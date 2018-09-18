Допрыгались! 7-й флот ВМС США попадёт на мушку уникальной модификации «Палтуса»

Источники информации:

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=22052

http://nevskii-bastion.ru/877-pl/

http://bastion-karpenko.ru/6363-pl/

https://sldinfo.com/wp-content/uploads/2017/10/datasheet_MX-20-20D.pdf

Достаточно живой и всегда актуальной темой, регулярно муссируемой в любительских и экспертных кругах рунета и зарубежного сегмента сети, является спектр тактико-технических преимуществ дизель-электрических подводных лодок перед многоцелевыми атомными подводными крейсерами, который фактически позволяет флотам даже небольших морских государств держать в напряжении командования военно-морских сил таких держав, как США, Великобритания, Франция, обладающих полноценными атомными подводными составляющими. Особенно остро эта проблема встаёт перед агрессором в том случае, когда оперативно-стратегическая обстановка и географические особенности театра военных действий вынуждают экипажи многоцелевых АПЛ ВМС США и Великобритании заходить в акватории морей Юго-Восточной Азии, Персидского залива либо Средиземного моря для сопровождения дружественного надводного компонента АУГ/КУГ, либо для выхода на те рубежи пуска стратегических КР «Томагавк», с которых есть шанс «дотянуться» до военной инфраструктуры противника, находящейся на огромном удалении от литоральной зоны (400—800 км и более).В данном случае атомные субмарины зачастую оказываются в зоне оперирования неатомных подлодок противника, которые, во-первых, отличаются повышенной акустической скрытностью, обусловленной более тихой работой узлов дизель-электрических энергетических установок в режиме полного электродвижения и меньшей площадью корпуса, во-вторых, имеют возможность заранее выдвинуться в районы вероятных маршрутов АПЛ противника в режиме «подкрадывания» на скорости 3—7 узлов. В данном случае возможность подтверждения факта присутствия ДЭПЛ (не говоря уже о вычислении их местоположения) в районах оперирования многоцелевых атомных подводных крейсеров предоставляется командованию ВМС США крайне редко даже при задействовании усовершенствованных противолодочных самолётов P-3C «Orion» и P-8A «Poseidon».Как известно, последние способны расставить в разведываемом районе от нескольких десятков до 120 активных и пассивных радиогидроакустических буёв AN/SSQ-101B ADAR, AN/SSQ-62D/E DICASS, AN/SSQ-125 MAC, а также AN/SSQ-53, работающих в частотном диапазоне от 5-10 Гц до 2400—20000 Гц. Увеличение акустической скрытности дизель-электрической подлодки в режиме «тихого хода» также происходит благодаря низким оборотам гребного винта, что исключает появление эффекта кавитации. При достаточно сложной гидрологической обстановке шансы на обнаружение такой ДЭПЛ практически сводятся к нулю.В качестве очередной наглядной демонстрацией оперативно-тактических преимуществ ДЭПЛ перед МАПЛ можно рассматривать инцидент с «блокированием» и «оттеснением» британской многоцелевой АПЛ класса «Astute» из акватории Восточного Средиземноморья в апреле 2018 года, в котором участвовали ДЭПЛ пр. 636.3 «Варшавянка», приписанные к Черноморскому флоту ВМФ России, а, возможно, и более малошумная субмарина проекта 877В «Палтус» — Б-871 «Алроса», оснащённая водомётным движителем.Основываясь на информации ежедневной британской газеты «The Times», а также технологических возможностях гидроакустического комплекса субмарин «Astute» — «Type 2076» (способны обнаружить цель типа «подлодка на полном ходу» во второй и третьей дальних зонах акустической освещённости на удалении 140—210 км, данные о 3000 км являются плодом больной фантазии английских военно-дипломатических источников), можно сделать вывод, что российские подлодки были обнаружены экипажем британской субмарины на расстоянии всего в несколько километров, на дальних западных подступах к острову Кипр или в районе Ионического моря. Естественно, мгновенно оторваться, уйти на безопасное расстояние, да ещё и отстреляться «Томагавками» по Сирии у «Эстьюта» уже не было возможности. Именно по этой причине незваные гости из Туманного Альбиона и не смогли применить свой подводный флот, ограничившись ударами ракет «Shtorm Shadow», запущенных с подвесок истребителей-бомбардировщиков «Tornado GR.4». Именно такие оперативно-тактические преимущества обеспечивают подводному флоту сверхмалошумные ДЭПЛ проектов 636.3 и 877ЭКМ/В.