герои России Сердюков и Кириенко.Как говорится, кушайте, не обляпайтесь, уважаемый электорат.Пока еще ситуацию можно переломить. Пока. Пока ЕР не оборзела настолько, чтобы устроить полнейшее попирание законов. Пока еще у нас президент, а не царь-батюшка и новые дворяне.Кстати, насчет там хруста и всего остального. Не обольщайтесь, особенно господа монархисты. Вам, как и всем нам, в ТОЙ России ничего не светит, что бы там в метриках ни стояло. Баронство или графство. Все будут холопами у новых дворовых. Все.Наверняка у многих уже на зубах вопрос: типа, что предлагаешь? Наговорил много, а по теме?Да, у нас, к сожалению, много еще таких… Которым надо разжевать да в рот положить, но рискну. Выражая определенную точку зрения неглупых людей, считаю, что максимальную пользу России могут принести современные национал-патриоты.Их много. У них довольно светлые головы, в которых вполне нормально уживается патриотизм и национальная идея. И вообще, в национал-патриотической среде довольно много людей, которых приятно и (самое главное) полезно послушать.И потому просто в качестве некоей рекламы национал-патриотического информпространства я предлагаю послушать/посмотреть людей вот отсюда:Да, есть откровенно перегибающие палку, но основная масса – вполне вменяемые люди, которых весьма познавательно послушать.Попробуйте. Может, кто-то сделает для себя вывод и запомнит на будущее пару фамилий.