Тем не менее, отлично известно, что стандартные дизель-электрические подводные лодки, включая «Варшавянки» и «Палтусы», вынуждены каждые 2—3 дня подниматься на перископную глубину и в режиме РДП (работы дизеля под водой) осуществлять подзарядку аккумуляторных батарей на протяжении нескольких часов, что, по сути, чревато вскрытием собственного местоположения. Ведь отводящиеся через шноркель выхлопные газы дизелей, при отсутствии охлаждающего контура, заметно теплее окружающего пространства, а значит, имеют значительное инфракрасное излучение, которое в нормальной метеорологической обстановке будет немедленно обнаружено различными оптико-электронными комплексами самолётов противолодочной авиации. К примеру, на борту дальнего противолодочного самолёта P-8A «Poseidon» установлен 7-диапазонный турельный оптико-электронный комплекс MX-20HD, представленный ТВ/ИК-датчиками, а также датчиком лазерного дальномера.Инфракрасный канал имеет оптический зум порядка 50-60X, что даёт возможность пеленгования теплоизлучающего объекта на удалении нескольких десятков километров в дневное и ночное время суток. ТВ-канал, обладающий эффективностью преимущественно в дневное время суток, имеет зум порядка 100—120X и позволяет зафиксировать подлодку по следу от РПД даже на минимальной скорости хода на расстоянии в 40—70 км. Более того, если воздухозаборное устройство РПД изготовлено из радиоотражающего материала или не имеет радиопоглощающего покрытия, поднявшаяся на перископную глубину подлодка может быть обнаружена на расстоянии около 50 км посредством бортовой РЛС AN/APS-137D (APY-10), обладающей режимом так называемой «обратной синтезированной апертуры» (ISAR). Данный режим предусматривает рабочую высоту полёта «Посейдона» порядка 1000 м, тем не менее, разрешение трёхмерного радиолокационного изображения РЛС APY-10 достигает отметки в 1 м, благодаря чему операторы могут чётко идентифицировать обнаруженный объект.Следовательно, в случае более долговременных военно-морских операций на ТВД, изобилующем современной противолодочной авиацией противника, необходимость регулярного всплытия ДЭПЛ может привести флот обороняющейся стороны к потере тактической инициативы в целом и неатомного подводного компонента в частности. Спасти ситуацию в этом случае могут лишь анаэробные подводные лодки с воздухонезависимыми энергетическими установками (ВНЭУ) различных типов, которые позволяют им осуществлять подводное боевое дежурство (без необходимости всплытия на перископную глубину) на протяжении более чем 20 дней.Отличных результатов в данном секторе неатомного подводного кораблестроения достигли: кооперация японских компаний «Kawasaki Heavy Industries» и «Mitsubishi Heavy Industries» c их дизель-стирлинг-электрическими субмаринами класса «Сорю», немецкая судостроительная компания «ThussenKrupp Marine Systems» (TKMS), разработавшая анаэробную подлодку типа 212А с энергетической установкой, представленной водородно-кислородным электрохимическим генератором, а также шведский концерн «Kockums Submarin Systems», спроектировавший дизель-стирлинг-электрическую подлодку типа А19, которая в ходе военно-морских манёвров «Joint Task Force Exercise 06-2», проведенных в декабре 2005 года, смогла условно уничтожить всю седьмую АУГ ВМС США во главе с атомным авианосцем «Рональд Рейган». Специалисты российского ЦКБ МТ «Рубин» перешли к этапу активного проектирования отечественной ВНЭУ на базе ЭХГ (электрохимического генератора) с уникальным методом генерирования водорода методом риформинга дизельного топлива ещё в начале второго десятилетия XXI века. Но, несмотря на успешно проведенные наземные испытания, никакой информации об обкатке данной энергетической установки на базе современных неатомных подлодок пр. 677 «Лада» не существует, а поэтому нам остаётся лишь с нетерпением ожидать её, ведь от этого напрямую зависит реализация проекта перспективной неатомной многоцелевой ПЛ проекта «Калина».Куда более существенные подвижки в этом направлении демонстрирует Китайская Народная Республика, для которой вопрос господства в акваториях Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей приобрёл жизненно важное значение ввиду необходимости ещё более жёсткого оспаривания принадлежности Парасельских островов, а также архипелагов Спратли и Дяоюйдао (Сенкаку). Как известно, специалисты китайского НИИ-711, являющегося опытно-конструкторским подразделением судостроительной корпорации CASIC, не последовали примеру «рубиновцев» и решили не «распыляться» на разработку собственной ВНЭУ с уникальным принципом действия. Вся их работа свелась преимущественно к копированию и совершенствованию шведских 102-сильных двигателей Стирлинга Kockums v4-275R Mk III, которыми оснащены подлодки проекта А-19 «Готланд».Как утверждают осведомлённые источники в Поднебесной, китайские прототипы удалось довести до мощности в 220 л.с., что является уникальным показателем. Следующим этапом, анонсированным китайскими спецами, является доведение мощности этих прототипов до 352 л.с. Следовательно, 4 подобных двигателя Стирлинга, установленных на подлодки Type 039B/C, обеспечат суммарную мощность в 1408 л.с., что всего на 42% меньше, чем у 2 дизель-генераторов подлодок класса «Варшавянка». А это значит, что время подзарядки аккумуляторных батарей китайских подлодок Type 039B/C в подводном режиме будет максимально приближено к показателям «Варшавянок» и «Палтусов», достигаемых в достаточно небезопасном режиме РДП. Как следствие, отдельные эсминцы и крейсера УРО 7-го оперативного флота ВМС США, а также полноценные АУГ, которые чувствовали себя близ спорных островных архипелагов Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей как дома, столкнутся с крайне опасными анаэробными «подводными хищниками», способными практически бесшумно преследовать противника по 2—3 недели, не нуждаясь в ежедневном поднятии на поверхность с целью подзарядки батарей. Более того, в 3 раза менее мощные двигатели Стирлинга, размещённые на многоярусных амортизационных платформах, обеспечат подлодкам Type 039B/C максимальную акустическую скрытность в ходе подзарядки, нежели пр. 877ЭКМ с «ревущими» 1000—1500-сильными дизель-генераторами. Но есть и ещё более интересная информация для размышления.Буквально несколько дней назад военно-аналитическое / новостное издание «Военный Паритет» со ссылкой на ресурс www.hisutton.com сообщило о проведении китайскими кораблестроительными мощностями модернизации одной из двух дизель-электрических подводных лодок пр. 877ЭКМ, поставленных Военно-морским силам Китая ещё в 1994—1995-м годах (сейчас эти субмарины входят в состав Южного флота КНР). Суть модернизации заключается в интеграции в корпус китайского «Палтуса» дополнительной 15-метровой корпусной секции, что при максимальной ширине в 9,9 м может обеспечить полезный объём в 1154 куб. м. В случае демонтажа с пр. 877ЭКМ дизель-генераторов этого объёма вполне достаточно не только для размещения нескольких двигателей Стирлинга, но и для установки модуля с универсальной пусковой установкой шахтного типа на 10—12 транспортно-пусковых ячеек, адаптированных для применения 2,5-маховых противокорабельных ракет YJ-18B с возможностью подводного пуска.При условии применения данного пакета обновлений ко всем китайским ДЭПЛ пр. 636.3 «Варшавянка» (8 единиц), а также ещё одному «Палтусу» китайский флот получит 11 «удлинённых» анаэробных дизель-стирлинг-электрических субмарин, задачи которых будут сводиться не только к «подкрадыванию» к кораблям противника и нанесению торпедных ударов из 533-мм ТА, но и к массированным противокорабельным ударам по штатовским «Иджис»-кораблям посредством десятков ПКР YJ-18B. В сумме с высочайшей скрытностью, «долгоиграющим» подводным оперированием и увеличенной до 1200—1600 миль дальностью подводного хода этих версий «Палтусов» и «Варшавянок» подводный флот ВМС Китая сможет в прямом смысле этого слова громить американские АУГ даже в наиболее отдалённых участках морей, омывающих Поднебесную. И это только начало…